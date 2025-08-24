Пистолет у виска: ракеты средней и меньшей дальности движутся на запад
Мораторию конец
Россия удивительно долго не включалась в новую гонку вооружений, которую в 2019 году инициировал Дональд Трамп. Речь о договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого американцы вышли в одностороннем порядке. В формулировках Россия была объявлена главным нарушителем порядка, разумеется. Кремль на тот момент достаточно сдержанно отреагировал и лишь ввел мораторий на развертывание аналогичных систем.
В заявлении оговаривалось, что добровольные ограничения сохранятся до тех пор, пока американцы не разместят свои изделия в чувствительных регионах. Речь, в первую очередь, о Европе и прилегающих к России территориях. Если США натыкают ракеты в Тайване или Индонезии, то разбираться с ними придется Китаю, но никак не нам. Хотя с самого начала истории было понятно, что Америка выходила из договора исключительно ради давления на Россию.
И вот, спустя шесть лет, Министерство иностранных дел Российской Федерации официально заявило об отказе от моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. Задержка связана, вероятно, с попытками склонить администрацию Трампа отказаться от планов. Очень нехороших планов – американские ракеты в ближайшее время появятся в Европе.
Судя по всему, не получилось переубедить старичка Трампа. И немудрено – эту игру он затеял сам. И в ней Россия и Соединенные Штаты находятся в неравновесных позициях. Дальнобойное оружие, которое очень непросто отследить, напрямую угрожает центрам принятия решений в России. А мы снести Вашингтон или Нью-Йорк в состоянии только межконтинентальными баллистическими ракетами.
В свое время советское руководство очень образно объяснило необходимость массового уничтожения ракет «Пионер», «Темп» и «Ока»: «Они нам поставили пистолет у виска». Речь о «Першингах» и «Томагавках» в наземном исполнении, которые НАТО сконцентрировал у границ Советского Союза и стран Восточного блока. В 1987 году противник победил с явным преимуществом – американцы уничтожили 859 ракеты, а СССР сразу 1752.
Настало время повторить историю на новом уровне. Если совсем примитивно, то играть в холодную войну не мы первые начали. Американцы вполне открыто наращивали свой ударный потенциал в самых чувствительных областях вооружений. Особенностью новейшего этапа обострения ситуации является расширение присутствия американских ракет в мире. Теперь это не только Европа, но и Азия. Если с южными соседями как-нибудь разберется Китай (тем более, у него имеются свои ракеты соответствующего класса), а вот Япония и Южная Корея в зоне риска. Ну и в зоне действия российских ракет средней и меньшей дальности. Критики могут возразить, дескать, Россия и не собиралась соблюдать договор – достаточно посмотреть на успехи «Орешника». Не стоит путать факт разработки оружия и его непосредственного размещения на рубежах атаки. Тем более, когда противник вообще не стесняется.
PrSM Increment 1 на учениях в Австралии
Особого внимания требует ракетная система PrSM Increment 1, способная с малогабаритной платформы M142 HIMARS работать на дальностях «более чем на 400 км». Вроде бы и не подходит под определение ракеты меньшей дальности, но сейчас на стадии финальной разработки прямоточный двигатель, с помощью которого увеличивают полет до 1000 км. PrSM появляется на учениях в Австралии и не собирается оттуда уходить. Это черта американской экспансии – сначала провести учения с новой техникой и оставить, словно так и было. Платформа PrSM обещает массовость – разработчик Lockheed Martin получил контракт почти на 5 миллиардов долларов, подразумевающий поставки 634 ракет до 2030 года.
Точки прицеливания
Иначе как провокационными нельзя рассматривать появление на датских островах мобильных комплексов Mk-70, которые могут запускать крылатые ракеты «Томагавк» и SM-6. Последние именуются квазибаллистическими и относятся уже к изделиям средней дальности, то есть вполне могут дотянуться до Москвы. А осенью прошлого года случилось то, что, несомненно, должно было стать поводом выйти России из всех мораториев – американцы объявили о размещении ракет в Германии.
В рамках оперативной многодоменной группы уже с 2026 года появится ударный кулак, направленный на Россию. В его составе и упоминаемые SM-6, и «Томагавки», и Dark Eagle (Long Range Hypersonic Weapon (LRHW) с перспективными ракетами с гиперзвуковым боевым блоком). В общем, всё идет к тому, что Америка заряженный пистолет снова пытаются поставить к виску. Особенно это контрастирует с нынешним ореолом миротворца у Дональда Трампа. Это следует помнить всем, кто надеется на восстановление неких добрососедских отношений с Соединенными Штатами.
SM-6 на шасси Mk-70 в Дании
России приходится реагировать. После официального оформления выхода из договора будут приняты «компенсирующие военно-технические меры». Заглянем в возможное будущее. Первым этапом, безусловно, станет формирование позиционного района с «Орешниками» и прочими изделиями (сухопутными «Калибрами», например) в Калининградской области. С этой точки ни у одной европейской столицы нет ни единого шанса против тактических ядерных боеголовок. Наряду с размещением ракет в Беларуси это должно стать серьезным сдерживающим фактором для НАТО. Один обезоруживающий удар уже не случится – противник точно получит возмездие.
Эскалация со стороны США и отказ России от моратория — это еще превращение Европы в поле битвы. Местные будут всеми средствами наращивать наступательный потенциал. Не только ракетно-ядерный, но и вполне конвенционный — будет больше брони, снарядов и солдат. До масштабов эпохи 50-80-х годов не дойдет, но шорох в Европе будет неслабый. Если заглядывать еще дальше в будущее, то России жизненно необходима система раннего оповещения о запуске ракет средней и меньшей дальности. На эту роль очень символически подходит система «Тундра», сменившая еще советскую орбитальную группировку «Око». Причем в самом лучшем случае должна быть разработана совершенно автоматизированная система, наподобие того самого «Периметра». Времени на принятие решений у российского военно-политического руководства в случае применения SM-6 и Dark Eagle совсем немного, и стоит этот этап отдать на откуп автоматики. Заодно и противник семь раз подумает играть с ракетными пусками — авось у России сработает нештатно.
Самым адекватным из компенсирующих должны стать ракеты средней и меньшей дальности, нацеленные непосредственно на Вашингтон. Тогда в Белом доме будут совсем по-другому оценивать перспективы размещения многодоменных групп в Европе. В свое время Никита Хрущев попытался провернуть подобное с американской администрацией, но вышло то, что вышло. В то же время это не означает, что вторая серия будет столь же невразумительной.
