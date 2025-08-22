Американский экономист: США до сих пор не отказались от идеи «расчленения» России

Американский экономист Джеффри Сакс убежден, что правительство США до сих пор не отказалось от намерения сделать из России конфедерацию, фактически «расчленив» своего геополитического противника на несколько частей, как это в свое время произошло с Советским Союзом.

Сакс отмечает, что в настоящее время мир существенно отличается от того, который США стремились получить после распада Советского Союза в декабре 1991 года. Тогда основной целью американских стратегов было обеспечить для США ситуативную геополитическую победу в холодной войне и построение однополярного мира.



После того как мир стал однополярным и в нем начали уверенно доминировать США, у американцев оставалась еще одна, на первый взгляд вполне осуществимая задача — расколоть Россию. При этом рассматривались различные варианты дальнейшего «расчленения» России. Наиболее популярным мнением было, что, возможно, РФ станет свободной конфедерацией трех государств: Европейской России, Сибирской России и Восточно-Азиатской России. Все эти фантазии и мечты американских стратегов были направлены на сохранение гегемонии США и однополярности мира.

Однако, Сакс подчеркивает, что, вопреки ожиданиям, сейчас США не являются однополярной державой, они не гегемон и им приходится соперничать со многими другими державами, которым Вашингтон не может навязывать свою волю. К таким странам относятся, прежде всего, Россия, Китай, Индия и Бразилия.
  1. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Вчера, 12:06
    А ише они также не стали публично заявлять, что больше не намерены добиваться поражения России. Слова бывают разные, а вот действия выдают всё и вся ! Оружие идет, деньги идут, разведкой помогают.
    Ну так это не видят угрозы для себя уверены что все идет по их плану, что РФ ответит по ним ! вот откуда открытая агрессия не скрываемая !
    1. Комментарий был удален.
    2. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      0
      Вчера, 15:18
      Ну так они и авторы современной идеи расчленения России... Они нас первыми основным противником(врагом) и объявили... Они для этого Майдан на Украине замутили... А вот когда третья мировая из за них начнётся, первыми отпрыгнут в сторону и сделают вид что они здесь не причём... А потом первыми прибегут Европу из руин восстанавливать... Если будет что восстанавливать...Так было, так есть и так будет
  2. Десница ока
    Десница ока
    +6
    Вчера, 12:09
    Естественно... Англосаксы никогда не откажутся от этой идеи... Мы для них стратегические враги,, опасные, были есть и будем всегда. А, они ( англосакские, правящие элиты) хотят установить безграничную власть над всем цивилизованным миром в итоге.... Это их конечная неизменная цель... Однако, однажды они, таки, самоубьются...))))
  3. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    +6
    Вчера, 12:10
    Надо США предложить расчлениться хотя бы как в гражданскую войну. Или на Запад, Восток ,ЮГ, Север, Аляску. Захваченные у Мексики территории отдать обратно ей. А что если они любят весь мир членить пусть начнут с себя, покажут как это здорово. hi
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      -1
      Вчера, 12:20
      Цитата: Солдатов В.
      Слабая надежда, может, в результате действий Трампа, обостряется противоречия все сильней и разделятся-таки? recourse
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +3
    Вчера, 12:11
    Кроме явного ястреба и русофоба З. Бжезинского с его внедрением понятия "Петли Анаконды" - опоясывающей по периметру РФ был ещё один из сподвижников и первый директор ЦРУ - Даллес, одними из мыслей которого были слова - Если эту страну нельзя победить на поле боя, её надо подорвать изнутри, чем сейчас и всегда озадачены наши враги - наглосаксы.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +5
      Вчера, 12:27
      У англичан самый большой и длительный опыт шпионажа, внедрения своих агентов влияния. Что-то штаты переняли от них, что-то нет. Они попримитивней. Сейчас видим ---- не всё получается. Другое дело, что к сожалению, у нас в стране есть желающие "соединиться" с западом на любых условиях
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Вчера, 12:40
        Reptiloid
        Сегодня, 12:27
        hi Обмельчали нынче мелко бриты, королька совсем перестали уважать бывшие колонии.
        Ещё глава МИД и премьер-министр второй половины XIX века Пальмерстон заявлял -У нас нет вечных союзников и у нас нет постоянных врагов; вечны и постоянны наши интересы. Наш долг — защищать эти интересы.
        Аналогичному принципу подчинена и вся политика матрасников, у которых по словам Г. Киссинджера - Быть врагом Америки опасно, но быть другом фатально.
        Об этом нужно всегда помнить, держа порох сухим, а руку на сердце с думой только о России, а не врагах нашего народа.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 12:49
          Цитата: ZovSailor
          дополна тех, кто наверху, но держит кукиш в кармане и мечтает о воссоединении с западом себя любимого, о сохранении России не думая вообще hi
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            0
            Вчера, 13:00
            Reptiloid
            Сегодня, 12:49
            hi Уверен в одном, если Кремль не отмежуется от тех, кто неоднократно компрометировал интересы российского народа и государства, типа Чубайсов, Кудриных и прочих сислибов, народ не поймёт действий чиновников у власти, которая не очищена от прошлых предателей.
            1. Reptiloid Звание
              Reptiloid
              0
              Вчера, 15:26
              Народ поймёт подобные действия правильно, как они есть и для чего
      2. владимир 290 Звание
        владимир 290
        +2
        Вчера, 13:20
        Точно, нас еще в детстве об этом предупреждали. А сейчас вон их сколько повылазило, каждый день отлавливают.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          +1
          Вчера, 15:34
          Отлавливают примитивных продажных---- расходный материал. А вот кто по-серьёзному к Западу хочет, тот помалкивает, опасается остракизма или ещё чего, выжидает request
  5. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +4
    Вчера, 12:12
    Должна же уже собраться "коалиция волевых и сильных" чья цель развал США?
    А раз должна, то она появится....

    Кстати, есть книга "Гуд бай, дядя Сэм!" Андрея Ильина, как один человек решал эту проблему ;)
  6. Pleiades Звание
    Pleiades
    +4
    Вчера, 12:15
    The (re-)Federation of former USSR countries was motivated by NATO that despite explicit promises to not do so, DID expand towards former USSR countries.
    While the opposite should have happened: NATO was created as cooperation against the WarschawPact cooperation, the latter ceased, reason for NATO gone, NATO should have ceased too.
  7. kriten Звание
    kriten
    -1
    Вчера, 12:25
    Итог блестящей победы ВВП на Аляске вчерашнее заявление Трампа, что мир на Украине должны обеспечивать войска НАТО. Вот такая очередная "победа". А как трубили в фанфары наши политолухи прокремлевские.
    1. alovrov Звание
      alovrov
      +1
      Вчера, 12:50
      Что самое интересное - разговоры и планы по размещению войск НАТО на территории бывшей УССР до встречи на Аляске полностью прекратились. А теперь это самая обсуждаемая тема. Может стоит подумать про организаторов встречи со стороны РФ - на кого они реально работают?
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Вчера, 15:26
    А кто-то в этом сомневается? Кому вдруг приснилось, что США отказались вредить России.
    Страшно то, что видя всю эту подковёрную возню, руководство страны подыскивает какие-то оправдания англосаксам, продолжает верить в их «искреннюю любовь».
    Не могут они жить никому не гадя, такое у них нутро. Нация паразитов. Осатанелые звери, готовые ради собственной сытой жизни применять атомные бомбы, жечь людей напалмом, морить голодом, уничтожать ковровыми бомбардировками...
    А нужно жить не боясь этих выродков. Пусть они живут в страхе. Нашей стране итак досталось горя в прошлом веке. Нынче нужно отлаживать жизнь так, чтобы не было мучительно больно за бесцельные годы празднеств, чтобы не жёг позор перед сложившими голову за свободу и счастье русского народа...
  9. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Вчера, 17:51
    Не отказывались и не откажутся, пока мы их не расчленим..