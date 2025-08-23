Вопрос цены и уверенности в долларах для США
Интересные новости с того края света: американский флот начал получать оружие нового поколения против беспилотных летательных аппаратов. По-видимому, оплеухи, полученные в Красном море от хуситов, сделали свое дело, и в срочном порядке началось довооружение американских кораблей.
В недавно опубликованном снимке эсминца класса Arleigh Burke «Bainbridge» хорошо видны новые пусковые установки для перехватчиков беспилотных летательных аппаратов Coyote, установленные на корабле. Ранее в этом году ВМС США объявили, что эсминцы, назначенные для сопровождения авианосца «Gerald R. Ford», будут вооружены системами противодействия беспилотникам от фирмы Raytheon «Coyote» и/или производства фирмы Anduril «Roadrunner-M».
Помимо того, что Coyote и Roadrunner-M дешевле традиционных ракет класса «земля — воздух», они обладают функцией барражирования, что позволяет им более эффективно противодействовать приближающимся беспилотным летательным аппаратам. Идея хорошая. Противодроновый боеприпас, встречающий БПЛА противника на подлете к району цели, — это весьма эффективно, даже если смотреть с пристрастием.
Военно-морской флот США опубликовал фотографию эсминца «Бейнбридж», плывущего по Ионическому морю между Италией и Грецией, снимок был сделан 27 июля 2025 года. Это один из трёх эсминцев класса «Арли Бёрк», в настоящее время приписанных к авианосной ударной группе авианосца «Джеральд Р. Форд», наряду с однотипными эсминцами «Уинстон С. Черчилль» и «Митчер». «Уинстон С. Черчилль» выполняет функции командующего противовоздушной обороной ударной группы, роль, которую эсминцы класса «Арли Берк» все чаще берут на себя из-за сокращающегося флота стареющих крейсеров класса «Тикондерога».
Эсминец USS Bainbridge в Ионическом море, 27 июля 2025 года. На кормовой надстройке видна новая пусковая установка для перехвата беспилотников
Новые пусковые установки для перехвата беспилотников установлены на левом борту кормовой надстройки Бейнбриджа рядом с задней вертикальной пусковой установкой Mk 41 (VLS).
На этом снимке корабля, покидающего порт в июне 2025 года, видны новые пусковые установки для перехвата беспилотников Bainbridge, но они частично закрыты персоналом на палубе.
Крупный план пусковых установок на снимке, сделанном в июне 2025 года
При дальнейшем изучении других фотографий авианосной ударной группы «Джеральд Р. Форд», опубликованных ВМС с момента начала её текущего развёртывания в июне, можно заметить такую же пусковую установку на борту «Уинстон С. Черчилль». Есть вероятность, что ПУ присутствуют и на борту «Митчера», пусть это более старая версия I «Арли Бёрк», в то время как «Бейнбридж» и «Уинстон С. Черчилль» — это более новые варианты IIA, но, судя по всему, внедрение новых возможностей противодействия дронам распространяется на все варианты «Арли Берков».
USS «Уинстон С. Черчилль» проходит через Адриатическое море 29 июля 2025 года
Крупный план новых пусковых установок на эсминце «Уинстон С. Черчилль»
Все эсминцы класса «Арли Берк» оснащены пусковыми установками Mk 41 VLS, но с разным количеством ячеек в зависимости от модификации. В них можно загружать различные ракеты класса «земля — воздух» и «земля — земля», в том числе ракеты серии Standard Missile (SM), усовершенствованные ракеты Sea Sparrow (ESSM) и ракеты типа «Томагавк».
В некоторых модификациях есть дополнительные пусковые установки для противокорабельных крылатых ракет Harpoon или Naval Strike Missile (NSM). В зависимости от конкретной версии «Арли Берк» оснащены пусковыми установками RIM-116 Rolling Airframe Missile (RAM) или 20-мм пушками Vulcan, установленными на Mk 15 Phalanx системами ближнего боя (CIWS), или в некоторых случаях и тем, и другим для защиты от воздушных угроз, в том числе беспилотников.
Сейчас ВМС США заменяют Phalanx на всех своих эсминцах пусковыми установками RAM. 5-дюймовая пушка в башне на носу каждого из эсминцев может также использоваться против воздушных, а также надводных целей, но столь крупный калибр чем дальше, тем больше вызывает сомнение в плане эффективности.
Пусковые установки, изображённые на фотографиях «Бейнбриджа» и «Уинстона С. Черчилля», явно схожи с существующими наземными пусковыми установками для Coyote Block 2.
Сравнение пусковых установок на корабле USS Bainbridge (слева) и наземной пусковой установки Coyote Block 2
На сегодняшний день компания Anduril продемонстрировала только «гнездо» коробчатого типа для Roadrunner-M, который запускает перехватчик вертикально, как показано на видео. Пусковые установки, соответствующие этой конструкции, не видны, по крайней мере на первый взгляд, на доступных фотографиях ни одного из эсминцев, приписанных к авианосной ударной группе «Джеральд Р. Форд». Но это не значит, что их там нет.
Так что там внутри этих пусковых?
Coyote Block 2 и Roadrunner-M — это реактивные перехватчики, похожие на дроны, с разной степенью автономности. Оба перехватчика должны быть нацелены на объект или на общую зону поражения (если речь идет о подрыве на определенном удалении от цели) с помощью различных датчиков, прежде чем в дело вступят бортовые системы наведения.
Армия США уже много лет использует Coyote Block 2 в рамках своей интегрированной системы борьбы с низколетящими, медленными и беспилотными летательными аппаратами (LIDS), которая бывает мобильной и стационарной. Армия уже развернула системы LIDS на Ближнем Востоке, в Африке и Европе и использовала их в боевых действиях, по крайней мере, в некоторых из этих регионов. Недавно опубликованные фотографии свидетельствуют о том, что ВВС США также стали эксплуатировать стационарную версию LIDS.
Надо отметить, армия США и Корпус морской пехоты вполне удовлетворены результатами эксплуатации противодроновых комплексов и даже планируют в ближайшие пять лет существенно увеличить свой арсенал беспилотников-перехватчиков Coyote, пусковых установок и радаров для них. По словам представителей ведомства, они хотят закупить 6000 реактивных беспилотников Block 2, которые несут боеголовку осколочно-фугасного типа, и ещё 700 беспилотников Block 3, которые используют некую «некинетическую» полезную нагрузку, о которой пока широко не было объявлено.
Армия США раскрыла подробности своих планов по закупке Coyote на 2025–2029 финансовые годы в уведомлении о заключении контракта с единственным поставщиком — компанией Raytheon, опубликованном ранее. Помимо перехватчиков Block 2 и Block 3, армия планирует приобрести 252 стационарных пусковых установки, 52 мобильных пусковых установки, 118 стационарных радаров Ku-диапазона и 33 мобильных радара на автомобильных шасси. В рамках сделки Raytheon также будет оказывать поддержку в обслуживании и ремонте систем Coyote как в Соединённых Штатах, так и по всему миру.
Военнослужащие 332-й экспедиционной эскадрильи сил безопасности ВВС США тренируются с использованием системы противодействия беспилотникам Coyote. 2025 год
Известно, что подразделения специального назначения США применяют Roadrunner-M в наземной конфигурации, хотя подробности о его использовании на сегодняшний день ограничены. Крупный заказ американских военных на дополнительные системы Roadrunner-M в прошлом году свидетельствует о расширении использования этой системы.
Как уже отмечалось, ключевым преимуществом Coyote и Roadrunner-M является их способность находиться в режиме ожидания в полете. Это обеспечивает дополнительную гибкость при постановке, отмене и повторной постановке задач в режиме реального времени в ответ на внезапные изменения в тактической обстановке. Их также можно запускать в упреждающем режиме для борьбы с потенциальными угрозами.
Roadrunner-M был специально разработан с учетом этой модели использования и обладает дополнительной возможностью возврата, дозаправки и повторного запуска. Это возможности, которых просто нет у традиционных ракет класса «земля — воздух» и которые в настоящее время недоступны экипажам военных кораблей.
Возможности, которые предлагают Coyote Block 2 и Roadrunner-M, важны для военных кораблей, учитывая их ограничения как в плане размера размещаемого боекомплекта (не критично, пусковых ячеек у современных кораблей много), так и в плане возможности быстрой перезарядки во время боевых действий (очень критично). Последнее действительно, как показала практика боевых действий с хуситами, очень важно для кораблей. Именно перегрузив и разрядив системы ПВО кораблей-участников операции, хуситы спокойно засадили свои ракеты в танкер и сухогрузы.
Военно-морской флот отдельно работает над внедрением новых возможностей перезарядки в море, во многом благодаря извлечённым урокам из сбивания беспилотников хуситов и ракет в Красном море и вокруг него, а также уничтожения иранских ракет, направленных в сторону Израиля. Опыт борьбы с беспилотниками хуситов стал основной причиной установки новых систем противодействия беспилотникам на эсминцах авианосной ударной группы «Джеральд Р. Форд».
Вообще-то БПЛА как новый вид оружия появился не вчера. Но за последние годы действительно был сделан огромный скачок вперед и вверх, так что то, что уже сегодня флот США осознал угрозу и начинает отрабатывать методы противодействия, — это нормально.
Как уже упоминалось, Coyote Block 2 и Roadrunner-M имеют огромное дополнительное преимущество: они представляют собой более дешёвые средства защиты от беспилотников по сравнению с существующими ракетами класса «земля — воздух» корабельного базирования.
Один Coyote Block 2 стоит, по имеющимся данным, около 100 000 долларов. Anduril дал информацию, что цена каждого Roadrunner-M составляет 150-250 000 долларов в зависимости от «начинки». Для сравнения, SM-2 Block IIIC, основное оружие ПВО для эсминцев «Арли Берк», имеет среднюю стоимость единицы около 2 миллионов долларов, если верить бюджетному запросу службы на 2026 финансовый год. Ориентировочная цена одного ESSM, еще одного средства ПВО на американских военных кораблях, составляет около 1,65 миллиона долларов за единицу.
Эсминец класса Arleigh Burke USS Carney запускает ракету SM-2 по цели, принадлежащей хуситам, в октябре 2023 года
Необходимость добавления различных типов дронов, в том числе способных действовать группами, в арсеналы кораблей ВМС для обеспечения дополнительных уровней защиты, а также для расширения возможностей нанесения ударов, ведения радиоэлектронной борьбы, сбора разведданных и сетевого взаимодействия, обсуждались на протяжении последних лет весьма активно.
В действительности, ни одна страна мира не сможет позволить себе уничтожать дроны стоимостью в 50-100 тысяч долларов ракетами стоимостью в 10-20 раз больше в массовом порядке. Учитывая, что ракеты имеют свойство промахиваться мимо малозаметных пластиковых дронов, стоимость уничтожения последних может возрасти в разы.
Станут ли пусковые установки для Coyote Block 2 и/или Roadrunner-M стандартным вооружением эсминцев типа «Арли Берк» или других кораблей ВМС, пока неизвестно, хотя есть уверенность в том, что станут. Американский флот протестировал как минимум одну или даже обе эти системы на двух других эсминцах типа «Арли Берк», Jason Dunham и The Sullivans, после чего установка пусковых началась, если не в массовом порядке, но, согласно данным Naval News, работы будут продолжены.
Военно-морские силы США отдельно разрабатывают ряд других возможностей для усиления противовоздушной и противоракетной обороны своих надводных кораблей, включая новое оружие направленной энергии, комплексы радиоэлектронной борьбы и усовершенствованные сетевые ложные цели. Вопрос в скорости и эффективности разрабатываемых систем.
Компания Lockheed Martin также предлагает пусковые установки для ракеты класса «воздух-земля» AGM-179 (JAGM), которые могут использоваться в качестве зенитных ракет в дополнение к арсеналу эсминцев. Компания продемонстрировала модели с пусковыми установками JAGM, расположенными в том же месте на кормовой надстройке, где у Bainbridge и Winston S. Churchill теперь есть новые средства борьбы с беспилотниками. По крайней мере, некоторое количество прибрежных боевых кораблей (LCS) класса Freedom ВМС США теперь способны поражать беспилотники, а также надводные угрозы с помощью ракет с радиолокационным наведением миллиметрового диапазона AGM-114L Longbow Hellfire, одного из видов оружия, которое JAGM собирается в конечном итоге вытеснить из списка вооружений кораблей.
Пусковые установки JAGM крупным планом на модели эсминца класса Arleigh Burke
Действительно, кому, как не Штатам, начинать новый виток гонки вооружений? В принципе, это классика жанра — США придумывает что-то новое, весь мир начинает изучать и творить свое. Так было с атомным и ядерным оружием, ракетами, атомными подводными лодками и так далее.
Но вот в плане ударных дронов и средств противодействия им пока получается не очень, хотя опыт борьбы с различными аппаратами американские моряки получили просто прекрасный. Миллионы сотнями улетали в жаркое небо Красного моря и в итоге улетели. А корабли вернулись на базы. Правда, противостояние с хуситами не сильно успокоило последних, зато точно угомонились наводители порядка из числа европейских стран НАТО. По крайней мере, немцы и датчане, чьи корабли вернулись пустыми в плане боекомплекта из похода, точно не скоро снова решат отправить свои корабли в тот регион. Денег нет.
Конечно, рано или поздно, но дешевый противник дешевому средству поражения обязан был появиться практически у любой страны, которая планирует боевые действия. О России мы здесь не говорим, у нас как раз с разработками всё весьма прилично, есть и дешевые малогабаритные ракеты, начали массово выпускаться и дроны-перехватчики. Понятно, что на наш флот всё это тоже пойдет и получит прописку.
В общем, новая ступень развития беспилотного вооружения началась. Вопрос только в эффективности и цене, ведь если с первым у американцев более-менее пристойно, то вот в схватке с ценой американцы постоянно проигрывают.
