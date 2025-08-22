Тюремные сроки до пяти лет: на Украине вводят уголовную ответственность за попытку побега из страны

5 869 34
Тюремные сроки до пяти лет: на Украине вводят уголовную ответственность за попытку побега из страны

В украинский парламент (Верховную раду) внесен законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания для граждан, пойманных при попытке побега из страны.

Согласно внесенному новым украинским премьер-министром Свириденко законопроекту, предлагается наказывать за незаконное пересечение границы или за попытку незаконного пересечения границы во время действия военного положения штрафом до 170 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей) или лишением свободы.



При этом уголовной ответственности можно будет избежать, если беглец вернется на Украину в течение трех месяцев после пересечения границы и добровольно сдастся властям (если к этому моменту в отношении человека еще не будет заведено уголовное дело).

Также украинский премьер предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение сроков пребывания за границей мужчин мобилизационного возраста. Если военнообязанный гражданин вовремя не вернется на Украину, ему будет грозить штраф до 51 тысячи гривен (около 100 тысяч рублей) или тюремный срок от 3 до 5 лет. В настоящее время украинских граждан, пойманных при попытке побега из страны, как правило, доставляют в ближайший ТЦК, откуда в большинстве случаев отправляют непосредственно в ВСУ.

Стоит отметить, что, учитывая крайне низкие шансы уцелеть в случае мобилизации в ВСУ, можно сказать, что предложенный украинским правительством законопроект предоставляет военнообязанным мужчинам возможность «отсидеться» в тюрьме до конца вооруженного конфликта.
34 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sagitovich Звание
    sagitovich
    +6
    22 августа 2025 12:44
    Этим они дали официальное подтверждение что Украина -это большая тюрьма!
    За побег из тюрьмы 5 лет!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +2
      22 августа 2025 12:51
      тюремный срок от 3 до 5 лет
      5 лет лучше чем 300 или 200....
      1. frruc Звание
        frruc
        +3
        22 августа 2025 12:53
        ответственность за попытку побега из страны

        Вот укpoжопым и безвиз.
        1. владимир 290 Звание
          владимир 290
          +1
          22 августа 2025 13:40
          Василий, думаете, что они недостаточно скакали? Еще бы насчет кружевных трусов рада ихняя пояснила, может и с ними кинули. wink
        2. Голландец Михель Звание
          Голландец Михель
          +5
          22 августа 2025 14:58
          Цитата: frruc
          Вот укpoжопым и безвиз
          И демократия с общечеловеческими ценностями в придачу wink
      2. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +3
        22 августа 2025 12:56
        Цитата: Uncle Lee
        5 лет лучше чем 300 или 200....

        А вы увереныы, что возможно даже со здания суда он в 4 стенки попадет? Я думаю калашмат в руки и в опорник под "конкровск "куда-нибудь на мясцо. См.пост ниже. Это очередная компания по пополнению арахнидских войск.
        1. Uncle Lee Звание
          Uncle Lee
          0
          22 августа 2025 12:57
          Цитата: Алексей_12
          в опорник под конкровск куда-нибудь на мясцо.

          Да и пусть их !
          1. Алексей_12 Звание
            Алексей_12
            +1
            22 августа 2025 13:08
            НУ если стрелять будут.Тут вопросов нет. Это легко обнаруживается. НАгар на правой руке в любом случае будет. Слюной обнаруживается без проблем. 1 линия штурмы в полон не берет обычно. Нет ресурсов охранять "поваров". Только если свой пацан не в состоянии передвигаться 1/2 номер остаются оказывать такмед певый и ждать 2-ю линию.
            1. владимир 290 Звание
              владимир 290
              0
              22 августа 2025 13:44
              Да в СА так и учили, хотя и ни где не написано, что у тебя за спиной никого при наступлении не должно оставаться, чужих раненых в том числе.
              1. Алексей_12 Звание
                Алексей_12
                +2
                22 августа 2025 13:50
                Цитата: владимир 290
                что у тебя за спиной никого при наступлении не должно оставаться, чужих раненых в том числе

                Увы, не все, что написано кровью - есть в наставлениях и прочих материалах. Для этого есть инструктора. Которые, вот такие вот истины - и вдалбливают с "пеленок". У меня было много инструкторов - но я жив благодаря их опыту и передавал сам. Иногда на "великорусском" и не только.
                1. Мрачный Жнец Звание
                  Мрачный Жнец
                  -2
                  22 августа 2025 14:59
                  Цитата: Алексей_12
                  Цитата: владимир 290
                  что у тебя за спиной никого при наступлении не должно оставаться, чужих раненых в том числе

                  Увы, не все, что написано кровью - есть в наставлениях и прочих материалах. Для этого есть инструктора. Которые, вот такие вот истины - и вдалбливают с "пеленок". У меня было много инструкторов - но я жив благодаря их опыту и передавал сам. Иногда на "великорусском" и не только.

                  Сдается мне, мил человек. Вы диванный.
                  Нагар на руке, инструктора помогшие выжить...
                  Нда. Все веселее и веселее.
                  1. Алексей_12 Звание
                    Алексей_12
                    +1
                    22 августа 2025 15:02
                    Цитата: Мрачный Жнец
                    Сдается мне, мил человек

                    Не судите - да не судимы будите. (с)
                    Вы линкольн - охотник на вампиров? НУ расскажите как вы лично не диваном были. Мы только поприветствуем героя. soldier
                    1. Мрачный Жнец Звание
                      Мрачный Жнец
                      +1
                      22 августа 2025 15:09
                      Цитата: Алексей_12
                      Цитата: Мрачный Жнец
                      Сдается мне, мил человек

                      Не судите - да не судимы будите. (с)
                      Вы линкольн - охотник на вампиров? НУ расскажите как вы лично не диваном были. Мы только поприветствуем героя. soldier

                      Алексей!
                      Мне 58. Я уже давно не герой.
                      Но, если вас интересует мой послужной список:
                      1986-88 строчка.
                      88-92 ЧВВАУШ.
                      92- 99 ВТА
                      99-08 МВД.
                      И уже с выходом на пенсию, в 08 - гражданские специальности. Электрик.
                      1. Алексей_12 Звание
                        Алексей_12
                        +3
                        22 августа 2025 15:15
                        Приятно познакомится! drinks
                        45. Вышел на пенсию недавно и вернулся с командировки после ранения. Чечня 2-я. С перерывами (понятно где). В МВД и Ф(п)СИНах тоже застал. Ну и немного другие буквы. На гражданке сейчас +- занимаюсь тем жэ ВУСОМом, что и был первым. В ГЦСС не срослось - в тройке операторов сейчас. Снова на ИТ.
                      2. Мрачный Жнец Звание
                        Мрачный Жнец
                        +1
                        22 августа 2025 15:17
                        Извините, если обидел. Сейчас, сами понимаете, на всех сайтах творится хрен знает что.
                        А верить на слово....
                      3. Алексей_12 Звание
                        Алексей_12
                        +3
                        22 августа 2025 15:23
                        Да я сам порой стараюсь особо не откровенничать - ибо сразу летят помидоры в лицо. Я в тех жэ телегах просто задаю вопросы по учебке или что-то по области профессиональной оппонента (где он говорит, что типа "спец"). Конечно в меру своих областей. В эру нейры и прочего - тебе многие могут ответить. Но какие-то специфические вещи - "наврятли". А для этого нужен знания и опыт.
                        З.Ы. drinks БУдем знакомы! Без обид конечно.Бывает (с) lol
                      4. Мрачный Жнец Звание
                        Мрачный Жнец
                        +1
                        22 августа 2025 16:04
                        Цитата: Алексей_12
                        Да я сам порой стараюсь особо не откровенничать - ибо сразу летят помидоры в лицо. Я в тех жэ телегах просто задаю вопросы по учебке или что-то по области профессиональной оппонента (где он говорит, что типа "спец"). Конечно в меру своих областей. В эру нейры и прочего - тебе многие могут ответить. Но какие-то специфические вещи - "наврятли". А для этого нужен знания и опыт.
                        З.Ы. drinks БУдем знакомы! Без обид конечно.Бывает (с) lol

                        Сайт (топвар) очень специфичный. Возможно вы и сами заметили.
                        Здесь "тусются" люди в возрасте, у большинства за плечами много.
                        Здесь бывали люди, от которых во времена СССР зависела безопасность страны.
                        Здесь есть люди, которые влияют на текущую политику.
                        В общем сложный сайт.
                        Но крайне интересный!
                        Что бы понять его надо, наверное, лет десять отмотать.
                        Я пришел сюда в 2013, вроде.
                        О! Какие бвли дискуссии. Какие были срачи!
                        Сац ценен не статьями, а комментариями!!!
                        Где еще вы найдете живой коммент от
                        Летчика морской авиации? От офицера пво. От командира роты? От кандидата и.н.
                        Но! Все сл временем. Если останетесь здесь..
                      5. Алексей_12 Звание
                        Алексей_12
                        +1
                        22 августа 2025 16:10
                        Цитата: Мрачный Жнец
                        В общем сложный сайт.
                        Но крайне интересный!

                        Я сечас увыбессрочно на гражданку. Ранее особо не общался. Времени не было. Вот посоветовали. Контенгент тут разношерстный - тем не менее.
                        Цитата: Мрачный Жнец
                        Летчика морской авиации? От офицера пво. От командира роты? От кандидата и.н

                        Я уже понял. Но и кровопийцы откровенные есть. И на вилы поднять тоже.
                        Цитата: Мрачный Жнец
                        Если останетесь здесь..

                        От времени зависит. Вот почти неделю особо возможностей не было читать и писать.
                        Но согласен - интересно почитать людей и мнения и это не вшивый телеграмм. soldier hi drinks
                        Сложно отвечать конечно там, где я не специалист.И вспоминать реальные знакомства в свои годы. Но интересно и любопытно.
    2. knn54 Звание
      knn54
      0
      22 августа 2025 13:08
      Да,Свириденко это не Корней Чуковский.
  2. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +5
    22 августа 2025 12:51
    ДА я больше чем уверен, что большинство захочет 5 лет с баландой посидеть. Вот только на 146% уверен, что очередное.... лово. Тут же на нуль ушлют особо тупых, кто поверил, что можно отсидется.
  3. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    +1
    22 августа 2025 13:07
    Если военнообязанный гражданин вовремя не вернется на Украину, ему будет грозить штраф

    Останется только этого гражданина найти и обеспечить взыскание штрафа.

    А вообще конечно тюрьма - не самая худшая альтернатива фронту. Если конечно не в петушином углу. Ну и если в конечном счете из зэков не начнут принудительно формировать роты штрафников, четко по Резуну.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    22 августа 2025 13:09
    Типичная европейская "демократия". Российская либерда еще не высказалась? Трамп, Урсула и прочий сброд высказались? Помню как xохлы что-то хрюкали про "рабсеян"...
    1. guest Звание
      guest
      +1
      22 августа 2025 14:32
      Цитата: Vulpes
      Помню как xохлы что-то хрюкали про "рабсеян"...

      Ну так для них вообще то быть рабами это как привилегия, ведь они представители древнейшей профессии. laughing
  5. APASUS Звание
    APASUS
    +1
    22 августа 2025 13:14
    Тюремные сроки до пяти лет: на Украине вводят уголовную ответственность за попытку побега из страны

    Так выглядит украинский Безвиз !
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +1
      22 августа 2025 14:41
      Цитата: APASUS
      Тюремные сроки до пяти лет: на Украине вводят уголовную ответственность за попытку побега из страны

      Так выглядит украинский Безвиз !

      Ага. Безвиз и Шенген плавно трансформировались в тюремную пятюню за попытку бегства из страны нерабов. За эту привилегию они и скакали на Майдане.
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    22 августа 2025 13:26
    А кто не спрятался - я не виноват! Вот и сбылась мечта рагулей - декоммунизация она такая. Бу-га-га.
  7. Shkworen Звание
    Shkworen
    +1
    22 августа 2025 14:03
    в тюрьму на 5 лет, а там предложат пойти в штурмовики
  8. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    22 августа 2025 14:56
    «отсидеться» в тюрьме до конца вооруженного конфликта
    П после его окончания, быть амнистированных wink
  9. Александр Х Звание
    Александр Х
    -1
    22 августа 2025 15:13
    Ну, хоть живыми остануться.
  10. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +1
    22 августа 2025 15:13
    Вот что такое настоящая тюрьма народов.
  11. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +1
    22 августа 2025 16:07
    Цитата: Алексей_12
    ДА я больше чем уверен, что большинство захочет 5 лет с баландой посидеть. Вот только на 146% уверен, что очередное.... лово. Тут же на нуль ушлют особо тупых, кто поверил, что можно отсидется.

    Ну как сказать. Мой шурин. (Брат жены) Так?
    Предпочёл искупить кровью.
    Хотя ему оставалось полтора года.
    Но рискнул. Не получилось. Увы.
  12. KSLN-CZ1
    KSLN-CZ1
    0
    22 августа 2025 18:35
    Better 5 or more years in jail than dead in trenches.
  13. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    0
    22 августа 2025 18:55
    В кружевных труселях, с каструлей на башке ,слабо поскакать на банковой!Вот теперь свинькам и пора всем плыть через Тису
  14. Maksim Klabdii Звание
    Maksim Klabdii
    +2
    23 августа 2025 01:14
    дали срок 5 лет с одбыванием наказания на линии фронта