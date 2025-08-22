Американский экономист: США до сих пор не отказались от идеи «расчленения» России

Американский экономист Джеффри Сакс убежден, что правительство США до сих пор не отказалось от намерения сделать из России конфедерацию, фактически «расчленив» своего геополитического противника на несколько частей, как это в свое время произошло с Советским Союзом.Сакс отмечает, что в настоящее время мир существенно отличается от того, который США стремились получить после распада Советского Союза в декабре 1991 года. Тогда основной целью американских стратегов было обеспечить для США ситуативную геополитическую победу в холодной войне и построение однополярного мира.После того как мир стал однополярным и в нем начали уверенно доминировать США, у американцев оставалась еще одна, на первый взгляд вполне осуществимая задача — расколоть Россию. При этом рассматривались различные варианты дальнейшего «расчленения» России. Наиболее популярным мнением было, что, возможно, РФ станет свободной конфедерацией трех государств: Европейской России, Сибирской России и Восточно-Азиатской России. Все эти фантазии и мечты американских стратегов были направлены на сохранение гегемонии США и однополярности мира.Однако, Сакс подчеркивает, что, вопреки ожиданиям, сейчас США не являются однополярной державой, они не гегемон и им приходится соперничать со многими другими державами, которым Вашингтон не может навязывать свою волю. К таким странам относятся, прежде всего, Россия, Китай, Индия и Бразилия.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»