Модернизация БМП-3 по опыту Спецоперации
Партия БМП-3, отправленная в армию в конце 2023 г.
Одной из основных боевых бронированных машин российской армии является БМП-3. Боевые машины пехоты этого типа имеются на вооружении множества частей и соединений, в т.ч. задействованных в текущей Спецоперации. К настоящему времени был наработан большой опыт эксплуатации и боевого применения такой техники в условиях реального конфликта. Эта информация используется для дальнейшего развития и совершенствования всего парка БМП-3.
В исходной комплектации
БМП-3 была принята на вооружение нашей армии в конце восьмидесятых годов. Тогда же стартовало серийное производство, продолжающееся до сих пор. Темпы серийного выпуска бронемашин постоянно менялись, и в последние годы вновь выросли. По разным данным, сейчас Курганский машиностроительный завод может строить не менее 1 тыс. таких БМП в год.
БМП-3 — гусеничная бронемашина с вооружением во вращающейся башне и десантным отделением внутри корпуса. При общей длине 7,2 м, она имеет боевую массу 18,7 т (в базовой комплектации). Экипаж машины состоит из 3 человек, и на соответствующих местах перевозится 7 человек десанта.
Корпус и башня имеют разнесённую защиту из алюминиевого сплава АБТ-102. Лобовая проекция защищает от 30-мм снарядов, остальные элементы корпуса — от пуль и осколков. В разное время предлагались проекты оснащения БМП-3 навесными экранами, сплошными и решетчатыми, а также динамической и активной защитой.
Производство БМП-3 в Кургане
В башне БМП-3 смонтированы 100-мм орудие-пусковая установка 2А70 с возможностью запуска ракет, 30-мм пушка 2А72 и 7,62-мм пулемёт ПКТ. Также имеются два пулемёта в носовой части корпуса для стрельбы в передний сектор. Система управления огнём обеспечивает стрельбу в любое время суток. При помощи пушек и ракет бронемашина может поражать цели на дальностях до 6-6,5 км.
Изначально БМП-3 оснащалась дизельным двигателем УТД-29 мощностью 450 л.с. Благодаря гусеничному движителю машина развивает на шоссе скорость до 70 км/ч. Обеспечивается передвижение по пересечённой местности и преодоление препятствий. Имеются два кормовых водомёта для передвижения по воде. Они дают скорость до 10 км/ч.
Вопрос защиты
С самого начала Спецоперации российские БМП-3 и другая бронетехника сталкивались со всеми угрозами, на которые была рассчитана их защита. Боевые машины пехоты успешно защищали свои экипажи и десант от обстрела из пехотного вооружения, некоторых мин и т.д.
Однако вскоре появились новые угрозы, потребовавшие реакции. Так, ещё в 2022 г. противник начал широко использовать лёгкие БПЛА с устройствами сброса боеприпасов. Кроме того, из-за рубежа ему поставили целый ряд современных противотанковых ракетных комплексов. В 2023-м получили распространение беспилотники-камикадзе FPV-класса.
БМП-3 с набором дополнительных средств защиты
Первая реакция на новые угрозы появилась весной-летом 2022 г. Технику в войсках начали оснащать дополнительными модулями защиты кустарной разработки и сборки. В 2023-24 гг. этим вопросом занялась оборонная промышленность. Появились аналогичные средства заводского изготовления, конструкция которых учитывала все требования.
В настоящее время серийные БМП-3 выходят из сборочного цеха с полным набором дополнительных средств защиты. Кроме того, подобные модули монтируются на технику во время заводского ремонта, а также поступают в части для переоснащения имеющихся у них БМП.
В рамках заводской или кустарной модернизации БМП-3 получают различные экраны для корпуса. Используются бронелисты и/или решетчатые экраны. С их помощью закрывается лобовая и бортовая проекция корпуса. На башне монтируется «козырёк» или «мангал» — решетчатый или сетчатый купол на каркасе.
Экраны корпуса изначально использовались для защиты от противотанкового вооружения, а «козырьки» должны были отбрасывать падающие боеприпасы. Теперь же оба вида навесных устройств обеспечивают защиту в основном от FPV-беспилотников, способных атаковать БМП с любого ракурса.
Как сообщается, новые БМП-3 уходят в войска с комплектом «Накидка». Это набор чехлов из особого многослойного материала, защищающий от наблюдения в разных диапазонах. Вероятность обнаружения такой машины противником резко сокращается. Также широкое распространение получили разнообразные системы радиоэлектронной борьбы, призванные подавлять каналы управления атакующих БПЛА.
Характеристики подвижности
Дополнительные средства защиты увеличивают боевую массу БМП-3 на несколько тонн. Это приводит к сокращению удельной мощности и негативно влияет на характеристики подвижности. Сейчас отечественная промышленность работает над этой проблемой и уже представила своё решение.
Предприятия из состава госкорпорации «Ростех» в недавнем прошлом приступили к модернизации силовой установки БМП-3. Был разработан улучшенный вариант дизельного двигателя УТД-32, учитывающий обновлённые требования к основным характеристикам.
В начале августа 2025 г. «Ростех» сообщил о начале испытаний нового двигателя. В обозримом будущем завершатся все необходимые проверки, по итогам которых УТД-32Т поступит в серийное производство. После этого такие двигатели будут использоваться при строительстве новых БМП и при модернизации наличного парка.
Сообщается, что двигатель УТД-32Т отличается от предыдущих изделий наличием турбонаддува и вентиляторной системы охлаждения. По итогам такой модернизации выросли мощность и другие параметры двигателя. Новые характеристики официально не раскрываются, но, по данным СМИ, мощность увеличилась до 660 л.с. При этом масса двигателя выросла всего на 7%.
Замена штатного УТД-29 на новый УТД-32Т позволит увеличить удельную мощность бронемашины в базовой комплектации. В случае с БМП-3, имеющей комплект дополнительного оснащения, новый двигатель позволит вернуть удельную мощность на требуемый уровень или даже улучшить её. Соответствующим образом изменятся ходовые и манёвренные характеристики.
Как скоро изделие УТД-32Т пройдёт все необходимые проверки и начнёт устанавливаться на бронетехнику, пока неизвестно. Однако сам факт появления такого двигателя и начало его испытаний приближает этот момент. Внедрение новой силовой установки является делом обозримого будущего, хотя и потребует известных усилий.
Огневая мощь
БМП-3 имеет развитый комплекс вооружений, включающий ствольные и ракетные системы. Пушки 2А70 и 2А72, ракеты 9М117, а также пулемёты ПКТ позволяют атаковать и поражать живую силу, незащищённую и бронированную технику, а также различные сооружения в радиусе от сотен метров до нескольких километров.
Серийная БМП на испытаниях вооружения
Опыт боевого применения показывает, что комплекс вооружений БМП-3 в целом соответствует современным требованиям. Его радикальная переработка с заменой ключевых компонентов в настоящее время не требуется и, насколько известно, не планируется.
Впрочем, в прошлом промышленность предлагала разные варианты подобной модернизации БМП-3. Эти проекты предусматривали замену всего боевого отделения на модули с другими артиллерийскими системами. Например, демонстрировалось несколько опытных бронемашин на шасси БМП-3 с боевым модулем АУ220М, несущим 57-мм автоматическую пушку.
Прошлое и будущее
Будущая БМП-3 создавалась в восьмидесятых годах с учётом требований того времени. Результатом опытно-конструкторских работ стала бронемашина с высоким уровнем подвижности, защиты и огневой мощи. В таком виде БМП поступила на вооружение и эксплуатировалась в течение нескольких десятилетий.
Однако в 2022 г. боевые машины пехоты столкнулись с новыми угрозами, из-за чего российской армии и промышленности пришлось принимать срочные меры. Благодаря этому появилось несколько вариантов доработки БМП-3, затрагивающих все основные элементы и системы. За счёт этого улучшили все основные характеристики и сократили риски.
Сейчас с конвейера сходят только модернизированные боевые машины с дополнительным оснащением. Ожидаются и другие модернизации с внедрением новых компонентов. Все эти меры позволяют сохранять характеристики на требуемом уровне и избавляться от её недостатков. Благодаря этому армия получает возможность эффективно решать задачи, а также уменьшает риски для техники и личного состава.
Информация