Таджикистан: зри в корень, или Ислам при развитом социализме

Средняя Азия: социальные конфликты в религиозной упаковке

Современный исламский фундаментализм – это уже третья волна подъема мира ислама за последние 150 лет. Первой волной был панисламизм, пытавшийся сплотить мусульман, по крайней мере, суннитов, вокруг Османской империи и против колониальной экспансии Европы. Второй волной после краха панисламизма и империи Османов стал национализм, добивавшийся и добившийся в 20 – 60-е годы XX в. политического освобождения от колониального гнета. Но поскольку прочие аспекты колониализма сохранились и даже усугубились, исламские идеологи развернули наступление «против национализма», за то, чтобы заменить его исламизмом. Это и стало своего рода «феноменом второй половины XX века.



Душанбинская мечеть Ходжи Якуба, возведенная в 1995 г.

В тиши мазаров и шуме Пятилеток, или Социализм бытовому благочестию не помеха



Колхозники советского Таджикистана

Культ мазаров существовал уже в раннем исламе, о чем свидетельствуют хадисы.

Существует двоякое отношение к мазарам. На практике мазары интенсивно посещаются мусульманами и играют важную роль в их жизни. Шариат не запрещает посещение мазаров. Но с другой стороны, в Коране нет прямых указаний о необходимости посещения могил, а пророк Мухаммад был против этого явления и всячески осуждал его.

Наиболее почитаемыми мазарами, – пишет А. Назаров, – на территории Таджикистана в рассматриваемый период считались мавзолей Хазрати Алии Хамадони в Кулябе, Мавлоно Якуби Чархи вблизи г. Душанбе, мазар Зайнулобиддин в Кумсангире; святые места: «Ходжа Оби Гарм», «Чилучорчашма», «Каро Буро», «Ходжа Санг Дузд», «Чилтанбобо» и т. д. В Ленинабадской области действовало около 60 мазаров. Из их числа мазары «Ходжа Таккабурд» (Канибадамский район), «Майбулок» (Ходжентский район), «Балогардон» (кишлак Ворух Исфаринского района) были самыми посещаемыми.



Мавзолей Хазрати Алии Хамадони в Кулябе

В Калаи Хумбском и Мургабском районах, – пишет А. Назаров, – области вели свою деятельность так называемые странствующие муллы. Они распространяли слухи о надвигающихся бедствиях, и чтобы отвести эти беды, они предлагали верующим переписывать религиозные письма и передавать друг другу. Когда в 1978 г. кишлак Дебаста ГБАО (Горно-Бадахшанского автономного района – И.Х.) пострадал от землетрясения, эти муллы начали пугать население надвигающимся концом света и призывали людей приносить жертвоприношения.

В таджикском обществе, – отмечает С. Б. Маргулис, – например, существует традиция в дни праздников всем родом (авлодом) собираться в доме старейшины и совершать молитву духам предков. С древнейших времен даже существует поговорка, смысл которой заключается в том, что духи предков покарают тех, кто плохо поступает.

Таджикская ССР, или На пути интеллектуального ренессанса ислама

В 1970 – 1980-х годах начали свою деятельность, – пишет историк А. А. Казанцев, – подпольные и полуподпольные группы в Таджикистане, они занимались религиозным просветительством, изучением и распространением ислама. Наиболее известна в Таджикистане подпольная Молодежная организация (создана в 1978 г.), председателем которой был будущий лидер Объединенной таджикской оппозиции Саид Абдулло Нури.



С. А. Нури



Л. И. Брежнев в Нуреке. 1970-й. Леонид Ильич посетил город и осмотрел строительство Нурекской ГЭС

Стоит отметить, – пишет С. Б. Маргулис, – что долгое время позиции КПСС в народе были достаточно сильны, а местное население отождествляло себя с исламом, воспринимая его как культурно-историческую составляющую, считая при этом коммунизм политическим идеалом.



В 1989 г. возглавлявший САДУМ М. Юсуф

Сложность современной жизни иногда ломает социополитическую логику, о чем говорят проявления активности исламистов даже там, где у них нет устойчивого и заметного влияния.

Нерешенная проблема, или Бедность как фактор радикализации

Бедность вновь вызывала к жизни проблему недоедания. Благодаря низкой цене на хлеб процент испытывавших недостаток в нем (согласно советским нормам потребления) был низок (от 0,8 % в Узбекистане до 5,3 % в Таджикистане). Однако недостаток мяса в пищевом рационе стал постоянным явлением: от 92 % населения в Таджикистане не получали его в достаточном количестве.

Общеизвестным был факт, – пишет процитированный выше автор, – очень низких стандартов образования, так как школьники и студенты собирали хлопок вместо того, чтобы учиться. Потом эти «специалисты» получали «липовые» дипломы и, в результате, учреждения образования, здравоохранения и культуры были переполнены откровенно полуграмотными людьми.



Страшный душанбинский 1990-й