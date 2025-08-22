«Учли опыт Мариуполя»: на Краснолиманском направлении командиры боевиков «Азова» сбежали в тыл

21 079 21
«Учли опыт Мариуполя»: на Краснолиманском направлении командиры боевиков «Азова» сбежали в тыл

На Краснолиманском направлении командиры боевиков «Азова»* в полном составе сбежали в тыл. Они переправились через реку Оскол и удалились от линии фронта примерно на 30 километров.

Об этом агентству ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Командование 3-й отдельной штурмовой бригады, они же боевики «Азова»*, всем командным пунктом, во главе с комбригом, покинули Краснолиманское направление… Не смогли противостоять натиску Западной группировки войск

- рассказал чиновник.

По его словам, сбежавшие с позиций главари боевиков сейчас находятся в Изюме. А в это время оборона возложена на недавно мобилизованных военнослужащих ВСУ, которые даже не успели получить необходимую подготовку.

Собственно, сложившаяся там ситуация не удивляет. Украинское командование предпочитает приберечь боевиков-националистов, а к мобилизованным новобранцам относится, как к расходному материалу. Да и сами радикалы не особенно спешат проявлять «чудеса героизма», предпочитая покидать «малоперспективные» участки фронта. Тем более, что у российских военных особое отношение к «азовцам».

Похоже, на этот раз боевики учли опыт Мариуполя, где они попали в окружение и были вынуждены сдаться. На заблокированном комбинате «Азовсталь» в марте 2022 года в российский плен попадало ежедневно по несколько сотен «азовцев».


«Азов»* – запрещенная в России террористическая организация.

21 комментарий
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    22 августа 2025 11:37
    ❝ На Краснолиманском направлении командиры боевиков «Азова»* в полном составе сбежали в тыл ❞ —

    — На «extraction» больше не надеются ...
    1. Александр 3 Звание
      Александр 3
      +4
      22 августа 2025 11:44
      К своему бандере,лучше бы бежали бы,наши всегда помогут.
  2. APASUS Звание
    APASUS
    -1
    22 августа 2025 11:42
    Интересное видео .Одни идут с рюкзаками ,в полном комплекте ,а у других одежда не вся
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      0
      22 августа 2025 11:57
      Цитата: APASUS
      .Одни идут с рюкзаками ,в полном комплекте

      Свиную тушенку тащат...Девки с макияжем и при маникюре...
    2. Перейра Звание
      Перейра
      0
      22 августа 2025 14:27
      Им не нужна вся одежда и весь БК. И кормить не обязательно. Всё равно на выброс.
  3. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    22 августа 2025 11:45
    Как жаль что тогда их брали живыми.
  4. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    -1
    22 августа 2025 11:47
    А в это время оборона возложена на недавно мобилизованных военнослужащих ВСУ, которые даже не успели получить необходимую подготовку.
    Ну... Они же туда попали сами. По объявлению в метро, где молодые девушки готовы отдать себя любому, кто запишется в 3-ю штурмову...
    Вот! Мечта сбылась.
    Только теперь иметь будут вас.
  5. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    -2
    22 августа 2025 11:51
    Азовцев непрерывно перебрасывают с места на место. Они - затычка во всех образующихся дырках в обороне ВСУ.
    Потом их заменяют другими частями и посылают на другой участок.
  6. Магог_ Звание
    Магог_
    +2
    22 августа 2025 11:55
    Вообще-то это нормальная практика во всех войнах любой армии. Вот пример из истории ВОВ : штаб Отдельной Приморской армии в начале июля 1942 г. был эвакуирован в полном составе из Севастополя перед реальной перспективой его гибели или пленения. Документы, знамя и пр. атрибуты погибшей армии спасли вместе с командованием, и город освобождала та же Приморская армия, только с другим л/с. Увы, но таковы реалии войны : командование - самый ценный ресурс.
    1. владимир 290 Звание
      владимир 290
      0
      22 августа 2025 13:06
      Сравнили штаб армии со штабом бригады или что там у этого азова.Слишком много чести. В армии тыс. 70-80 и он даже не в 30 км. от линии фронта должен размещаться (я не про Севастополь). А в этой бригаде тыс. 2, а то и меньше. И он явно не в 30 км должен командовать.
      1. Магог_ Звание
        Магог_
        +1
        22 августа 2025 17:03
        Сравнили штаб армии со штабом бригады
        Ну, а с дивизией бригаду можно сравнить ? Правда, пример обратный и оттуда же. 25 Чапаевская в составе всё той же погибшей Приморской армии. Командование не бежало, дивизию гитлеровцы раздавили в первые часы наступления на Инкерманские высоты... Более такое соединение в Красной Армии не возрождали : нет командования, знамени части и прочее. Хотя и знаменитая была дивизия...
        Командованию "Азова" не впервой бежать с поля боя, под Мариуполем их тоже спасали вертолётами ? И результат налицо : нацистская бригада возрождается как Кощей Бессмертный, пока яйцо с иглой целое, то бишь, командование не всретится с Искандером или не попадёт в ловушку штурмовиков ВС России.
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    22 августа 2025 11:55
    На Краснолиманском направлении командиры боевиков «Азова»* в полном составе сбежали в тыл.

    Я, чё так? Не хотят в Турцию слетать и новый айфон на халяву?
  8. Cartalon Звание
    Cartalon
    +1
    22 августа 2025 11:59
    Эти новости о сбежавших командирах, три года идут, фронт почему-то не рушится.
  9. Владимир Нижегородский Звание
    Владимир Нижегородский
    +1
    22 августа 2025 12:01
    В этот раз extraction - не будет.
    В Турцию не отправят.
    Айфоны - обещают выдать только у Бандеры.
    Так что перспективы нет никакой, от слова совсем.
    Работайте братья!!!
    Победа будет за нами!!!
    С нами Бог!!!
  10. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    -1
    22 августа 2025 12:09
    навоз он и есть навоз. Все как обычно - самые ярые патриоты швайнерейха и самые непримиримые борцуны с "русской окуппацией" до последнего бандерлога, как правило, находятся вне территории руины или далеко от ЛБС.
  11. LuZappa Звание
    LuZappa
    -1
    22 августа 2025 12:22
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — На «extraction» больше не надеются ...

    Сначала обязательно должно быть "penetration"...
  12. acetophenon Звание
    acetophenon
    -1
    22 августа 2025 12:35
    Цитата: Магог_
    Увы, но таковы реалии войны : командование - самый ценный ресурс.

    Главное - сделать это тайно! А то "не самый ценный ресурс" решит, что в плену лучше, чем тупо сдохнуть в окружении.
  13. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    -1
    22 августа 2025 12:41
    Понимают, что в случае чего - второй поездки в Турцию не будет. Будет поездка к Бандере в один конец.
  14. medium roast Звание
    medium roast
    +1
    22 августа 2025 14:57
    MOD is looking for this.. when they see the UN-Welcomed Wagons' loading up; catching thru Pn Air cross talkies.. they pound their asses. a few weeks ago they had to combine groups in the NeoCon Nazi - due to losses..
  15. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    22 августа 2025 17:49
    А в это время оборона возложена на недавно мобилизованных военнослужащих ВСУ, которые даже не успели получить необходимую подготовку.
    Вроде вчера мобилизовали,а он оборону держит, не всякий "мотивированный" так может...
  16. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    22 августа 2025 19:21
    Почему "сбежали"? Заняли более выгодные рубежи. Старые совсем невыгодные - пусть их бусифицированные защищают!