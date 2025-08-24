Разжигатели войны на Украине: Великобритания, Франция и Германия на пути к новому рейху
После того как президентом США стал Дональд Трамп, в отношениях между Россией наметились некие точки соприкосновения в части решения украинского конфликта.
Это вовсе не означает, что США внезапно стали дружественной нам страной или хотя бы надёжным партнёром, конечно, это не так – американская поддержка Украины не останавливается, хотя, судя по всему, и сократилась. Более того, скорее всего, мы просто обречены на противостояние с США как с геополитическим противником. В то же время, это не означает, что в некоторых случаях и в некоторые периоды времени наши цели не могут совпадать.
Основным геополитическим противником США в настоящее время является Китай, и в рамках этого противостояния Украина для США превращается в быстро обесценивающийся актив. Конечно, России в такой ситуации тоже необходимо проявлять сдержанность, балансируя между интересами США и Китая, впрочем, это тема для отдельного разговора.
Сегодня же речь пойдёт о тех, кто всеми силами пытается раздуть пожар войны на Украине, препятствуя достижению каких-либо мирных договорённостей, учитывающих интересы России, а именно о странах Европы – в первую очередь Великобритании, Франции и Германии. Впрочем, не стоит списывать со счетов и другие страны Европы – Нидерланды, Финляндию, Чехию, Норвегию, Прибалтийских «тигров» и прочую шушеру.
Многочисленные внутренние экономические и политические проблемы, значительно усилившиеся в последнее время, в том числе и из-за агрессивной экономической политики США под руководством Дональда Трампа, заставляют европейских лидеров искать спасения в войне, которая позволит списать все внутренние проблемы на внешнюю угрозу.
И единственным реальным вариантом для них сейчас видится война между Россией и Украиной с постоянным нарастанием эскалации, возможно, в перспективе, вплоть до реального столкновения Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) и вооружённых сил стран объединённой Европы.
Фактически речь идёт о строительстве нового европейского рейха, в основе которого будет лежать противостояние с Россией, во главе с Великобританией, Францией и Германией, с мощными едиными вооружёнными силами. Помимо усиления вышеозначенных стран Западной Европы, затяжной конфликт между Россией и Украиной может быть инструментом для ослабления стран Восточной Европы, в первую очередь Польши, чьи вооружённые силы на текущий момент являются сильнейшими в Европе (если не учитывать ядерный потенциал Великобритании и Франции).
Изображение AP Photo/ Czarek Sokolowski
Кстати, нельзя не отметить уменьшение количества воинственных заявлений со стороны Польши, которая ранее выступала в авангарде антироссийской истерии. Возможно, что поляки более не видят положительных для себя сценариев завершения украинского конфликта без полноценного вмешательства в конфликт вооружённых сил стран НАТО, а «пушечным мясом» для Великобритании, Франции и Германии они быть не хотят.
Принуждение к войне
Судя по всему, украинские политические элиты находятся под плотным контролем спецслужб Великобритании, что касается иных мер, то они могут включать:
- поставки вооружений, в том числе и разрабатываемых исключительно в интересах вооружённых сил Украины (ВСУ), производимых как в странах Европы, так и совместно, с изготовлением наиболее сложных и наукоёмких комплектующих в странах Европы и крупноузловой сборкой на территории Украины;
Украина грозит России крылатой ракетой (КР) «Фламинго», с боевой частью массой в одну тонну и дальностью полёта в 3000 километров. На самом деле КР «Фламинго» – это разработка британо-эмиратской Milanion Group для Украины
- укомплектование ВСУ живой силой – постепенное выдавливание украинских беженцев, включая принудительную депортацию, в первую очередь лиц мужского пола, с целью их последующей мобилизации и могилизации на линии боевого соприкосновения (кстати, США уже активно выдавливают украинских беженцев на родину, где их радостно встречают сотрудники ТЦК), а также активизация усилий по привлечению наёмников и частных военных компаний (ЧВК);
- организация «громких» резонансных акций – нанесение комбинированных ударов по Крымскому мосту, вторжение на российскую территорию, удары высокоточным оружием большой дальности по критическим предприятиям промышленности, в том числе и особо опасным;
- организация диверсий на территории Российской Федерации, как в отношении военных, так и гражданских объектов, в том числе и с использованием биологических дронов, убийства военных и политиков;
- организация провокаций на особо опасных объектах на территории Украины, в первую очередь в зоне риска находятся атомные электростанции (АЭС), провокации с использованием химического или биологического оружия.
Сдерживающие факторы
В вопросе становления нового европейского рейха существуют и сдерживающие факторы, в частности:
- вооружённые силы стран Европы не готовы к участию в полномасштабной войне как из-за нехватки квалифицированного личного состава, так и из-за нехватки вооружений, военной техники и боеприпасов;
- европейская промышленность в настоящее время не способна обеспечить Украину необходимым количеством вооружений и боеприпасов даже при наличии необходимого финансирования – просто из-за нехватки производственных мощностей;
- коренное население стран Европы, привыкшее к комфортному образу жизни, вряд ли захочет идти на войну с Россией, мобилизационные мероприятия в большинстве стран Европы не проводились уже очень давно;
- некоренное население – мигранты в ещё меньшей степени склонны умирать за интересы своей новой родины или европейских элит, впрочем, абсолютно та же ситуация наблюдается и у нас – мигранты из стран третьего мира с преимущественно родоплеменным строем воспринимают новую страну пребывания как колонизируемое пространство, так что даже их насильственное привлечение к военной службе приведёт лишь к падению дисциплины и росту преступности;
- европейский бизнес терпит колоссальные убытки от разрыва с Россией – потери российского рынка и поставок дешёвых энергоносителей, впрочем, на их активное сопротивление рассчитывать не стоит.
Указанные факторы во многом будут определять характер европейского вмешательства в российско-украинский конфликт – это его затягивание с активной милитаризацией стран Европы.
Основная задача на текущий момент – это не дать Украине «соскочить».
Железом и кровью
Особняком необходимо отметить вопрос перенасыщения европейских стран малообразованными мигрантами из стран Африки, преимущественно исповедующими ислам, зачастую в его радикальных формах. Ситуация с мигрантами в странах Европы зачастую просто ужасающая, например, в Великобритании уже начинались бунты, поскольку мигранты из Пакистана фактически захватили контроль в городах, массово насилуя женщин и детей, организуя бордели с несовершеннолетними. В случае, если родители заявляли в полицию, то они сами попадали под давление или даже под уголовное преследование за разжигание межнациональной розни.
Как мы уже говорили выше, мигранты явно не будут воевать за интересы приютивших их стран или европейских элит, если же мобилизовать их насильно, то эффективность таких вооружённых сил будет стремиться к отрицательной. Нельзя рассчитывать и на какое-либо эффективное привлечение мигрантов к производству высокотехнологичной продукции, в том числе и оборонного характера, поскольку по большей части мигранты – это максимально неквалифицированная рабочая сила.
Если же отправить на войну коренное население, то это будет означать окончательное превращение прежде великих европейских городов в клоаки – рассадники преступности, фактически война против России в таком варианте может стать толчком для самоуничтожения ведущих стран Европы.
Однако, существует и третий вариант, когда на пике недовольства коренного населения мигранты будут объявлены вне закона, и после новой «Варфоломеевской ночи» мы увидим обновлённое население Европы, спаянное железом и кровью, вновь готовое к войне за передел мира.
Руководству нашей страны стоит задуматься о том, кто стоит за накачкой России мигрантами из стран Средней Азии, какие цели они преследуют, на кого работают, и чем всё это может закончиться...
Выводы
Теперь уже для всех становится очевидно, что основным разжигателем войны на Украине в настоящее время являются страны Европы, в первую очередь Великобритания, Франция и Германия, – Европа вновь идёт по пути строительства очередного рейха.
Возможно, что ведущие страны Европы рассчитывают вырваться из-под «опеки» США в тот момент, когда Америка увязнет в противостоянии с Китаем, но для этого им необходимо, чтобы оказался повержен «Жандарм Европы», коим в период царствования императора Николая I называли Российскую империю.
В те времена, когда страны Европы так или иначе объединялись, ничего хорошего для нашей страны не происходило, что ж, если драка неизбежна — надо бить первыми, но об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз.
Информация