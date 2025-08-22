Остатки разгромленного батальона «Азов» предпочли сдаться в плен ВС РФ
Распиаренная украинской прессой 3-я отдельная штурмовая бригада «Азов»* (запрещенная в России террористическая группировка) потеряла батальон в боях на Красно-Лиманском направлении. Остатки подразделения предпочли сдаться в плен.
Группа боевиков «Азова», оставшаяся в живых после столкновения с российскими войсками, предпочла сдаться в плен. Как пояснил один из боевиков, их подразделение попало в окружение на одном из участков фронта на Красно-Лиманском направлении и было практически уничтожено. Остатки формирования, понимая, что скоро могут увидеться со своим кумиром Бандерой, предпочли задрать руки вверх.
По словам другого боевика «Азова», три дня назад от его батальона оставалось примерно 15 человек. Как обстоят дела на данный момент, он не знает, потому что попал в плен, чему несказанно рад. Скорей всего, на подразделении можно ставить крест.
— приводит ТАСС слова пленного.
Как поясняют сами пленные, командование «Азова»* не появляется на передовой, как и основной костяк националистов. Они предпочитают находиться в тылу, снимая постановочные ролики для молодых украинцев, завлекая их в ряды бригады. Так называемые «добровольцы», впечатленные различными обрядами и вступлением в «братство», отправляются на передовую, где и остаются. А командование «Азова» набирает новых рекрутов. Вот и вся схема существования «Азова»*.
