Куда теперь пойти валютным комиссарам

Не просто контроль


Не так уж и давно — ещё в конце апреля — Минфин и Банк России вели активную дискуссию по поводу необходимости продления ещё на год известного президентского указа об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами. Его срок истекал 30 апреля, и указ продлили, но с оговорками, что всё можно менять по мере необходимости.



Похоже, необходимость теперь есть, хотя всё явно случилось не вдруг. Минфин ещё весной предлагал обнулить нормативы возврата и реализации валюты, которую, по оценке экспертов, было уже просто некуда девать. Под импорт покупали мало из-за санкций, внутри предприятиям под приемлемый процент ни доллары, ни евро, ни даже юани не давали.

Выход многие видели не в отмене репатриации, а в снижении учётной ставки и в особых льготных условиях кредитования как раз в валюте. Первый шаг в этом направлении был сделан, ставку начали снижать и обещают снизить ещё под громкие утверждения о резком снижении инфляции.

И хотя публика в последнее не очень верит, решено сделать и шаг второй – разрешить валюту не сдавать. То есть брать её в кредит под непомерный нынешний процент хотя бы экспортёрам теперь не надо. Но им-то как раз лишняя валюта не очень и нужна, и теперь придётся её куда-то пристраивать через «дружественные» банки.

Не такая уж плохая перспектива, тем более что банкам никто не запретит покупать государственные ценные бумаги, спасая бюджет от растущего дефицита. Другое дело, что даже без репатриации останется в действии та схема, в соответствии с которой экспортёры обязаны отчитываться о валютной выручке перед Банком России и Росфинмониторингом.

То есть, институт валютных комиссаров, которые со столь давних пор есть или должны быть в каждой компании, по-крупному занятой экспортом, никто не отменяет. В связи с этим стоит напомнить, что благополучно выйти из дефолта России с тогдашними минимальными, из-за низких цен на нефть, доходами от экспорта помог как раз предельно жёсткий валютно-экспортный контроль с обязательной продажей валютной выручки.

Тогда даже службу специальную завели – Федеральную валютно-экспортного контроля (ВЭК). С прямым подчинением президенту и правом координации работы с валютой сразу по семи федеральным ведомствам, вплоть до Центробанка. Такого олигархическая Россия, конечно, не стерпела, и ВЭК весьма оперативно ликвидировали.

Сначала вместо него создали финансовую разведку с довольно мощным силовым подразделением, потом переформатировали в Росфинмониторинг, который только собирает данные о сомнительных финансовых операциях, не более того. А силовиков кинули на борьбу с наркотиками, где они и теперь.

Не время сдавать валюту


После жёсткой практики конца 90-х последовал очень продолжительный период последовательного ослабления валютного контроля, чем и пользовались многие экспортёры, выводя просто гигантские суммы за рубеж в офшоры. К каким правилам игры пришли в 20-е годы, можно не напоминать – мягче только теперь.


Когда, наконец, пришло время почти полной валютной свободы, стали вырабатываться нормативы того, как и кого освобождать от возврата и продажи валюты. И тут появились валютные комиссары, стала привычной и практика получения индивидуальных разрешений правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Экспортёрам вменили в обязанность еженедельную отчётность перед Росфинмониторингом, под контроль попал любой внешнеторговый договор. И всё только потому, что рубли завести напрямую в Россию оказалось не проще, чем валюту. Экспортёрам приходилось сначала менять их на валюту, а потом продавать на внутреннем рынке.

Банк России уже не первый месяц бодро отчитывался о том, что растёт доля оплаты за российский экспорт в рублях. Ещё в январе 2024 г. она составляла 33,4%, то сейчас балансирует на грани 50%. Соответственно, снижалась доля расчётов в долларах и евро со из недружественных стран — с 23,9 до 16,3%, хотя потом снова подросла, по данным за июль — до 21,6%.

Интересно, что ещё весной, когда нормы продажи валюты вполне могли продать, либеральная пресса, упрямо именующая себя «деловой», не без удовольствия цитировала экспертов, которые утверждали, что полная отмена репатриации могла бы привести к колебаниям на валютном рынке. При этом даже вспоминали, как трясло валютный рынок осенью 2024 г.

Тогда и отсутствие обязательной продажи называли нежелательной практикой для рынка. Сейчас те же специалисты твердят про некие три сосны, в которых блуждают финансовые власти. Выбирая между бюджетным дефицитом, инфляцией и девальвацией рубля, многие склоняются к тому, чтобы выбрать последнее.

Проверка памяти


Однако не забывают ли такие советчики, что слабый рубль — уже сам по себе стимул к инфляции, а дефицит бюджета при не растущей экономике, которую принесут в жертву валютным поступлениям, рано или поздно вырастет так, что никакими заимствованиями не покроешь.


Осталось вспомнить время, когда, помимо якобы «жёсткого» валютного контроля, процветала и практика двойных банковских стандартов, с низкими ставками за границей и высокими в России. Доходило до абсурда, когда в зарубежных отделениях Сбера кредитные условия были в разы лучше, чем в России. В Крыму же Сбер и вовсе не открывал филиалы или отделения до тех пор, пока и его не обложили санкциями.

Сейчас со всем этим всё тоже обстоит, прямо говоря, «криво», чем и пользуются те, у кого есть доступ, например, к параллельному импорту. Но здесь не об этом, правила игры из-за пандемии, а потом и с началом СВО изменились чуть ли не в корне, хотя опять же не для всех, но и законы, как мы понимаем, не для них.

Тут же — о законе и о том, что тем же валютным комиссарам, чтобы не остаться без работы, сейчас важно сохранить, а лучше и вовсе расширить список компаний, которые подпадают под требования о репатриации, пусть и с нулевой ставкой. Время ведь идёт, и очень многое меняется, и это пока у экспортёров получается продавать валюты даже больше, чем требуют нормативы.

Проблема слабого рубля, ради спасения которого и надо было когда-то требовать продажи экспортной выручки, на данный момент не актуальна. Спорить не будем, такая мера, как ограниченная девальвация, могла бы помочь решить многие бюджетные проблемы, но вопрос, что называется, не назрел.

Ещё летом шли разговоры даже о повышении так называемого «порога» зачисления и продажи экспортной выручки. Но не прошло – экспортёры могут спать спокойно, а валютные комиссары – зря не дёргаться.
