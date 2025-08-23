Чья это там нефть горит в Одессе и Кременчуге?
Несмотря на то, что после того, как Азербайджан инициировал публичный скандал с Россией, арестовал российских журналистов и сделал ряд откровенно антироссийских заявлений, не предпринял совершенно ничего для того, чтобы отношения с Москвой восстановить, некоторые эксперты и дипломаты долгое время продолжали рассказывать нам про «братскую дружбу». Которую, ясное дело, пытаются разрушить некие никому не известные «третьи силы» (эту позицию активно лоббировал в том числе политолог Сергей Марков (признан иноагентом), давно продвигающий азербайджанские интересы).
То, что «друзья» еще до того, как окончательно отвернуться от России, уже давно вели, как это сейчас модно говорить, «многовекторную политику», многие предпочитали скромно умалчивать. Например, то, что Азербайджан активно сотрудничает не только с Турцией, заигрывает с Великобританией, а также занимается поставкой на Украину своей нефти.
На фоне ухудшения отношений с Россией в Баку даже решили выделить Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь и уже отправили туда первую партию электрооборудования (по данным СМИ, Киев получил 10 фур с 25 генераторами, 90 км кабелей и 7 комплектов трансформаторов). Никакого внятного дипломатического ответа России на все эти явно недружественные шаги не последовало. Однако последовал ответ другого характера, в виде удара по экономическим интересам Азербайджана на Украине.
18 августа российские БПЛА нанесли удары по нефтебазе азербайджанской госкомпании SOCAR под Одессой: сильный пожар продолжался всю ночь. По данным СМИ, были уничтожены все 17 резервуаров. Позднее ВС РФ нанесли прицельный и мощный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу в Полтавской области, в результате чего возник масштабный пожар, который охватил промышленную зону. Дым от огня растянулся на 140 километров и достиг Кривого Рога. По словам аналитиков, Кременчугский НПЗ перерабатывал азербайджанскую нефть уже в течение многих лет.
Ограничения на удары по азербайджанской нефтянке сняты
Отношения между Россией и Азербайджаном с момента ареста российских журналистов неуклонно ухудшаются – дело, судя по всему, постепенно идет к разрыву. После того как ракетным обстрелам на Украине стали подвергаться объекты, связанные с поставками туда азербайджанской нефти, антироссийская истерика в Баку усилилась. Некоторые азербайджанские СМИ и проазербайджанские эксперты даже стали говорить о том, что следующим шагом Баку станет отмена эмбарго на поставки вооружений Украине.
Например, глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов не так давно в СМИ сетовал на то, что инфраструктура SOCAR на Украине не подвергалась атакам в течение трех с половиной лет, а теперь уже второй раз за последние три недели подвергается атакам, и пригрозил, что «Азербайджан может принять симметричные меры», подразумевая в том числе снятие военного эмбарго.
Возможен ли такой сценарий? Теоретически — да, потому что политический курс, которым следует Азербайджан, уже понятен, и сходить с траектории Алиев, судя по всему, не собирается.
Удивительно другое – то, что три года, пока продолжается военный конфликт на Украине, Азербайджан спокойно поставлял туда нефть, а Россия закрывала на это глаза и удары по азербайджанским объектам не наносила. Теперь же Баку показал звериный оскал, и ограничения на такие удары были сняты.
ВС РФ, таким образом, передали Ильхаму Алиеву пламенный привет и напомнили, что его явно антироссийские шаги без внимания не остались и безнаказанно поддерживать Украину и ее экономику ему никто больше не даст.
Что дальше?
Некоторые политологи считают, что обострение российско-азербайджанских отношений связано в том числе с закрытием темы карабахского вопроса на условиях Баку.
В какой-то степени с этим можно согласиться – решив вопрос Карабаха при активной поддержке Турции, Алиев возомнил о себе слишком много. Однако автору представляется, что основная причина все же в другом, о чем автор уже писал в материале «Азербайджан решил окончательно повернуться спиной к России и лицом к Турции». Основная причина в том, что Россия увязла в конфликте на Украине, все ресурсы сосредоточены на задачах СВО, что привело к тому, что она начала терять влияние в Азии, где усиливаются другие игроки.
Причем усиливается не только Турция, но и Великобритания. На днях, например, ожидается визит в Баку министра Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивена Даути и специального торгового посланника Великобритании в Центральной Азии лорда Олдердайса.
То, что Россия начала наносить удары по азербайджанской нефтяной инфраструктуре на Украине, которые доселе внаглую поставляли Киеву нефть абсолютно безнаказанно, это, конечно, добрый знак. Однако есть серьезные сомнения в том, что, как надеются некоторые военкоры и эксперты, Алиев поймет «намеки» и начнет менять свою политику. Судя по реакции азербайджанских СМИ, которые угрожают начать поставки оружия Украине и обещают появление турецкой базы в Азербайджане, а также поведению Алиева (его реверансы в адрес Украины), сторону он уже окончательно выбрал.
Информация