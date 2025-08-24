Возвращение Порт-Артура

Возвращение Порт-Артура
Танки 6-й советской гвардейской танковой армии на побережье Ляодунского залива


В четырех предыдущих статьях мы говорили о том, как в 1898 году Россией у Китая сроком на 25 лет был взят в аренду Ляодунский (Квантунский) полуостров, что вызвало резкое неудовольствие у японских властей, поскольку данная страна сама претендовала на эту территорию после первой японо-китайской 1894-1895 годов. О провокационной деятельности поддерживаемых Николаем II «ястребов» «безобразовской группы», которые не только вынашивали фантастические планы создания в Маньчжурии «Желтороссии», но также и присоединения Кореи, которую японцы рассматривали как сферу своих исключительных интересов. Указывалось на чрезвычайно низкую степень освоения законно принадлежавших России дальневосточных земель: в стратегически важном Владивостоке в 1897 году постоянно проживали всего 14 345 российских подданных, 10 тысяч из которых были солдатами и офицерами местного гарнизона, зато иностранцев было 12 577 человек, что не могло не настораживать разумных и адекватных людей.



Говорилось о трудностях с логистикой, поскольку даже после введения в строй Транссибирской магистрали на перевод во Владивосток или в Порт-Артур солдат всего одного военного корпуса требовалось не менее месяца. А плавание эскадры Рожественского продолжалось со 2 октября 1904 года по 14 мая 1905 года (было пройдено около 33 336 км). Результатом стало унизительное поражение в Русско-японской войне 1904-1905 гг. Командовавший Маньчжурской армией генерал-адъютант и генерал от инфантерии Александр Николаевич Куропаткин был объявлен бездарным, малоинициативным и нерешительным полководцем, а начальник обороны укреплённого района Порт-Артура Анатолий Михайлович Стессель – и вовсе изменником и предателем.

Однако истинными виновниками поражения были Николай II, его бездарные и безответственные родственники и советники, обвинить которых, разумеется, никто тогда не посмел. Россия вынуждена была уступить Японии Южный Сахалин, Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, признать Корею сферой японских интересов, предоставить японским рыбакам право рыбного промысла вдоль русских берегов.

Изгнание японцев из Порт-Артура


В начале 1945 года всем было понятно, что дни гитлеровской Германии сочтены. Однако II мировая война шла также и на востоке, где упорное сопротивление союзникам нашей страны оказывали фанатично настроенные солдаты и офицеры японской армии. В ней уже были созданы отряды добровольцев-смертников «тэйсинтай», самыми известными из которых стали пилоты-камикадзе.


Горящий самолет камикадзе пикирует на американский авианосец «Эссекс». Ноябрь, 1944 г.

В настоящее время эффективность действий камикадзе преуменьшается, как и деморализующий эффект, оказываемый их атаками на личный состав союзного флота. Однако рассказы и записи, оставленные очевидцами, носили настолько панический характер, что американская военная цензура в то время вычеркивала из писем любые упоминания о пилотах-смертниках «во имя сохранения морального духа народа США». Только в ходе битвы за Филиппины камикадзе потопили 2 авианосца, 6 эсминцев, 11 транспортов, повреждения получили 22 авианосца, 5 линкоров, 10 крейсеров и 23 эсминца. А во время битвы за Окинаву камикадзе потопили 24 вражеских корабля (из 34, потерянных американцами и их союзниками) и повредили 164 (из 168).

Но были и другие соединения «тэйсинтай». Среди них — отряды парашютистов, которых сбрасывали на аэродромы противника для уничтожения самолетов и резервуаров с керосином.


Десантники отряда Гирэцу Кутэйтай, май 1945 г., остров Кюсю

Эскадры легких катеров-брандеров («суйдзе токкотай»), маленьких подводных лодок («суйте токкотай»), управляемых торпед «Кайтен» («изменяющие судьбу») и даже отряды водолазов («фукурю» – «драконы подводного грота»).


Управляемая торпеда Кайтен в военном музее Юсюкан


Запуск Kaiten Type 1 с лёгкого крейсера Kitakami, 18 февраля 1945 г.

Были сформированы и наземные подразделения «тэйсинтай» — они должны были уничтожать танки, артиллерийские орудия и офицеров противника. На расположенном близ Окинавы острове Иэ смертницами становились вооруженные гранатами и взрывчаткой молодые женщины — и некоторые из них на последнее задание отправлялись с младенцами на спине.

Несмотря на огромное превосходство союзников на этом этапе боевых действий, потери, которые они несли, в конце концов, вынудили американцев применить ядерное оружие — в основном как фактор устрашения.

Накануне новой войны с Японией


Союзные обязательства требовали вступления нашей страны в войну с Японией. Окончательный договор был оформлен на Ялтинской конференции, дата его подписания – 11 февраля 1945 года. Советский Союз должен был открыть боевые действия на Дальнем Востоке через 2-3 месяца после капитуляции Германии. Разумеется, стоял вопрос и о возвращении Южного Сахалина и Курильских островов. О них советское руководство никогда не забывало и не отказывалось, и именно из-за необходимости решения этой проблемы в 1941 году наша страна не стала заключать с Японией пакт о ненападении, ограничившись договором о нейтралитете. Вопрос о возвращении территорий, потерянных Россией по итогам Русско-японской войны, поднимался и на Тегеранской конференции 1943 года.

Подготовка к боевой кампании на Дальнем Востоке началась еще 1 мая 1945 года, когда находившаяся в районе Инстербурга 39-я советская армия генерал-полковника И. И. Людникова была передана в резерв Верховного Главнокомандования, и скоро началась её передислокация в Монголию.


Генерал-полковник И. И. Людников в Сталинграде у памятного знака на «Острове Людникова» (плацдарм на берегу Волги), 1953 г.

20 июня 1945 года эта армия была включена в состав Забайкальского фронта, командовать которым было поручено маршалу Р. Я. Малиновскому.

26 июля 1945 года Япония отвергла требование о капитуляции, которое было предъявлено ей США, Великобританией и Китаем. После этого вступление нашей страны в войну на Дальнем Востоке стало неизбежным. В августе 1945 года части Забайкальского фронта пришли в движение – через пустыню Гоби и горный перевал Большой Хинган всего за 5 дней продвинулись вглубь территории противника на 250-400 км.


Бойцы Забайкальского фронта вытаскивают из грязи, застрявшие «Студебеккеры», август 1945 года

5 августа 1945 года были сформированы 1-й Дальневосточный фронт маршала К. А. Мерецкова и 2-й Дальневосточный фронт генерала М. А. Пуркаева. Принимать участие в операции должен был и Тихоокеанский флот, которым командовал адмирал И. С. Юмашев.

Советским войскам противостояла Квантунская армия, численность солдат которой достигала 750 тысяч человек, количество танков и самоходных орудий – 1155, самолетов – 1800, кораблей и катеров – 30. Но 10 августа 1945 г. командованию Квантунской армии были подчинены также войска Корейского фронта и 5-я японская воздушная армия. Число японских солдат и офицеров теперь превышало миллион человек, однако благодаря хорошей организации и грамотному сосредоточению сил, наши войска превосходили японские по численности в 1,7 раза, по танкам – в 4,5 раза, по числу самолетов – в 2,8 раза. Общее руководство боевыми операциями сухопутных войск, авиации и флота осуществлял маршал А. М. Василевский.

Отметим, кстати, что и в Квантунской армии были сформированы упоминавшиеся выше отряды «тэйсинтай»: отдельная бригада смертников плюс батальоны добровольцев в каждой дивизии. Об их действиях вспоминал и маршал Мерецков:

«В боях под станцией Мадаоши мы насчитали до двухсот смертников, которые, обвязавшись сумками с толом и с ручными гранатами, ползали по полю в зарослях густого гаоляна и бросались под наши танки. Эти живые мины были, конечно, достаточно опасны... В других случаях смертники пропускали вперед наши части, а затем стреляли им в спину. Не думаю, что японское командование рассчитывало на нанесение нам таким путем реального урона. Скорее оно надеялось на подрыв моральной стойкости и наступательного духа советских войск».

А вот японские офицеры советского маршала «разочаровали»:

«Что касается японского офицерства, то оно оказалось гораздо более трезвым, чем мы думали. Например, мы почти не встречали случаев самоубийства посредством харакири».

Кроме того, в японских войсках отмечалось большое количество женщин-снайперов.

Советский реванш за поражение в Русско-Японской войне



Боевая кампания на Дальнем Востоке была проведена безупречно и стала одной из самых успешных за всю многовековую военную историю нашей страны: основные силы Квантунской армии были разгромлены за 12 дней, в плен попали около 600 тысяч вражеских солдат и офицеров.

Хронология событий такова: война Японии была объявлена 8 августа 1945 года, и 9 августа началась Маньчжурская боевая операция.

11 августа 16-я армия Второго Дальневосточного фронта начала Южно-Сахалинскую наступательную операцию, она была успешно завершена 25 числа того же месяца.

13 августа боевые части Тихоокеанского флота начали Сейсинскую десантную операцию (на территории современной КНДР). Японцы здесь оказали очень упорное сопротивление, ситуацию спасло стремительное наступление войск Первого Дальневосточного фронта.

Положение Японии теперь было абсолютно безнадежным, и 14 августа император Японии принял решение о капитуляции, но приказ о прекращении сопротивления командование Квантунской армии почему-то не получило. В результате сражаться с советскими войсками японцы продолжали до 19 августа (а в Центральной Маньчжурии отдельные части японцев сопротивлялись до конца августа 1945 года).

Итак, боевые действия в Маньчжурии 14 августа не были прекращены, и 18 числа советские войска начали ещё и Курильскую десантную операцию, в ходе которой к 1 сентября были заняты 56 островов, были взяты в плен более 50 тысяч японских солдат и офицеров (в том числе 4 генерала). А вот планировавшаяся высадка на острове Хоккайдо была отменена.

Возвращение Порт-Артура


В этой статье нас интересует именно освобождение Порт-Артура и Даляня, их советские войска окончательно заняли их 24 августа 1945 года (а 25 августа они вошли в Пхеньян). Десантную операцию проводили войска Забайкальского фронта, и началась она 22 августа 1945 года: 27 гидросамолётов «Каталина» 117-го авиационного полка, базировавшиеся на аэродроме Суходол близ Владивостока, взяв на борт 956 солдат под командой генерала Яманова, вылетели к Даляню, совершив посадку в его бухте. Пересев на надувные шлюпки, советские бойцы добрались до пирса, захватив судостроительный завод, сухой док и складские помещения.

Еще 10 самолетов с десантниками (205 человек) во главе с генералом В. Ивановым, вылетев из Мукдена, приземлились в аэропорту Даляня. Взяв в плен около 200 японских солдат, на захваченных автомобилях они направились в сам город. В этот день сдался в плен начальник морского гарнизона вице-адмирал Кобаяси, который отдал свой самурайский меч генералу Иванову. Однако уже издан был приказ, предписывавший оставлять попавшим в плен японским офицерам холодное оружие, и потому свой меч Кобаяси получил обратно. На следующий день началось разоружение Даляньского гарнизона.

23 августа группа капитана 1-го ранга А. В. Трипольского высадилась уже в Порт-Артуре, среди десантников находился и генерал Е. А. Преображенский.


Моряки десантной команды Тихоокеанского флота водружают Военно-морской флаг СССР над бухтой Порт-Артура

24 числа к Порт-Артуру подошли боевые части 6-й гвардейской танковой армии.


Китайцы приветствуют советских танкистов в освобожденном городе Далянь (Дальний)
В этот же день, кстати, в городе Дашицяо отряду подполковника Акилова из 61-й танковой дивизии той же 39-й армии сдался штаб 17-го фронта Квантунской армии.

Советские войска продолжали прибывать на Ляодунский полуостров: 25 августа 1945 года высадилась еще одна группа десантников на 12 «летающих лодках» «Каталина», затем прибыли части двух стрелковых дивизий и механизированного корпуса 39-й армии. Ее командующий генерал И. И. Людников стал комендантом крепости Порт-Артур, а начальником гарнизона назначили генерала В. Д. Иванова. В плен были взяты около 10 тысяч японских солдат. Трофеями стали сторожевые корабли «Хайфэн» и «Хайлун», которым скоро дали новые названия – «Ветер» и «Штиль».

Помимо Порт-Артура и Даляня, на Ляодунском полуострове были заняты города Инкоу, Гайпин и Аньдун.

Любопытно, что высадиться в Порт-Артуре попытались тогда и американцы, десантные корабли которых подошли 25 августа, – советским солдатам даже пришлось давать предупредительные выстрелы в воздух. Американские суда ещё несколько дней стояли на внешнем рейде, после чего вынуждены были уйти на свои базы.

В свою очередь (как уже отмечалось), советским командованием была отменена десантная операция по высадке на Хоккайдо, и сделано это было явно с целью не раздражать американцев. И при этом мы видим, что советские войска очень жестко воспрепятствовали их высадке на Ляодунском полуострове. Можно предположить, что уже в это время СССР и США начали переходить от союзных отношений к противостоянию, вылившемуся в многолетнюю «холодную войну».

8 сентября 1945 г. в Харбине состоялся парад советских войск в честь победы над Японией. И, наконец, 28 сентября в гавань Порт-Артура вошли корабли Тихоокеанского флота СССР.


Маршалы К. А. Мерецков (4-ый справа), Р. Я. Малиновский (3-ий справа), А. М. Василевский (2-ой справа) и сопровождающие их генералы на русском кладбище в Порт-Артуре

Вторым советским комендантом Порт-Артура стал полковник Волошин.

Между тем, в октябре 1945 года американцы безуспешно пытались высадить в порту Далянь военные части поддерживаемого ими Гоминьдана, но вынуждены были уйти после того, как заместитель командующего 39-й армии генерал-лейтенант Г. К. Козлов заявил вице-адмиралу Сэттлу о готовности советских войск всеми силами защищать этот город. После этого на Ляодунский полуостров из Владивостока были переведены четыре батареи 130-мм орудий Тихоокеанского флота.

Недолговременное пребывание советских войск в Порт-Артуре


Порт-Артур теперь оказался в совместном пользовании СССР и Китая: соглашение было подписано сроком на 30 лет. Далянь объявлялся свободным портом, открытым для торговли и судоходства всех стран, СССР получил в аренду все его пристани и складские помещения, а в случае войны с Японией этот город получал статус советской военно-морской базы.

Сталин объявил союзникам, что он 40 лет ждал возвращения Порт-Артура, однако он понимал, что развивать всё-таки нужно собственные территории и свой порт Владивосток. После печально знаменитой речи Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже Фултона (штат Миссури), которую он произнес уже 5 марта 1946 года, стало понятно, что краткий миг союза с западными державами подошёл к концу. Сталин не хотел повторения блокады далёкого Порт-Артура превосходящими силами флотов США, Великобритании и Франции. Опасность была вполне реальна и так велика, что её сознавал даже и Хрущев, которого невозможно назвать проницательным и дальновидным политическим деятелем. Во время визита в Порт-Артур он заявил командирам базы:

«Войска империалистов отрежут вас здесь, как это сделали в 1904 году японцы, и вы создадите нам огромные хлопоты по выручке вас отсюда».

К тому же Сталин, вероятно, предполагал, насколько сложными могут быть отношения его преемников с властолюбивым и самолюбивым лидером нового Китая — Мао Цзэдуном. Действительность, как известно, превзошла все его ожидания: к власти прорвался именно ничтожный политический авантюрист Хрущев. Он и в подметки не годился пассионарному китайскому лидеру Мао Цзэдуну, которого государственный секретарь Генри Киссинджер назвал «одним из титанов эпохи» и «самым опасным» лидером, с которым он встречался за свою политическую карьеру, президент США Джеральд Форд — «во всех отношениях выдающейся и великой фигурой», а Ричард Никсон и вовсе «поэтом-провидцем, глубоко погруженным в историю китайского народа».

Мао скрепя сердце соглашался признать первенство Сталина, но глубоко презирал его советских «наследников». Началось всё с глупейшего доклада Хрущева на ХХ партийном съезде, которым тот нанес огромный удар по международному авторитету и СССР, и всего мирового коммунистического движения. 9 октября 1957 года на пленуме ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзедун заявил:

«Прежде всего, у нас имеются противоречия с Хрущевым в вопросе о Сталине. Мы не согласны с тем, что он втаптывает Сталина в грязь. Ведь он чернит Сталина до безобразия. А это уже касается не только одной их страны, но и всех стран».

Осознав, что он натворил, Хрущев не нашел ничего лучше, чем попытаться попытался «купить дружбу» уже откровенно презиравших его руководителей Коммунистической партии Китая, значительно увеличив финансовую и материальную помощь этой стране. Однако на Востоке уважают силу, и, почувствовав заискивание Хрущева, Мао Цзэдун утратил остатки уважения к нему, в беседах с соратниками с тех пор он называл его словом, которое можно перевести как «растяпа». Своего пика презрение китайских коммунистов к Хрущеву и окружавшим его бесхарактерным подхалимам достигло в октябре 1961 года, когда делегаты XXII съезда трусливо признали «нецелесообразность» дальнейшего содержания саркофага с телом Сталина в Мавзолее. В результате китайская делегация, которую возглавлял председатель правительства Чжоу Эньлай, покинула съезд и перед тем, как выехать из Москвы, возложила венок к месту захоронения сталинского праха с надписью на русском и китайском языках:

«Великому марксисту И. Сталину в знак того, что китайские коммунисты не согласны с политикой Хрущева и его действиями в отношении товарища Сталина».

Отношения с КНР настолько ухудшились, что дело едва не дошло до войны, и нашей стране пришлось потратить громадные средства на обустройство и укрепление советско-китайской границы. Кроме того, именно при Хрущеве в СССР была сформирована пятая колонна антисоветчиков, антикоммунистов и националистов, которые тогда именовались диссидентами, а сейчас, более точно, — иноагентами.

В общем, из Порт-Артура все равно пришлось бы уходить – но уже в гораздо худших военно-политических обстоятельствах.
Итак, уже в 1950 г. Сталин попытался вернуть Китаю и Порт-Артур, и Китайско-Восточную железную дорогу, а затем повторил это предложение – в 1952 году. Однако оба раза категорически возражал Мао Цзедун. Советский вождь уступил его настойчивым просьбам, более того, с 1952 года договор аренды стал бессрочным. Во время гражданской войны 1946-1949 гг. Порт-Артур стал надежной базой войск Мао Цзедуна. Эту же роль он играл в ходе Корейской войны 1950-1953 гг.

Однако 12 октября 1954 года СССР и КНР всё же договорились о выводе советских войск. Все капитальные постройки были переданы китайской стороне бесплатно, привезенное из СССР оружие и оборудование — продано за чисто символическую плату. Военным удалось настоять на вывозе лишь новейших образцов. Безвозмездно передали и советские доли в совместных предприятиях по добыче цветных и редких металлов, добыче и переработке нефти, строительству и ремонту судов, которые работали в Синьцзяне и Даляне. Не пожалели и фабрику, которая производила для нашей страны консервы из ананасов.

Последние советские части покинули Порт-Артур 26 мая 1955 года. А в 1958 году Хрущев вдруг попытался восстановить советскую базу в Порт-Артуре, но получил резкий отказ китайской стороны.

Далянь и Люйшинькоу


В 1960 году уже под названием Люйшунь Порт-Артур вошёл в состав Даляня как район Люйшинькоу. Новая агломерация получила название «Люйда», но 9 февраля 1981 года городу было возвращено историческое название Далянь.


Далянь


Вид на даляньский район Люйшинькоу, фотография 2009 г.


Эти русские 150-мм артиллерийские орудия до сих пор можно увидеть на горе Высокой (ключевой высоте, после захвата которой падение Порт-Артура стало неизбежным)

Любопытно, что в 2006 году крупнейшая англоязычная газета КНР China Daily признала Далянь городом, наиболее благоприятным для проживания в Китае. По численности населения (в 2020 году – около семи с половиной миллионов человек) Далянь является лишь вторым в провинции Ляонин – самым крупным является Шэньян (бывший Мукден) с численностью населения более 9 миллионов человек.

В Люйшунькоу (бывшем Порт-Артуре) до сих пор сохранились могилы более пятнадцати тысяч русских солдат и офицеров, это кладбище носит название Саньлицзяо – «Три ли от моста». Площадь мемориала составляет 4,8 гектара, здесь можно увидеть 1720 различных памятников, обелисков и скульптур. Любопытно, что 10 июня 1908 года на церемонии открытия первого из них, выполненного в виде православной часовни из гранита и мрамора и высотой 15 м, присутствовал командовавший Третьей японской армией «последний самурай» Марэсукэ Ноги. На памятнике можно прочитать две надписи:

«Здесь покоятся останки русских героев, павших, защищая Порт-Артур».

И

«Воздвигнут японским народом в 1907 году».


Часовня на русском военном кладбище

А в 1912 г. уже представителями русских властей перед входом на кладбище был установлен восьмиметровый крест из белого мрамора с мозаичной иконой Божьей матери, выполненной по В. Васнецова.


Крест на русском военном кладбище

Появились в Люйшуне и могилы советских воинов, павших в августе 1945 года, а также захоронение 249 советских летчиков и бойцов ПВО, погибших во время войны в Корее.


Надгробия советских солдат

Надгробия над могилами лётчиков можно узнать по самолётам:


Надгробия советских летчиков

Среди погибших лётчиков оказались три Героя Советского Союза – Б. А. Образцов, Е. М. Стельмах и Ф. А. Шебанов. Имеется общий памятник лётчикам с надписью:

«Вечная слава бесстрашным сталинским соколам».
  Трус
    Трус
    +2
    24 августа 2025 04:53
    потери, которые они несли, в конце концов, вынудили американцев применить ядерное оружие

    Интересная точка зрения, с нетерпением жду, когда её озвучат японцы.
    bya965
      bya965
      +1
      24 августа 2025 06:21
      Поддерживаю. Автор написал хорошую статью и главное много ценных фотографий.
      Но зачем мериканцам подыгрывать. Не хочется думать, что автор "агент влияния"
      vet
        vet
        +2
        24 августа 2025 06:32
        Автор пишет:
        потери, которые они несли, в конце концов, вынудили американцев применить ядерное оружие — в основном как фактор устрашения.

        И где подыгрывание американцам? Вы считаете. что в применении атомных бомб, действительно, была военная необходимость? Как и в уничтожении Дрездена? Или это делалось с целью устрашить и противника, и советских союзников?
        bya965
          bya965
          +1
          24 августа 2025 06:54
          Вы прочтите последовательно и внимательно.
          Я писал как раз про то, что автор оправдал ядерные бомбардировки эффективном применением камикадзе, включая женщин с детьми. Поэтому и нужно бомбить всех включая гражданских.
          vet
            vet
            +1
            24 августа 2025 08:34
            Ну, у Вас и воображение - увидеть в контстаирующей нейтральной фразе призыв бить по мирному населению.
            bya965
              bya965
              +1
              24 августа 2025 08:48
              У меня проблемы с человеческими языками. Вдобавок я всегда читаю по диагонали, мне нужно заставлять себя читать подряд. Но в статье все однозначно:
              .. тут про потери от камикадзе .. Были сформированы и наземные подразделения «тэйсинтай» — они должны были уничтожать танки, артиллерийские орудия и офицеров противника. На расположенном близ Окинавы острове Иэ смертницами становились вооруженные гранатами и взрывчаткой молодые женщины — и некоторые из них на последнее задание отправлялись с младенцами на спине.

              Несмотря на огромное превосходство союзников на этом этапе боевых действий, потери, которые они несли, в конце концов, вынудили американцев применить ядерное оружие — в основном как фактор устрашения.
        Doccor18
          Doccor18
          +2
          24 августа 2025 09:05
          Цитата: vet
          Или это делалось с целью устрашить и противника, и советских союзников?

          С момента вступления армии СССР на дальневосточный театр боевых действий ВМВ, у Японии не было уже ни каких шансов, даже гипотетических... В условиях безраздельного господства американского флота и авиации на просторах Тихого океана, атомная бомбардировка японских городов - это прежде всего предупреждение социалистической стране, неожиданно ставшей слишком сильной...
          Alexey RA
            Alexey RA
            +2
            Вчера, 13:23
            Судя по Гровсу, Хиросима и Нагасаки - это испытания двух моделей ЯБ по реальной городской застройке. Армейцам были нужны данные сброса реальной бомбы по реальной цели, а не испытание опытного устройства на башне по макетам в пустыне.
            Плюс использование ЯО было отчётом за потраченные деньги. Не секрет, что проект Манхэттен считали очередной аферой и бесцельной тратой денег на эксперименты яйцеголовых - "лучше бы потратили миллиарды на что-нибудь полезное". А снесённый одной бомбой город очень хорошо затыкает критикам рот и помогает в выделении дальнейшего финансирования.
        Авиатор_
          Авиатор_
          +3
          24 августа 2025 09:36
          это делалось с целью устрашить и противника, и советских союзников
          Это делалось в первую очередь для испытания атомных бомб двух различных типов на японцах.
          bubalik
            bubalik
            +5
            24 августа 2025 10:09
            в первую очередь для испытания атомных бомб двух различных типов
            добрый день hi согласен с вами полностью.
            ,,,за три недели до Хиросимы ВВС США совершили налеты на 26 городов. Из них восемь (это почти треть) были разрушены либо полностью, либо сильнее, чем Хиросима.Если проверить процентную долю разрушений в городах, то Хиросима окажется на 17-м месте.
            Бомбардировка Токио ночью с 9 на 10 марта 1945 года. Она стала самой разрушительной бомбежкой города в истории войн. Тогда в Токио сгорел примерно 41 квадратный километр городской территории. Примерно 120000 японцев погибли. Это самые большие потери от бомбардировок городов.
            Применение атомных бомб не было причиной капитуляции Японии.
        Grencer81
          Grencer81
          -2
          24 августа 2025 09:46
          Ага,типа Дрезден был тихий мирный городок,где ничего не было? Или было что-то? Например, крупный транспортный узел?
          Illanatol
            Illanatol
            +2
            Вчера, 09:29
            Чтобы разрушить "транспортный узел" не нужно устраивать ковровую бомбежку всего города. Тем более, если имеешь самые совершенные бомбовые прицелы.

            Англичане открытым текстом заявили, что это месть за Ковентри.
            Alexey RA
              Alexey RA
              +4
              Вчера, 12:50
              Цитата: Illanatol
              Чтобы разрушить "транспортный узел" не нужно устраивать ковровую бомбежку всего города. Тем более, если имеешь самые совершенные бомбовые прицелы.

              Вы смешиваете англичан и американцев.
              По транспортному узлу Дрездена работали днём американцы с их Норденами - по возможности прицельно, либо визуально, либо по РЛС. Прицельность, правда, у них даже с Норденами была такая, что при бомбёжках НПЗ в пределы ограды заводов попадало около 5% бомб. Но у янки хотя бы официальной целью была ж/д.
              А по застройке целенаправленно и изначально ночью работали лайми: выход на ориентир (стадион), поэскадрильный доворот на заданный угол и поэскадрильный сброс бомбовой нагрузки через определённое время. Угол и время у каждой эскадрильи был свой. Цель - жилая застройка. Задача: разрушить дома и подготовить среду для огненного шторма. Нагрузка: фугасные бомбы вплоть до самых крупных "блокбастеров" и зажигалки в смеси примерно 50/50.
              Артур Харрис не имел иллюзий по поводу точности ночных бомбардировок, даже с самолётами-целеуказателями, поэтому и выбирал целью застройку - по ней промахнуться сложно. А уже под технику и тактику подогнали идеологию - вывод из строя рабочей силы.
              Illanatol
                Illanatol
                +2
                Вчера, 13:42
                И что? Работали согласованно, с одной и той же территории, возможно даже, с одних аэродромов. Ни тогда, ни позже нам не было нужды проводить грань между янки и бриттами - одна сатана.

                Да ладно. Бритты намеренно уничтожали гражданское население. Воздушный террор как средство сломить волю к сопротивлению и "канализация" ненависти на русских.
                Немецкие солдаты, получая известия о гибели родственников при бомбежках, не имея возможности излить ненависть и жажду мести на тех, кто их разбомбил, изливали это на тех, кто был в пределах досягаемости на поле боя. То есть - на советских солдатах.
    Jurkovs
      Jurkovs
      +2
      Вчера, 12:43
      Безграмотная точка зрения. Американцы брали в расчет предполагаемые свои потери при штурме островов. Японцы же понесли значительно большие потери от варварских массовых бомбардировок своих бумажных городов, когда сгорали сотни тысяч людей. И таких городов было более десятка. Так что японцы не причем, бомбу демонстрировали для нас.
      Трус
        Трус
        0
        Сегодня, 00:47
        Да я, собственно и не оспариваю, что бомбу демонстрировали для нас. Это автор утверждает, если конечно вы внимательно читали статью.
  Трус
    Трус
    +2
    24 августа 2025 05:18
    В Даляне есть кладбище советским воинам. Точно не помню в каком году, толи в 2015 толи в 2016, оно было восстановлено на деньги, выделенные … Президентом Чечни, Рамзаном Кадыровым. Сейчас имеет статус мемориала.
    Grencer81
      Grencer81
      +1
      24 августа 2025 09:44
      Откуда у Рамзана Кадырова деньги?
      Voyager-1
        Voyager-1
        +2
        24 августа 2025 14:43
        Аллах послал, например?
        Grencer81
          Grencer81
          0
          24 августа 2025 14:45
          Аллах печатает рубли?У меня большие сомнения в этом.
          Voyager-1
            Voyager-1
            0
            24 августа 2025 14:47
            Согласен, у меня тоже такие сомнения. А по поводу денег, направленных на восстановление мемориала, я думаю, ни у кого нет вопросов откуда они: из наших карманов. Так что, это мы восстановили!
            Дедок
              Дедок
              0
              Вчера, 10:09
              Так что, это мы восстановили!

              ???
              да нет: это сделал Р. Кадыров, правда - на наши деньги...
              а где мы были при этом? - задайте такой вопрос себе...
              Voyager-1
                Voyager-1
                0
                Сегодня, 01:05
                О, то есть, Рамзан там лично руками работал?
                Нет.
                Получается, только дал денег, которые из наших налогов. Так что, нашего участия мне кажется там больше...
  rocet
    rocet
    +2
    24 августа 2025 05:25
    Первое фото - зачетное! Прямо на танках Красная Армия у побережья Порт-Артура.
  vet
    vet
    +10
    24 августа 2025 05:43
    именно при Хрущеве в СССР была сформирована пятая колонна антисоветчиков, антикоммунистов и националистов, которые тогда именовались диссидентами, а сейчас, более точно, — иноагентами.

    Хрущев нанес огромный вред нашей стране - и в политической сфере, и в экономике, его похабное решение по Крыму мы расхлебываем до сих пор. Но забывают об огромном разлагающем ударе Хрущева по только что обретшему после великой победы единство советскому обществу, когда он сознательно позволив сформироваться диссидентскому (правильно названному в статье иноагентским) движению. И ведь начинали его не люди от станка и сохи - номенклатурные сынки и дочули поддержавшей Хрущёва номенклатуры. Начиналось с романтизированных лживым фильмом Тодоровскогом стиляг. Потом "высокую западную культуру" продвигал внук А. Микояна Стас Намин, который, пользуясь своим положением, много раз и в печати, и на ТВ с презрением говорил о русской и советской музыке, противопоставляя ее "передовой" западной. А после начала СВО принял армянское гражданство.
    Очень известный в свое время диссидент Юлий Даниель - племянник видного коминтерновца и сын левого эсера, трижды сидевшего при царе, автора знаменитой пионерской песни "Орденок, орленок".
    Да тот же М. Галкин ("Пугалкин") - сын генерала, начальника Главного бронетанковоого управления (ГБТУ) Министерства обороны, а затем – Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ).
    Вот какие последствия правления Хрушева.
    vet
      vet
      +3
      24 августа 2025 06:27
      пионерской песни "Орденок, орленок".

      "Орленок, орленок" (взлети выше солнца), конечно же! На основе этой песни в 1968 г. даже мультфильм сняли.
      Авиатор_
        Авиатор_
        +1
        24 августа 2025 09:33
        В конце 60-х участникам Гражданской было от 60 лет и старше. Вот к юбилею комсомола в 1968 году и сделали мультфильм.
        Reptiloid
          Reptiloid
          +3
          24 августа 2025 16:24
          Цитата: Авиатор_
          В конце 60-х участникам Гражданской было от 60 лет и старше. Вот к юбилею комсомола в 1968 году и сделали мультфильм.

          Хороший мульт! С детства мне нравится, хотя маленьким плакал всегда
        Reptiloid
          Reptiloid
          +4
          24 августа 2025 19:01
          Цитата: Авиатор_
          В конце 60-х участникам Гражданской было от 60 лет и старше. Вот к юбилею комсомола в 1968 году и сделали мультфильм.

          Вспомнил ещё такие фильмы и мульты. Например, мульт БУДЁНОВКА, потом ещё мульт про пацана, у которого не было дедушки и который очень хотел, чтобы дедушка у него был. Как появляется теплоход с именем дедушки и главным героем у штурвала, у меня тогда, в детстве слёзы градом...
          Был ещё фильм, где пацан звтесался то ли на книжную фабрику, то ли в магазин, в общем на склад, где можно только рабочим... И он попадает в Мир Книжных Героев, причём сам-то он Социалистических книг не читал. И он "сдаёт" оружейника Просперо и помогает Джону Сильверу бежать из тюрьмы. Там такое наворочено --- Команда Тимура осадила дворец 3 толстяков, а те убивают Гавроша...
          Хорошие были тогда фильмы! В том числе и на мусульманскую тему, детские. Да, были и декадентские (как например продолжение 4 друзей), но и хорошие тоже были, и много.
          Авиатор_
            Авиатор_
            +2
            24 августа 2025 19:46
            Не видел ничего подобного, наверное, к их выходу уже сильно вырос. В памяти остались мультики, которые нам крутили в детсаду - советская мультклассика 50-х годов, сказки, ну и т. д. Некоторые сейчас повторяют по ТВ (канал "Москва доверие"). В частности был мультик про достижения СССР к 1960 году - там Мурзилка великану Дормидонту рассказывает про Ту-104, атомный ледокол "Ленин", ЭВМ и первые спутники.
            Reptiloid
              Reptiloid
              +2
              Вчера, 08:37
              Вообще, самая лучшая техника рисунка в мультах Сталинской эпохи, ну, до 1957 года, когда ещё стиль сохранялся. Например, Полёт на Луну, Остров Ошибок, Цветик-Семицветик, Девочка в Цирке, Весёлый Огород, разные новогодние мульты тех времён, и другие. Солнечные, прекрасные. Ну и про Мурзилку тоже. Как-то так.
              Авиатор_
                Авиатор_
                +1
                Вчера, 10:38
                Эта техника - классическая диснеевская, которая по сути стала целой эпохой. Жаль, потом от неё отошли, очень затратная была техника.
                vet
                  vet
                  +3
                  Вчера, 10:57
                  А как сейчас сплошь и рядом примитивно рисуют и у нас, и на Западе - несмотря на компьютерные технологии! Смотреть противно. Есть красивые мультфильмы, но как исключение.
                  Авиатор_
                    Авиатор_
                    +2
                    Вчера, 11:06
                    А как сейчас сплошь и рядом примитивно рисуют и у нас, и на Западе - несмотря на компьютерные технологии!
                    Рисуют так же, как и играют актёры в современных художественных фильмах. Актёрское мастерство упало ниже плинтуса.
                Reptiloid
                  Reptiloid
                  +2
                  Вчера, 11:27
                  Цитата: Авиатор_
                  Эта техника - классическая диснеевская, которая по сути стала целой эпохой. Жаль, потом от неё отошли, очень затратная была техника.

                  Был ещё мульт той эпохи Стёпа Моряк. Там сюжет (сон главного героя уснувшего с книгой) основан на реальных событиях--- вместо Вокруг Света На Ястребе в мульте--- книга Станюковича Вокруг Света на Коршуне, которую я купил в OZON'е и прочёл! И пароход Ласточка--- с тем же названием, но парусник! В мульте у них было 2 белых медвежонка, а у Станюковича --- 2 обезьянки. С детства этот мульт люблю.
                  Станюкович писатель маринист. Но о РЯВ, Порт-Артуре он не писал, умер раньше
                  Авиатор_
                    Авиатор_
                    0
                    Вчера, 12:43
                    Станюкович писатель маринист.
                    Да, все его произведения о парусном флоте. А что ты из Виктора Конецкого читал? Для жителя Питера я считаю это абсолютно обязательно, читать и перечитывать В. Конецкого.
                    Reptiloid
                      Reptiloid
                      +1
                      Вчера, 12:50
                      Вот его не так и много. О море. Но получалось так, что или в библиотеке или у кого-то. Он, кстати и ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС написал, по которому фильм.
                      Авиатор_
                        Авиатор_
                        0
                        Вчера, 12:52
                        Начни с ранних рассказов. Например - "Под водой". Анализируя его всю библиографию понял, что это случай, произошедший с ним лично.
                      Reptiloid
                        Reptiloid
                        +1
                        Вчера, 12:55
                        У него как раз доперестроечное время, как я понимаю, жизнь моряков
                      Авиатор_
                        Авиатор_
                        0
                        Вчера, 13:01
                        Правильно понимаешь, начало - это конец 40-х годов прошлого века. И не только моряков. Ценность в том, что он, хоть и член Союза Писателей (рекомендацию давала Вера Панова, автор повести "Серёжа", по которой Данелия снял свой первый фильм), так вот, Конецкий до последних дней оставался капитаном дальнего плавания и наблюдал все склоки в СП со стороны. Финансово он от СП не сильно зависел.
                      Reptiloid
                        Reptiloid
                        +1
                        Вчера, 13:06
                        Вера Панова ....... автор повести СЕРЁЖА

                        Дядя ----- ты дуббб ак??? laughing lol Фильм смотрел мелким, мало что помню, но вот эту цитату не забыл wassat
                        Понимаете, вот про СП тоже мало знаю.
                      Авиатор_
                        Авиатор_
                        0
                        Вчера, 13:16
                        Точно. Веру Панову много ругали либерасты-шестидерасты за то, что она в произведениях не гадила на Сталинское время, хотя её муж был репрессирован. Хорошая писательница. По её произведению "Спутники" потом был снят фильм "На всю оставшуюся жизнь" про медицинский эвакуационный поезд. А про СП стоит знать лишь то, что это банка с пауками.
                      Reptiloid
                        Reptiloid
                        +1
                        Вчера, 13:25
                        Фильм посмотрю сегодня или на днях, стало интересно. Да и книги морской тематики надо вспомнить, из тех что дома. В основном у меня про путешествия и открытия Русских мореплавателей. Но есть и про военное время. hi Сейчас уйду.
                      Авиатор_
                        Авиатор_
                        0
                        Вчера, 13:27
                        Смотри вариант 1975 года. Был и более ранний, и более поздний, а этот - самый лучший.
    Ольгович
      Ольгович
      -8
      24 августа 2025 08:29
      Цитата: vet
      его похабное решение по Крыму

      Крым передал украине Председатель Президиума ВС СССР пан Ворошило-читайте офмц документы.
      Цитата: vet
      об огромном разлагающем ударе Хрущева по только что обретшему после великой победы единство советскому обществу

      ага, не сломанные зверями (представителями партии и власти) кости Королева, Жженова , Рокоссовского и пр и пр нанесли удар, а ...правда об этом?!
      Цитата: vet
      номенклатурные сынки и дочули поддержавшей Хрущёва номенклатуры

      что же Вы "забыли" о выдающейся дочурке Сетанке ("хозяйке Кремля" по выражению Сталина)-золотой молодежи СССР?
      faiver
        faiver
        +1
        24 августа 2025 08:47
        кости Королева, Жженова , Рокоссовского и пр и пр нанесли удар, а ...правда об этом?!
        - а Хрущев во всем этом участия не принимал?
      tatra
        tatra
        -5
        24 августа 2025 08:54
        Хватит уже ваших мифов ,враги СССР и советского народа ,ради оскорбления и унижения чего -то или кого-то сознательно нарушающие правила русского языка ,пишущие с маленькой буквы то ,что надо писать с большой буквы .
        Никакой Украине коммунисты ничего не отдавали . Государства РФ и Украина появились одновременно после захвата вами РСФСР и УССР .
  Протон
    Протон
    +7
    24 августа 2025 06:07
    "Однако истинными виновниками поражения были Николай II, его бездарные и безответственные родственники и советники, обвинить которых, разумеется, никто тогда не посмел."

    История имеет свойство повторятся. Только жаль, что правители забывают учиться на ошибках.
  belost79
    belost79
    +4
    24 августа 2025 07:38
    Судя по обилию генералов в первых рядах десантников, уже была договоренность о капитуляции Порт-Артура. Редко кто из представителей племя носителей лампасов и папах готов рисковать своей жизнью.
    vet
      vet
      +4
      24 августа 2025 08:41
      Близок к тому, что готов с Вами согласиться: очень уж незначительными силами были взяты и Далянь, и Порт-Артур. Видимо, была проведена "разъяснительная работа": не сдадитесь - полное уничтожение. То, что можем организовать - Гудериан с Манштейном, Паулюсом и прочими подтвердят. И
      начальник морского гарнизона вице-адмирал Кобаяси спокойно отдает свой самурайский меч - ценнейшую семейную реликвию, которую мог во избежании позора в море бросить или, еще лучше - припрятать где-нибудь, сказать, мол, "дома забыл". А генерал Иванов ему любезно: да, что Вы, как можно, себе оставьте. Видимо, знал вице-адмирал, что все так и будет. И, в отличие от японского начальства понимал, что все кончено. А дома жена, дети...
      Alexey RA
        Alexey RA
        +2
        Вчера, 12:35
        Цитата: vet
        Близок к тому, что готов с Вами согласиться: очень уж незначительными силами были взяты и Далянь, и Порт-Артур. Видимо, была проведена "разъяснительная работа": не сдадитесь - полное уничтожение.

        Тут есть тонкий момент: это Япония. К моменту прилёта могло так оказаться, что какой-нибудь капитан из молодых да ранних решил бы кровью гайдзинов смыть позор. Если уж в Токио армейцы умудрились мятеж супротив императорского рескрипта устроить...
    faiver
      faiver
      -2
      24 августа 2025 08:50
      и где вы там обилие генералов нашли?
      то что фото постановочное у вас видимо мыслей не возникало?
      ВлР
        ВлР
        +5
        24 августа 2025 09:24
        С тремя группами десантников находились генералы Яманов, Иванов и Преображенский (в этой группе был ещё и капитан 1 ранга Трипольской). Так, что нельзя исключить, что соглашение о сдаче Порт-Артура и Даляня, действительно, уже было заключено и, вполне возможно, каждый из них летел принимать капитуляцию назначенной ему части гарнизона. Ну, не капитану или майору же, в самом деле, ее принимать.
        belost79
          belost79
          +3
          24 августа 2025 11:44
          А как приятно потом всколзь написать в своих мемуарах: " Я лично возглавил атаку на првосходящии силы противника и принудил его к сдаче"
        bubalik
          bubalik
          +2
          24 августа 2025 14:57
          генералы Яманов

          состоял в распоряжении командующего войсками фронта маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. По его приказу возглавил воздушный десант и участвовал с ним в захвате порта Дальний. При высадке десанта им лично был арестован и отправлен в распоряжение командующего войсками фронта бывший белогвардейский атаман Г. М. Семенов. За умелые действия десанта, героизм и мужество в боях генерал-майор А. А. Яманов был награжден вторым орденом Кутузова 2-й ст. (31.8.1945). С 22 августа 1945 г. и. д. коменданта города и порта Дальний.
        Дедок
          Дедок
          0
          Вчера, 10:14
          Ну, не капитану или майору же, в самом деле, ее принимать.

          а почему - нет?
          чем ниже чин принимающего капитуляцию - тем позорнее она...
          vet
            vet
            0
            Вчера, 10:17
            Это позор ни для кого-нибудь, а для японца, более того - потомка древнего самурайского рода. Неприемлемая для него потеря лица. И зачем посылать в бой наших солдат, часть из которых погибнет или получит ранения, если есть возможность дать противнику достойно капитулировать? Всего-то на всего, прислать для подписи человека, равного ему по статусу.
    Alexey RA
      Alexey RA
      +2
      Вчера, 12:32
      Цитата: belost79
      Судя по обилию генералов в первых рядах десантников, уже была договоренность о капитуляции Порт-Артура. Редко кто из представителей племя носителей лампасов и папах готов рисковать своей жизнью.

      Ну да, куда генералу Преображенскому, бомбившему Берлин в 1941, до нынешних диванных военов™, каждодневно рискующих жизнями на просторах сети.
      belost79
        belost79
        +2
        Вчера, 13:42
        Ну так он и есть тот самый редкий представитель готовый рисковать жизнью.
  faiver
    faiver
    0
    24 августа 2025 08:52
    Эти русские 150-мм артиллерийские орудия до сих пор можно увидеть на горе Высокой (ключевой высоте, после захвата которой падение Порт-Артура стало неизбежным)
    - какое отношение дульнозарядные орудия имеют к обороне Порт-Артура?
    ВлР
      ВлР
      +6
      24 августа 2025 09:26
      Они русские и находятся сейчас на горе Высокой, которая была ключом к Порт-Артуру. Но нигде не сказано, что именно они принимали участие в обороне крепости.
    Дедок
      Дедок
      0
      Вчера, 10:16
      какое отношение дульнозарядные орудия имеют к обороне Порт-Артура?

      наверно это "камень в огород" технического уровня вооружений РИ...
      а иначе как понять?
  Авиатор_
    Авиатор_
    +1
    24 августа 2025 09:30
    отряды парашютистов, которых сбрасывали на аэродромы противника для уничтожения самолетов и резервуаров с керосином.
    Наверное, всё же с бензином. Керосин тогда в авиации не использовался.
  Grencer81
    Grencer81
    0
    24 августа 2025 09:40
    По поводу потопленных американских авианосцев смертниками-камикадзе автор "забыл" указать,что это были эскортные авианосцы,переделанные из быстроходных сухогрузов,CVE...А всего то,стоит пропустить одно слово...
    ВлР
      ВлР
      +6
      24 августа 2025 10:49
      Но они все же были боевыми единицами. И пилоты-камикадзе их потопили. А не моряки японских военных кораблей. И "коэффициент полезного действия" самолётов камикадзе, которые порой (конечно,не всегда, не со стопроцентной вероятностью) разменивали старый истребитель на дорогостоящий боевой корабль, не может не поражать. Ничтожные пешки вдруг стали бить шахматные фигуры. И психологическое на моряков кораблей союзников было очень велико. Сохранились воспоминания очевидцев об ужасе, который они испытывали после ударов японских самолётов в борт или палубу их кораблей, и страхе, что сейчас прилетит следующий.
  Ольгович
    Ольгович
    -1
    24 августа 2025 10:42
    на чрезвычайно низкую степень освоения законно принадлежавших России дальневосточных земель: в стратегически важном Владивостоке в 1897 году постоянно проживали всего 14 345 российских подданных, 1

    в 1897 г29 тыс населения Владивостока всего через 30 лет после основания-неплохой результат для территории за 7 тыс км бурелома от коренной России.

    А уже через 10 лет, в 1907 г до 1917, , это уже огромный красивейший город России и мира-с крепостью, портом, заводами, театрами и музеями, каким мы его знаем, с 118 тыс населения.

    Николай Александрович сохранил и развил Приморский край для России-заселил его, застроил, связал в единое целое с страной :первая тачка Транссиба перевезена его руками, его стараниями пстроен Транссиб и величайший мост мира-Алексеевский, рост населения при нем в ПЯТЬ раз до 636 тыс чел ( за следующие 23 г-увелилось всего на...290 тыс-полный провал), населенные пункты росли ,как грибы, где русские семьи с 10 детьми-не редкость, бурно росли промышленность , торговля,схоз...

    Автор пытается противопоставить успешные военные действия СССР и неудачные России, что странно:: Порт Артур не стал совестким, 99% процентов потерь нанесли японцам США, которые,главным образом, и выиграли войну.

    СССР опириался на построенный Россией край, чего у России не было, Россия воевала один на один с поддержанной Англией и пр сильной Японией, не потерявшей уже 3,1 млн в войне с США, как в 1945.

    Сравнение , видимо,неуместно
    Ольгович
      Ольгович
      -2
      24 августа 2025 14:03
      Цитата: Ольгович
      рост населения при нем в ПЯТЬ раз до 636 тыс чел ( за следующие 23 г-увелилось всего на...290 тыс-полный провал)

      согласно справки Государственного Архива Приморского края РФ (https://arhiv-25.ru/archival-documents/publications/334/) из 929 тыс населения края на 1 января 1940 , репрессиям подверглись.. 420 тыс жителей края, сотни тыс высланы из края, десятки тыс погибли.

      В сотнях ИТЛ,концлагерях, тюрьмах содержалось 250 тыс чел-более четверти населения края...

      Такое вот разительное отличие развития при России и позже.
    rocet
      rocet
      0
      24 августа 2025 17:10
      Согласен с вами на 100% про Николая Александровича и в его величайший вклад в Россию сравнимый и даже больший чем вклад Сталина и т.д. Трансиб это просто вообще самая мощная мироваая стройка 19 и даже 20 века. Сам живу на ДВ и просто поражаюсь как можно было в те времена построить эту дорогу через такие дебри и буреломы,зимнее время и тысячи речек. Даже СССР не смог построить сквозную автомобильную дорогу Чита-Хабаровск.
      Непонимаю почему на ВО вроде бы пишут такие вумные комментарии и модератор работает не покладая рук - но вам они ставят минусы?
      Illanatol
        Illanatol
        +1
        Вчера, 13:28
        Цитата: rocet
        Даже СССР не смог построить сквозную автомобильную дорогу Чита-Хабаровск.


        Так сколько было шоссе в царской России? laughing
    Illanatol
      Illanatol
      -1
      Вчера, 09:18
      Цитата: Ольгович
      Автор пытается противопоставить успешные военные действия СССР и неудачные России, что странно:: Порт Артур не стал совестким, 99% процентов потерь нанесли японцам США, которые,главным образом, и выиграли войну.

      СССР опириался на построенный Россией край, чего у России не было, Россия воевала один на один с поддержанной Англией и пр сильной Японией, не потерявшей уже 3,1 млн в войне с США, как в 1945.

      Сравнение , видимо,неуместно


      Зато ССС вернул южный Сахалин (который РИ потеряла), с Курилами впридачу.

      Мягко скажем, это неправда. В число безвозвратных потерь входят и пленные солдаты, которые не вернулись в свое государство. По итогам разгрома Квантунской армии в плен попали более 600 тысяч солдат японской национальности, что явно больше 1%. Или будете утверждать, что в японской армии воевали 60 млн.?

      Да, большинство японских пленных вернутся в родную Японию, но это будет другая Япония, другое государство, подвергнутое масштабной "демократизации". Для своих командующих они будут потеряны навсегда, поскольку их командующие перестанут быть таковыми, иные окажутся на скамье подсудимых.

      Ну так это проблемы внешней политики царской России, которая почему то, несмотря на вполне прозападный курс, оказалась без союзников в Европе. Сталинский СССР имел союзников.
      Ну да... правда СССР тоже несколько подустал в войне с Германией и её союзниками. Причем завершил войну Победой. Царская Россия в противостоянии Германии, как и Японии, прямо скажем, не блистала успехами. И советская операция против японцев была и скоротечной и успешной, действия российских войск при Николае не были успешными и скоротечными, если не считать своих скоротечных разгромов.
      Ольгович
        Ольгович
        +1
        Вчера, 09:53
        Цитата: Illanatol
        Зато ССС вернул южный Сахалин (который РИ потеряла), с Курилами впридачу

        по факту США вернули их, разгромив японцев в 3-летней войне
        Цитата: Illanatol
        Сталинский СССР имел союзников

        наоборот, поэтому он в одиночку и бился с всей европой.
        Цитата: Illanatol
        Причем завершил войну Победой

        ЦЕНУ помните ли? С ТАКИМИ потерями это что?
        Цитата: Illanatol
        Царская Россия в противостоянии Германии, как и Японии, прямо скажем, не блистала успехами.

        царская Россия до Волги не бежала и не имела и в помине самых"блистательных страшных в истории мира поражений Киева, Вязьмы, Харькова, Умани и пр и пр
        Цитата: Illanatol
        своих скоротечных разгромов

        это да-более скоротечных катастроф , как под белостоком, киевом и тп история не знала.
        Illanatol
          Illanatol
          +2
          Вчера, 13:26
          Сахалин забрали себе янки? Это что-то новое. Жгите дальше.
          Ясно. В вашей альтернативной реальности США и Англия союзниками СССР не были.
          Потери - потерями, но важен конечный результат.
          Царская Россия имела лишь поражения на германском фронте, СССР, в итоге, победил.
          Если бы рейхсвер имел такую же моторизацию как вермахт, вполне мог и до Волги дойти, учитывая деморализацию русской армии после дезертирства Николая.

          "Конец - делу венец".
      Дедок
        Дедок
        +1
        Вчера, 10:20
        Зато ССС вернул южный Сахалин (который РИ потеряла), с Курилами впридачу.

        это что за абревиатура ССС?
        вычитывайте написанное...
        Illanatol
          Illanatol
          0
          Вчера, 13:49
          Спасибо за совет, впредь буду внимательней. Если позволит время и не будет отвлекающих факторов.
          Но все же лучше выкладывать посты более содержательные по смыслу, а не про "очепатки" wink
  Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка
    +2
    24 августа 2025 10:51
    Валерий спасибо!
    Интересно, что в провинции до сих пор «хлебобулочные изделия» называют русским словом «булка»!
    vet
      vet
      +1
      Вчера, 08:15
      до сих пор «хлебобулочные изделия» называют русским словом «булка»!

      Извините, не понял, где? в Китае?
  solar
    solar
    +1
    24 августа 2025 11:30
    именно из-за необходимости решения этой проблемы в 1941 году наша страна не стала заключать с Японией пакт о ненападении, ограничившись договором о нейтралитете

    Автор, похоже, в глаза не видел этот договор о нейтралитете. Там первым пунктом как раз стоит статья о ненападении.
    ...Статья первая
    Обе договаривающиеся стороны обязуются поддерживать мирные и дружественные отношения между собой и взаимно уважать территориальную целостность и неприкосновенность другой договаривающейся стороны....
    tatra
      tatra
      -9
      24 августа 2025 11:55
      Согласно статье 2, «в случае, если одна из договаривающихся сторон окажется объектом военных действий со стороны одной или нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет соблюдать нейтралитет в продолжение всего конфликта».

      Японцы сами нарушили подписанный ими Пакт о нейтралитете ,они были союзниками гитлеровской Германии ,напавшей на СССР .
      solar
        solar
        +2
        24 августа 2025 11:58
        В отношении СССР японцы соблюдали нейтралитет в соответствии с договором.
        Illanatol
          Illanatol
          0
          Вчера, 09:05
          "Во исполнении ещё одного решения Ялтинской конференции с 25 апреля по 26 июня проходила Сан-Францисская конференция, где был создан ООН и принят его устав, имевший несколько важных пунктов.

          Во-первых, от подписантов требовалось участие в борьбе с агрессором.

          Во-вторых, было зафиксировано то, что в случае противоречий с какими-либо международными обязательствами положения Устава ООН имеют преимущественную силу. А советско-японский пакт о нейтралитете как раз и был такой договоренностью, поскольку препятствовал СССР начать борьбу против агрессора-Японии.

          И в-третьих, несмотря на то, что формальное вступление в силу Устава произошло лишь 24 октября, был пункт, который декларировал, что начать исполнение его положений следует уже со дня подписания. Таким образом, к началу войны СССР с Японией, несмотря на денонсацию пакта лишь 5 апреля 1945 г. (то есть, согласно условиям пакта, его действие прекращалось бы лишь в апреле 1946 г.), советские действия были правомерными. Кроме этого, подписав Сан-Францисский мир (о котором мы поговорим позже), Япония признала приговор Токийского процесса, где было отмечено, что она, “будучи далеко не нейтральной”, “оказывала значительную помощь Германии”, то есть нарушила пакт."

          https://spb.hse.ru/ixtati/news/488807064.html

          Правовая позиция СССР в данном историческом эпизоде безупречна.

          И стоит запомнить раз и навсегда: победителей не судят. Поскольку судят как раз победители.
          solar
            solar
            -1
            Вчера, 09:50
            СССР Сан-Францисский мирный договор не подписал, если вы не в курсе, тем самым отказавшись признавать его положения.
            Но пост изначальный у меня был совсем о другом- о том, что автор утверждает, что якобы с японцами не было соглашения о ненападении. А он просто договор не читал.
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    -1
    24 августа 2025 12:30
    Маршалы К. А. Мерецков (4-ый справа), Р. Я. Малиновский (3-ий справа), А. М. Василевский (2-ой справа) и сопровождающие их генералы на русском кладбище в Порт-Артуре
    автор, перезеркалить фото слабо? Или так и будет отдание воинской чести левой рукой? Или автору неведомо, что "Воинская честь отдаётся правой рукой, посредством её приложения к козырьку воинского головного убора."
    пи.си. То, вместо крестов на православных церковных куполах, ромбики рисуют, или вообще без крестов на них... Вот так, и затирают историю.
  ВлР
    ВлР
    +7
    24 августа 2025 14:09
    Кстати, если интересно: мы ещё немного задержится на Дальнем Востоке и поговорим о Чан Кайши и Гоминьдане. Ну, и его великого противника Мао немного "зацепим".
    Авиатор_
      Авиатор_
      0
      24 августа 2025 20:40
      мы ещё немного задержится на Дальнем Востоке и поговорим о Чан Кайши и Гоминьдане. Ну, и его великого противника Мао немного "зацепим".
      Книгу "Особый район Китая", автор Владимиров (отец штангиста Юрия Власова), использовать будете?
      ВлР
        ВлР
        +4
        Вчера, 05:55
        О Великом походе прорвашейся на север китайской Красной армии и появлении Особого района будет немного рассказано во второй статье. Но потом перейдем к рассказу о том, что случилось с Чан Кайши, который был арестован собственным генералом Чжан Сюэляном - и фактически спасён Сталиным.
        Особый район, конечно, тема для отдельной статьи.
    SmollH2
      SmollH2
      +1
      Сегодня, 06:20
      Если с подобным вниманием к деталям, то можно многое и без первоначального интереса прочитать. И спасибо за статью
  Alexey RA
    Alexey RA
    +2
    Вчера, 12:22
    13 августа боевые части Тихоокеанского флота начали Сейсинскую десантную операцию (на территории современной КНДР). Японцы здесь оказали очень упорное сопротивление, ситуацию спасло стремительное наступление войск Первого Дальневосточного фронта.

    В Сейсинской операции проблема была не столько с японским сопротивлением, сколько с планированием и руководством операцией со стороны ТОФ. Начать надо с того, что от планирования десантов был отстранён единственный имевший опыт их проведения - генерал Кабанов.
    Десантная операция первые двое суток управлялась аж из Владивостока - лично командующим ТОФ. И лишь когда возникла опасность провала, командование было срочно передано Кабанову.
    Силы десанта и подкрепления в первые две суток были слишком малы - две роты и батальон. Против дивизии.
    Крупных кораблей для поддержки десанта флот не выделил - только один старый ЭМ "Войков".
    Подкрепления шли в час по чайной ложке, а в это же время во Владивостоке то грузилась на транспорты, то разгружалась стрелковая дивизия - штаб флота постоянно менял планы.
    Десант не имел корректировщиков и вообще какого-либо взаимодействия с авиацией ТОФ. Подчёркиваю: не с ВВС, а со своей родной флотской авиацией. Летуны летали рядом, что-то бомбили - но десанту от этого было ни жарко, ни холодно.

    В общем, ТОФ сам создал себе трудности, которые потом героически преодолевал.
  Jurkovs
    Jurkovs
    -2
    Вчера, 12:40
    Не согласен с автором. Ляодунский полуостров РИ брала в аренду не на 25 лет (в этом ну нет никакого смысла), а на 99 лет. После освобождения Порт-Артура вполне могли оставить его за собой. Почему не оставили? Автор так и не ответил на этот вопрос.
  Illanatol
    Illanatol
    +2
    Вчера, 13:34
    Цитата: solar
    СССР Сан-Францисский мирный договор не подписал, если вы не в курсе, тем самым отказавшись признавать его положения.


    А это неважно. Его подписала Япония. Вынужденно, конечно. И, самое главное, Япония признала факты нарушения пакта о ненападении, заключенный с СССР.
  Quzmi4
    Quzmi4
    -2
    Вчера, 15:17
    Что-то как кто другой всклепал на себя имя Рыжова. И в тексте "перлы", и с фото ошибки...