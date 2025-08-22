Алиев заявил, что Азербайджан должен быть готов к войне

Алиев заявил, что Азербайджан должен быть готов к войне

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости вооруженных сил страны быть готовыми к войне. Данное заявление прозвучало во время его визита в Кельбаджарский район, расположенный вблизи границы с Арменией, где глава государства общался с жителями недавно построенного жилого комплекса.

Алиев подчеркнул, что сложность и непредсказуемость процессов в современной геополитике требует от республики поддержания высокого уровня обороноспособности. По его словам, единственным гарантом безопасности Азербайджана являются собственные вооруженные силы, государственные институты и народ.



На этом фоне азербайджанский лидер не преминул «похвастать» крупными закупками новейших беспилотных систем, заключением контрактов на поставки истребителей (вероятно, американских) и масштабной модернизацией имеющихся боевых самолётов. Между тем он подчеркнул приверженность Баку к миру.

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало спустя две недели после встречи Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вашингтоне, где стороны подписали декларацию о намерениях построить мирные отношения. В свою очередь, Кельбаджарский район, который посетил глава Азербайджана, до событий второй карабахской войны около 30 лет находился под контролем армянских военных.

Впрочем, по мнению ряда экспертов, заявление Алиева о необходимости готовности к войне было адресовано отнюдь не Еревану. Армянский премьер всеми возможными способами демонстрирует готовность к миру с Баку, даже в ущерб интересам страны. В то же время отношения между Азербайджаном и Россией серьезно обострились и продолжают накаляться.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +9
    22 августа 2025 12:20
    Алиев заявил, что Азербайджан должен быть готов к войне


    Несмотря на этот каламбурчик от соседа по карте, ВВП, как джентльмен, не берущий слова обратно, поздравил супругу носорога с днём рождения и передал привет главазеру.
    Будем наблюдать реакцию вдали и совсем рядом среди диаспор и людей с двойным гражданством.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +5
      22 августа 2025 12:33
      Цитата: ZovSailor
      диаспор и людей с двойным гражданством.

      Азербайджанцев в России по самым скромным подсчетам 2 миллиона.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -4
        22 августа 2025 12:48
        михаилл
        Сегодня, 12:33
        Азербайджанцев в России по самым скромным подсчетам 2 миллиона.

        hi С нашей стороны пока осторожные шаги в рамках правового поля и законодательства РФ, но с явными намёками от многих общественных организаций РФ, что может быть хуже, что уже вызвало реакцию разных структур.
        Посмотрим, удастся ли бизнесу, крышуемому здесь лидерами диаспор доходчиво объяснить главазеру доступным человеческим языком, что будет с ним, когда они потеряют доходы и миллионам сородичей придётся возвращаться в южные родные края.
      2. sdivt Звание
        sdivt
        +6
        22 августа 2025 13:01
        Цитата: михаилл
        Цитата: ZovSailor
        диаспор и людей с двойным гражданством.

        Азербайджанцев в России по самым скромным подсчетам 2 миллиона.

        По данным переписи РФ, 2021 года, азербайджанцами себя назвали около 474,5 тысячи человек
        По годам:
        2002 - 621,8 т.чел
        2010 - 603 т.чел
        2021 - 474,5 т.чел
        На 2025 год, в России, дополнительно к этим цифрам, по данным МВД, находятся 331,7 т. граждан Азербайджана. Из них, зарегистрированных на миграционном учете - 122,6 тысяч человек

        Иными словами, цифра в "по самым скромным подсчетам 2 миллиона" (с) представляется завышенной
        Хотя, допускаю, у вас другие сведения, отличные от Росстата и МВД
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          0
          22 августа 2025 13:07
          так назвали себя а 2 миллиона это вообще
          1. sdivt Звание
            sdivt
            +2
            22 августа 2025 13:10
            Скажите, пожалуйста, с кем конкретно вы не согласны?
            С данными МВД или Росстата?
            Кого из них вы подозреваете в подлоге, или в халатной работе?)
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              -1
              22 августа 2025 13:11
              а где я выразила несогласие? назвали себя азерами столько а остальные сказали что они русские
              1. sdivt Звание
                sdivt
                +2
                22 августа 2025 13:17
                представил диалог, в паспортном столе:
                - гражданин, ваши фамилия имя отчество?
                - Самедов Халил Оглы!
                - национальность?
                - вах! русский я, нэ видиш, да?!

                в общем, понял вас, вопросов нет)
                1. Nastia Makarova Звание
                  Nastia Makarova
                  +4
                  22 августа 2025 13:48
                  так и происходит, ведь паспорта у них российские
                  1. bya965 Звание
                    bya965
                    -4
                    22 августа 2025 15:58
                    Цитата: Nastia Makarova
                    так и происходит, ведь паспорта у них российские

                    Да, но в паспортах РФ национальностЪ не пишут, ВАХ!

                    Методичку смените, сполились!
                    1. Nastia Makarova Звание
                      Nastia Makarova
                      0
                      Вчера, 11:04
                      Что за бред несёшь? Разговор об опросе
                2. bayard Звание
                  bayard
                  +1
                  23 августа 2025 00:20
                  Цитата: sdivt
                  - вах! русский я, нэ видиш, да?!

                  Молодой человек , речь о азербайджанцах , а не о зарегистрированных Росстатом мигрантах . Все азербайджанцы которых я знаю и вижу с паспортами граждан РФ и получили они его легко - на раз-два .
                  Сейчас азерской диаспоре серьёзно режут кормовую базу - лишают бизнеса , гражданства и вида на жительство . Овощные палатки пока не трогали у нас , а вот все известные мне магазины принадлежавшие этой диаспоре уже поменяли собственников . В крупном бизнесе ещё строже .
                3. Stas157 Звание
                  Stas157
                  0
                  23 августа 2025 10:13
                  Цитата: sdivt
                  - гражданин, ваши фамилия имя отчество?
                  - Самедов Халил Оглы!

                  Не раз наблюдал воочию, что они именами русскими представляются! Хотя по факту - "Халил Оглы".
              2. михаилл Звание
                михаилл
                -1
                23 августа 2025 00:24
                Цитата: Nastia Makarova
                остальные сказали что они русские

                Кстати да, минусуют азербайджанцы? Или кто?
                1. sdivt Звание
                  sdivt
                  +1
                  23 августа 2025 09:14
                  Цитата: михаилл
                  Кстати да, минусуют азербайджанцы? Или кто?

                  Минусуют недовольные)
                  В любой теме, про Азербайджан, про космос или сосиски - минусуют всегда недовольные
                  Ну вот есть такая категория людей - всегда и всем недовольная
                  Вот и вам, смотрю, минус поставили
                  Да и мне поставят, скорее всего)
                  1. михаилл Звание
                    михаилл
                    0
                    23 августа 2025 09:31
                    Цитата: sdivt

                    Ну вот есть такая категория людей - всегда и всем недовольная

                    Если бы за минус чуть-чуть кармы отщипывали, ну примерно 0,001 процент, то минусаторы сразу бы перевелись.
                    А мне тебе не жалко плюс поставить- все равно забесплатно.
                  2. михаилл Звание
                    михаилл
                    +1
                    23 августа 2025 09:40
                    Кстати да, я цитировал В.В. Путина, а мне минусы поставили- надо их привлечь за дискредитацию.
                2. Nastia Makarova Звание
                  Nastia Makarova
                  0
                  Вчера, 11:05
                  Тролли кто ещё 😁😁😁😁.......
        2. михаилл Звание
          михаилл
          +1
          22 августа 2025 13:24
          Цитата: sdivt
          Иными словами, цифра в "по самым скромным подсчетам 2 миллиона" (с) представляется завышенной
          Хотя, допускаю, у вас другие сведения, отличные от Росстата и МВД

          "В России проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно."(В. В. Путин. Выступление на итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай").
        3. владимир 290 Звание
          владимир 290
          +1
          22 августа 2025 13:30
          Вячеслав, может и так, уж очень их много. Вспомните старый анекдот про то, как бьют по лицу, а не по паспорту. wink
          1. sdivt Звание
            sdivt
            -3
            22 августа 2025 15:05
            Цитата: владимир 290
            может и так, уж очень их много

            а тут всё просто)
            давайте на примере покажу)
            вот решили вы отдохнуть на природе, где-нибудь на берегу реки...
            река большая, каждую минуту сотни тонн воды протекают
            спускаетесь вы к воде, и что мы видим?
            на поверхности плавает... ну, то самое, что в проруби не тонет)

            в общем, то, что мы чаще всего вокруг видим, это и есть то, что не тонет)
            а река... река, как наша жизнь, течет, но настроение уже испорчено
            вот как-то так)
        4. ARIONkrsk Звание
          ARIONkrsk
          +3
          22 августа 2025 14:52
          Цитата: sdivt
          Цитата: михаилл
          Цитата: ZovSailor
          диаспор и людей с двойным гражданством.

          Азербайджанцев в России по самым скромным подсчетам 2 миллиона.

          По данным переписи РФ, 2021 года, азербайджанцами себя назвали около 474,5 тысячи человек
          По годам:
          2002 - 621,8 т.чел
          2010 - 603 т.чел
          2021 - 474,5 т.чел
          На 2025 год, в России, дополнительно к этим цифрам, по данным МВД, находятся 331,7 т. граждан Азербайджана. Из них, зарегистрированных на миграционном учете - 122,6 тысяч человек

          Иными словами, цифра в "по самым скромным подсчетам 2 миллиона" (с) представляется завышенной
          Хотя, допускаю, у вас другие сведения, отличные от Росстата и МВД

          Вы верите данным ручного Росстата..., у них и инфляция терпимая, а мы в магазинах видим совсем иные цифры.
      3. Ivan№One Звание
        Ivan№One
        +2
        22 августа 2025 13:12
        Мексиканцев в сша миллионов 20 наверное
        Что-то мескика даже не думает рот на сша открывать
        Как так?
      4. hhurik Звание
        hhurik
        +9
        22 августа 2025 13:22
        Предлагаю объявить в России мобилизацию всех обладателей гражданства Азербайджана - с депортацией хором оных к местам приписки военкоматов на территории готовящейся к войне державы. Ну а че - нельзя допустить недобора в армию, поможем чем можем. drinks
        https://vk.com/video-24977665_456239609
      5. Голландец Михель Звание
        Голландец Михель
        +4
        22 августа 2025 14:53
        Азербайджанцев в России по самым скромным подсчетам 2 миллиона
        И все это будущая пятая колонна!
      6. zloybond Звание
        zloybond
        0
        23 августа 2025 08:58
        видимо лучше говорить - персов)))????
    2. frruc Звание
      frruc
      +1
      22 августа 2025 12:51
      ZovSailor
      Будем наблюдать реакцию вдали

      В мире и без того много наблюдателей, боюсь, что одними наблюдениями не отделаемся.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        22 августа 2025 13:02
        В публикации упущен очень интересный момент в отношении Армении из выступления Алиева, а вроде бы задружились с Николкой:
        Он агрессивно высказался в адрес Армении и ее народа, хотя только 8 августа было парафировано соглашение о мире между Арменией и Азербайджаном.

        «В каком обществе живет Армения? В обществе, которое во время оккупации сделало грабеж своим основным источником дохода. Это больное общество, и я говорю об этом открыто. Я не хочу никого оскорблять. Что мы им сделали, что плохого мы совершили, чтобы столкнуться с таким варварством?! Все города и села были разрушены, мечети разрушены, осквернены, люди были убиты, сожжены. После Второй Карабахской войны они через посредников попросили у нас время, чтобы забрать свое барахло. Мы даже дали им время. А что они сделали? Сожгли, вырубили деревья. Разве человек способен на такое? Ведь это делали не только лидеры сепаратистов. Это делалось массово. То есть мы должны знать, кто перед нами, кто наши соседи», — цитирует азербайджанского лидера CBC TV.
        Алиев призвал соотечественников быть бдительными.

        «Все это позволит нам всегда иметь превосходство. Сегодня я говорю это снова, мы заявляем как народ-победитель: мы не забудем это зло», — сказал президент Азербайджана.

        https://eadaily.com/ru/news/2025/08/21/azerbaydzhan-gotovitsya-k-voyne
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -3
        22 августа 2025 13:07
        frruc
        Сегодня, 12:51
        В мире и без того много наблюдателей, боюсь, что одними наблюдениями не отделаемся.

        hi Сейчас идёт брожение и мышиная возня среди той стороны и коммерсантов здесь и там.
        Пока Кремль не делает резких движений, полагая, что ошибки в самом начале и зародыше ещё можно купировать и исправиться.
        Наглядный пример предателя интересов своего народа п ши няня должен образумить горячую и не всегда умную голову, за неимением таковой, придётся страдать народу, предупреждений было более чем достаточно, а врагов у РФ с ножом в спину более чем, чтобы вести длительную воспитательную работу с каждым. am
    3. knn54 Звание
      knn54
      -3
      22 августа 2025 12:57
      Давно на Дербент зубы точат.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -1
        22 августа 2025 13:11
        knn54
        Сегодня, 12:57
        Давно на Дербент зубы точат.

        hi Дербент на порядки древнее народа, название которого появилось чуть более 100 лет.
        А больше понимания к городу и его истории имеют, таки ИРИ с момента основания персами, но никак не наследники революции большевиков.
      2. irdidaal Звание
        irdidaal
        +3
        22 августа 2025 14:28
        Ну это от головокружения от успехов, Турция гадит. Карта так легла, пока... Если скоординировать действия с Ираном, да подогреть дагестанцев, эту проститутку Алиева выкинут как использованный . но для этого нужны действия, а с этим у нас как всегда туго.
    4. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      22 августа 2025 13:05
      Проблема заведующего бакинским овощным рынком в том, что он в Советской Армии не служил. Если бы служил, то знал - азербайджанцы служили, в основном, на кухнях и продскладах, а в боевых частях - исключение. Так что, то что ни массой задавили ополчение Кара - Баха - это еще не повод для понтов.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -2
        22 августа 2025 13:19
        ТермиНахТер
        Сегодня, 13:05
        Проблема заведующего бакинским овощным рынком в том, что он в Советской Армии не служил.

        hi Проблема неумной тщеславной головы да ещё с несколькими хозяевами - мелко бриты, исраэлевцы, султан, морковка ЕС и др. не должны быть испытанием для российского народа и его интересов, которых итак с СВО предостаточно.
        Поэтому здесь уместно вспомнить слова ИВС, что в данном случае дети за отца отвечают, если они вредят целому народу. am
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +1
          22 августа 2025 13:21
          Его папа был генерал КГБ, а в КГБ дураков не держали. Однако, сыночек, против папы, сильно слаб головушкой.
          1. ZovSailor Звание
            ZovSailor
            -1
            22 августа 2025 13:31
            ТермиНахТер
            Сегодня, 13:21
            Его папа был генерал КГБ, а в КГБ дураков не держали. Однако, сыночек, против папы, сильно слаб головушкой

            hi К сожалению, бывали исключения и в КГБ, как и предатели - Калугин, Бакатин и др.
            А голова неумного врага не должна препятствовать интересам и национальной безопасности российскому народу и государству. Не доходит через голову, дойдёт чз пятую точку.
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              +2
              22 августа 2025 13:49
              Какой Бакатин кгбшник? Его поставили, чтобы КГБ развалить. А Калугин - очень даже не глупый тип, а то, что предатель, так это из другой песни.
              1. ZovSailor Звание
                ZovSailor
                +3
                22 августа 2025 14:44
                ТермиНахТер
                Сегодня, 13:49
                Какой Бакатин кгбшник? Его поставили, чтобы КГБ развалить. А Калугин - очень даже не глупый тип, а то, что предатель, так это из другой песни.

                hi Именно поэтому я понимаю позднюю Брежневскую эпоху, как появление во всех сферах, в том числе силовых структурах людей с непрофессиональными качествами, а только с каръеристскими наклонностями, поступившими через кум-сват знакомства.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  +3
                  22 августа 2025 14:51
                  Ну, Алиев и Калугин пришли работать в КГБ, задолго до Брежневской эпохи.
                  1. ZovSailor Звание
                    ZovSailor
                    +1
                    22 августа 2025 15:10
                    ТермиНахТер
                    Сегодня, 14:51
                    Ну, Алиев и Калугин пришли работать в КГБ, задолго до Брежневской эпохи.

                    hi Всё это лишь подтверждает уровень профессионализма и подготовки кадров в силовых структурах времён ИВС и снижение профессионализма и штабной культуры в позднюю эпоху застоя, когда сменилось одно- другое поколение героев времён ВОВ, впрочем, это другая история.
                    1. ТермиНахТер Звание
                      ТермиНахТер
                      +3
                      22 августа 2025 16:05
                      Просто, во времена Иосифа Виссарионовича, степень ответственности была другая, а потом, или поругают на партсобрании, или выговор объявят)))
      2. hiller Звание
        hiller
        +4
        22 августа 2025 13:48
        Извините, но с Вами не согласен. В бытность мою командиром мотострелковой роты были преобладающие национальности : азербайджанцы и узбеки. Справедливости и объективности ради они состояли на должностях пулемётчиков, гранатомётчиков, снайперов. Речь идёт о ГСВГ
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          -4
          22 августа 2025 13:51
          А где вы ротой командовали? Если на югах - то да, верю могло быть, там их бывало многовато. Однако на должностях, где требовались какие-то знания, там они встречались редко, как и выходцы из Средней Азии.
          1. hiller Звание
            hiller
            +3
            22 августа 2025 13:52
            Повторюсь . Речь шла о ГСВГ
            1. ТермиНахТер Звание
              ТермиНахТер
              -3
              22 августа 2025 13:53
              Странно, за границу набирали в основном славян. Но, всякое бывет.
              1. hiller Звание
                hiller
                +4
                22 августа 2025 13:57
                Извините, "славян" набирали в привелегированные части. Например Берлинская бригада. Карлсхост. Там - да.. Хотя и там в танковых батальонах на должностях закидных (заряжающих танки были Т-55) состояли представители именно тех национальностей.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  +1
                  22 августа 2025 14:32
                  Ну, для заряжающего мозги вообще не нужны, главное здоровье)
                  1. hiller Звание
                    hiller
                    0
                    22 августа 2025 15:02
                    Бесспорно. Бери больше, кидай дальше, отдыхай пока летит laughing
              2. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                22 августа 2025 15:18
                Цитата: ТермиНахТер
                за границу набирали в основном славян

                Так было примерно до конца семидесятых. А в восьмидесятых половину личного состава и даже больше составляли азиаты и кавказцы. Так что на всех каптёрок и складов не хватало.
                Кстати, из-за того, что горячие южные парни приставали к немкам и воровали бельё с балконов к середине восьмидесятых запретили увольнительные, а потом, вообще, за пределы части выпускали только посыльных во время тревоги.
                1. ТермиНахТер Звание
                  ТермиНахТер
                  -3
                  22 августа 2025 16:02
                  Не буду спорить - поскольку служил в других местах и уже в конце 80-ых.
    5. Монтесума Звание
      Монтесума
      +1
      22 августа 2025 13:09
      Цитата: ZovSailor
      Несмотря на этот каламбурчик от соседа по карте, ВВП, как джентльмен, не берущий слова обратно, поздравил супругу носорога с днём рождения и передал привет главазеру.

      Именно так, передал привет Ильхаму через его жену, но на фоне недавних "приветов" по нефтебазе в Одессе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR, это выглядит неким троллингом.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        -2
        22 августа 2025 13:22
        Монтесума
        Сегодня, 13:09
        Именно так, передал привет Ильхаму через его жену, но на фоне недавних "приветов" по нефтебазе в Одессе, принадлежащей азербайджанской компании SOCAR, это выглядит неким троллингом.

        hi Совершенно верно, в большой политике и дипломатии нет посторонних намёков, звуков, а каждое слово намерено донести до другой стороны истинный смысл.
        Для непонятливых на голову действуют другие методы уже через пятую точку, как говорят у нас в народе. am
        1. oldzek Звание
          oldzek
          0
          22 августа 2025 19:36
          эх...люди,люди.я в служил в ГСВГ 67-69года.унас в роте(танковой)были два азербайджанца.один и правда ушел в повара (нештатники)мотался по командировкам на полигон.а вот другой честно два года зарядным.но что интересно,попробуйте не ошибиться назвав фамилию нашего контрика...азера.
    6. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      23 августа 2025 13:41
      А я считал его ( Алиева) умным человеком и руководителем. Ошибся. Бывает…
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +1
        23 августа 2025 13:49
        Андрей Николаевич
        Сегодня, 13:41
        А я считал его ( Алиева) умным человеком и руководителем. Ошибся. Бывает

        hi В отношении ума не буду спорить, тому как лично не знаком, а по жадности, алчности хитрости вполне соответствует горному иврэйцу, но до султана явно не дотягивает.
  2. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    0
    22 августа 2025 12:21
    Мы то понимаем, что под его заявлением скрыто сильное желание воевать с нами.
    1. frruc Звание
      frruc
      0
      22 августа 2025 12:33
      Алиев заявил о необходимости вооруженных сил страны быть готовыми к войне.

      Идиот. Больше нечего комментировать.
      1. Солдатов В. Звание
        Солдатов В.
        -3
        22 августа 2025 12:54
        Да пусть воюет, хоть с кем, правда если с Россией то должен знать она всегда побеждает. Вот Путин поздравил жену Алиева это чистый троллизм. А завтра по всей России арестуют всех глав азербайджанских диаспор во всех регионах России. hi
        1. frruc Звание
          frruc
          -2
          22 августа 2025 13:00
          Солдатов В.
          А завтра по всей России арестуют всех глав азербайджанских диаспор

          Да куда там ! Посмотрите, что с с этими украинцами творится, аресты агентов и пособников происходят фактически в ежедневном формате.
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      22 августа 2025 13:06
      У него, сильное желание выслужиться перед хозяевами из Лондона, а вот воевать с Россией, он боится до поносу)))
  3. Rassamaha Звание
    Rassamaha
    -2
    22 августа 2025 12:25
    будет грузия - 2
    и смотреть будем, как Алиев жует галстук
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +15
    22 августа 2025 12:27
    Односторонняя "дружба народов" и бесконечное закрывание глаз на выкрутасы "братских республик" почему-то всегда приводят к подобным результатам. Во все времена уважают только силу, все иное воспринимается как слабость. Грузинов на "второй фронт" развести не смогли, решили через aзеров, к тому же у них огромная агентурная сеть внутри РФ, налаженная через диаспору, которая была длительное время неприкосновенной.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +4
      22 августа 2025 12:40
      Азербайджанские диаспора самая давняя в РФ. И по-русски хорошо. Интересно, как будут простые азербайджанцы реагировать на высылку на историческую родину реагировать recourse пока разных их руководителей высылают, аннулируя их гражданства
      1. antiaircrafter Звание
        antiaircrafter
        +1
        22 августа 2025 12:53
        Цитата: Reptiloid
        будут простые азербайджанцы реагировать на высылку на историческую родину

        С радостью вернутся с чужбины к могилам предков.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          -1
          22 августа 2025 13:25
          Цитата: antiaircrafter
          будут простые азербайджанцы реагировать на высылку на историческую родину

          С радостью вернутся с чужбины к могилам предков.

          Как бы не так, имел возможность пообщаться с некоторыми азербайджанцами из сферы торговли овощами-фруктами, которых давно уже знаю, так они и не думают следовать алиевской линии, у них здесь бизнес налаженный, дети в школах учатся. Не говорю за всех, но от этих нехорошие слова услышал в адрес Ильхама.
        2. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          -1
          22 августа 2025 15:31
          Цитата: antiaircrafter
          ........ С радостью вернутся с чужбины к могилам предков.
          Ага! А там все места заняты, типа мы тут живём , а вы на всё готовое am
          самолёт летел, колёса терлися, хорошо без вас, а вы припёрлися am
      2. Million Звание
        Million
        +2
        22 августа 2025 13:13
        Да ну,не вышлют никого,скорее наоборот,раздадут российское гражданство всем желающим азербайджанцам,которые ломанутся в Россию.
  5. acetophenon Звание
    acetophenon
    +1
    22 августа 2025 12:32
    Турки и американцы радостно потирают ладошки:
    - Деньги к деньгам!
  6. Reptiloid Звание
    Reptiloid
    0
    22 августа 2025 12:33
    отношения между Азербайджаном и Россией серьёзно обострились

    Находятся азербайджанские политики, кроме Алиева, которые угрожают России, именно намекая на военные действия.
  7. Холостой_пистон Звание
    Холостой_пистон
    0
    22 августа 2025 12:37
    Геополитика это как домино. 2008 году проявили слабость и отсутствие воли не взяли Тбилиси, вот и пожинаем плоды не решительности.
    1. Дон Аналитик Звание
      Дон Аналитик
      0
      22 августа 2025 13:36
      Она тебе нужна та Тбилисси.
      Британский агент?
      1. Иван Кузьмич Звание
        Иван Кузьмич
        -1
        23 августа 2025 00:14
        Цитата: Дон Аналитик
        Она тебе нужна та Тбилисси.
        Британский агент?

        привет взять под было чтобы разграбить сжечь и уйти
    2. 30 вис Звание
      30 вис
      -4
      22 августа 2025 15:08
      Цитата: Холостой_пистон
      Геополитика это как домино. 2008 году проявили слабость и отсутствие воли не взяли Тбилиси, вот и пожинаем плоды не решительности.

      Плоды невзятия Тбилиси это нейтральная политика Грузии в настоящее время . ет разговоров о вступлении в Нато , замолчали стремящиеся в Евросоюз , нет поддержки бандерии . Время лечит . Православная Грузия выздоравливает .
  8. ulembeck Звание
    ulembeck
    +7
    22 августа 2025 12:38
    Алиев заявил, что Азербайджан должен быть готов к войне

    Вот. А началось всё с игнора 80-летия Победы (оказался занят важными делами).
  9. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +8
    22 августа 2025 12:39
    Собрать всех носорогов с Фуд Сити и отправить в Баку.
    Это главному носорогу еще целая дивизия.
  10. Deadушка Звание
    Deadушка
    +7
    22 августа 2025 12:41
    Друг познается в беде.
    Когда у страны наступают трудные времена открываются личины "друзей".
    Почему нельзя вести внешнюю политику как США и Британия - "ты мне друг пока интересен"?!.
  11. opuonmed Звание
    opuonmed
    -6
    22 августа 2025 12:41
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о необходимости вооруженных сил страны быть готовыми к войне

    США дали добро на это??
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    22 августа 2025 12:42
    Усатый таракан кто за тебя подпряжётся - Эрдоган ? laughing Англия ? laughing А вчём выражается обострение наших отношений с Азербайджаном ,тем что мы уничтожаем активы Алиева на Украине? Причём в воспитательных целях.Вся это риторика усатого таракана - только для Пашиняна ,который должен появится в Москве до отъезда Путина в Пекин. Ага ,мир они в Вашингтоне подписали !? laughing
    1. Солдатов В. Звание
      Солдатов В.
      -2
      22 августа 2025 13:09
      Андрей не понимаю зачем Трампу ехать в Пекин, есть палочками как китаец и пить русскую водку? И слушать от этих лидеров "Трамп ты не прав". hi
      Прошли те времена когда наших лидеров угощали дешёвым гамбургером в США в уличной забегаловке. drinks
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        22 августа 2025 13:15
        Владимир . hi Трампу ещё туда попасть надо .Но там его ни кто не будет хвалить раз в минуту.Там он будет на равных со всеми.Да парад будет впечатляющий. Как бы он после этого не улетел в Вашингтон один ,без пула журналистов - впервые в жизни дико нажравшись. laughing
        1. Солдатов В. Звание
          Солдатов В.
          -2
          22 августа 2025 13:19
          Я думаю у китайцев хватит войск чтобы парад длился весь рабочий день с 8 утра до 17 вечера. Пусть получит полное удовольствие. hi
  13. potterz Звание
    potterz
    +2
    22 августа 2025 12:44
    Маразм крепчал..... Его зеля укусил?
  14. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -3
    22 августа 2025 12:49
    Интересно с кем?
    С армянами замирились же
    Понятно на кого намекает, недошах этот, осмелел мальчик усатый
        nik-mazur
        0
        22 августа 2025 15:24
        Цитата: Paranoid62
        Троллинг высокого уровня

        Почему-то вспомнился уже старый анекдот:
        – Алло! Это Владимир Вдадимирович вас беспокоит. Мадам Меркель можно к телефону?
        – Мадам Меркель не может с вами разговаривать – она спит.
        – Хорошо. Если проснётся, пусть перезвонит.
        – В каком смысле, если?!
    antiaircrafter
    -1
    22 августа 2025 12:51
    Россия должна быть готова закрыть границу с Азербайджаном, в целях предотвращения гуманитарной катастрофы на юге России, в случае войны Азербайджани с кем бы то ни было.
  17. Slon_on Звание
    Slon_on
    +2
    22 августа 2025 12:54
    У заведующего овощебазы после разгрома полупартизанской армии Карабаха от тщеславия помутнение рассудка случилось.
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      -2
      22 августа 2025 13:18
      Это называется головокружение от успехов
      Жаль сейчас никак его не заземлить
      Да и не факт, что стали бы, не будь даже 4ый год дейсвий на 404
      Мид там что-то про союзника говорит
  18. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    -1
    22 августа 2025 12:58
    султанчик решил повоевать, возомнил себя тимуром, александром и наполеоном в одном лице?!
  19. Дилетант Звание
    Дилетант
    -1
    22 августа 2025 13:07
    В Азербайджане уже был в президентах один русофоб, "друг украинцев" и англичан, турецкий ставленник по фамилии Эльчибей. Был изгнан собственным народом под руководством папы Г.Алиева и сдох в Турции, по одной из версий от отравления.
    Ильхама в Ростов точно не возьмут....
  20. _Ugene_ Звание
    _Ugene_
    0
    22 августа 2025 13:11
    вот д.урачок, неужели не видит к чему это украину привело? или ему пофиг на свою страну?
  21. Горный стрелок Звание
    Горный стрелок
    -3
    22 августа 2025 13:15
    Ему не к войне надо готовиться, а к разгрому и капитуляции... Дурной совсем стал. Моча в голову ударила.
    Пусть пересмотрит результаты 5-и дневной войны.
  22. Дон Аналитик Звание
    Дон Аналитик
    +1
    22 августа 2025 13:48
    Сейчас в Азербайджане политики, военные, эксперты настроенны агрессивно по отношению к своим соседям.
    Несколько дней назад в интервью президент Алиев перечислил своих союзников: государства центральной азии, Турция, США, Евросоюз.
    Думаю что для Азербайджана не только оборона имеет значение. В силу смены парадигм геопалитики, Азербайджан хочет быть готов, умерить свой аппетит, при реальной возможности за счëт соседей.
    1. Дон Аналитик Звание
      Дон Аналитик
      0
      22 августа 2025 13:53
      А соседи важны в жизни каждого, в том числе государства.
      Более прогматичное отношение к бывшим советским республикам - правильное направление. Оздоровит отношения!
      Госпожу Алиеву правильно поздравили, уважать соседей надо, даже если дружить не со всеми получается.
  23. Alex66 Звание
    Alex66
    +5
    22 августа 2025 13:51
    Получается Алиев с Пашиняном помирились на почве ненависти к России под руководством США? И сейчас часть их граждан вполне могут оказаться агентами работающими против России.
  24. Вайфу Звание
    Вайфу
    -3
    22 августа 2025 14:44
    Помидоровый властелин что-то совсем разошелся.
  25. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +2
    22 августа 2025 14:54
    Цитата: knn54
    Давно на Дербент зубы точат
    Сточат! wink
  26. Wratch Звание
    Wratch
    0
    22 августа 2025 14:58
    Вот уж действительно западный трэнд"" слабоумие и отвага" с стане воинственных лимитрофов прибыло,к трибалтийцам присоединилось могучая азербайджанское государство. Как уже достали страны-идиоты..
    1. guest Звание
      guest
      -1
      22 августа 2025 15:04
      Цитата: Wratch
      Как уже достали страны-идиоты..

      Ну так мы их разбаловали.
  27. Сергей Митинский Звание
    Сергей Митинский
    0
    22 августа 2025 15:07
    Довыёживался носатый

    Но тем не менее посыл статьи совершенно неправильный к войне не с Россией а в первую очередь с Ираном который во всем получит поддержку Китаю которому активно не понравится этот "туранский" коридор говится Азербайджан

    И тут уже войнушка будет совсем другая чем с Израилем потому что будут учавствовать многочисленные сухопутные армии

    Учитывая крайне хлипкое сообщение не в пример сообщению НАТО с Украиной положение Азербайджана можно считать незавидным потому что вероятно со стороны России его может ожидать второй фронт

    Армения в этом случае активно впишется против своего давнего врага и ее может ожидать уже атака со стороны Турции то есть в этом случае мы будем иметь классический вариант начала 3 мировой войны

    Грузия тут будет ключевой страной и будет ареной битвы держав за границу с Азербайджаном

    Итого мы имеем в сухом остатке очень и очень печальную судьбу Азербайджана который пострадает в весьма значительной степенти больше всех

    А Путин свом поздравлением жены Алиева только цинично вытер об него ноги

    Такое не прощается и Алиев об этом хорошо знает
    1. Сергей Митинский Звание
      Сергей Митинский
      -1
      22 августа 2025 15:16
      И в качестве дополнения
      Раскол и без того хлипкого НАТО в этом случае обеспечен ,потому что часть его с членов во главе с Францией выступит категорически против помощи Азербайджану в ущерб Армении и возможно будет помогать самой и Армении и Ирану
      1. Бонч
        Бонч
        -1
        22 августа 2025 15:28
        У вас какие то странные мысли о хлипкости НАТО. Что Донни скажет, то и будут делать. Никакого раскола не будет. НАТО создано США и находятся под ПОЛНЫМ конторолем США. Как скажут, так и сделают.Одна фраза генсека НАТО Рюгге, который Трампа назвал папочкой - показатель. Завязывайте Смотреть Соловьев Live и начинайте думать. Рекомендую развивать в себе критическое мышление.
        1. Сергей Митинский Звание
          Сергей Митинский
          0
          22 августа 2025 15:56
          У вас не то чтобы странные ,но совершенно недостаточные представления что такое НАТО в нынешнем виде
          Вы ознакомьтесь сперва с тем как создавалось НАТО и с тем в каком виде и когда к нему присоединилась Франция
          А также как в НАТО абсолютное большинство стран относятся к Турции, включая курдский вопрос
          Ознакомьтесь так же отношениями некоторых стран членов НАТО в первую очередь Греции и в меньшей степени скандинавских стран к Турции без привязки ко всякому НАТО и тогда ваши мысли претерпят по этому поводу, я надеюсь претерпят значительные изменения
          А по поводу США скажу вам так эта не поворотливая и маломобильная телега с впряженными в нее Лебедью раком и щукой под названием НАТО давно уже вызывает раздражение в самих США и напрашивается на переформатирование
          1. Бонч
            Бонч
            0
            22 августа 2025 15:59
            Какая разница, кто и как внутри НАТО относится друг к другу. Пока США сильны они будут диктовать свою волю другим. Я знаю, как создавалось НАТО. Европа, без Америки это ничто.
            1. Сергей Митинский Звание
              Сергей Митинский
              -1
              22 августа 2025 16:03
              Да вы не знаете собственно ничего
              Перечитайте мой ответ еще раз
              НАТО в нынешнем виде США НЕ НУЖНО
              Они вероятно ничего не будут делать чтобы НАТО расколоть ,но и мешать внутренним процессам такого раскола они не будут
              Доказательством вам нынешнее отношения Америки Трампа к Европе в условиях нынешней войны Украины с Россией
              1. Бонч
                Бонч
                0
                22 августа 2025 16:10
                Почему вы решили, что я ничего не знаю?! И с чего вы решили, что НАТО США не нужно?! Вы много примеров привести можете, когда США в одиночку воевали, кроме американо-мексиканской войны и испано-американской войны?! США всегда отдупляют и гонят перед собой всех своих союзников.
                1. Сергей Митинский Звание
                  Сергей Митинский
                  -1
                  22 августа 2025 16:13
                  В том то и дело что от этих союзников для США в их войнах ,исключая может быть Британию как от козла молока. Это нахлебники, а не союзники с совершенно разными и даже противоположными как в случае с Турцией геополитическими и государственными интересами
                  1. Бонч
                    Бонч
                    0
                    22 августа 2025 16:19
                    Турков штаты нагнули. Зангезурский коридор, соглашение подписанное под диктовку США и подписанное в Вашингтоне, а не в Анкаре.. Турков и бриттов обломали. Армян резать никто не собирается. Зачем, если то, что хотели и так достигнуто? Армяне во главе со своим ушастым будут дальше сидеть на попе ровно, вспоминая "Великую Армению" получая подачки от США. Да, они не великая страна, зато у них все тихо мирно и стабильно.
                    1. Сергей Митинский Звание
                      Сергей Митинский
                      -3
                      22 августа 2025 16:23
                      Никто там не будет сидеть " на попе ровно"
                      Армения униженная и опущенная сегодня от безысходности ,но вспыхнет как спичка с таким развитием событий
                      Положение "ушастого" там сильно отличается от единоличной власти Алиева в Азербайджане и его просто снесут вместе с его кликой
                      1. Бонч
                        Бонч
                        0
                        22 августа 2025 16:26
                        Не будет ничего. Армения, будет сидеть на своем "седалище" ровно. Армяне сами выбрали ушастого. И хотят стабильности.
                      2. Сергей Митинский Звание
                        Сергей Митинский
                        -2
                        22 августа 2025 16:28
                        Ничего в ходе ваших размышлений я изменить не могу
                        Поэтому следите лучше за событиями
                      3. Бонч
                        Бонч
                        -1
                        22 августа 2025 16:34
                        Я и слежу, поэтому из того вы написали к реальности не имеет никакого отношения. Всего вам хорошего. Жду вас в теме будущих событий. Надеюсь с вами подискутировать
            2. Сергей Митинский Звание
              Сергей Митинский
              -2
              22 августа 2025 16:06
              Еще раз вам повторю .Раскол НАТО к этой войне неизбежен
              Франция 100% ,а с нею немалое количество европейских членов НАТО выступит со своим особым мнением и соответственно Турцию в этой войне ожидает совсем не та поддержка которую вы возможно представляете
              1. Бонч
                Бонч
                0
                22 августа 2025 16:12
                Не будет никакого раскола. Пока США диктуют волю и имеют для этого силы и средства, НАТО, созданное США будет делать все, что прикажут из Вашингтона.
                1. Сергей Митинский Звание
                  Сергей Митинский
                  -1
                  22 августа 2025 16:20
                  Вы ничего из моих комментариев не поняли
                  Никто их не заставит делать то что прикажут из Вашингтона ,тем более вопреки своим интересам .
                  В США это отлично понимают в отличие от вас и поэтому НАТО в нынешнем виде Америки не нужно
                  И еще ведь не факт как к этой вероятной войне в США отнесутся
                  Ведь этот коридор нужен прежде всего Турции и Азербайджану и отдав его на откуп США они отлично понимают что рано или поздно он перейдет в их руки
                  Так что США совсем не факт ,что безоговорочно поддержат Азербайджан а скорее всего они займут такое же положение над схваткой как в нынешней войне
                  1. Бонч
                    Бонч
                    -1
                    22 августа 2025 16:26
                    Какая еще война без ведома США?! О чем вы????
  28. Mazunga Звание
    Mazunga
    +3
    22 августа 2025 16:26
    ну хорошо вообще то он сказал как лидер своей нации а не дружбонародник
  29. Горий Звание
    Горий
    -1
    22 августа 2025 22:16
    И к капитуляции тоже пусть подготовятся ....
  30. Васян1971 Звание
    Васян1971
    -1
    23 августа 2025 01:11
    По его словам, единственным гарантом безопасности Азербайджана являются собственные вооруженные силы, государственные институты и народ.

    Вот щас турецкому боссу обидно стало, наверняка...
  31. zontov79 Звание
    zontov79
    0
    23 августа 2025 04:44
    Чурка полуграмотная, надо этого козла щемить везде где можно.
  32. Алексей Алексеев_5 Звание
    Алексей Алексеев_5
    0
    23 августа 2025 13:24
    Представляю непроизвольное мочеиспускание у азербайжанских генералов ,во время такого заявления
  33. KatJoj Звание
    KatJoj
    0
    23 августа 2025 13:27
    Азербайджан хочет чтобы и на его улице началось сво?
  34. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    23 августа 2025 17:46
    К войне с Ираном или с Россией? Надеется, что штаты с Израилем и Турцией заступится?
  35. RockerMan Звание
    RockerMan
    0
    23 августа 2025 18:04
    Цитата: bayard
    Цитата: sdivt
    - вах! русский я, нэ видиш, да?!

    В крупном бизнесе ещё строже .

    Самый доходный бизнес у них торговля гнилыми помидорами фуд сити и тряпками в садоводе. Не похоже что оленевод собирается свои кошельки переформатировать.