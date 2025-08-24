

Танки 6-й советской гвардейской танковой армии на побережье Ляодунского залива

Изгнание японцев из Порт-Артура



Горящий самолет камикадзе пикирует на американский авианосец «Эссекс». Ноябрь, 1944 г.



Десантники отряда Гирэцу Кутэйтай, май 1945 г., остров Кюсю



Управляемая торпеда Кайтен в военном музее Юсюкан



Запуск Kaiten Type 1 с лёгкого крейсера Kitakami, 18 февраля 1945 г.

Накануне новой войны с Японией



Генерал-полковник И. И. Людников в Сталинграде у памятного знака на «Острове Людникова» (плацдарм на берегу Волги), 1953 г.



Бойцы Забайкальского фронта вытаскивают из грязи, застрявшие «Студебеккеры», август 1945 года

«В боях под станцией Мадаоши мы насчитали до двухсот смертников, которые, обвязавшись сумками с толом и с ручными гранатами, ползали по полю в зарослях густого гаоляна и бросались под наши танки. Эти живые мины были, конечно, достаточно опасны... В других случаях смертники пропускали вперед наши части, а затем стреляли им в спину. Не думаю, что японское командование рассчитывало на нанесение нам таким путем реального урона. Скорее оно надеялось на подрыв моральной стойкости и наступательного духа советских войск».

«Что касается японского офицерства, то оно оказалось гораздо более трезвым, чем мы думали. Например, мы почти не встречали случаев самоубийства посредством харакири».

Советский реванш за поражение в Русско-Японской войне

Возвращение Порт-Артура



Моряки десантной команды Тихоокеанского флота водружают Военно-морской флаг СССР над бухтой Порт-Артура

Китайцы приветствуют советских танкистов в освобожденном городе Далянь (Дальний)



Маршалы К. А. Мерецков (4-ый справа), Р. Я. Малиновский (3-ий справа), А. М. Василевский (2-ой справа) и сопровождающие их генералы на русском кладбище в Порт-Артуре

Недолговременное пребывание советских войск в Порт-Артуре

«Войска империалистов отрежут вас здесь, как это сделали в 1904 году японцы, и вы создадите нам огромные хлопоты по выручке вас отсюда».

«Прежде всего, у нас имеются противоречия с Хрущевым в вопросе о Сталине. Мы не согласны с тем, что он втаптывает Сталина в грязь. Ведь он чернит Сталина до безобразия. А это уже касается не только одной их страны, но и всех стран».

«Великому марксисту И. Сталину в знак того, что китайские коммунисты не согласны с политикой Хрущева и его действиями в отношении товарища Сталина».

Далянь и Люйшинькоу



Далянь



Вид на даляньский район Люйшинькоу, фотография 2009 г.



Эти русские 150-мм артиллерийские орудия до сих пор можно увидеть на горе Высокой (ключевой высоте, после захвата которой падение Порт-Артура стало неизбежным)

«Здесь покоятся останки русских героев, павших, защищая Порт-Артур».

«Воздвигнут японским народом в 1907 году».



Часовня на русском военном кладбище



Крест на русском военном кладбище



Надгробия советских солдат



Надгробия советских летчиков

«Вечная слава бесстрашным сталинским соколам».