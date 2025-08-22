В результате прилёта ФАБ-500 с УМПК уничтожена база 3-го полка ССО ВСУ «Восток»
14 65321
Российские ВКС накрыли пункт временной дислокации 3-го полка Сил специальных операций «Восток» ВСУ в районе села Старая Гута Сумской области. Кадры с прилетом ФАБ-500 с УМПК распространяют российские ресурсы.
Российская разведка получила данные о местонахождении временной базы украинских диверсантов, на которой проходят подготовку диверсионно-разведывательные группы ССО ВСУ перед отправкой в Брянскую область. Как утверждается, координаты базы слил попавший в плен командир украинской ДРГ, которую недавно частично уничтожили в Комаричском районе Брянской области. Так это или нет, неизвестно, но подтверждение прилета ФАБ-500 по базе есть.
По выявленному ПВД ССО отработал фронтовой бомбардировщик Су-34, попадание бомбы в цель и результаты зафиксировал разведывательный дрон ВС РФ. Сама база располагалась в окрестностях села Старая Гута Сумской области.
Как утверждается, в момент удара в ангарах, используемых под базу, находилось порядка 60 украинских военных. Часть из них перешла в категорию «двухсотых», другая — в «трехсотые». Некоторые каналы пишут, что уничтожены практически все находившиеся на базе.
Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Черниговской и Сумской областей противник концентрирует подразделения ССО, усиливая их иностранными наемниками для проведения операций в приграничных районах России. Диверсионные группы врага весьма активно пытаются пересечь границу и уйти вглубь российской территории. Будем надеяться, что прилет по базе ССО ВСУ немного охладит пыл противника.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация