«ВС России ни при чём»: в «Укрэнерго» объяснили отключения света «резким ростом потребления»

В украинской энергетической компании «Укрэнерго» объяснили отключения света в пяти областях страны «резким ростом потребления». По версии энергетиков, граждане стали более интенсивно потреблять электроэнергию из-за пасмурной погоды.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.



В «Укрэнерго» также отмечают, что критическую ситуацию усугубили дожди и порывы ветра. Все это, утверждают энергетики, стало причиной отключения света в 67 населенных пунктах Украины.

Причина – облачная погода и дождь в западных, северных и части центральных областей
- сказано в сообщении.

В «Укрэнерго» пояснили, что пасмурная погода снизила эффективность работы бытовых солнечных электростанций и, соответственно, повысила уровень потребления в общей электросети.

Как сообщили в пресс-службе организации, энергопотребление по состоянию на сегодняшнее утро (9.30) возросло почти на шесть процентов по сравнению с утром 21 августа. А за вчерашний день суточное потребление электроэнергии увеличилось на 1,4 процента.

Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий
- говорится в релизе.

Энергетики обещают до конца суток полностью восстановить электроснабжение.

Похоже, в ведомстве пытаются убедить население, что атаки ВС России на энергетические объекты Украины здесь вовсе не при чем, ведь, согласно заявлениям киевского режима, они «успешно отражаются» и не причиняют ощутимого ущерба.

Впрочем, в релизе «Укрэнерго» утверждают, что украинская энергосистема якобы продолжает успешно восстанавливаться после российских ракетно-дроновых ударов.
  1. Hishnik Звание
    Hishnik
    Вчера, 13:25
    Может это Венгры прикрыли подачу электричества за атаку на Дружбу?
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      Вчера, 13:39
      Цитата: Hishnik
      Может это Венгры прикрыли подачу электричества за атаку на Дружбу?

      Да нет же, ведь украинцам подробно разъяснили, что причина заключается в погоде и осадках:
      Причина – облачная погода и дождь в западных, северных и части центральных областей
      - сказано в сообщении.

      Только не все виды осадков указали - забыли упомянуть про "Искандеры" и "Герани", а так всё правильно. smile
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      Сегодня, 00:24
      Цитата: Hishnik
      Может это Венгры прикрыли подачу электричества

      Ну так-то за электричество для Украины Венгрии вроде платит ЕС. Не будут они себе в карман залезать.
  2. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    Вчера, 13:25
    «Укрэнерго» объяснили отключения света в пяти областях страны «резким ростом потребления».
    Все резко включили чайники ! wink
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      Вчера, 13:30
      А Путин случаем сегодня не делал ни каких заявлений в России в телевизионной эфире? drinks Может только собирался? laughing
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      Вчера, 13:32
      И кондиционеры lol
      Цитата: Uncle Lee
      Все резко включили чайники !
    3. SmollH2 Звание
      SmollH2
      Сегодня, 00:27
      Цитата: Uncle Lee
      Все резко включили чайники

      Пока электричество есть ещё, пытаются насладиться дарами цивилизации...
  3. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    Вчера, 13:29
    Ремонтные бригады облэнерго работают над восстановлением поврежденных линий
    - говорится в релизе.
    Если линии не повреждены, то зачем из восстанавливать? При росте потребления должны запуститься резервные мощности ТЭЦ. А если мощностей не хватает, то тогда отключатся какие-то потребители третьей категории, чьё отключение не несёт существенных последствий. Вот и возникает тогда вопрос: А кто же линию повредил?
    1. Nastia Makarova Звание
      Nastia Makarova
      Вчера, 13:49
      ТЭЦ практически все уничтожены
      1. Керенский Звание
        Керенский
        Вчера, 14:00
        ТЭЦ практически все уничтожены

        Я Ваш поклонник! Вы станете более загадочной, если развернёте веером список.
        Я, можно сказать, на ТЭЦ -4 (и на ТЭЦ-1) города Калинина, вырос, - у меня дедушка был начальником цеха. Пригрелся малец...
        1. Nastia Makarova Звание
          Nastia Makarova
          Вчера, 14:04
          вот весь список тэц
          https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
          1. Керенский Звание
            Керенский
            Вчера, 14:06
            вот весь список тэц

            А можно там пометить.. уничтоженные?
            1. Nastia Makarova Звание
              Nastia Makarova
              Вчера, 14:11
              удалите тэц 4 областей и будет вам список
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      Вчера, 22:08
      Цитата: Eugen 62
      Если линии не повреждены, то зачем из восстанавливать?

      Вставки от перегрузок погорели, пока найдут, пока заменят...
  4. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    Вчера, 13:34
    «ВС России ни при чём»: в «Укрэнерго» объяснили отключения света «резким ростом потребления»


    Была информация двухдневной давности, которая подробно не освещалась, когда были нанесены удары по газодобыче в Луцке - Полтавской обл. - второй по объёму своей газодобыче и западным областям вна 404, а ТЭС как раз и работали на газе.
    Обходят внимания ВС РФ ОРУ по 750 кв от 3 АЭС и линии синхронизации поставок из-за бугра?
    Видимо, Кремль ожидает от небратьев положительных шагов навстречу, хотя по мнению большинства форумчан давно пора сносить всю энергетику банерштата.
  5. Ростислав Прокопенко Звание
    Ростислав Прокопенко
    Вчера, 13:43
    сумеречная территория очень продвинутая, они начали майнить крипту все скопом wink
    1,4% - вот настолько маленький скачек... но кто не скачет - тот москаль laughing
  6. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    Вчера, 13:48
    Если повышение потребления на считанные проценты приводит к массовым отключениям то либо энергобаланс на соплях , либо враньё о причинах .
  7. Дилетант Звание
    Дилетант
    Вчера, 14:11
    Погода всегда на стороне русских. Со времен Наполеона и гитлера. А ведь скоро и Генерал Мороз подключится....
  8. Южноукраинец Звание
    Южноукраинец
    Вчера, 14:18
    . ВС России ни при чём

    Это "зрада", во всем должна быть виновата Россия. Директора укрэнерго на мыло.
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    Вчера, 14:30
    Цитата: Дилетант
    А ведь скоро и Генерал Мороз подключится....
    Пусть скачут. Движение, это жизнь!
  10. Вайфу Звание
    Вайфу
    Вчера, 14:31
    Сами себя отключили. Понятненько.
  11. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    Вчера, 15:02
    А что? Газа нет. Перешли га электроплитки. Вполне реально
    :)
  12. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    Вчера, 15:04
    Похоже, в ведомстве пытаются убедить население, что атаки ВС России на энергетические объекты Украины здесь вовсе не при чем

    Хорошее убеждение:
    - Ежа тебе в рукавицу, не могло такого случиться.
    - Не было и ладно, было б только складно...

    А пусть и дальше «больше» потребляют - с запасом...Чтобы провода полопались...