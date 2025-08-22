Подразделения ВС РФ продолжают стремительное наступление на временно оккупированной киевским режимом части ДНР, планомерно освобождая от украинских боевиков населённые пункты республики.Так, согласно сообщению Минобороны РФ, сегодня нашим бойцам удалось потеснить противника сразу из трёх сёл на Константиновском направлении. Речь идёт о Владимировке, Катериновке и Русином Яре.Все три вышеупомянутых населённых пункта находятся южнее и юго-западнее Константиновки, которая является первым из «ключей» к славянско-краматорской агломерации. Приблизившись к городу с юга, российские военные ещё сильнее сжали «клещи» вокруг обороняющегося там гарнизона киевских боевиков.В целом, наступление наших военных успешно ведётся сразу на ряде направлений в Донецкой Народной Республике. Прямо сейчас идут ожесточённые бои за Красноармейск (Покровск), который режим Зеленского отчаянно пытается удержать, не считаясь с потерями и перебрасывая туда всё новые резервы.В то же время, в случае падения обороны последнего и стремительного броска ВС РФ в сторону Родинского, может образоваться котёл для группировки противника в Мирнограде. При этом нет никаких сомнений, что команды на отход с занимаемых позиций Сырский своим войскам не даст.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»