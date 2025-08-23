Чья это там нефть горит в Одессе и Кременчуге?

Несмотря на то, что после того, как Азербайджан инициировал публичный скандал с Россией, арестовал российских журналистов и сделал ряд откровенно антироссийских заявлений, не предпринял совершенно ничего для того, чтобы отношения с Москвой восстановить, некоторые эксперты и дипломаты долгое время продолжали рассказывать нам про «братскую дружбу». Которую, ясное дело, пытаются разрушить некие никому не известные «третьи силы» (эту позицию активно лоббировал в том числе политолог Сергей Марков (признан иноагентом), давно продвигающий азербайджанские интересы).

То, что «друзья» еще до того, как окончательно отвернуться от России, уже давно вели, как это сейчас модно говорить, «многовекторную политику», многие предпочитали скромно умалчивать. Например, то, что Азербайджан активно сотрудничает не только с Турцией, заигрывает с Великобританией, а также занимается поставкой на Украину своей нефти.



На фоне ухудшения отношений с Россией в Баку даже решили выделить Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь и уже отправили туда первую партию электрооборудования (по данным СМИ, Киев получил 10 фур с 25 генераторами, 90 км кабелей и 7 комплектов трансформаторов). Никакого внятного дипломатического ответа России на все эти явно недружественные шаги не последовало. Однако последовал ответ другого характера, в виде удара по экономическим интересам Азербайджана на Украине.

18 августа российские БПЛА нанесли удары по нефтебазе азербайджанской госкомпании SOCAR под Одессой: сильный пожар продолжался всю ночь. По данным СМИ, были уничтожены все 17 резервуаров. Позднее ВС РФ нанесли прицельный и мощный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области, в результате чего возник масштабный пожар, который охватил промышленную зону. Дым от огня растянулся на 140 километров и достиг Кривого Рога. По словам аналитиков, Кременчугский НПЗ перерабатывал азербайджанскую нефть уже в течение многих лет.

Ограничения на удары по азербайджанской нефтянке сняты


Отношения между Россией и Азербайджаном с момента ареста российских журналистов неуклонно ухудшаются – дело, судя по всему, постепенно идет к разрыву. После того как ракетным обстрелам на Украине стали подвергаться объекты, связанные с поставками туда азербайджанской нефти, антироссийская истерика в Баку усилилась. Некоторые азербайджанские СМИ и проазербайджанские эксперты даже стали говорить о том, что следующим шагом Баку станет отмена эмбарго на поставки вооружений Украине.

Например, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов не так давно в СМИ сетовал на то, что инфраструктура SOCAR на Украине не подвергалась атакам в течение трех с половиной лет, а теперь уже второй раз за последние три недели подвергается атакам, и пригрозил, что «Азербайджан может принять симметричные меры», подразумевая в том числе снятие военного эмбарго.

Возможен ли такой сценарий? Теоретически — да, потому что политический курс, которым следует Азербайджан, уже понятен, и сходить с траектории Алиев, судя по всему, не собирается.

Удивительно другое – то, что три года, пока продолжается военный конфликт на Украине, Азербайджан спокойно поставлял туда нефть, а Россия закрывала на это глаза и удары по азербайджанским объектам не наносила. Теперь же Баку показал звериный оскал, и ограничения на такие удары были сняты.

ВС РФ, таким образом, передали Ильхаму Алиеву пламенный привет и напомнили, что его явно антироссийские шаги без внимания не остались и безнаказанно поддерживать Украину и ее экономику ему никто больше не даст.

Что дальше?


Некоторые политологи считают, что обострение российско-азербайджанских отношений связано в том числе с закрытием темы карабахского вопроса на условиях Баку.

«Обострение связано с многовекторной политикой Азербайджана, которая в последнее время ориентируется не столько на Россию, сколько на Турцию и, отчасти, на Великобританию. С последней Баку связан серьезными нитями, в том числе и финансово-экономического взаимодействия. А там, где большие деньги, энергетика и экспортные трубопроводы, которые находятся под контролем British Petroleum, там большая политика. Второй фактор – это вывод российских миротворцев из Карабаха и вообще закрытие карабахского вопроса на условиях Баку, что усилило позиции этой страны в диалоге с Москвой»,
– говорит, в частности, политолог Андрей Арешев.

В какой-то степени с этим можно согласиться – решив вопрос Карабаха при активной поддержке Турции, Алиев возомнил о себе слишком много. Однако автору представляется, что основная причина все же в другом, о чем автор уже писал в материале «Азербайджан решил окончательно повернуться спиной к России и лицом к Турции». Основная причина в том, что Россия увязла в конфликте на Украине, все ресурсы сосредоточены на задачах СВО, что привело к тому, что она начала терять влияние в Азии, где усиливаются другие игроки.

Причем усиливается не только Турция, но и Великобритания. На днях, например, ожидается визит в Баку министра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути и специального торгового посланника Великобритании в Центральной Азии лорда Олдердайса.

То, что Россия начала наносить удары по азербайджанской нефтяной инфраструктуре на Украине, которые доселе внаглую поставляли Киеву нефть абсолютно безнаказанно, это, конечно, добрый знак. Однако есть серьезные сомнения в том, что, как надеются некоторые военкоры и эксперты, Алиев поймет «намеки» и начнет менять свою политику. Судя по реакции азербайджанских СМИ, которые угрожают начать поставки оружия Украине и обещают появление турецкой базы в Азербайджане, а также поведению Алиева (его реверансы в адрес Украины), сторону он уже окончательно выбрал.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +8
    Сегодня, 04:25
    (эту позицию активно лоббировал в том числе политолог Сергей Марков, давно продвигающий азербайджанские интересы).
    Российского политолога Сергея Маркова признали иностранным агентом. Соответствующая информация появилась в реестре Министерства юстиции России, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что в реестр иноагентов политолог попал на основании статьи 7 Федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Решение о внесении Маркова в соответствующий реестр было принято Минюстом в пятницу, 22 августа. В списке он числится под номером 1053.
    P.S. Ну наконец-то... Всегда его терпеть не мог... Косноязычное трепло...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +3
      Сегодня, 04:57
      Москва и Баку встретились в Астрахани
      А вот это для меня стало неожиданностью... Особенно после того, что успел наговорить Алиев...
      В Астрахани вчера (22 августа) прошло заседание Межправительственной комиссии России и Азербайджана по экономическому сотрудничеству. Заседание Межправительственной комиссии России и Азербайджана по экономическому сотрудничеству прошло вчера в Астрахани. Оно проводилось под сопредседательством вице-премьера России Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. Утром 22 августа состоялась церемония возложения цветов к памятнику общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Помимо азербайджанской делегации, в ней участвовали Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Кроме того, состоялась встреча Игоря Бабушкина с Рахманом Мустафаевым... "В целом можно сказать, что сейчас ведется поиск оптимального баланса взаимодействия, который позволил бы сохранить основу нашего взаимодействия в виде экономики и при этом не отойти от политических принципов", - сообщил Станислав Притчин...
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +3
        Сегодня, 07:09
        Цитата: Lev_Russia
        Москва и Баку встретились в Астрахани
        А вот это для меня стало неожиданностью... Особенно после того, что успел наговорить Алиев...
        В Астрахани вчера (22 августа) прошло заседание Межправительственной комиссии России и Азербайджана по экономическому сотрудничеству. Заседание Межправительственной комиссии России и Азербайджана по экономическому сотрудничеству прошло вчера в Астрахани. Оно проводилось под сопредседательством вице-премьера России Алексея Оверчука и вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева. Утром 22 августа состоялась церемония возложения цветов к памятнику общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Помимо азербайджанской делегации, в ней участвовали Алексей Оверчук, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев и посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Кроме того, состоялась встреча Игоря Бабушкина с Рахманом Мустафаевым... "В целом можно сказать, что сейчас ведется поиск оптимального баланса взаимодействия, который позволил бы сохранить основу нашего взаимодействия в виде экономики и при этом не отойти от политических принципов", - сообщил Станислав Притчин...

        Щемить нужно в России и за границей азербайджанский бизнес и диаспору.
        А на Украине снести под ноль все азербайджанские нефтегазовые предприятия.
    2. Vulpes Звание
      Vulpes
      +3
      Сегодня, 05:47
      У Маркова прям все на дегенеративном лице написано. Благая весть, что его признали иноагентом.
  2. Николай Малюгин Звание
    Николай Малюгин
    +17
    Сегодня, 04:34
    Если чья то собственность имеет стратегическое значение для Украины,ее необходимо уничтожать. И неважно,это собственность дружественного государства или нет. Даже,если эта собственность принадлежала нам.Таковы незыблемые правила войны.Даже отступая,мы просто должны уничтожать все то,что может полезным для противника.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +8
      Сегодня, 05:05
      эксперты и дипломаты долгое время продолжали рассказывать нам про «братскую дружбу»

      Какая там "братская дружба"?
      Эта " дружба" заключалась всегда в том, чтобы подоить Россию!
      Сколько волка не корми - он в лес смотрит!
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 06:36
      Цитата: Николай Малюгин
      Если чья то собственность имеет стратегическое значение для Украины,ее необходимо уничтожать. И неважно,это собственность дружественного государства или нет.
      Всё верно, если бандерлоги не стесняются наносить удары по нашей инфраструктуре задействованной в поставках энергоносителей в забугорье, по газоперекачивающих станции в Суде или по нефтепроводу "Дружба", то с какого, пардон, овоща, азербайджанская инфраструктура напрямую задействованная на поддержку бандерлогов должна находиться в лучших условиях? Если Баку всё равно с какого стола питаться, то пусть будет готов к тому, что он не застрахован от "диареи". Так что ведя бизнес с бандеростаном в военный период, надо понимать то что бизнес может прогореть (в прямом смысле) и все риски за возможные убытки лежат исключительно на всеядном Алиеве.
  3. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +4
    Сегодня, 04:50
    Меня удивило поздравление Главкома супруги Алиева с днем рождения...и приветствие Алиеву.
    Что это было?... Троллинг,издевка или обычное человеческое участие в этом мероприятии... what чудно однако.
    Что касается поведения Алиева...оно полностью зависит от успехов России в СВО...ежели потерпим поражение в нем, то Алиев будет вытирать ноги об Путина и Россию...это очевидно.
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -24
      Сегодня, 05:21
      Ну давайте проведём эксперимент!Ну скажем, ваш сосед по огороду поджёг ваш огород вместе с запасами на зиму.А потом галантно поздравил вашу супружницу с днём рожденья и попросил её передать вам привет! Опишите свои чувства.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +6
        Сегодня, 05:27
        Давайте...
        Когда вы видите, что ваш сосед по огороду, которому вы дали за дружбу свою землю с людьми, начинает убивать тех кто там живёт и приглашает туда вооруженную банду с другой земли для нападения на вас...какие будут у вас чувства?
        Ваш эксперимент с лёгкостью можно повернуть против вас же...не забывайте об этом. hi
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          -20
          Сегодня, 05:33
          Вы меня извините, но вы смазываете не в ту сторону!Статья о чём? И что мы обсуждаем?Или вы не хотите представлять настолько вам больно за Алиева?Пробуем ещё раз и рассказываем свои ощущения laughing hi
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +5
            Сегодня, 05:37
            Вы со своим экспериментом тоже не туда поехали... smile не надо из меня лоха делать, я прекрасно понимаю что вы Россию виновной в конфликте выставить хотите...не тратьте в пустую время.
            1. Владислав_В Звание
              Владислав_В
              -24
              Сегодня, 05:48
              Однако!Смотри на меня!Пил? belay Давайте вспомним хронологию событий.Сначала Азейбарджан начал пальцы гнуть!А уже потом Россия стала их авторитетов из страны выдворять с лишением российского гражданства, ну и в последующем нанесла удары по их нефтяной инфраструктуре на Украине.
              Пробуем третий раз. Вы Алиев и
              ваш сосед (Путин) по огороду поджёг ваш огород вместе с запасами на зиму.А потом галантно поздравил вашу супружницу с днём рожденья и попросил её передать вам привет! Опишите свои чувства.
              1. Тот же ЛЕХА Звание
                Тот же ЛЕХА
                +8
                Сегодня, 06:01
                Цитата: Владислав_В
                Пробуем третий раз. Вы Алиев и
                ваш сосед (Путин) по огороду поджёг ваш огород вместе с запасами на зиму.А

                Попробуем в четвёртый раз...а ничего что из этих запасов Алиева заправляются Абрамсы, Ф-16,различная натовская бронетехника ВСУ.
                А ничего что потом они атакуют, обстреливают, убивают мирных жителей Курска, Белгорода, Донбасса...
                или вы скромно в своём эксперименте предпочитаете это не указывать?
                Для вас это нормально, да?
                1. Владислав_В Звание
                  Владислав_В
                  -17
                  Сегодня, 06:09
                  Да, Лёня, а ты совсем не изменился.Ну раз о своих чувствах ты молчишь.Тогда я опишу свои.Я бы почувствовал боль,унижение и что я его так ненавижу что кушать не могу!Путин хотел напомнить, унизить и сделать больно!Это ответ на твой вопрос:
                  Цитата: Тот же ЛЕХА
                  Что это было?... Троллинг,издевка или обычное человеческое участие в этом мероприятии... чудно однако.
                  1. Тот же ЛЕХА Звание
                    Тот же ЛЕХА
                    +8
                    Сегодня, 06:16
                    Я не Лёня...я Леха...не путайте имена Владислав.
                    А мои чувства таковы... я считаю Алиева подлецом и мерзавцем... после расстрела наших миротворцев в Карабахе и убийства наших вертолетчиков на границе в Армении. hi
                    Так что мы квиты...Алиев ещё легко отделался.
                  2. Stas157 Звание
                    Stas157
                    +1
                    Сегодня, 08:10
                    Цитата: Владислав_В
                    Путин хотел напомнить, унизить и сделать больно!

                    А почему тогда диаспору не разогнал? Не поздравлениями больно надо делать, а конкретными делами. НПЗ ещё в 22 году надо было валить. Очень странно, что они до сих пор работали!
                    1. Владислав_В Звание
                      Владислав_В
                      -14
                      Сегодня, 08:12
                      Метнись-ка сам, Стас, и выложи сюда, кого депортировали, кого лишили гражданства! А то лень мне сегодня что-то! Лады?
                    2. Владислав_В Звание
                      Владислав_В
                      -10
                      Сегодня, 09:30
                      Ну что Стас не чего не нарыл? Или это секретная информация?
                      1. Stas157 Звание
                        Stas157
                        +1
                        Сегодня, 09:33
                        Цитата: Владислав_В
                        Метнись-ка сам, Стас

                        Цитата: Владислав_В
                        Ну что Стас не чего не нарыл?

                        Владислав, увольте. Я вам не секретарь.
                      2. Владислав_В Звание
                        Владислав_В
                        -11
                        Сегодня, 09:40
                        А что тогда такая дискриминация? Ты украинский нацист, что ли? Почему ты думаешь, что я тебе должен метнуться? Почему ты пишешь,то что не знаешь, а я должен твою очередную глупость опровергать? Давай сам метнись и докажи, что ты очередную глупость написал! Увольняю Стасhi Иди далее
                      3. Stas157 Звание
                        Stas157
                        +1
                        Сегодня, 09:47
                        Цитата: Владислав_В
                        Почему ты думаешь, что я тебе должен метнуться?

                        Не выдумывайте. И не волнуйтесь! Вы мне ничего не должны.
                      4. Владислав_В Звание
                        Владислав_В
                        -6
                        Сегодня, 09:51
                        Извини, Стас, подгорает у меня. laughing
      2. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        0
        Сегодня, 10:25
        Опишите свои чувства.

        Ситуация сложная. Однако с соседом нужно как то рядом существовать: воевать в судах или поджигать его огород и ожидать следователей; пытаться поговорить и найти точку примирения и дальше уже особо не контактировать; плюнуть на его действия и не обращать внимания на инцидент до следующего случая. И что выгодней?
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 08:50
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Меня удивило поздравление Главкома супруги Алиева с днем рождения...и приветствие Алиеву.
      Что это было?... Троллинг,издевка или обычное человеческое участие в этом мероприятии... what чудно однако........

      hi laughing надо по датам смотреть, но, убегаю. Когда день рожденья, когда пожар и интересно, чья всё-таки собственность? Типа фейерверк к празднику мадам? А вдруг её собственность recourse В сети сообщения, что вся нефтянка именно клана Алиевых, а не АР. У АР --- помидоры и туристы wink
  4. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    +2
    Сегодня, 05:07
    Алиев делает то, что давно хотел, но сдерживался. Почему-то. А сейчас решил, что можно.
    В сети было, что РФ, оказывается, поставляла АР мясо. Из Дагестана и Чечни. Теперь сокращает поставки
  5. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    -16
    Сегодня, 05:15
    Азербайджанское агентство «Азертадж» сообщило, что Владимир Путин направил поздравления супруге Ильхама Алиева по случаю её дня рождения и отдельно попросил передать личный привет президенту...
    Нельзя не порадоваться за то, что наш президент всё так же вежлив, добр и галантен. laughing
  6. Vulpes Звание
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 05:52
    Бакинский режим уже давно ведёт антироссийскую политику. Вы уж простите, но безнаказанные убийства российских миротворцев в Карабахе лишь один из примеров. У нас слишком велико влияние aзерской диаспоры, и она старалась не пропускать антироссийские действия Баку в российские СМИ. А у кого-то не хватало смелости.
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +1
      Сегодня, 08:06
      У нас слишком велико влияние aзерской диаспоры

      А на кого она влияет? На азеров которые в России живут или на российских чиновников от уездного масштаба,до самого верха? А влияет как? Путем вливания средств,в карманы российских чиновников? laughing
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +6
    Сегодня, 05:58
    Сергей Марков
    Это тот Марков, который назвал Алиева мудрым и грамотным руководителем и заявил, что "многие мировые лидеры хотели бы узнать, в чем заключается секрет победы"? wink
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 06:53
    У Алиева проблемы уже не один год ,запад не хочет инвестировать деньги в нефтегазодобычу .( Проблему они видят в Алиеве ) Вот отсюда и срач с Россией.Не торопимся и потихоньку начинаем перекрывать Азербайджану" кислород" Баку с огромной натяжкой и страшного бодуна можно назвать портом 4 морей . laughing
  9. parusnik Звание
    parusnik
    +4
    Сегодня, 07:11
    Азербайджан активно сотрудничает не только с Турцией, заигрывает с Великобританией, а также занимается поставкой на Украину своей нефти.

    А между тем Азербайджан,член СНГ.И краткая историческая справка.В период интервенции и гражданской войны,мусаватисткое правительство Азербайджана,сотрудничало не только с Турцией, но и с Великобританией, а также на некоторое время, войска мусаватистов, оккупировали,некоторые территории Дагестана находящегося под контролем ВСЮР.История,развивается по спирали,и те или иные события,повторяются на том или ином историческом этапе. А СНГ,трещит по швам,не вышел,Каменный цветок то,у мастеров.Содружество,познается,в СВО.А оказалось,что 99% членов Содружества занимается двурушничеством,по закону джунглей:каждый сам за себя.
  10. Earl Звание
    Earl
    +2
    Сегодня, 07:40
    ВС РФ, таким образом, передали Ильхаму Алиеву пламенный привет
    Ракета, залетевшая Носорогу в окно, была бы пламенным приветом.
    1. AdAstra Звание
      AdAstra
      +1
      Сегодня, 10:25
      "Кровавые евгеи" так бы и сделали. yes laughing
  11. Fangaro Звание
    Fangaro
    +2
    Сегодня, 07:53
    Цитата: parusnik
    Азербайджан активно сотрудничает не только с Турцией, заигрывает с Великобританией, а также занимается поставкой на Украину своей нефти.

    А между тем Азербайджан,член СНГ.И краткая историческая справка.В период интервенции и гражданской войны,мусаватисткое правительство Азербайджана,сотрудничало не только с Турцией, но и с Великобританией, а также на некоторое время, войска мусаватистов, оккупировали,некоторые территории Дагестана находящегося под контролем ВСЮР.История,развивается по спирали,и те или иные события,повторяются на том или ином историческом этапе. А СНГ,трещит по швам,не вышел,Каменный цветок то,у мастеров.Содружество,познается,в СВО.А оказалось,что 99% членов Содружества занимается двурушничеством,по закону джунглей:каждый сам за себя.


    Содружество было создано давно. Когда лидерами были ещё недавно советские.
    А потом лидеры стали не советскими, а национальными. И каждый лидер, кто то раньше, кто то позднее, стали не за содружественников, а за своих.
    В большинстве своём за своих владельцев заводов, газет, пароходов, а не за тех, кто на заводах работает, новости в газеты собирает и мореходит.
    И чем Алиев отличается от других современных лидеров Содружества?
    В стране, в которой живу, про Армению что пишут? Про Казахстан что пишут? Про Таджикистан, про Туркмению, про Грузию и Киргизию...
    То, что можно сейчас, то и пишут.
    А у содружественников иначе? Там всегда против нас были?!
    Личное мнение... Лидер страны решает, что, когда и как нужно делать для страны. Советы лидерам дают те, кто может с ним общаться. А у этих, мОгущих, есть свои советники...
    1. parusnik Звание
      parusnik
      +1
      Сегодня, 08:27
      Содружество было создано давно. Когда лидерами были ещё недавно советские.
       И когда были советские,дружба и экономические связи, в Содружестве крепли день ото дня, а потом бац и вторая смена, к власти,вдруг,в независимых государствах, пришли националисты и дружба и экономические связи в Содружестве,стали слабеть,слабеть, а потом совсем ослабли.Скажите, а кто такие совдружественники и национальные лидеры которые стали выражать интересы своих национальных капиталистов? Да и единственным успехом СНГ, как Содружества,выдача мандата России, для прекращения конфликтов в Абхазии и Южной Осетии.А так то, что неверно в моем комментарии?
    2. solar Звание
      solar
      0
      Сегодня, 11:49
      Содружество было создано давно. Когда лидерами были ещё недавно советские.

      Алиев был лидером Азербайджана с 1993 года, при нем Азербайджан присоединился к СНГ. Папа нынешнего Алиева.
  12. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 08:52
    А так то, что неверно в моем комментарии?[/quote]

    Сильный акцент на Азербайджане.
    Азербайджан для нас плохой сейчас, а не от сотворения мира.
    И наша страна плоха не для всех от сотворения мира.
  13. Sculptor66 Звание
    Sculptor66
    +4
    Сегодня, 08:53
    4 года не могли разбомбить эти объекты, вот это говорит о настоящем отношений к этой войне власти
    Не предпринимаются все средства, чтобы быстрее закончить войну
  14. Вайфу
    Вайфу
    +6
    Сегодня, 09:06
    Перекрыть Алиеву доступ к российскому рынку, прижать a зерских базарных барыг, усложнить перевод бабла. После такого очень быстро азерская экономика встанет раком. У султана у самого катастрофа в экономике, вливать бабло ещё и в Баку он не сможет.
    1. Zvezdochcka
      Zvezdochcka
      +2
      Сегодня, 10:37
      Призывы то неплохие, но, увы и ах, подобные меры "перекрытия доступа к рынку" ударят в первую очередь по простому российскому населению, так как позволят барыгам ещё больше вздуть цены, а товары точно так же будут поступать, ну как с той же колой, просто через третьи страны, ну то есть кормя ещё кучу перекупов. А вот встанет она едва ли, Азербайджан, ну вот просто на вскидку, нужен тому же Китаю, и выгодно поддерживать там стабильность, так что уж на "поддержку штанцов" выдаватели найдутся.
      1. Вайфу
        Вайфу
        +1
        Сегодня, 10:39
        Бабло получаемое с российского рынка и направляемое на вооружения aзеров и xохлов ещё сильнее ударит по гражданам РФ. В прямом смысле слова ударит.
        1. Zvezdochcka
          Zvezdochcka
          +2
          Сегодня, 10:42
          Ну я же и пишу, идея то дать по рукам неплохая, НО, тогда нужно что бы государство оценило какие товары оттуда к нам поступают, само отрегулировало цены на них что бы не допустить ущерба обычному населению, а это, увы и ах, фантастично, но да, было бы не плохо так поступать со спонсорами террористов.
  15. BAI Звание
    BAI
    +5
    Сегодня, 09:42
    Отношения ухудшается и на этом фоне Путин послал жене Алиева поздравление с днем рождения.
    В чьих жен он ещё поздравлял?
  16. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    +3
    Сегодня, 10:02
    Считаю что причины лежат ещё глубже.
    После двухполярности и монополярности, в мире будут появляться новые центры силы или возвращаться исторически сложившиеся конкуренции. Так например тюрко-османский центр будет развиваться, тем более когда ему будут подыгрыаать Британия и Израиль. У каждого свои интересы, но где то они совпадают.
  17. ДВосток-2 Звание
    ДВосток-2
    0
    Сегодня, 10:10
    Ограничения на удары по азербайджанской нефтянке сняты
    Охренеть достижение. Лично мне вот банальная логика подсказывает, что вообще пофигу, чьи там бизнес-интересы на территории противника. Война на такие мелочи не разменивается.
    Ой, сорян - у нас же не война...