ВМС Азербайджана получили турецкий БЭК Salvo
Катер Salvo на учениях ВМС Азербайджана, август 2025 г.
Азербайджан пытается строить современные и развитые вооружённые силы. Следуя актуальным тенденциям, он начал осваивать направление безэкипажных катеров. Первые образцы этого класса недавно поступили на вооружение военно-морских сил и даже прошли проверку в рамках учений. Ввиду отсутствия собственных разработок такого рода ВМС Азербайджана закупили турецкий катер типа Salvo.
В рамках учений
В первой половине августа азербайджанские ВМС провели крупные учения в акватории Каспийского моря. Экипажи кораблей и катеров, морская пехота и т.д. отрабатывали защиту энергетической инфраструктуры и побережья. 14 августа министерство обороны Азербайджана опубликовало короткий видеоролик, посвящённый прошедшим учениям.
В видео демонстрировались манёвры кораблей и действия сухопутных подразделений — как и полагается, в эффектных ракурсах и под бодрую музыку. Основная часть показанных сил и средств давно была знакома специалистам, но в видео была и любопытная новинка. Всего на несколько секунд в кадр попал катер характерного вида.
В этом изделии без труда можно было узнать безэкипажный катер Salvo турецкого производства. В видеоролике показали только проход катера по акватории. Учебно-боевое применение демонстрировать не стали. Чем этот БЭК занимался во время учений и какие задачи решал, неизвестно.
Опытный БЭК с двумя боевыми модулями, май 2022 г.
Также остаются без ответов другие вопросы. Неизвестно, когда Salvo поступил на вооружение Азербайджана, какое количество этой техники закупили, как организована эксплуатация и т.д. Тем не менее, очевидно, что азербайджанский флот заинтересовался перспективной темой и решил пополнить свой состав современной техникой иностранного производства.
В ходе прошедших учений ВМС должны были опробовать турецкий БЭК в условиях, максимально приближенных к реальному бою. Подобный опыт будет полезным с точки зрения общих вопросов эксплуатации техники. Кроме того, он поможет составить и/или скорректировать планы развития безэкипажной части ВМС.
Можно предполагать, что ВМС Азербайджана уже активно работают над организацией постоянной службы и эксплуатации новых БЭК. Такая техника сможет выполнять разные рутинные задачи или участвовать в тех или иных операциях. Кроме того, Salvo или катера иных типов теперь будут регулярно привлекаться к различным учениям. Возможно, в видео со следующих манёвров покажут работу такой техники.
Иностранная разработка
Азербайджан приобрёл катер (или катера) Salvo у Турции. Две страны давно и плодотворно сотрудничают в военно-технической сфере, и такое взаимодействие получает продолжение в сфере БЭК. При этом объёмы и стоимость заказа на катера пока остаются неизвестными.
БЭК Salvo был разработан турецкой компанией Dearsan Shipyard из Стамбула. На правах поставщиков отдельных компонентов в проекте участвовали компании Aselsan, Roketsan и Yalttes. Работы по созданию нового катера стартовали на рубеже последних десятилетий и вскоре дали результат.
Компания Dearsan раскрыла существование нового проекта в конце 2021 г. В феврале следующего года, на выставке DIMDEX-2022 в Катаре, состоялась официальная презентация изделий Salvo. Представили сразу два безэкипажных катера разных размеров с унифицированным набором оборудования, вооружения и т.д.
Весной того же года на турецких морских полигонах начались испытания нового катера. Проверялись ходовые и манёвренные качества, отрабатывалась аппаратура управления и т.д. В конце мая состоялись первые показательные стрельбы с применением дистанционно управляемого боевого модуля. На это мероприятие, ввиду его важности, пригласили представителей третьих стран и прессы.
В дальнейшем катера Salvo неоднократно демонстрировались на различных выставках с целью поиска покупателей. Тем не менее, особых коммерческих успехов добиться не удалось. Насколько известно, к настоящему времени такую технику приобрёл только Азербайджан. При этом он вряд ли стал закупать большое количество катеров.
Многоцелевой катер
Изначально проект Salvo предлагал два варианта безэкипажного катера с разными размерами и унифицированным оснащением. Впоследствии на выставках и практических мероприятиях демонстрировался только более крупный. От второй модификации, вероятно, отказались.
Боевой модуль с пулемётом
Изделие Salvo представляет собой катер традиционной архитектуры, оснащённый системами дистанционного и автономного управления, а также способный нести различные приборы и вооружение. Такой БЭК предназначается для патрулирования, ведения разведки, выдачи целеуказания или самостоятельной атаки надводных и береговых целей.
Катер построен в стеклопластиковом корпусе традиционных обводов. Общая его длина достигает 14,8 м при ширине 3,8 м и осадке 750 мм. Корпус имеет плоскую палубу, на которой смонтирована часть агрегатов и устройств. Так, на носу и на корме ставятся два боевых модуля, а между ними находится основание телескопической мачты.
В базовой комплектации БЭК Salvo оснащается двумя дизельными двигателями с водомётами, а также имеет отдельный дизель-генератор. Также разработан вариант с одним ходовым двигателем и гребным винтом. Агрегаты силовой установки выбираются заказчиком из предлагаемого списка вариантов. Наиболее мощные двигатели с водомётами позволяют развивать скорость до 60 узлов. Максимальная дальность плавания — 550 морских миль.
Катер имеет систему управления с высокой степенью автономности. В неё интегрированы средства спутниковой навигации, обзорный радиолокатор, оптико-электронная станция, системы связи и т.д. Оптические и радиолокационные средства обзора установлены на телескопической мачте.
Пусковая установка для ракет
БЭК может самостоятельно совершать плавание по заданному маршруту и вести наблюдение. Обеспечивается самостоятельная реакция на некоторые события и факторы. Также катер в любой момент может перейти под управление оператора на удалённой станции. О способности работать в составе «роя» не сообщается.
Катер Salvo может нести два боевых модуля с разным вооружением. Компания-разработчик демонстрировала БЭК с пулемётным модулем в носовой части и с кормовой пусковой установкой для управляемых ракет Roketsan Cirit. Сообщалось о возможности использования других систем и вооружений.
Азербайджанский БЭК, участвовавший в недавних учениях, имеет упрощённый комплекс вооружения. На нём присутствовал только боевой модуль под пулемёт, причём без штатного оружия. Кроме того, отсутствовал кормовой модуль или пусковая установка. Возможно, на текущем этапе освоения решили обойтись без вооружения. Соответственно, первые учебные стрельбы нового БЭК состоятся позже.
Современные решения
Концепция безэкипажного катера с тем или иным оснащением, способного решать разные задачи, в последнее время привлекает к себе повышенное внимание. Ряд стран, имеющих соответствующий научный и промышленный потенциал, разрабатывает такую технику, изучает её возможности и принимает на вооружение своих ВМС.
Другим государствам, тоже желающим прикоснуться к современным тенденциям, приходится закупать импортные изделия. Теперь в их числе оказался Азербайджан. Сейчас он осваивает свой первый БЭК турецкого производства. Получит ли это направление развитие, и закупят ли азербайджанские ВМС новые подобные катера, пока неизвестно.
