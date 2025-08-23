День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
В этот день, 23 августа 1943 года, полным разгромом немецко-фашистских войск Советской армией завершилось крупнейшее в истории человечества танковое сражение, известное как Курская битва (или битва на Курской дуге). В 1995 году в РФ в честь этого события 23 августа официально объявлено Днем воинской славы России.
Курская битва длилась с 5 июля 1943 года и стала одним из ключевых сражений в Великой Отечественной войне, да и всей Второй мировой. В советской и российской историографии принято разделять сражение на три части: Курскую оборонительную операцию (5-23 июля); Орловскую (12 июля — 18 августа) и Белгородско-Харьковскую (3-23 августа) наступательные.
В ходе зимнего наступления Красной армии и последовавшего контрнаступления немецко-фашистских войск на Восточной Украине в центре советско-германского фронта образовался выступ глубиной до 150 и шириной до 200 километров, обращенный в западную сторону. Он и получил название «Курская дуга».
Немецкое командование разработало и утвердило в апреле 1943 года операцию под кодовым названием «Цитадель». В ходе ее реализации вермахт рассчитывал провести наступление на данном направлении, дабы срезать прорыв Советской армии.
Однако в Ставке Верховного главнокомандующего СССР узнали об этих планах врага. Было принято решение временно перейти к обороне на Курской дуге и в ходе оборонительного сражения обескровить ударные группировки врага. Это должно было стать основой для дальнейшего стратегического наступления уже наших войск широким фронтом.
Для проведения операции «Цитадель» германское командование сосредоточило 50 дивизий, в том числе 16 танковых и моторизованных. Группировка противника насчитывала, по данным советских источников, около 900 тысяч человек, до 10 тысяч орудий и минометов, около 2,7 тысячи танков и более 2 тысяч самолетов. Воздушную поддержку немецким войскам оказывали силы 4-го и 6-го воздушных флотов люфтваффе.
Для понимания, насколько мощным был ударный кулак вермахта. На участке, занимающем 14% всего фронта, враг сосредоточил около 70% танковых, до 30% моторизованных и более 20% пехотных дивизий, а также свыше 65% всех боевых самолетов, действовавших на восточном фронте.
Однако к этому времени и Советская армия стала мощной силой, не просто не уступающей, но во многом превосходящей врага. Наши противопоставили германским войскам, задействованным в операции «Цитадель», войсковую группировку, которая превосходила противника в личном составе в 2,1, артиллерии — в 2,5, танках и САУ — в 1,8, самолётах — в 1,4 раза.
Войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Рокоссовского обороняли северный фас Курского выступа, а войска Воронежского фронта под командованием генерала армии Николая Ватутина — южный фас. В тылу был создан мощный резерв, объединенный в Степной военный округ (фронт). Он должен был купировать возможные прорывы врага, а при переходе советских войск в наступление — нарастить удары из глубины.
5 июля 1943 года немецкие ударные группировки начали наступление на Курск из районов Орла и Белгорода. Задача отразить наступление со стороны Орла была возложена на войска Центрального фронта, со стороны Белгорода — Воронежского фронта.
Самое крупное встречное танковое сражение Второй мировой войны произошло 12 июля в районе железнодорожной станции Прохоровка в 56 километрах к северу от Белгорода. С обеих сторон в сражении принимали участие до 1200 танков и самоходных установок.
Ожесточенное сражение длилось весь день, к вечеру танковые экипажи вместе с пехотой дрались врукопашную. За один день противник потерял около 10 тысяч человек, свыше 360 танков и был вынужден занять оборону.
Одновременно войска Брянского, Центрального и левого крыла Западного фронтов начали операцию «Кутузов» с целью разгрома орловской группировки противника. В ходе наступления наши войска, прорвав оборону врага, продвинулись на нескольких участках на глубину от 8 до 25 километров.
После того, как 16 июля войска Брянского фронта вышли на рубеж реки Олешня, германское командование начало отвод своих главных сил на исходные позиции. К 18 июля войска правого крыла Центрального фронта полностью ликвидировали клин противника на Курском направлении. В этот же день в сражение были введены резервные войска Степного фронта, которые начали преследование отступающего противника.
Развивая наступление, советские сухопутные войска, поддержанные с воздуха ударами сил 2-й и 17-й воздушных армий, а также авиацией дальнего действия, к 23 августа 1943 года отбросили противника на запад на 140-150 километров, освободили Орел, Белгород и Харьков.
После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Это сражение стало одним из переломных в ходе всей Великой Отечественной войны, став предлогом для окончательного изгнания врага с территории СССР и Победы над немецко-фашистскими захватчиками и их союзниками.
За участие в Курской битве, проявленные мужество и героизм свыше 100 тысяч советских военнослужащих были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почётных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.
