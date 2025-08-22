«ВС России ни при чём»: в «Укрэнерго» объяснили отключения света «резким ростом потребления»
В украинской энергетической компании «Укрэнерго» объяснили отключения света в пяти областях страны «резким ростом потребления». По версии энергетиков, граждане стали более интенсивно потреблять электроэнергию из-за пасмурной погоды.
Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В «Укрэнерго» также отмечают, что критическую ситуацию усугубили дожди и порывы ветра. Все это, утверждают энергетики, стало причиной отключения света в 67 населенных пунктах Украины.
- сказано в сообщении.
В «Укрэнерго» пояснили, что пасмурная погода снизила эффективность работы бытовых солнечных электростанций и, соответственно, повысила уровень потребления в общей электросети.
Как сообщили в пресс-службе организации, энергопотребление по состоянию на сегодняшнее утро (9.30) возросло почти на шесть процентов по сравнению с утром 21 августа. А за вчерашний день суточное потребление электроэнергии увеличилось на 1,4 процента.
- говорится в релизе.
Энергетики обещают до конца суток полностью восстановить электроснабжение.
Похоже, в ведомстве пытаются убедить население, что атаки ВС России на энергетические объекты Украины здесь вовсе не при чем, ведь, согласно заявлениям киевского режима, они «успешно отражаются» и не причиняют ощутимого ущерба.
Впрочем, в релизе «Укрэнерго» утверждают, что украинская энергосистема якобы продолжает успешно восстанавливаться после российских ракетно-дроновых ударов.
