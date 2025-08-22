Остатки разгромленного батальона «Азов» предпочли сдаться в плен ВС РФ

Остатки разгромленного батальона «Азов» предпочли сдаться в плен ВС РФ

Распиаренная украинской прессой 3-я отдельная штурмовая бригада «Азов»* (запрещенная в России террористическая группировка) потеряла батальон в боях на Красно-Лиманском направлении. Остатки подразделения предпочли сдаться в плен.

Группа боевиков «Азова», оставшаяся в живых после столкновения с российскими войсками, предпочла сдаться в плен. Как пояснил один из боевиков, их подразделение попало в окружение на одном из участков фронта на Красно-Лиманском направлении и было практически уничтожено. Остатки формирования, понимая, что скоро могут увидеться со своим кумиром Бандерой, предпочли задрать руки вверх.



По словам другого боевика «Азова», три дня назад от его батальона оставалось примерно 15 человек. Как обстоят дела на данный момент, он не знает, потому что попал в плен, чему несказанно рад. Скорей всего, на подразделении можно ставить крест.

Со мной всё нормально. Я живой, здоровый. У нас осталось человек 15, это три дня назад было. Я сейчас не знаю, что там к чему.

— приводит ТАСС слова пленного.

Как поясняют сами пленные, командование «Азова»* не появляется на передовой, как и основной костяк националистов. Они предпочитают находиться в тылу, снимая постановочные ролики для молодых украинцев, завлекая их в ряды бригады. Так называемые «добровольцы», впечатленные различными обрядами и вступлением в «братство», отправляются на передовую, где и остаются. А командование «Азова» набирает новых рекрутов. Вот и вся схема существования «Азова»*.
  1. Русич Звание
    Русич
    +27
    22 августа 2025 12:07
    Зачем их в плен брали?((
    Как свидетелей на предстоящем судебном процессе над хунтой?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +29
      22 августа 2025 12:10
      Идейных "азовцев" на передовой нет, там всякая шелупонь с шевронами навозовцев, их главари по курортам Турции и Европы ошиваются.
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +6
        22 августа 2025 13:08
        "Навоз" уже чётко разделился на две части. Одна - командиры, инструктора и вспомогательные подразделения - еще из тех, до СВО - упоротые, а мясо на фронт - это мобики. Мотивации, упоротости там - 0, просто подготовка чуть лучше, чем у обычной пехоты, которую, в общем практически и не готовят.
      2. frruc Звание
        frruc
        +3
        22 августа 2025 13:23
        понимая, что скоро могут увидеться со своим кумиром Бандерой

        Надо было удовлетворить их мечту.
        снимая постановочные ролики для молодых украинцев

        Ну раз сдались в плен, есть тоже возможность сняться в кино-роликах на нарах и кандалах.
      3. Русич Звание
        Русич
        +23
        22 августа 2025 13:39
        Цитата: Silver99
        Идейных "азовцев" на передовой нет, там всякая шелупонь

        Да они все там уже идейные. Даже те, кто давно живёт в России и то идейные по ихнему. Самые русские сейчас, я считаю, это дети Донбасса. Они родились на войне, выросли на войне. Сердце кровью обливаются.
        А все кто западнее, повторюсь, поголовно идейные. Они сами не хотят сдыхать, но требуют крови русских.
      4. Shelest2000 Звание
        Shelest2000
        +8
        22 августа 2025 18:35
        Какая разница? Одно только то,что служит в Азове - должно быть отягтяющим обстоятельством при вынесении смертного приговора.
      5. 1944-1989 Звание
        1944-1989
        0
        22 августа 2025 21:38
        Однажды я видел таких людей на заправке, бритых, выглаженных, счастливых, заправляющих свой пикап.
      6. Пленник Звание
        Пленник
        +2
        23 августа 2025 19:57
        А что там "идейным" делать, когда их главная идея- понты, пафос, "бабки" и что бы кто-то за них воевал? Эти ки горазды жечь и кошмарить мирных, а воевать не- не. Вдруг убьют. Кто неньку любить будет? sad Твари!
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +11
      22 августа 2025 12:14
      Цитата: Русич
      Как свидетелей

      Они сами более чем свидетелей самих себя. Я немного тусовался на вражеских телегах платных. И выцепил 2х с азова. Где они хвастались "подвигами". Переписку куда нада отослал и что за канал. Да что толку.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +1
        22 августа 2025 12:18
        понимая, что могут увидеться со своим кумиром Бандерой, предпочли задрать руки вверх.

        Короче, сделали свой трезуб. winked
        1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
          Владимир Владимирович Воронцов
          +12
          22 августа 2025 12:21
          ❝ Короче, сделали свой трезуб ❞ —
    3. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      22 августа 2025 15:37
      Тоже не понимаю, зверьё фашистское, хотя там все такие не только в навозе.
    4. ideo098 Звание
      ideo098
      +1
      22 августа 2025 15:43
      Важняков навозовских можно поменять на наших 1х10, они конечно, могут снова на фронт пойти, но 10 наших это важнее, я так думаю.
    5. isv000 Звание
      isv000
      +1
      22 августа 2025 16:42
      Цитата: Русич
      Зачем их в плен брали?((
      Как свидетелей на предстоящем судебном процессе над хунтой?

      yes Скорее всего. Эти за любой посул соловьями петь будут, Алябьева...
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +2
    22 августа 2025 12:08
    ...а потом этих нациков опять обменяют. я ещё могу понять что обычных украинцев возвращают. а этих то зачем? это упопротые нацисты со всеми вытекающими последствиями.
    1. Русич Звание
      Русич
      +25
      22 августа 2025 12:10
      Цитата: Nexcom
      обычных украинцев

      А там нет уже обычных. У них бабы отбивают хлопцев от ТЦК и тут же требуют резать русню...
      1. Nexcom Звание
        Nexcom
        +4
        22 августа 2025 12:16
        обычных может уже и нет. но есть те кто на войну идти уже не хочет. да, наверно лояльнее к нам они не станут. но по-крайней мере и на передовой не сильно то хотят появляться.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          -6
          22 августа 2025 12:38
          Дмитро, ну вот смотри! Украинское руководство наотрез не хотело менять пленных, если в обменном фонде не было азовцев! И так и было! А также я сто процентов знаю, что и ты об этом знаешь, так как об этом писалось!Так какого ты об этом пишешь с упрёком?Не хочешь сам в плену посидеть?Ну вот, поставил минус и улетел к себе на Украину laughing
        2. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          -4
          22 августа 2025 14:52
          Дмитро, ты что так сильно расстроился, что азовцев почти все положили? Тю, не переживай даже, новых наберут tongue
  3. astepanov Звание
    astepanov
    0
    22 августа 2025 12:10
    Фашистов не обменивать! Вместо курортов Турции пущай "отдыхают" под Магаданом.
    1. 30 вис Звание
      30 вис
      +1
      22 августа 2025 14:48
      Цитата: astepanov
      Фашистов не обменивать! Вместо курортов Турции пущай "отдыхают" под Магаданом.

      Всё так . Правильно Вы написали . Но хладнокровно мысля надо действовать по другому .Если в фашистском плену есть наши ,русские люди , лётчики , офицеры , просто солдаты танкисты . артиллеристы , мотострелки . Раненые в бою солдаты ..То эти фашисты - азовцы могут пригодиться что бы вытащить наших . . .
      1. astepanov Звание
        astepanov
        +2
        22 августа 2025 16:00
        Цитата: 30 вис
        То эти фашисты - азовцы могут пригодиться что бы вытащить наших . .

        Для обмена есть пленные не из нацбатов. А "азовцев" - в Магадан или в украинский чернозем. У них руки по плечи в крови.
    2. isv000 Звание
      isv000
      +2
      22 августа 2025 16:46
      Цитата: astepanov
      Фашистов не обменивать! Вместо курортов Турции пущай "отдыхают" под Магаданом.

      Трамп, вроде, предложил мост прокинуть на Аляску, или тоннель прорыть, вот и пущай копают, морекопы, прямо на Аляску с ответвлением на Сахалин - Курилы - Хоккайдо. Чья бригада первой выползет на Айнскую ССР - амнистия... lol
  4. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    -3
    22 августа 2025 12:11
    Что опять менять будем? angry fool

    З.Ы. Жаль не нашлось. Кто довел быдо конца то, что нужно было. Извините.
  5. Смею_заметить_ Звание
    Смею_заметить_
    +2
    22 августа 2025 12:13
    Эта шарага строится по принципу другой шараги - группы "Ласковый май".
    Это - торговая марка. Я уверен, что и права на неё где надо оформлены...
    Название одно, а шараг много.
    Создаётся впечатление, что они везде. И что их, как тараканов, вывести окончательно не возможно!
    Маркетинг... да... (Интересно: за "да" комментарий не удалят?)
    1. Melior Звание
      Melior
      +6
      22 августа 2025 12:20
      Это скорее секта, чем шарага: верхи вешают низам на уши идею, в которую сами не верят, и на этом зарабатывают деньги!
  6. Corvair Звание
    Corvair
    +3
    22 августа 2025 12:18
    Цитата: astepanov
    Фашистов не обменивать! Вместо курортов Турции пущай "отдыхают" под Магаданом.

    Пусть строят железную дорогу Якутск-Магадан и мост/тоннель на Сахалин.
  7. Юрий Хучев Звание
    Юрий Хучев
    +2
    22 августа 2025 12:21
    Э
    тих уродов ни в коем случае не обменивать.
  9. usr01 Звание
    usr01
    +10
    22 августа 2025 12:32
    Цитата: Silver99
    ...там всякая шелупонь с шевронами навозовцев...

    да. НО! это добровольцы! и надо выработать рефлекс - одел шеврон - ты труп! am
    меньше добровольцев будет...... what
    1. Керенский Звание
      Керенский
      0
      22 августа 2025 12:42
      Однако..
      Вот и вся схема существования «Азова»*.


      надо выработать рефлекс - одел шеврон - ты труп!

      С батальона его развернули в полк, а затем в бригаду.
      Или как: если факты противоречат, то тем хуже для фактов?
      Али мы смогли, что-то больше роты с полонённых громодян набрать? Да и где она?
  10. Обычный Звание
    Обычный
    +5
    22 августа 2025 12:39
    Ля, зачем их по новой брать в плен? У нас обменный фонд итак достаточен с запасом.
    1. rosomaha Звание
      rosomaha
      0
      22 августа 2025 12:50
      дак свинорылые меняют только на га-но навозное
    2. Mazunga Звание
      Mazunga
      -5
      22 августа 2025 13:26
      у абрамовича айфонов хватит на весь корпус
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        22 августа 2025 14:23
        Уже не хватит ,правосудие Великобритании готовит судебный иск к Абрамовичу в 1млрд $.И в качестве обеспечительной меры ,арест его плавающих и летающих игрушек.
      2. Обычный Звание
        Обычный
        -1
        22 августа 2025 14:49
        Думаю уже не хватит.
        ----------------------------------
  11. guest Звание
    guest
    +5
    22 августа 2025 12:40
    Остатки разгромленного батальона «Азов» предпочли сдаться в плен ВС РФ

    Кого интересуют их предпочтения, этих (очень нецензурная лексика) только уничтожать надо.
  12. Костадинов Звание
    Костадинов
    +4
    22 августа 2025 12:43
    Вчера в КНДР проходило торжественное мероприятие посвящённое боевым действиям наших братьев северокорейцев в Курской Области .Каждый может решать сам - сколько корейцев погибло

    Я насчитал сотню погибших на снимках и все они получили звезду героя КНДР. Без сомнения есть и тяжело ранених и более легко ранених. Нельзя сказат ето все погибшие или только погибшие в боях, но во всяком случае потери бойцов КНА намного меньше чем оценки Сеула и Киева, но ето тоже нормально.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +3
      22 августа 2025 13:19
      Ещё фото ,без комментариев. Каждый решает сам.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        22 августа 2025 13:27
        Присвоено звание Герой Республики около 20, более 100 Герои Республики уже посмертно.
        1. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          -7
          22 августа 2025 14:52
          Цитата: tralflot1832
          более 100 Герои Республики уже посмертно
          Вот уж порадуется Бандера! В его полку прибыло wink
          1. SmollH2 Звание
            SmollH2
            0
            23 августа 2025 02:30
            Цитата: tralflot1832
            Присвоено звание Герой Республики около 20, более 100 Герои Республики уже посмертно.

            Цитата: Голландец Михель
            Цитата: tralflot1832
            более 100 Герои Республики уже посмертно
            Вот уж порадуется Бандера! В его полку прибыло wink

            С чего бы корейцев и к Бандере? Любопытен ход мысли.
            Или это про украинцев которых корейцы напластали?
            1. Голландец Михель Звание
              Голландец Михель
              +1
              23 августа 2025 03:59
              Цитата: SmollH2
              С чего бы корейцев и к Бандере?
              Где вы у меня увидели корейцев? Я писал о свиномордых
              1. SmollH2 Звание
                SmollH2
                0
                23 августа 2025 04:46
                Как ответ на цитату от tralflota, а он писал о корейцах request
  13. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    22 августа 2025 12:59
    Автор явно в сортах "Навоза" не разбирается, сейчас это уже не батальон, полк, бригада, все это уже было,
    это корпус.
  14. Дилетант Звание
    Дилетант
    +3
    22 августа 2025 13:09
    оставшаяся в живых после столкновения с российскими войсками, предпочла сдаться в плен

    Очень плохо! Таких в плен брать нельзя. Один раз уже брали в Мариуполе, а потом отпустили. Хватит!
    1. SmollH2 Звание
      SmollH2
      -1
      23 августа 2025 02:35
      Цитата: Дилетант
      Очень плохо! Таких в плен брать нельзя.

      Да можно их брать в плен, выпускать нельзя. Иначе загнаные крысюки ещё сколько-то ребят положат. Это как после ВоВ стало понятно, советским сдаваться можно, а к фашистам лучше не попадать. Да и к союзниками тоже
  15. APASUS Звание
    APASUS
    0
    22 августа 2025 13:23
    По моему нам нужен туннель Мурманск-Вашингтон и вот команда копателей, собирается как раз
  16. Владимир-море-мастер Звание
    Владимир-море-мастер
    +5
    22 августа 2025 13:58
    Да когда их всех перебьют то ? Мочат мочат , а Донбас полностью освободить . Господи помоги !!!
  17. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    22 августа 2025 14:50
    Цитата: Nexcom
    а потом этих нациков опять обменяют
    Как бы не выпустили, как это было в Мариуполе
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      22 августа 2025 15:26
      О том и речь. В расход их.
  18. km-21 Звание
    km-21
    +1
    22 августа 2025 18:02
    Остатки формирования, понимая, что скоро могут увидеться со своим кумиром Бандерой, предпочли задрать руки вверх.

    В прошлый раз их взяли в Мариуполе и отправили на турецкие курорты.
    Возможно, что они рассчитывают на повторный заход.
    Возможно, что для этого даже есть какие-то основания.
    Например, Путин и Зеленский сядут за стол и все порешают...
  19. Tarasios Звание
    Tarasios
    +2
    22 августа 2025 18:46
    Угу, пару месяцев назад у нас висела куча банеров типа "Врывайся в третью штурмовую". Да и на телефон регулярно приходят смс-зазывалки. Мол, там бойцы - непобедимые титаны, до зубов вооружённых самым современным оружием. И вот, сдаются в плен. Где же их хвалёные непобедимость и принцип "биться до конца"?...
  20. Дост Звание
    Дост
    +1
    22 августа 2025 21:52
    Этим не привыкать сдаваться, ведь сами у себя за спиной стоять в загранотрядах не будут. Ведь опять попадут в обменный фонд.
  21. blackcat Звание
    blackcat
    +3
    22 августа 2025 22:49
    А чего не сдаться , примут покормят и обменяют , а там на второй круг am
  22. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    +1
    23 августа 2025 01:52
    Какое-то глупое и мягкотелое поведение.
    Единственное, что может оправдать бравших в плен, это висящий над ними видеоконтроль. Иначе понять, почему не сделан дострел бандитов на месте, я хз.
  23. Earl Звание
    Earl
    +2
    23 августа 2025 07:30
    Абрамович на айфонах разорится
  24. 123_123 Звание
    123_123
    +1
    23 августа 2025 12:07
    Цитата: Shelest2000
    Какая разница? Одно только то,что служит в Азове - должно быть отягтяющим обстоятельством при вынесении смертного приговора.

    Да, зачем они в плену. В России даже каторжных работ нет, чтобы пользу из этого дерьма извлечь
  25. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 08:02
    Цитата: 123_123
    Да, зачем они в плену. В России даже каторжных работ нет, чтобы пользу из этого дерьма извлечь

    yes я ж говорю. Туннель. Тунель Сахалину с большой землей! С начала СВО уже, глядишь, бы прокопали.
  26. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Вчера, 10:10
    Денежки на тирамису и айфоны Рома уже запланировал в своем бюджете? Или в бюджете РФ предусмотрели?
  27. михаил3 Звание
    михаил3
    0
    Вчера, 12:23
    предпочли задрать руки вверх.
    Это называется - показать тризуб. Старая, очень уважаемая бандеровцами традиция, еще с Той Войны. Они там что то другое придумали, чтобы замаскировать именно этот тризуб - задраные вверх лапы...
  28. Kostos1973 Звание
    Kostos1973
    0
    Вчера, 14:14
    Зачем брали в план? Ну или хотя бы с руками. Ой, нечайно руки оторвало. Хоть руки к Бандере отправить, пусть педалят на электричестве. Цэ генераторы по бандеровский.