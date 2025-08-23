День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве


Расчёт противотанкового ружья Советской армии во время боёв на Курской дуге




В этот день, 23 августа 1943 года, полным разгромом немецко-фашистских войск Советской армией завершилось крупнейшее в истории человечества танковое сражение, известное как Курская битва (или битва на Курской дуге). В 1995 году в РФ в честь этого события 23 августа официально объявлено Днем воинской славы России.

Курская битва длилась с 5 июля 1943 года и стала одним из ключевых сражений в Великой Отечественной войне, да и всей Второй мировой. В советской и российской историографии принято разделять сражение на три части: Курскую оборонительную операцию (5-23 июля); Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные.

В ходе зимнего наступления Красной армии и последовавшего контрнаступления немецко-фашистских войск на Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону. Он и получил название «Курская дуга».

Немецкое командование разработало и утвердило в апреле 1943 года операцию под кодовым названием «Цитадель». В ходе ее реализации вермахт рассчитывал провести наступление на данном направлении, дабы срезать прорыв Советской армии.

Однако в Ставке Верховного главнокомандующего СССР узнали об этих планах врага. Было принято решение временно перейти к обороне на Курской дуге и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага. Это должно было стать основой для дальнейшего стратегического наступления уже наших войск широким фронтом.

Для проведения операции «Цитадель» германское командование сосредоточило 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. Группировка противника насчитывала, по данным советских источников, около 900 тысяч человек, до 10 тысяч орудий и минометов, около 2,7 тысячи танков и более 2 тысяч самолетов. Воздушную поддержку немецким войскам оказывали силы 4-го и 6-го воздушных флотов люфтваффе.

Для понимания, насколько мощным был ударный кулак вермахта. На участке, занимающем 14% всего фронта, враг сосредоточил около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, а также свыше 65% всех боевых самолетов, действовавших на восточном фронте.



Немецкая танковая колонна


Однако к этому времени и Советская армия стала мощной силой, не просто не уступающей, но во многом превосходящей врага. Наши противопоставили германским войскам, задействованным в операции «Цитадель», войсковую группировку, которая превосходила противника в личном составе в 2,1, артиллерии — в 2,5, танках и САУ — в 1,8, самолётах — в 1,4 раза.

Войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина — южный фас. В тылу был создан мощный резерв, объединенный в Степной военный округ (фронт). Он должен был купировать возможные прорывы врага, а при переходе советских войск в наступление — нарастить удары из глубины.



Советская пехота на марше. Курская битва


5 июля 1943 года немецкие ударные группировки начали наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. Задача отразить наступление со стороны Орла была возложена на войска Центрального фронта, со стороны Белгорода — Воронежского фронта.

Самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны произошло 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к северу от Белгорода. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок.

Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За один день противник потерял около 10 тысяч человек, свыше 360 танков и был вынужден занять оборону.

Одновременно войска Брянского, Центрального и левого крыла Западного фронтов начали операцию «Кутузов» с целью разгрома орловской группировки противника. В ходе наступления наши войска, прорвав оборону врага, продвинулись на нескольких участках на глубину от 8 до 25 километров.

После того, как 16 июля войска Брянского фронта вышли на рубеж реки Олешня, германское командование начало отвод своих главных сил на исходные позиции. К 18 июля войска правого крыла Центрального фронта полностью ликвидировали клин противника на Курском направлении. В этот же день в сражение были введены резервные войска Степного фронта, которые начали преследование отступающего противника.

Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами сил 2-й и 17-й воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140-150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков.

После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Это сражение стало одним из переломных в ходе всей Великой Отечественной войны, став предлогом для окончательного изгнания врага с территории СССР и Победы над немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками.

За участие в Курской битве, проявленные мужество и героизм свыше 100 тысяч советских военнослужащих были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +3
    Сегодня, 04:27
    ❝ День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве ❞ —

— «И словно свежим ветерком подуло,

    — «И словно свежим ветерком подуло,
    хоть был ещё к Победе долог путь,
    когда Дуга врагу хребет согнула,
    да так, что не сумел он разогнуть!» © ...
  Lev_Russia
    Lev_Russia
    +2
    Сегодня, 04:38
    В этот день, 23 августа 1943 года, полным разгромом немецко-фашистских войск Советской армией завершилось крупнейшее в истории человечества танковое сражение, известное как Курская битва (или битва на Курской дуге).

  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 08:21
    В этот день, 23 августа 1943 года, полным разгромом немецко-фашистских войск Советской армией завершилось крупнейшее в истории человечества танковое сражение, известное как Курская битва (или битва на Курской дуге).


    А как же пехота и артиллерия. Ведь именно они сыграли главную роль в изматывании вермахта в оборонительном сражении. А авиация? Без ее прикрытия наземные части не достигли бы таких успехов.


    Самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны произошло 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к северу от Белгорода. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок.


    Точнее сказать- одно из самых крупных танковых сражений. Крупнее битвы под Прохоровкой было сражение под Дубно — Луцк — Броды и под Сенно в 1941 году.

    Победы в Прохоровком сражении никто не одержал, но в целом в Курской битве оно сыграло положительную роль. Командующий 5-й ТА ген. П. Ротмистров был вычеркнут из списков представленных к званию Героя Советского Союза. Награждение состоялось только
    в 1965 году, когда статус Дня Победы был поднят на государственном уровне.
  Vulpes
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 08:58
    Вечная Слава павшим за свободу и независимость нашей Родины!
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    +4
    Сегодня, 09:31
    На Курском сражении стоял вопрос - кто кого... А после него или мы на запад, или фашисты на восток.
    Мы выиграли крупнейшее сражение! Слава всем живым, кто сломал хребет нацистской машине!
    Нижайший поклон моему, ныне покойному дяде, командиру орудия ЗиС-3 принимавшим участие в той битве! Был ранен, контужен, но поле боя не покинул. Войну окончил в звании майора артиллерии. soldier
    Vulpes
      Vulpes
      +2
      Сегодня, 09:35
      Вечная слава вашему дяде и всем артиллеристам. В общественном сознании Курская битва ассоциируется с танками, незаслуженно забывая о роли артиллерии.
      a.s.zzz888
        a.s.zzz888
        +4
        Сегодня, 09:37
        Спасибо! И, да! Сегодня было бы ему 102 года!
        Да. Действительно хребет нацистам ломали все родА войск! Всем им Великая Слава!!!
  Вайфу
    Вайфу
    +2
    Сегодня, 09:42
    К лету 1943 Вермахт был на пике своей мощи, как качественно, так и количественно. Предки, руководимые ВКПб во главе с И.В.Сталиным смогли сломать хребет объединенной европейской нацистской гадине.