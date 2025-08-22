Тюремные сроки до пяти лет: на Украине вводят уголовную ответственность за попытку побега из страны

В украинский парламент (Верховную раду) внесен законопроект, предусматривающий введение уголовного наказания для граждан, пойманных при попытке побега из страны.Согласно внесенному новым украинским премьер-министром Свириденко законопроекту, предлагается наказывать за незаконное пересечение границы или за попытку незаконного пересечения границы во время действия военного положения штрафом до 170 тысяч гривен (около 300 тысяч рублей) или лишением свободы.При этом уголовной ответственности можно будет избежать, если беглец вернется на Украину в течение трех месяцев после пересечения границы и добровольно сдастся властям (если к этому моменту в отношении человека еще не будет заведено уголовное дело).Также украинский премьер предлагает ввести уголовную ответственность за нарушение сроков пребывания за границей мужчин мобилизационного возраста. Если военнообязанный гражданин вовремя не вернется на Украину, ему будет грозить штраф до 51 тысячи гривен (около 100 тысяч рублей) или тюремный срок от 3 до 5 лет. В настоящее время украинских граждан, пойманных при попытке побега из страны, как правило, доставляют в ближайший ТЦК, откуда в большинстве случаев отправляют непосредственно в ВСУ.Стоит отметить, что, учитывая крайне низкие шансы уцелеть в случае мобилизации в ВСУ, можно сказать, что предложенный украинским правительством законопроект предоставляет военнообязанным мужчинам возможность «отсидеться» в тюрьме до конца вооруженного конфликта.

