Возвращение Порт-Артура
Танки 6-й советской гвардейской танковой армии на побережье Ляодунского залива
В четырех предыдущих статьях мы говорили о том, как в 1898 году Россией у Китая сроком на 25 лет был взят в аренду Ляодунский (Квантунский) полуостров, что вызвало резкое неудовольствие у японских властей, поскольку данная страна сама претендовала на эту территорию после первой японо-китайской 1894-1895 годов. О провокационной деятельности поддерживаемых Николаем II «ястребов» «безобразовской группы», которые не только вынашивали фантастические планы создания в Маньчжурии «Желтороссии», но также и присоединения Кореи, которую японцы рассматривали как сферу своих исключительных интересов. Указывалось на чрезвычайно низкую степень освоения законно принадлежавших России дальневосточных земель: в стратегически важном Владивостоке в 1897 году постоянно проживали всего 14 345 российских подданных, 10 тысяч из которых были солдатами и офицерами местного гарнизона, зато иностранцев было 12 577 человек, что не могло не настораживать разумных и адекватных людей.
Говорилось о трудностях с логистикой, поскольку даже после введения в строй Транссибирской магистрали на перевод во Владивосток или в Порт-Артур солдат всего одного военного корпуса требовалось не менее месяца. А плавание эскадры Рожественского продолжалось со 2 октября 1904 года по 14 мая 1905 года (было пройдено около 33 336 км). Результатом стало унизительное поражение в Русско-японской войне 1904-1905 гг. Командовавший Маньчжурской армией генерал-адъютант и генерал от инфантерии Александр Николаевич Куропаткин был объявлен бездарным, малоинициативным и нерешительным полководцем, а начальник обороны укреплённого района Порт-Артура Анатолий Михайлович Стессель – и вовсе изменником и предателем.
Однако истинными виновниками поражения были Николай II, его бездарные и безответственные родственники и советники, обвинить которых, разумеется, никто тогда не посмел. Россия вынуждена была уступить Японии Южный Сахалин, Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, признать Корею сферой японских интересов, предоставить японским рыбакам право рыбного промысла вдоль русских берегов.
Изгнание японцев из Порт-Артура
В начале 1945 года всем было понятно, что дни гитлеровской Германии сочтены. Однако II мировая война шла также и на востоке, где упорное сопротивление союзникам нашей страны оказывали фанатично настроенные солдаты и офицеры японской армии. В ней уже были созданы отряды добровольцев-смертников «тэйсинтай», самыми известными из которых стали пилоты-камикадзе.
Горящий самолет камикадзе пикирует на американский авианосец «Эссекс». Ноябрь, 1944 г.
В настоящее время эффективность действий камикадзе преуменьшается, как и деморализующий эффект, оказываемый их атаками на личный состав союзного флота. Однако рассказы и записи, оставленные очевидцами, носили настолько панический характер, что американская военная цензура в то время вычеркивала из писем любые упоминания о пилотах-смертниках «во имя сохранения морального духа народа США». Только в ходе битвы за Филиппины камикадзе потопили 2 авианосца, 6 эсминцев, 11 транспортов, повреждения получили 22 авианосца, 5 линкоров, 10 крейсеров и 23 эсминца. А во время битвы за Окинаву камикадзе потопили 24 вражеских корабля (из 34, потерянных американцами и их союзниками) и повредили 164 (из 168).
Но были и другие соединения «тэйсинтай». Среди них — отряды парашютистов, которых сбрасывали на аэродромы противника для уничтожения самолетов и резервуаров с керосином.
Десантники отряда Гирэцу Кутэйтай, май 1945 г., остров Кюсю
Эскадры легких катеров-брандеров («суйдзе токкотай»), маленьких подводных лодок («суйте токкотай»), управляемых торпед «Кайтен» («изменяющие судьбу») и даже отряды водолазов («фукурю» – «драконы подводного грота»).
Управляемая торпеда Кайтен в военном музее Юсюкан
Запуск Kaiten Type 1 с лёгкого крейсера Kitakami, 18 февраля 1945 г.
Были сформированы и наземные подразделения «тэйсинтай» — они должны были уничтожать танки, артиллерийские орудия и офицеров противника. На расположенном близ Окинавы острове Иэ смертницами становились вооруженные гранатами и взрывчаткой молодые женщины — и некоторые из них на последнее задание отправлялись с младенцами на спине.
Несмотря на огромное превосходство союзников на этом этапе боевых действий, потери, которые они несли, в конце концов, вынудили американцев применить ядерное оружие — в основном как фактор устрашения.
Накануне новой войны с Японией
Союзные обязательства требовали вступления нашей страны в войну с Японией. Окончательный договор был оформлен на Ялтинской конференции, дата его подписания – 11 февраля 1945 года. Советский Союз должен был открыть боевые действия на Дальнем Востоке через 2-3 месяца после капитуляции Германии. Разумеется, стоял вопрос и о возвращении Южного Сахалина и Курильских островов. О них советское руководство никогда не забывало и не отказывалось, и именно из-за необходимости решения этой проблемы в 1941 году наша страна не стала заключать с Японией пакт о ненападении, ограничившись договором о нейтралитете. Вопрос о возвращении территорий, потерянных Россией по итогам Русско-японской войны, поднимался и на Тегеранской конференции 1943 года.
Подготовка к боевой кампании на Дальнем Востоке началась еще 1 мая 1945 года, когда находившаяся в районе Инстербурга 39-я советская армия генерал-полковника И. И. Людникова была передана в резерв Верховного Главнокомандования, и скоро началась её передислокация в Монголию.
Генерал-полковник И. И. Людников в Сталинграде у памятного знака на «Острове Людникова» (плацдарм на берегу Волги), 1953 г.
20 июня 1945 года эта армия была включена в состав Забайкальского фронта, командовать которым было поручено маршалу Р. Я. Малиновскому.
26 июля 1945 года Япония отвергла требование о капитуляции, которое было предъявлено ей США, Великобританией и Китаем. После этого вступление нашей страны в войну на Дальнем Востоке стало неизбежным. В августе 1945 года части Забайкальского фронта пришли в движение – через пустыню Гоби и горный перевал Большой Хинган всего за 5 дней продвинулись вглубь территории противника на 250-400 км.
Бойцы Забайкальского фронта вытаскивают из грязи, застрявшие «Студебеккеры», август 1945 года
5 августа 1945 года были сформированы 1-й Дальневосточный фронт маршала К. А. Мерецкова и 2-й Дальневосточный фронт генерала М. А. Пуркаева. Принимать участие в операции должен был и Тихоокеанский флот, которым командовал адмирал И. С. Юмашев.
Советским войскам противостояла Квантунская армия, численность солдат которой достигала 750 тысяч человек, количество танков и самоходных орудий – 1155, самолетов – 1800, кораблей и катеров – 30. Но 10 августа 1945 г. командованию Квантунской армии были подчинены также войска Корейского фронта и 5-я японская воздушная армия. Число японских солдат и офицеров теперь превышало миллион человек, однако благодаря хорошей организации и грамотному сосредоточению сил, наши войска превосходили японские по численности в 1,7 раза, по танкам – в 4,5 раза, по числу самолетов – в 2,8 раза. Общее руководство боевыми операциями сухопутных войск, авиации и флота осуществлял маршал А. М. Василевский.
Отметим, кстати, что и в Квантунской армии были сформированы упоминавшиеся выше отряды «тэйсинтай»: отдельная бригада смертников плюс батальоны добровольцев в каждой дивизии. Об их действиях вспоминал и маршал Мерецков:
А вот японские офицеры советского маршала «разочаровали»:
Кроме того, в японских войсках отмечалось большое количество женщин-снайперов.
Советский реванш за поражение в Русско-Японской войне
Боевая кампания на Дальнем Востоке была проведена безупречно и стала одной из самых успешных за всю многовековую военную историю нашей страны: основные силы Квантунской армии были разгромлены за 12 дней, в плен попали около 600 тысяч вражеских солдат и офицеров.
Хронология событий такова: война Японии была объявлена 8 августа 1945 года, и 9 августа началась Маньчжурская боевая операция.
11 августа 16-я армия Второго Дальневосточного фронта начала Южно-Сахалинскую наступательную операцию, она была успешно завершена 25 числа того же месяца.
13 августа боевые части Тихоокеанского флота начали Сейсинскую десантную операцию (на территории современной КНДР). Японцы здесь оказали очень упорное сопротивление, ситуацию спасло стремительное наступление войск Первого Дальневосточного фронта.
Положение Японии теперь было абсолютно безнадежным, и 14 августа император Японии принял решение о капитуляции, но приказ о прекращении сопротивления командование Квантунской армии почему-то не получило. В результате сражаться с советскими войсками японцы продолжали до 19 августа (а в Центральной Маньчжурии отдельные части японцев сопротивлялись до конца августа 1945 года).
Итак, боевые действия в Маньчжурии 14 августа не были прекращены, и 18 числа советские войска начали ещё и Курильскую десантную операцию, в ходе которой к 1 сентября были заняты 56 островов, были взяты в плен более 50 тысяч японских солдат и офицеров (в том числе 4 генерала). А вот планировавшаяся высадка на острове Хоккайдо была отменена.
Возвращение Порт-Артура
В этой статье нас интересует именно освобождение Порт-Артура и Даляня, их советские войска окончательно заняли их 24 августа 1945 года (а 25 августа они вошли в Пхеньян). Десантную операцию проводили войска Забайкальского фронта, и началась она 22 августа 1945 года: 27 гидросамолётов «Каталина» 117-го авиационного полка, базировавшиеся на аэродроме Суходол близ Владивостока, взяв на борт 956 солдат под командой генерала Яманова, вылетели к Даляню, совершив посадку в его бухте. Пересев на надувные шлюпки, советские бойцы добрались до пирса, захватив судостроительный завод, сухой док и складские помещения.
Еще 10 самолетов с десантниками (205 человек) во главе с генералом В. Ивановым, вылетев из Мукдена, приземлились в аэропорту Даляня. Взяв в плен около 200 японских солдат, на захваченных автомобилях они направились в сам город. В этот день сдался в плен начальник морского гарнизона вице-адмирал Кобаяси, который отдал свой самурайский меч генералу Иванову. Однако уже издан был приказ, предписывавший оставлять попавшим в плен японским офицерам холодное оружие, и потому свой меч Кобаяси получил обратно. На следующий день началось разоружение Даляньского гарнизона.
23 августа группа капитана 1-го ранга А. В. Трипольского высадилась уже в Порт-Артуре, среди десантников находился и генерал Е. А. Преображенский.
Моряки десантной команды Тихоокеанского флота водружают Военно-морской флаг СССР над бухтой Порт-Артура
24 числа к Порт-Артуру подошли боевые части 6-й гвардейской танковой армии.
Китайцы приветствуют советских танкистов в освобожденном городе Далянь (Дальний)
В этот же день, кстати, в городе Дашицяо отряду подполковника Акилова из 61-й танковой дивизии той же 39-й армии сдался штаб 17-го фронта Квантунской армии.
Советские войска продолжали прибывать на Ляодунский полуостров: 25 августа 1945 года высадилась еще одна группа десантников на 12 «летающих лодках» «Каталина», затем прибыли части двух стрелковых дивизий и механизированного корпуса 39-й армии. Ее командующий генерал И. И. Людников стал комендантом крепости Порт-Артур, а начальником гарнизона назначили генерала В. Д. Иванова. В плен были взяты около 10 тысяч японских солдат. Трофеями стали сторожевые корабли «Хайфэн» и «Хайлун», которым скоро дали новые названия – «Ветер» и «Штиль».
Помимо Порт-Артура и Даляня, на Ляодунском полуострове были заняты города Инкоу, Гайпин и Аньдун.
Любопытно, что высадиться в Порт-Артуре попытались тогда и американцы, десантные корабли которых подошли 25 августа, – советским солдатам даже пришлось давать предупредительные выстрелы в воздух. Американские суда ещё несколько дней стояли на внешнем рейде, после чего вынуждены были уйти на свои базы.
В свою очередь (как уже отмечалось), советским командованием была отменена десантная операция по высадке на Хоккайдо, и сделано это было явно с целью не раздражать американцев. И при этом мы видим, что советские войска очень жестко воспрепятствовали их высадке на Ляодунском полуострове. Можно предположить, что уже в это время СССР и США начали переходить от союзных отношений к противостоянию, вылившемуся в многолетнюю «холодную войну».
8 сентября 1945 г. в Харбине состоялся парад советских войск в честь победы над Японией. И, наконец, 28 сентября в гавань Порт-Артура вошли корабли Тихоокеанского флота СССР.
Маршалы К. А. Мерецков (4-ый справа), Р. Я. Малиновский (3-ий справа), А. М. Василевский (2-ой справа) и сопровождающие их генералы на русском кладбище в Порт-Артуре
Вторым советским комендантом Порт-Артура стал полковник Волошин.
Между тем, в октябре 1945 года американцы безуспешно пытались высадить в порту Далянь военные части поддерживаемого ими Гоминьдана, но вынуждены были уйти после того, как заместитель командующего 39-й армии генерал-лейтенант Г. К. Козлов заявил вице-адмиралу Сэттлу о готовности советских войск всеми силами защищать этот город. После этого на Ляодунский полуостров из Владивостока были переведены четыре батареи 130-мм орудий Тихоокеанского флота.
Недолговременное пребывание советских войск в Порт-Артуре
Порт-Артур теперь оказался в совместном пользовании СССР и Китая: соглашение было подписано сроком на 30 лет. Далянь объявлялся свободным портом, открытым для торговли и судоходства всех стран, СССР получил в аренду все его пристани и складские помещения, а в случае войны с Японией этот город получал статус советской военно-морской базы.
Сталин объявил союзникам, что он 40 лет ждал возвращения Порт-Артура, однако он понимал, что развивать всё-таки нужно собственные территории и свой порт Владивосток. После печально знаменитой речи Уинстона Черчилля в Вестминстерском колледже Фултона (штат Миссури), которую он произнес уже 5 марта 1946 года, стало понятно, что краткий миг союза с западными державами подошёл к концу. Сталин не хотел повторения блокады далёкого Порт-Артура превосходящими силами флотов США, Великобритании и Франции. Опасность была вполне реальна и так велика, что её сознавал даже и Хрущев, которого невозможно назвать проницательным и дальновидным политическим деятелем. Во время визита в Порт-Артур он заявил командирам базы:
К тому же Сталин, вероятно, предполагал, насколько сложными могут быть отношения его преемников с властолюбивым и самолюбивым лидером нового Китая — Мао Цзэдуном. Действительность, как известно, превзошла все его ожидания: к власти прорвался именно ничтожный политический авантюрист Хрущев. Он и в подметки не годился пассионарному китайскому лидеру Мао Цзэдуну, которого государственный секретарь Генри Киссинджер назвал «одним из титанов эпохи» и «самым опасным» лидером, с которым он встречался за свою политическую карьеру, президент США Джеральд Форд — «во всех отношениях выдающейся и великой фигурой», а Ричард Никсон и вовсе «поэтом-провидцем, глубоко погруженным в историю китайского народа».
Мао скрепя сердце соглашался признать первенство Сталина, но глубоко презирал его советских «наследников». Началось всё с глупейшего доклада Хрущева на ХХ партийном съезде, которым тот нанес огромный удар по международному авторитету и СССР, и всего мирового коммунистического движения. 9 октября 1957 года на пленуме ЦК Коммунистической партии Китая Мао Цзедун заявил:
Осознав, что он натворил, Хрущев не нашел ничего лучше, чем попытаться попытался «купить дружбу» уже откровенно презиравших его руководителей Коммунистической партии Китая, значительно увеличив финансовую и материальную помощь этой стране. Однако на Востоке уважают силу, и, почувствовав заискивание Хрущева, Мао Цзэдун утратил остатки уважения к нему, в беседах с соратниками с тех пор он называл его словом, которое можно перевести как «растяпа». Своего пика презрение китайских коммунистов к Хрущеву и окружавшим его бесхарактерным подхалимам достигло в октябре 1961 года, когда делегаты XXII съезда трусливо признали «нецелесообразность» дальнейшего содержания саркофага с телом Сталина в Мавзолее. В результате китайская делегация, которую возглавлял председатель правительства Чжоу Эньлай, покинула съезд и перед тем, как выехать из Москвы, возложила венок к месту захоронения сталинского праха с надписью на русском и китайском языках:
Отношения с КНР настолько ухудшились, что дело едва не дошло до войны, и нашей стране пришлось потратить громадные средства на обустройство и укрепление советско-китайской границы. Кроме того, именно при Хрущеве в СССР была сформирована пятая колонна антисоветчиков, антикоммунистов и националистов, которые тогда именовались диссидентами, а сейчас, более точно, — иноагентами.
В общем, из Порт-Артура все равно пришлось бы уходить – но уже в гораздо худших военно-политических обстоятельствах.
Итак, уже в 1950 г. Сталин попытался вернуть Китаю и Порт-Артур, и Китайско-Восточную железную дорогу, а затем повторил это предложение – в 1952 году. Однако оба раза категорически возражал Мао Цзедун. Советский вождь уступил его настойчивым просьбам, более того, с 1952 года договор аренды стал бессрочным. Во время гражданской войны 1946-1949 гг. Порт-Артур стал надежной базой войск Мао Цзедуна. Эту же роль он играл в ходе Корейской войны 1950-1953 гг.
Однако 12 октября 1954 года СССР и КНР всё же договорились о выводе советских войск. Все капитальные постройки были переданы китайской стороне бесплатно, привезенное из СССР оружие и оборудование — продано за чисто символическую плату. Военным удалось настоять на вывозе лишь новейших образцов. Безвозмездно передали и советские доли в совместных предприятиях по добыче цветных и редких металлов, добыче и переработке нефти, строительству и ремонту судов, которые работали в Синьцзяне и Даляне. Не пожалели и фабрику, которая производила для нашей страны консервы из ананасов.
Последние советские части покинули Порт-Артур 26 мая 1955 года. А в 1958 году Хрущев вдруг попытался восстановить советскую базу в Порт-Артуре, но получил резкий отказ китайской стороны.
Далянь и Люйшинькоу
В 1960 году уже под названием Люйшунь Порт-Артур вошёл в состав Даляня как район Люйшинькоу. Новая агломерация получила название «Люйда», но 9 февраля 1981 года городу было возвращено историческое название Далянь.
Далянь
Вид на даляньский район Люйшинькоу, фотография 2009 г.
Эти русские 150-мм артиллерийские орудия до сих пор можно увидеть на горе Высокой (ключевой высоте, после захвата которой падение Порт-Артура стало неизбежным)
Любопытно, что в 2006 году крупнейшая англоязычная газета КНР China Daily признала Далянь городом, наиболее благоприятным для проживания в Китае. По численности населения (в 2020 году – около семи с половиной миллионов человек) Далянь является лишь вторым в провинции Ляонин – самым крупным является Шэньян (бывший Мукден) с численностью населения более 9 миллионов человек.
В Люйшунькоу (бывшем Порт-Артуре) до сих пор сохранились могилы более пятнадцати тысяч русских солдат и офицеров, это кладбище носит название Саньлицзяо – «Три ли от моста». Площадь мемориала составляет 4,8 гектара, здесь можно увидеть 1720 различных памятников, обелисков и скульптур. Любопытно, что 10 июня 1908 года на церемонии открытия первого из них, выполненного в виде православной часовни из гранита и мрамора и высотой 15 м, присутствовал командовавший Третьей японской армией «последний самурай» Марэсукэ Ноги. На памятнике можно прочитать две надписи:
И
Часовня на русском военном кладбище
А в 1912 г. уже представителями русских властей перед входом на кладбище был установлен восьмиметровый крест из белого мрамора с мозаичной иконой Божьей матери, выполненной по В. Васнецова.
Крест на русском военном кладбище
Появились в Люйшуне и могилы советских воинов, павших в августе 1945 года, а также захоронение 249 советских летчиков и бойцов ПВО, погибших во время войны в Корее.
Надгробия советских солдат
Надгробия над могилами лётчиков можно узнать по самолётам:
Надгробия советских летчиков
Среди погибших лётчиков оказались три Героя Советского Союза – Б. А. Образцов, Е. М. Стельмах и Ф. А. Шебанов. Имеется общий памятник лётчикам с надписью:
