В украинской энергетической компании «Укрэнерго» объяснили отключения света в пяти областях страны «резким ростом потребления». По версии энергетиков, граждане стали более интенсивно потреблять электроэнергию из-за пасмурной погоды.Об этом говорится в пресс-релизе компании.В «Укрэнерго» также отмечают, что критическую ситуацию усугубили дожди и порывы ветра. Все это, утверждают энергетики, стало причиной отключения света в 67 населенных пунктах Украины.- сказано в сообщении.В «Укрэнерго» пояснили, что пасмурная погода снизила эффективность работы бытовых солнечных электростанций и, соответственно, повысила уровень потребления в общей электросети.Как сообщили в пресс-службе организации, энергопотребление по состоянию на сегодняшнее утро (9.30) возросло почти на шесть процентов по сравнению с утром 21 августа. А за вчерашний день суточное потребление электроэнергии увеличилось на 1,4 процента.- говорится в релизе.Энергетики обещают до конца суток полностью восстановить электроснабжение.Похоже, в ведомстве пытаются убедить население, что атаки ВС России на энергетические объекты Украины здесь вовсе не при чем, ведь, согласно заявлениям киевского режима, они «успешно отражаются» и не причиняют ощутимого ущерба.Впрочем, в релизе «Укрэнерго» утверждают, что украинская энергосистема якобы продолжает успешно восстанавливаться после российских ракетно-дроновых ударов.

