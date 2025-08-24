Пистолет у виска: ракеты средней и меньшей дальности движутся на запад

Пистолет у виска: ракеты средней и меньшей дальности движутся на запад


Мораторию конец


Россия удивительно долго не включалась в новую гонку вооружений, которую в 2019 году инициировал Дональд Трамп. Речь о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого американцы вышли в одностороннем порядке. В формулировках Россия была объявлена главным нарушителем порядка, разумеется. Кремль на тот момент достаточно сдержанно отреагировал и лишь ввел мораторий на развертывание аналогичных систем.



В заявлении оговаривалось, что добровольные ограничения сохранятся до тех пор, пока американцы не разместят свои изделия в чувствительных регионах. Речь, в первую очередь, о Европе и прилегающих к России территориях. Если США натыкают ракеты в Тайване или Индонезии, то разбираться с ними придется Китаю, но никак не нам. Хотя с самого начала истории было понятно, что Америка выходила из договора исключительно ради давления на Россию.

И вот, спустя шесть лет, Министерство иностранных дел Российской Федерации официально заявило об отказе от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Задержка связана, вероятно, с попытками склонить администрацию Трампа отказаться от планов. Очень нехороших планов – американские ракеты в ближайшее время появятся в Европе.

Судя по всему, не получилось переубедить старичка Трампа. И немудрено – эту игру он затеял сам. И в ней Россия и Соединенные Штаты находятся в неравновесных позициях. Дальнобойное оружие, которое очень непросто отследить, напрямую угрожает центрам принятия решений в России. А мы снести Вашингтон или Нью-Йорк в состоянии только межконтинентальными баллистическими ракетами.

В свое время советское руководство очень образно объяснило необходимость массового уничтожения ракет «Пионер», «Темп» и «Ока»: «Они нам поставили пистолет у виска». Речь о «Першингах» и «Томагавках» в наземном исполнении, которые НАТО сконцентрировал у границ Советского Союза и стран Восточного блока. В 1987 году противник победил с явным преимуществом – американцы уничтожили 859 ракеты, а СССР сразу 1752.

Настало время повторить историю на новом уровне. Если совсем примитивно, то играть в холодную войну не мы первые начали. Американцы вполне открыто наращивали свой ударный потенциал в самых чувствительных областях вооружений. Особенностью новейшего этапа обострения ситуации является расширение присутствия американских ракет в мире. Теперь это не только Европа, но и Азия. Если с южными соседями как-нибудь разберется Китай (тем более, у него имеются свои ракеты соответствующего класса), а вот Япония и Южная Корея в зоне риска. Ну и в зоне действия российских ракет средней и меньшей дальности. Критики могут возразить, дескать, Россия и не собиралась соблюдать договор – достаточно посмотреть на успехи «Орешника». Не стоит путать факт разработки оружия и его непосредственного размещения на рубежах атаки. Тем более, когда противник вообще не стесняется.




PrSM Increment 1 на учениях в Австралии

Особого внимания требует ракетная система PrSM Increment 1, способная с малогабаритной платформы M142 HIMARS работать на дальностях «более чем на 400 км». Вроде бы и не подходит под определение ракеты меньшей дальности, но сейчас на стадии финальной разработки прямоточный двигатель, с помощью которого увеличивают полет до 1000 км. PrSM появляется на учениях в Австралии и не собирается оттуда уходить. Это черта американской экспансии – сначала провести учения с новой техникой и оставить, словно так и было. Платформа PrSM обещает массовость – разработчик Lockheed Martin получил контракт почти на 5 миллиардов долларов, подразумевающий поставки 634 ракет до 2030 года.

Точки прицеливания


Иначе как провокационными нельзя рассматривать появление на датских островах мобильных комплексов Mk-70, которые могут запускать крылатые ракеты «Томагавк» и SM-6. Последние именуются квазибаллистическими и относятся уже к изделиям средней дальности, то есть вполне могут дотянуться до Москвы. А осенью прошлого года случилось то, что, несомненно, должно было стать поводом выйти России из всех мораториев – американцы объявили о размещении ракет в Германии.

В рамках оперативной многодоменной группы уже с 2026 года появится ударный кулак, направленный на Россию. В его составе и упоминаемые SM-6, и «Томагавки», и Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) с перспективными ракетами с гиперзвуковым боевым блоком). В общем, всё идет к тому, что Америка заряженный пистолет снова пытаются поставить к виску. Особенно это контрастирует с нынешним ореолом миротворца у Дональда Трампа. Это следует помнить всем, кто надеется на восстановление неких добрососедских отношений с Соединенными Штатами.






SM-6 на шасси Mk-70 в Дании

России приходится реагировать. После официального оформления выхода из договора будут приняты «компенсирующие военно-технические меры». Заглянем в возможное будущее. Первым этапом, безусловно, станет формирование позиционного района с «Орешниками» и прочими изделиями (сухопутными «Калибрами», например) в Калининградской области. С этой точки ни у одной европейской столицы нет ни единого шанса против тактических ядерных боеголовок. Наряду с размещением ракет в Беларуси это должно стать серьезным сдерживающим фактором для НАТО. Один обезоруживающий удар уже не случится – противник точно получит возмездие.

Эскалация со стороны США и отказ России от моратория — это еще превращение Европы в поле битвы. Местные будут всеми средствами наращивать наступательный потенциал. Не только ракетно-ядерный, но и вполне конвенционный — будет больше брони, снарядов и солдат. До масштабов эпохи 50-80-х годов не дойдет, но шорох в Европе будет неслабый. Если заглядывать еще дальше в будущее, то России жизненно необходима система раннего оповещения о запуске ракет средней и меньшей дальности. На эту роль очень символически подходит система «Тундра», сменившая еще советскую орбитальную группировку «Око». Причем в самом лучшем случае должна быть разработана совершенно автоматизированная система, наподобие того самого «Периметра». Времени на принятие решений у российского военно-политического руководства в случае применения SM-6 и Dark Eagle совсем немного, и стоит этот этап отдать на откуп автоматики. Заодно и противник семь раз подумает играть с ракетными пусками — авось у России сработает нештатно.

Самым адекватным из компенсирующих должны стать ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные непосредственно на Вашингтон. Тогда в Белом доме будут совсем по-другому оценивать перспективы размещения многодоменных групп в Европе. В свое время Никита Хрущев попытался провернуть подобное с американской администрацией, но вышло то, что вышло. В то же время это не означает, что вторая серия будет столь же невразумительной.
  1. staer-62 Звание
    staer-62
    -8
    24 августа 2025 04:59
    Нахрена огород городить, уничтожить Европу она давно заслужила.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +8
      24 августа 2025 06:18
      И вот, спустя шесть лет, Министерство иностранных дел Российской Федерации официально заявило об отказе от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования.
      Это хорошо конечно что мы возвращаемся на ударные позиции для этих ракет, но главное больше оттуда никогда не уходить и не соглашаться не на какие больше моратории (сделки) придуманные США, которые всегда идут нам во вред, а им на пользу... 859 ракет уничтоженных Штатами, против 1752 уничтоженных СССР.... Ну и кто выиграл тогда от этой сделки... Хорошо ещё что до конца всю триаду не разрушили, доказывая Штатам горбачёвско-ельцинскую "любовь к ним и преданность"
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        24 августа 2025 06:28
        Принуждение СССР к мораторию...
        1. северный кавказ Звание
          северный кавказ
          -3
          24 августа 2025 09:27
          Ну понятно. Суть ролика что англосаксы всегда готовятся к ударам по голове. Израиль так и делает. Батька предложил Путину жахнуть по Банковой в Киеве, Путин отказался. Наверно никогда мы не ударим противника ни по голове, ни по другим чувствительным местам.
          1. Olegi1 Звание
            Olegi1
            +6
            24 августа 2025 13:27
            Батька предложил Путину жахнуть по Банковой в Киеве, Путин отказался.

            Вы новости внимательно читаете? Батька НЕ предлагал Путину жахнуть по Банковой. Батька ОЗВУЧИЛ В ИНТЕРВЬЮ что Путину такое предлагали, и он не сказал, кто именно.

            И я с нашим президентом в этом полностью согласен, о чем уже писал, и ни один раз. Ни военного, ни политического смысла такой удар не имеет. Наоборот, сплошной вред. Тут-же набегут западные корреспонденты, "белые каски" будут вытаскивать из-под руин окрашенных красной краской женщин и детей и все это в прямом эфире будут показывать по западному ТВ 24/7 в течении недели. Оно нам надо? Головой надо иногда думать, не только ею есть...
            1. Андрей Гладких Звание
              Андрей Гладких
              +1
              24 августа 2025 14:24
              Не надо Банковую рассматривать узко (Офис президента и Рада). Штаб ВСУ, штаб СБУ, штаб ГУР, это тоже в широком смысле Банковая, хотя эти штабы находятся в других местах. Что мешает ударить по ним? Тем более, что по одному из этих штабов уже били. И откуда в этих штабах взяться детям? Женщины там это обслуживающий персонал вражеских штабов, а значит, их уничтожение допускается «правилами войны».
              1. nznz Звание
                nznz
                0
                Вчера, 18:22
                Вы уверены,что именно там все и собрано.
                Как бы вы поступили,зная что враг знает где находится центр принятия решений?
                Наверное как то его защитили.и перенесли как самое очевидное.
                Наши военные уже все что надо как говорят сделали все далеко и есть время на защиту.
                Смысла уничтожать зелепупика со свитой нет никакого.
                Моё желание и даже мечта , это суд над ним и его шайкой с непременным повешением.
                Они военные преступники.пули для них не тратят.
                Допускаю что Трамп может слить зелю, что бы наказать хамоватого еврейского мальчика..это как то по американски.
                Радоваться когда Каддафи на кол посадили как Клинтонша , да и Саддама Хусейна просто повесили в пальто,
                как то оскорбительно для обоих довольно мужественных лидеров.
                А уж этому то и петля сойдёт.
            2. alexoff Звание
              alexoff
              0
              24 августа 2025 15:44
              Тут-же набегут западные корреспонденты, "белые каски" будут вытаскивать из-под руин окрашенных красной краской женщин и детей и все это в прямом эфире будут показывать по западному ТВ 24/7 в течении недели. Оно нам надо? Головой надо иногда думать, не только ею есть...
              тогда зачем надо было СВО начинать, ведь уже четвертый год белые каски женщин и детей извлекают из складов и заводов порушенных? fool
          2. красноглазка Звание
            красноглазка
            0
            24 августа 2025 21:43
            ну так наше нежелание делать также это наша недороботка
      2. staer-62 Звание
        staer-62
        +7
        24 августа 2025 07:30
        Какие бы ни были наши ракетные позиции против Европы, один факт того что от финской границы до Петербурга 150 км, а от Нарвы 120 км решает все. Поэтому или уничтожать всю Европу или делать безлюдной все восточно европейские страны не обязательно уничтожением. И не надо заморачиваться гуманизмом, речь идет о нашем выживании. Кто против пусть идет на СВО под европейские снаряды и птички.
        1. Андрей Гладких Звание
          Андрей Гладких
          +2
          24 августа 2025 14:33
          Факты - вещь упрямая. Не поспоришь. Но, если тебе "приставили пистолет к виску", а у тебя есть возможность тоже "приставить пистолет к виску" этому "приставщику", то глупо не воспользоваться этой возможностью. Тем более, если у тебя есть возможность нажать на спусковые крючки заряженных пистолетов "другой системы".
      3. alexoff Звание
        alexoff
        +1
        24 августа 2025 15:41
        главное больше оттуда никогда не уходить и не соглашаться не на какие больше моратории (сделки) придуманные США, которые всегда идут нам во вред

        https://www.bfm.ru/news/581233
        «Американская администрация предпринимает, на мой взгляд, достаточно энергичные, искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия, прекратить кризис и выйти на договоренности, представляющие интерес для всех вовлеченных в этот конфликт сторон, чтобы создать долгосрочные условия мира и между нашими странами, и в Европе, да и в мире в целом, если мы следующим этапом выйдем на договоренности в области контроля над стратегическими наступательными вооружениями»


        Ага, конечно, не наступим на грабли, хотя всего-то неделю назад анонсировали наступание на них fool
    2. р_у_с_с_к_и_й Звание
      р_у_с_с_к_и_й
      +1
      24 августа 2025 09:48
      Вперёд, уничтожайте! В прошлый раз потеряли 27 млн, ещё одного такого удара страна вряд ли выдержит.
      1. Zaurbek Звание
        Zaurbek
        +2
        24 августа 2025 12:56
        Конвенциональную войну РФ не потянет. Ни демографически ни индустриально.
        А стереть одно-два государства в центре ЕС вполне можно( при удобном случае) для этого все есть.
        Такой подход и спасёт нас от жертв
        1. р_у_с_с_к_и_й Звание
          р_у_с_с_к_и_й
          0
          24 августа 2025 13:08
          Кто же нам даст спокойно их стереть. Это скорее будет ядерная война
          1. Zaurbek Звание
            Zaurbek
            0
            24 августа 2025 22:06
            Не будет. Кто подпишеться? У нас хватит, на стирание каждой страны.
      2. Андрей Гладких Звание
        Андрей Гладких
        +4
        24 августа 2025 14:45
        "Кац (русский Виталий) предлагает сдаться? Или "не дёргаться" и дожидаться пока страну потихоньку фактически ликвидируют как мощное великое государство? Тогда, когда, по Вашему, страна всё же выдержала у, ситуация была технически намного опаснее. Правда желающих сдаться было намного меньше.
        1. р_у_с_с_к_и_й Звание
          р_у_с_с_к_и_й
          +1
          24 августа 2025 16:42
          Надо заняться внутренними проблемами прежде всего, а не лезть в очередную войнушку. История ничему не учит что ли? Что-то, например Китай, ни с кем не воюет, а мощно развивает свою экономику, мировое влияние и вооруженные силы. Война - это последний способ, когда стороны уже никак не могут договориться.
          Но о чем тут может идти речь, когда наше внешняя дипломатия умудрилась профукать свое влияние даже на бывшие страны СССР? Украина, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан не дадут соврать.
          Так что вместо ваших громких реплик, надо сначала головой подумать. Но если так хочется, можете вдвоем с товарищем выше записаться добровольцами, и вперёд, на Берлин)
          1. красноглазка Звание
            красноглазка
            0
            24 августа 2025 21:56
            война или спецоперация гибридные решения это не последн й способ если он не наносит вреда экономике политике демографии но позволяет достич реалистичных целей минимальным трудом без последствий
            другое дело что война с серьезным противником опасна и как говорится если тебе приходится сражаться честно то твоя стратегия проиграла и дело остается за тактическим преимуществом под конец двадцатого века многие это поняли (война с террором; 08.08.08 ктобы что об этом конфлике не говорил; карабах. - принесли стратегические успехи своим бенефициарам про этику мы говорить не будем)
          2. Illanatol Звание
            Illanatol
            0
            Вчера, 08:46
            КНР мог отсиживаться в тени именно потому, что существовал СССР и ныне существует РФ, как страна, которая все еще обладает возможностью уничтожить США в кратчайшее время. На КНР внимание янки в таком аспекте не обращали, поскольку считали что КНР не представляет значимой военной угрозы для США. Но все может изменится в ближайшее время, КНР уже официально внесена в список первоочередных угроз для нацбезопасности США.

            Тут не только и не столько дипломатия порешала.
          3. Zaurbek Звание
            Zaurbek
            +1
            Вчера, 14:28
            Потому, что до этого - либерасты вещали, что не нужно лезть в дела к соседям и заниматься их политикой. А они (запад) лез и занимался.
      3. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        -1
        24 августа 2025 20:20
        Цитата: р_у_с_с_к_и_й
        Вперёд, уничтожайте! В прошлый раз потеряли 27 млн, ещё одного такого удара страна вряд ли выдержит.

        привет сначала 20 млн потом 26 млн сейчас вижу фигурирует цифра 27 млн.
        пройдет ещё немного времени. и цифра увеличится до 30 млн
    3. Taurus1983 Звание
      Taurus1983
      -5
      24 августа 2025 16:03
      Россия должна уничтожить Европейский парламент в Брюсселе, пока все европейские политики находятся внутри. am
  2. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +5
    24 августа 2025 05:10
    Цитата: staer-62
    уничтожить Европу она давно заслужила.
    Она сама себя скоро уничтожит мигрантами и гей-парада и
    1. staer-62 Звание
      staer-62
      +2
      24 августа 2025 07:25
      Не дождемся, у Европы огромный экономический потенциал который нужно уничтожить.
    2. AdAstra Звание
      AdAstra
      -4
      24 августа 2025 12:26
      А у Вас мигрантов меньше? laughing А ещё некто по фамилии с П. сказал, что в РФ не запрещены однополые отношения yes
    3. 30 вис Звание
      30 вис
      -1
      24 августа 2025 15:47
      Цитата: Schneeberg
      Цитата: staer-62
      уничтожить Европу она давно заслужила.
      Она сама себя скоро уничтожит мигрантами и гей-парада и

      Нуу ,, пока она загнётся от мигрантов и пидр...гей парадов , мы можем не дожить ..
      1. Vicontas Звание
        Vicontas
        +1
        24 августа 2025 21:26
        Не теряйте надежду - рецессию в Еврозоне экономисты обещали на осень.А что касаемо пистолета у виска ,то от размещения "Орешника" в районе Берингова пролива висок у США может и не зачешется,но в заднице точно засвербит!
  3. Дилетант Звание
    Дилетант
    +12
    24 августа 2025 05:39
    попытался провернуть подобное с американской администрацией, но вышло то, что вышло. В то же время это не означает, что вторая серия будет столь же невразумительной.

    Результат получился очень даже вразумительный. Американцы убрали свои ядерные ракеты из Турции.
    1. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      -2
      24 августа 2025 09:32
      Ракеты из Турции убрали. Но работу против России не прекратили. Турция из НАТО не вышла. Там есть амерзкая база и вроде как с ядерным оружием! Потом амеры мягкой силой отжали страны балтии. Теперь отжимается Чёрное море. И это делается как то без ракет! Просто добрым словом!
  4. Stas157 Звание
    Stas157
    +5
    24 августа 2025 06:11
    Самым адекватным из компенсирующих должны стать ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные непосредственно на Вашингтон.

    Это как? Где пусковые будут размещаться?
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -8
      24 августа 2025 06:37
      Цитата: Stas157
      Это как? Где пусковые будут размещаться?

      Где нибудь в районе Виннипега.
  5. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +13
    24 августа 2025 06:13
    Столицу нужно переносить в Сибирь, или устраивать командировки руководства в запасные пункты управления и месячишко править страной. Плюс экономическими методами выдавливать население из мегаполисов. Против ядрен-батонов самое эффективное - рассредоточение. Но увы, кто ж откажется от "хлеба и зрелищ".
    1. Сергей Аверченков Звание
      Сергей Аверченков
      +5
      24 августа 2025 06:28
      Один раз мы уже наступили на это в ВОВ, пришлось все заводы переносить. Но а как же - Москва, столица нашей родины. Всё те же ГРАБЛИ.
      1. Doccor18 Звание
        Doccor18
        +3
        24 августа 2025 07:14
        Цитата: Сергей Аверченков
        Всё те же ГРАБЛИ.

        Если не хуже.
        Тогда индустриализация создала мощный промышленный Урал, а сейчас "все яйца в центральной корзине"...
    2. sagitovich Звание
      sagitovich
      +1
      24 августа 2025 06:37
      Ну, население желающие "зрелищ" пусть остаются в Москве, а желающие "хлеба" и работы, пусть едут в Сибирь.
      Новосибирск, был бы идеальным местом для столицы.
      1. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        -2
        24 августа 2025 09:39
        Да и Магадан неплохой город! А как бы ДВ развиваться начал! Да и ведущие экономики стран рядом! Тут и США, и Китай, и Япония, и ЮК, и верный союзник КНДР! Ну ведь одни плюсы бы были! И как бы нам тогда угрожали страны балтии? Чем бы грозили фины и немцы? А от Франции далеко до Магадана? Что там оттуда может долететь до Магадана? Про выход в открытый океан молчу. Вот тогда бы торговля развернулась!
      2. северный кавказ Звание
        северный кавказ
        -4
        24 августа 2025 09:57
        Пётр совершил ошибку построив Петербург у вражеских границ. Хотя в те годы в этом была своя логика. Балтика была тогда бльшим шоссе по которому можно было по шурику смотаться Европу и обратно! Правда потом столицу пришлось переносить в Москву. И до Москвы сделали массу дорог. Но вооружение развивается и Моска уже становится приграничным городом! Мегаполис это хорошо или плохо? Для Собянина хорошо. Меньше кабелей, дорог и труб вести. А в случае войны? Многоэтажки становятся братскими могилами. Учитывая что строить стремятся как можно ближе друг другу, то повторится история 2МВ. Узкие улицы способствовали пожарам. Что будет при ударе по Москве? Бить наверно будут по подстанциям, водозаборам и очистным. Будут создавать антисанитарию. Массовый понос и массовое бегство из Москвы. Ситуация там наверно будет хуже чем в горах. Фиг объедешь все завалы.
        1. malyvalv Звание
          malyvalv
          0
          24 августа 2025 16:02
          Соседи всегда мечутся. Сегодня друг, завтра враг. Выбор столицы не от этого зависит. Изначально Киев и Москва потому что до монголов самая продвинутая цивилизация была арабско-персидский халифат. Там и наука и культура самая продвинутая была. Про тёмную захолустную Европу никто даже не думал. Пётр перетащил столицу в Питер потому что Европа к тому времени уже как 200 лет пёрла в своём развитии. Надо было догонять. Он понимал что через 50 лет если ничего не делать то Россия сама превратится в колонию. Так и догоняли до сегодняшнего дня. А вот большевики вернули столицу в Москву подальше от врагов капиталистов.
          Так что глядя на Китай и остальной ЮВА перенос столицы например в Новосиб не самая плохая идея.
          1. северный кавказ Звание
            северный кавказ
            -3
            24 августа 2025 16:32
            . Пётр перетащил столицу в Питер потому что Европа к тому времени уже как 200 лет пёрла в своём развитии. Надо было догонять.
            Вот и сегодня самое время перенести столицу к развивающемуся региону! Китай, Япония, ЮК, всю рядом!
    3. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +5
      24 августа 2025 07:12
      Цитата: kosmozoo
      Столицу нужно переносить в Сибирь

      Чиновников? В Сибирь laughing laughing laughing
      Цитата: kosmozoo
      Плюс экономическими методами выдавливать население из мегаполисов.

      Это как? Пока что всё идёт с точностью до наоборот...
      1. malyvalv Звание
        malyvalv
        +1
        24 августа 2025 19:47
        Можно просто сибирских чиновников главными сделать. С такой угрозой московские поедут в Сибирь как миленькие.
      2. Alexey RA Звание
        Alexey RA
        +1
        Вчера, 11:24
        Цитата: Doccor18
        Чиновников? В Сибирь laughing laughing laughing

        Ага... как в Бразилии - построить новую столицу где-нибудь в джунглях на Нижней Тунгуске. Обнести проволокой и поставить вышки с охраной - пусть сразу привыкают. wink
    4. Novosibirsk Звание
      Novosibirsk
      -4
      24 августа 2025 08:10
      Дано пора. Но пока Собянин до смерти московское метро строит
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    24 августа 2025 06:22
    Самым адекватным из компенсирующих должны стать ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные непосредственно на Вашингтон.

    Я только за...
    Недаром ведь Трамп направил свои эсминцы к Венесуэле.
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +3
      24 августа 2025 07:16
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Я только за...

      А как их туда доставить? Опять про Флот "придётся вспомнить"...
      1. Дед-дилетант Звание
        Дед-дилетант
        0
        24 августа 2025 08:00
        А как их туда доставить? Опять про Флот "придётся вспомнить"...
        Авиация тоже может заняться доставкой.
        1. Doccor18 Звание
          Doccor18
          +3
          24 августа 2025 08:45
          Цитата: Дед-дилетант
          Авиация тоже может заняться доставкой.

          Может, но... авиацией дольше и сложнее. И трудно поверить, что в Венесуэле нет кучи "кротов", которые заранее оповестят демократоров, что превратит эту операцию в тот еще квест, похлеще кубинского...
          1. Дед-дилетант Звание
            Дед-дилетант
            +2
            24 августа 2025 11:49
            Может, но... авиацией дольше и сложнее.

            На счет дольше - не соглашусь. Сложнее - возможно. Но никак не дольше. hi
            1. Doccor18 Звание
              Doccor18
              -1
              24 августа 2025 13:08
              Цитата: Дед-дилетант
              Но никак не дольше

              В сысле того, что рейсов придется сделать немало, в отличии от морского способа. hi
              1. Дед-дилетант Звание
                Дед-дилетант
                0
                24 августа 2025 13:12
                В смысле того, что рейсов придется сделать немало, в отличии от морского способа.
                Смотря сколько самолетов привлечь. Да, корабль может больше изделий за раз увезти. Но самолетом получится быстрее. 2 рейса всей транспортной авиации, и несколько дивизионов ракет будут развернуты в той-же Венесуэле. Первый рейс - пара дивизионов ПВО, плюс спецназ для охраны. Второй - собственно ракеты средней и меньшей дальности, с персоналом.
                1. Doccor18 Звание
                  Doccor18
                  -1
                  24 августа 2025 13:19
                  Цитата: Дед-дилетант
                  Смотря сколько самолетов привлечь.

                  Большое количество самолетов привлечет уйму внимания (чего, по идее, совсем бы не нужно), поэтому не исключено, что на подлете к карибским берегам можно будет лицезреть штатовские истребители. И кто его знает, чем может закончится... Да и рисковать дорогущими самолётами тоже дело, так себе...
                  Куда более прагматичнее один-два сухогруза. И неприметнее, и сюрприз "уважаемым партнёрам" можно попробовать устроить. Но, как писал выше, всё равно будет ой как непросто всё это дело провернуть.
                  1. Дед-дилетант Звание
                    Дед-дилетант
                    -1
                    24 августа 2025 13:28
                    Куда более прагматичнее один-два сухогруза. И неприметнее, и сюрприз "уважаемым партнёрам" можно попробовать устроить. Но, как писал выше, всё равно будет ой как непросто всё это дело провернуть.
                    Не спорю. Но сегодня караван в пару кораблей тоже способен привлечь пристальное внимание. А один рейс всей ВТА внимание привлечет, но атаковать противник постесняется. Я в этом уверен. После - будет поздно. Ракеты доставлены. Развернуть их - дело нескольких часов: я сам служил на передвижном комплексе, 1986-88. Это был "Пионер". Выход на позицию в поля - да, из полка дивизион идет с крейсерской - 20 км/ч. Несколько часов. Но вот на месте - к пуску ракеты готовы минуты через 2-3. Потом начинается маскировка, и прочее.
                    То же самое и с перебрасываемыми ракетами. Привезли, они вышли на бетонку, и - уже почти готовы к применению. Остается подключить электричество, вывесить машины на тарели. Можно и без домкратов отстреляться. Если тягачи не жаль.
                    1. Doccor18 Звание
                      Doccor18
                      -1
                      24 августа 2025 13:31
                      Цитата: Дед-дилетант
                      но атаковать противник постесняется.

                      Почему?
                      Цитата: Дед-дилетант
                      Я в этом уверен.

                      Откуда такая уверенность?
                      Цитата: Дед-дилетант
                      После - будет поздно.

                      Вот именно. Поэтому трудно быть уверенным на 100%. А если начнут, тогда что? Увидеть в своём подбрюшье целую флотилию ВТА - это нехилый такой вызов. Трудно сказать, как отреагируют...
                      1. Дед-дилетант Звание
                        Дед-дилетант
                        -2
                        24 августа 2025 13:37
                        но атаковать противник постесняется.
                        Почему?
                        У нас с США БД не ведутся.
                        Откуда такая уверенность?
                        На атаку наших СЯС, пусть даже находящихся в самолетах, может последовать удар по США. Прямой. Не факт, что он будет, но то, что он может быть нанесен - несомненно. Не думаю, что американцы настолько безбашенные, что готовы умереть, но не пропустить в Венесуэлу наши самолеты.
                        Вот именно. Поэтому трудно быть уверенным на 100%. А если начнут, тогда что?

                        Третья мировая. Опять таки - скорее всего. Удар на удар.
                        Надеюсь, наше руководство не станет проявлять сдержанность, если будут атакованы критически важные элементы стратегического сдерживания.
    2. северный кавказ Звание
      северный кавказ
      -2
      24 августа 2025 10:02

      Недаром ведь Трамп направил свои эсминцы к Венесуэле.
      Конечно не даром! Из за нефти можно и потратиться немного! Как там в песне! И не считаясь в затратах семья буквы золотом мне написала! Так и тут. Затраты отобьются. Тем более если сделать местное население нищим, то можно добывать ископаемые за еду. Вот это бизнес!
  7. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +1
    24 августа 2025 06:35
    Во время ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне широко применялся метод компенсации ударных волн от ядерных взрывов. Для этого синхронно подрывали 3-4 однотипных заряда с таким расчетом, что бы в сторону города взрывные волны компенсировали друг друга. Город конечно трясло 4-5 баллов, но говорят это мелочи по сравнению с тем, что могло быть.
    Вот и думаю, что при такой постановке вопроса, когда речь идет о минутах и секундах логично разместить направленные термоядерные фугасы вдоль границ с НАТО. Наверняка можно добиться, что направленный эффект разрушения будет доходить до 500км от наших границ. Это как раз будут районы пусков ракет РСМД. Сам фактор воздействия на пусковые нужно еще просчитать и опробывать. Но думаю при землетрясении 10 -12 баллов от пусковые точно разрушаться.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -3
      24 августа 2025 07:00
      Цитата: Vitaly.17
      разместить направленные термоядерные фугасы вдоль границ с НАТО. Наверняка можно добиться, что направленный эффект разрушения будет доходить до 500км от наших границ.

      Мне кажется это больше похоже на фантастику request
    2. Novosibirsk Звание
      Novosibirsk
      +1
      24 августа 2025 08:12
      Были толчки, помню. От Семипалатинск были километрах в 300. Люстра тряслась. Но несильно. В 90м году сначала родители не поняли, что реальное землетрясение идёт. Думали, что снова испытания
    3. Monster_Fat Звание
      Monster_Fat
      +3
      24 августа 2025 08:53
      Для этого синхронно подрывали 3-4 однотипных заряда с таким расчетом, что бы в сторону города взрывные волны компенсировали друг друга..

      Первый раз такое слышу. И как это, интересно, выглядело не практике?
  8. Марс Звание
    Марс
    -1
    24 августа 2025 06:37
    Россия уже испытала Орешник, а у америкосов пока с ракетами средней дальности все печально.
    1. KCA Звание
      KCA
      +1
      24 августа 2025 06:55
      Испытала в конвенциональном термобарическом исполнении, РС-26 первые запуски в 2012 году были
  9. avia12005 Звание
    avia12005
    +8
    24 августа 2025 07:05
    Игра вторым номером, столь традиционная для российского руководства, рано или поздно должна была привести к появлению пистолета у нашего виска.

    Qui desiderat pacem, praeparet bellum - Кто желает мира, пусть готовится к войне.

    Ничто не ново в мире под луной.
    1. Novosibirsk Звание
      Novosibirsk
      +5
      24 августа 2025 08:13
      Ну, а как еще может быть у полупериферии мирового капитализма
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      0
      24 августа 2025 09:10
      Проблема в том, что большая часть нынешней олигархической элиты сиречь перестроечники и их детки, которые все и порушили, ради яхт и вхождения в западную элиту. Вот они все и боятся делать решительные действия, надеясь вернуться к своим особнякам и денежкам. Заведомо проигрышная ситуация при таком подходе.
  10. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +3
    24 августа 2025 07:06
    Опять мы только отбиваемся(( Так войны не выигрывают! Нужны базы в Никарагуа, Венесуэле, на Кубе... Еще судить и наказать того, кто профукал производство РСМД в контейнерном исполнении. Только враг России мог так сделать.
    1. klev72 Звание
      klev72
      +2
      24 августа 2025 07:26
      Базы это долго и дорого. Снести завод Таурусов в Германии для начала было-бы эффективней любых причитаний, а следом, если еэсовцы по доброй фашистской традиции шевельнут железом, обнулить ядерные лодки мелкобритов, чтоб любые сомнения окончательно развеять. Дальше по обстоятельствам, Румыния или кто-то из района викингов. Пшеки при нашей решимости и не затягиванию действий протрезветь раньше всех или получат 3-ой ядрёный привет для закрепления фокусировки. Штаты первыми одобрят наши миротворческие па.
    2. Novosibirsk Звание
      Novosibirsk
      -3
      24 августа 2025 08:14
      Профукали? Вроде, " Молодец"был
    3. Stas157 Звание
      Stas157
      +3
      24 августа 2025 08:50
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Нужны базы в Никарагуа, Венесуэле, на Кубе...

      Нереально. Даже если допустить фантастический сценарий, что эти страны вдруг согласятся разместить у себя ракетное оружие, то это будет конец этим странам. Соединённые Штаты просто не позволят это сделать. Организуют морскую блокаду по типу Карибского кризиса. А потом, ещё в добавок, и нападут на эти самые страны.
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    24 августа 2025 07:25
    Цитата: Владислав_В
    Мне кажется это больше похоже на фантастику

    Не фантастика...в океане иногда внезапно возникают волны высотой в 20-30 метров...ученые разгадали природу этой загадки...что то похожее на резонанс...когда в одной точке сходятся волны разной силы и это провоцирует создание девятого вала...явление редкое, но чрезвычайно опасное для кораблей и нефтяных вышек.
    Тоже самое можно сделать с боезарядами...ежели грамотно рассчитать их мощность, направление, расположение, окружающую среду и множество других факторов можно усилить эффект подрыва многократно.
  12. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    24 августа 2025 07:54
    Нужен хотя бы один серьезный ответ НАТО за творящейся беспредел и оголтелую русофобию. А Трамп - основной враг России, как бы красиво он не пел... Думаю, что объектом нашего ответного удара должна стать Британия, хотя бы завод-второй по производству ракет разнести например Орешником. Заткнутся все натофашисты!
  13. BAI Звание
    BAI
    +1
    24 августа 2025 08:35
    Самым адекватным из компенсирующих должны стать ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные непосредственно на Вашингтон.

    Так где же их разместить?
    1. Удав КАА Звание
      Удав КАА
      +3
      24 августа 2025 10:25
      Цитата: BAI
      Так где же их разместить?

      Пока только в море. На борту АПРК пр. 885.1 "Ясень М". Либо изделия на ПЛА пр 971М, типа "Калибр ПЛ". Аналогично и с пр. 949АМ.
      после модернизации "Щук" до версии 971М на них будут базироваться крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" с возможностью старта из-под воды. Эти ракеты уже отлично себя зарекомендовали и приобрели мировую известность — в декабре 2015 года дизельная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" впервые нанесла ими мощный удар по позициям боевиков в Сирии.
  14. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -2
    24 августа 2025 08:42
    Цитата: Тот же ЛЕХА
    Тоже самое можно сделать с боезарядами...ежели грамотно рассчитать их мощность, направление, расположение, окружающую среду и множество других факторов можно усилить эффект подрыва многократно

    И показательно смыть один небезызвестный остров, например.
    1. Voyager-1 Звание
      Voyager-1
      -2
      24 августа 2025 12:18
      Вы хотите смыть в океан Сахалин?
  15. BASIOR
    BASIOR
    -2
    24 августа 2025 08:57
    Кто с атомом борется, от атома и погибнет. Похоже, ты считаешь себя бессмертным. Как Ленин...
  16. blackcat Звание
    blackcat
    +1
    24 августа 2025 09:28
    Ключевой момент во всем этом действе "превращение Европы в поле битвы" , за их же деньги , это просто мечта для американцев , что мы тут сгорим все , а они одни и все в белом am
  17. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    24 августа 2025 09:57
    Цитата: Stas157
    Цитата: Андрей Андреев_2
    Нужны базы в Никарагуа, Венесуэле, на Кубе...

    Нереально. Даже если допустить фантастический сценарий, что эти страны вдруг согласятся разместить у себя ракетное оружие, то это будет конец этим странам. Соединённые Штаты просто не позволят это сделать. Организуют морскую блокаду по типу Карибского кризиса. А потом, ещё в добавок, и нападут на эти самые страны.

    США себе позволяют абсолютно все! (( Но и в этом случае противостояния с ними у нас есть варианты. Например создать военный союз в рамках БРИКС. Почему это не делается - загадка. За время подготовки союза восстановить производство рсмд в контейнерном исполнении, а потом эти контейнеры отправить в ЛА, уж на их военных базах можно будет разместить? Наших спецов по развертыванию и запуску нужно-то по несколько человек всего...
    1. Doccor18 Звание
      Doccor18
      +3
      24 августа 2025 11:24
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Например создать военный союз в рамках БРИКС

      С кем? С Китаем? С Индией? С Индонезией или ЮАР? Это гораздо сложнее, чем кажется. Некоторые государства даже самолеты боятся купить, испытав внешнее давление, а вы про военные союзы...
    2. Voyager-1 Звание
      Voyager-1
      +4
      24 августа 2025 12:16
      Например создать военный союз в рамках БРИКС. Почему это не делается - загадка.

      Наверное потому что цели у стран БРИКС немного разные: только КНР и России имеют открытые противоречия с глобальным западом, в то время как Индия, Бразилия и ЮАР хотят дружит и торговать. Вобще, военно-политический союз - это высшая форма объединения, подразумевающая общие стандарты и принципы систем управления, вооружения, логистики и прочее и прочее. Где в отношениях между странами БРИКС, который по своей сути просто площадка для встреч, вы видите предпосылки для такого объединения?
    3. Иван Кузьмич Звание
      Иван Кузьмич
      +1
      24 августа 2025 20:41
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Цитата: Stas157
      Цитата: Андрей Андреев_2
      Нужны базы в Никарагуа, Венесуэле, на Кубе...

      Нереально. Даже если допустить фантастический сценарий, что эти страны вдруг согласятся разместить у себя ракетное оружие, то это будет конец этим странам. Соединённые Штаты просто не позволят это сделать. Организуют морскую блокаду по типу Карибского кризиса. А потом, ещё в добавок, и нападут на эти самые страны.

      США себе позволяют абсолютно все! (( Но и в этом случае противостояния с ними у нас есть варианты. Например создать военный союз в рамках БРИКС. Почему это не делается - загадка. За время подготовки союза восстановить производство рсмд в контейнерном исполнении, а потом эти контейнеры отправить в ЛА, уж на их военных базах можно будет разместить? Наших спецов по развертыванию и запуску нужно-то по несколько человек всего...

      привет БРИКС создан для того чтобы торговать
      Воевать и торговать, получая барыши, эти две разные вещи
      Например Китай он прекрасно осознает что США представляет для него главную опасность но тем не менее китайцы ни с кем военных союзов заключать не торопятся
      в настоящее время исключение это Северная Корея, но ей и терять особо нечего она под сплошными санкциями
  18. мусоргский Звание
    мусоргский
    0
    24 августа 2025 11:58
    Это следует помнить всем, кто надеется на восстановление неких добрососедских отношений с США, а это частенько проскальзывает в выступлениях МИД в т.ч.! Вторая серия будет уже более разумной и будет вызывать изжогу!
  19. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    -2
    24 августа 2025 12:23
    Цитата: Voyager-1
    Вы хотите смыть в океан Сахалин

    Нет. Есть более примечательные и интересные острова. Как минимум, их 2.
  20. Oberst_71 Звание
    Oberst_71
    +2
    24 августа 2025 12:31
    Если вы помните в ответ на размещение Першингов в европе СССР кроме развертывания ракет «Пионер», «Темп» и «Ока» на территории УСССР БСССР Прибалтики Направил берегам США 6 АПЛ. С целью уменьшения подлетного времени. 3 АПЛ с КСФ, 3 АПЛ с ТОФ. так они и дежурили года 3
    1. AMG Звание
      AMG
      -1
      24 августа 2025 18:50
      Да, сейчас остается только сожалеть, что нет РСД-10 "Пионер". "Искандер" его не заменит, куда его только не двигай.
  21. Вайфу Звание
    Вайфу
    0
    24 августа 2025 15:39
    Цитата: Сергей Аверченков
    В попу ваш завод, они там только схемы рисуют, а производят ракеты у нас. Москвич что ли? Бывает.

    Да что вы говорите. "Салют" это предприятие закрытого цикла, которое больше вашего поселка, в котором вы проживаете. Схемы там только рисуют ага. А ракеты делают не только в Красноярске. Это так к сведению. Вы видимо помимо Москвы решили еще и высраться на Омск и Воткинск, производящие ракетную технику.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -2
      24 августа 2025 18:29
      Цитата: Вайфу
      "Салют" это предприятие закрытого цикла

      Хм... вы про это?

      Предприятие закрытого цикла - это предприятие, работающее по принципу экономики замкнутого цикла (или циркулярной экономики), модели, где отходы одного производства становятся сырьем для другого в рамках той же системы, что способствует максимальному использованию ресурсов, сокращению негативного воздействия на природу и исключению образования отходов
  22. malyvalv Звание
    malyvalv
    -1
    24 августа 2025 15:41
    Конечно у ракеты средней дальности, особенно гиперзвуковой в десятки раз больше шансов достичь цели чем у межконтинентальной. Время и расстояние это тоже защита.
    Поэтому Россия давно работает над тем чтобы нивелировать это преимущество США создавая Авангарды, Буревестники и Сарматы.
    Орешник и выход из РСМД это для Европы. Может типа одумаются.
  23. Pavel57 Звание
    Pavel57
    -1
    24 августа 2025 18:18
    Ракеты средней лальности во времена СССР были в Псковской области. Может стоит вернуться туда с шахтным Орешником?
  24. Pavel57 Звание
    Pavel57
    0
    24 августа 2025 18:20
    Цитата: Oberst_71
    Если вы помните в ответ на размещение Першингов в европе СССР кроме развертывания ракет «Пионер», «Темп» и «Ока» на территории УСССР БСССР Прибалтики Направил берегам США 6 АПЛ. С целью уменьшения подлетного времени. 3 АПЛ с КСФ, 3 АПЛ с ТОФ. так они и дежурили года 3

    АПЛ во время Карибского кризиса к Кубе не ходили, только дизельные. Хотя и с ядерными торпедами.
    1. Alexey RA Звание
      Alexey RA
      0
      Вчера, 11:33
      Цитата: Pavel57
      АПЛ во время Карибского кризиса к Кубе не ходили, только дизельные.

      Речь не про Карибский кризис, а про кризис РСД в 80-х, когда США развернули в Европе БРСД.
      Тогда действительно РПКСН патрулировали у берегов США, но связано это было, скорее, не с уменьшением подлётного времени, а с малой дальностью БРПЛ на ранних пр. 667. Та же К-219, погибшая в Атлантике, несла Р-27У с дальностью около 3000 км, что вынуждало выносить её район пуска к берегам потенциального противника.
  25. olbop Звание
    olbop
    +3
    24 августа 2025 18:22
    Нахрена огород городить, уничтожить Европу она давно заслужила.

    Россия должна уничтожить Европейский парламент в Брюсселе

    Удивляют такие горячие парни. Неужели не сознают, что такие заявления по меньшей мере являются инфантильными, а по большей мере - провокационными.
    1. shocktrooper Звание
      shocktrooper
      +1
      24 августа 2025 22:08
      Известный факт: чем дальше такой горячий не далекий парень от линии фронта - тем более кровожадные заявления он пишет. На западе так же - можете почитать что там на том же реддите пишут ихние интернет вояки, прям вторые воплощения МакАртура.
      1. nznz Звание
        nznz
        0
        Вчера, 18:30
        Да и политики у них трясут требухоц ,а военные знают и помалкиваю.такие нравы у них..
  26. Юрась_Беларусь Звание
    Юрась_Беларусь
    0
    Вчера, 08:13
    Война - это последний довод что-то попытаться решить. Если началась война, значит дипломаты не выиграли. А почему дипломаты проигрывают? Да потому что экономика ни к чёрту. Когда экономика во всех её сферах устойчиво растёт и при этом положение трудящихся не ухудшается, то у дипломатов есть крепкий тыл и основа. Только вот устойчивый рост экономики и сохранение положения трудового народа - это не про капитализм совсем.
  27. stankow Звание
    stankow
    0
    Вчера, 08:52
    Чушь какая-то. SM-6 зенитная, Томагавк крылатая, а Prsm вообще тактическая. Автор, не твой конек !
  28. Капитан Пушкин Звание
    Капитан Пушкин
    0
    Вчера, 13:03
    Самым адекватным из компенсирующих должны стать ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные непосредственно на Вашингтон. Тогда в Белом доме будут совсем по-другому оценивать перспективы размещения многодоменных групп в Европе. В свое время Никита Хрущев попытался провернуть подобное с американской администрацией, но вышло то, что вышло. В то же время это не означает, что вторая серия будет столь же невразумительной.

    В итоге, США вывели из Европы ВСЕ свои ракеты средней дальности: 15 ракет Юпитер из Турции, 30 ракет Юпитер из Италии и 60 ракет Тор из Великобритании.
    Плюс, обязались не нападать на Кубу.
    Это "невразумительный" итог???
  29. nznz Звание
    nznz
    0
    Вчера, 18:28
    Как версию фантастическую предлагаю конспирологический вариант.
    Вся эта суета с ракетами это политика и завеса.
    Для часа Х уже меры приняты.
    Лежат себе Буревестники и лежат.
    Или Посейдоны.
    Не дай бог какой нибудь "За Лужный"
    Перзидент решится Островитяне сильно пожалеют.это похлеще ракет на Кубе.
    Вариант тоже не исключаю.
    А для политиков вот такая пурга ..