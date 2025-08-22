Минобороны РФ сообщает об освобождении сразу трёх населенных пунктов в ДНР

16 182 5
Минобороны РФ сообщает об освобождении сразу трёх населенных пунктов в ДНР

Подразделения ВС РФ продолжают стремительное наступление на временно оккупированной киевским режимом части ДНР, планомерно освобождая от украинских боевиков населённые пункты республики.

Так, согласно сообщению Минобороны РФ, сегодня нашим бойцам удалось потеснить противника сразу из трёх сёл на Константиновском направлении. Речь идёт о Владимировке, Катериновке и Русином Яре.





Все три вышеупомянутых населённых пункта находятся южнее и юго-западнее Константиновки, которая является первым из «ключей» к славянско-краматорской агломерации. Приблизившись к городу с юга, российские военные ещё сильнее сжали «клещи» вокруг обороняющегося там гарнизона киевских боевиков.



В целом, наступление наших военных успешно ведётся сразу на ряде направлений в Донецкой Народной Республике. Прямо сейчас идут ожесточённые бои за Красноармейск (Покровск), который режим Зеленского отчаянно пытается удержать, не считаясь с потерями и перебрасывая туда всё новые резервы.

В то же время, в случае падения обороны последнего и стремительного броска ВС РФ в сторону Родинского, может образоваться котёл для группировки противника в Мирнограде. При этом нет никаких сомнений, что команды на отход с занимаемых позиций Сырский своим войскам не даст.

5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +3
    22 августа 2025 13:04
    По Русину Яру и Катериновки уже давно информация гуляла на различных ресурсах, а вот Владимировка упоминалась толька в упоминаниях по боям в ней.Это хорошее подспорье в давлении на Шахово и/или Софиевку. В частности это укрепляет правый фланг прорыва на север. А также создает угрозу заход с северо-запада на Дружковку.
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      22 августа 2025 13:33
      Там ситуация конечно очень плачевная складывается для ВСУ , еще хуже будет , когда ВС РФ закрепятся в Шахово и Софиевке ( есть информация о работе наших ДРГ в этих населенниках). Удачи нашим парням.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        22 августа 2025 14:58
        Там ситуация конечно очень плачевная складывается для ВСУ , еще хуже будет
        Чем хуже для них, тем лучше для нас... Пусть будет всё хуже для них каждый час... Пусть будет всё хуже для них каждый день... Сползли коль мозги у страны набекрень...
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    22 августа 2025 13:13
    Отличная новость. Гнать бандеровскую нечисть с русских земель.
  3. isv000 Звание
    isv000
    0
    22 августа 2025 16:23
    Забоем свинины удовлетворён!