Таджикистан: зри в корень, или Ислам при развитом социализме
Средняя Азия: социальные конфликты в религиозной упаковке
Продолжим начатую в статье У края пропасти, или Стоит ли Таджикистан на пороге радикализации? тему, связанную с рассмотрением вопроса: насколько реальна перспектива социального взрыва в республике с последующей трансформацией политического режима в сторону его исламизации?
В прошлый раз мы остановились на религиозном аспекте проблемы. Стоит заметить, что данный фактор в Центральной Азии и на Ближнем востоке представляет собой если и не главное содержание внутренних конфликтов, то своего рода их упаковку.
Причины назвал арабист и исламовед, недавно ушедший от нас, Р. Г. Ланда:
Последняя волна в указанный период не захлестнула Таджикистан, но затронула его, что нашло выражение в активном строительстве мечетей и исламских учреждений, число которых выросло в республике, по словам процитированного выше исследователя, с 75 в 1991 г. до 300 в 1993-м. Впечатляет размах строительства для бедной страны.
Душанбинская мечеть Ходжи Якуба, возведенная в 1995 г.
Однако пробуждение религиозных чувств в таджикском обществе произошло не на пустом месте. Соответственно, данный материал в большей степени будет посвящен советскому прошлому Таджикистана. Без него невозможно понять настоящее страны и хотя бы в общих чертах спрогнозировать ее будущее.
Традиционный ислам имеет в республике многовековую историю и проник в бассейн Амударьи уже в век своего основания: предки современных таджиков, ираноязычные племена тохаров – о них, как о предках таджиков, пишет историк С. Б. Маргулис – и согдийцев были обращены в мусульманство арабскими завоевателями уже в VII столетии.
С тех пор эта, имеющая глубокие, но замешанные на доисламских верованиях и обычаях, корни религия никогда в республике не умирала, в том числе, повторим, и в советский период.
В тиши мазаров и шуме Пятилеток, или Социализм бытовому благочестию не помеха
Востоковед А. Назаров, опираясь на материалы Уполномоченного Совета и областных уполномоченных Таджикской ССР по делам религиозных культов, рассказывает о проведении еще в 1950 – 1960 гг. связанного с Наврузом религиозного обряда «Деги дарвешон», в котором принимали участие и колхозники. По-прежнему совершались паломничества к расположенным в Средней Азии мазарам – почитаемым могилам мусульманских праведников, прежде всего суфиев.
Колхозники советского Таджикистана
Примечательно, что, как пишет в своей диссертации историк Ю. Д. Мансур:
При этом по его же словам:
Впрочем, отношение в исламе к посещению мазаров за пределами темы статьи. Нас интересует констатация самого факта паломничеств в Таджикской ССР, активизировавшихся во времена хрущевской оттепели.
Их география выглядела следующим образом.
Мавзолей Хазрати Алии Хамадони в Кулябе
В брежневскую эпоху ситуация существенно не изменилась. Так, еще в 1976 г. на страницах изданного под редакцией Г. М. Максимовой статистического сборника указывалось на участие граждан в осуществлявшихся по мусульманскому обряду похоронных процессиях, их – думается, вряд ли, конечно, повсеместное – следование нормам шариата при заключении брака, совершении обрезания, соблюдении постов. Причем публичное проявление религиозных чувств было свойственно не только сельскому, но и более секуляризированному городскому населению.
Яркий пример религиозной жизни в сельских регионах Таджикской ССР:
Или вот еще не менее выразительный пример, замешанный на упомянутых выше архаических верованиях:
Таджикская ССР, или На пути интеллектуального ренессанса ислама
Однако это – проявление традиционно-бытового благочестия. В брежневские времена начинается – точнее сказать: активизируется – интеллектуальное возрождение ислама в Таджикской ССР.
Подчеркнем: пропагандировался традиционный ислам ханафитской школы, упоминавшейся не раз в Афганском и Золотоордынском циклах. Собственно, все упомянутые выше обряды и паломничества осуществлялись именно в рамках ханафитской школы.
С. А. Нури
Видным адептом и проповедником данного направления в республике был известный теолог М. Хиндустони, заочно полемизировавший с лидером радикального ислама С. Кутбом. О книге последнего «Под сенью Корана» упоминалось в статье Изетбегович и Юлдашев – единство непохожих, или Территория войны. Полемика была необходима, ибо первые фундаменталисты появились в Средней Азии, по словам С. Б. Маргулиса, в конце 1970-х гг.
Думается, в тех условиях власть выбрала неверную стратегию в отношении мусульманских проповедников в Средней Азии, где еще со времен Средневековья, то есть «золотого века ислама», его интеллектуального и культурного расцвета, сложились крупные теологические центры в Самарканде и Бухаре.
В последней учились М. Хиндустони и С. А. Нури. И партноменклатуре в регионе следовало придерживаться «польского пути» относительно апологетов религии, по примеру принятого Варшавой в 1970-е. Ведь они стояли на пути сект и экстремистских течений, и в этом смысле выступали союзниками государства в борьбе с деструктивными силами в республике.
Другое дело, что, быть может, власть пугала политическая активность некоторых проповедников. Отчасти опасения носили обоснованный характер. Да и ислам – самая политизированная религия в мире, о чем говорил, в частности, выдающийся арабист и исламовед, также, увы, недавно ушедший от нас, А. В. Малашенко.
Неслучайно, что из всех среднеазиатских республик именно в Таджикистане возникла первая и единственная уцелевшая на постсоветском пространстве легальная религиозная партия – Партия исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), запрещенная в 2015 г., о чем более подробно поговорим в следующем материале.
Не в последнюю очередь топорной религиозной политике способствовал мало рассматриваемый в науке феномен старости позднесоветской правящей элиты при принятии важных политических решений, о чем шла речь в статье Смерть К. У. Черненко. Незамеченная дата, или На сломе эпох, равно как и дефицит в стране профессиональных исламоведов, хотя они были – те же Р. Г. Ланда и А. В. Малашенко, но их багаж знаний и высокий уровень компетенции, видимо, не были в полной мере оценены и востребованы.
Л. И. Брежнев и его окружение мыслили в логике строительства развитого социализма, формирования советского человека и недооценивали значение религиозного фактора в жизни таджикского общества, главным образом занятого в аграрном секторе экономики.
Л. И. Брежнев в Нуреке. 1970-й. Леонид Ильич посетил город и осмотрел строительство Нурекской ГЭС
Да и «золотой век номенклатуры» с замедлением ротации кадров вряд ли позволял в полной мере адекватно оценить события, происходившие в Средней Азии, и выработать верную стратегию в отношении формата взаимодействия с религиозными лидерами; причем, как показали дальнейшие события, тот же С. А. Нури был склонен к диалогу. Вместо этого его несколько раз арестовали и в конце концов отправили в колонию, что только придало ему популярности – пресловутый ореол мученика – в глазах сторонников.
И это при том, что до 1980-х власть имела определенную опору в части верующего населения:
То есть следование упомянутым выше обрядам не стоит отождествлять с критическим отношением к социализму и советской власти в целом.
И даже когда, в связи с началом войны в Афганистане, стали набирать популярность салафитские идеи, власть имела возможность обрести союзника именно в традиционном исламе. В начале 1980-х жив был М. Хиндустане. Плюс салафизм, с его отрицанием поклонения святым, их могилам, жертвоприношениям и иным культам, не пользовался широкой популярностью в обществе.
Справедливости ради нельзя не сказать, что определенные послабления в сфере контроля религии власть делала уже в 1970-е гг. Скажем, каждый мусульманин по меньшей мере один раз в жизни должен совершить хадж в Мекку. В СССР организацией подобного рода паломничеств занималось Духовное управление мусульман Средней Азии и Казахстана (САДУМ), для которого в упомянутые годы власть существенно расширила квоты на хадж.
В 1989 г. возглавлявший САДУМ М. Юсуф
Больше того, в позднесоветский период мусульманские святыни посещали, по словам С. Б. Маргулиса, и партийные деятели, что до некоторой степени укрепляло культурно-религиозные связи с Ираном и Афганистаном.
Однако в целом это были полумеры в религиозной политике, не предотвратившие придание заполыхавшей в Таджикистане гражданской войне религиозного окраса.
И в данном случае трудно не согласиться с Р. Г. Ландой:
Не имевшие существенной опоры в таджикском обществе, салафиты обрели некоторую популярность не в силу проповеди, а на волне протестных настроений в период крушения СССР.
Еще одним фактором, способствовавшим радикализации таджикского общества, распространению в нем салафитских идей, с их спекуляциями на тему социальной справедливости, была бедность и, что важно для нашей темы, – непреодоленная и по сей день.
Нерешенная проблема, или Бедность как фактор радикализации
Бедность была существенной проблемой и в Таджикской ССР. Ссылаясь на данные Госкомстата за 1990 г., А. А. Казанцев приводит следующие цифры:
Причина: рост населения, особенно в аграрных районах, низкая производительность ручного труда на хлопковых полях, снижение темпов прироста национального дохода в республиках Средней Азии.
В свою очередь, аграрная перенаселенность и упомянутая в прошлой статье дезурбанизация тянули за собой проблему образования.
В Таджикской ССР она наложилась на специфику экономики:
Последние легко падки на примитивную пропаганду, в том числе и пещерно-националистическую, что и происходило в Таджикистане в период гражданской войны.
Полуграмотные массы оказываются управляемым материалом в руках умелых кукловодов, о чем писал еще Г. Лебон в своей знаменитой «Психологии народных масс».
Страшный душанбинский 1990-й
Да, гражданская война была порождена социоэкономическими проблемами, стремлением кланов перераспределить власть и контроль над ресурсами, рынком рабочей силы, производственной базой.
Однако ожесточенный характер ей придали пещерный национализм и религиозный экстремизм, причем, строго говоря, оба не коррелируют друг с другом, если вспомнить идеологию запрещенного в России ИГИЛ, постулирующего создание наднационального халифата.
Груз этих проблем лег на плечи вчерашних партноменклатурщиков, оказавшихся у неустойчивого руля независимого Таджикистана.
Ситуацию усугубила политика самого Э. Рахмона, постепенно и вопреки достигнутому в 1997-м мирному соглашению с возглавленной С. А. Нури оппозицией, сводившего влияние последней на нет и следовавшего курсом укрепления личной власти. Об этом речь пойдет в следующей статье.
