В результате прилёта ФАБ-500 с УМПК уничтожена база 3-го полка ССО ВСУ «Восток»

14 653 21
Российские ВКС накрыли пункт временной дислокации 3-го полка Сил специальных операций «Восток» ВСУ в районе села Старая Гута Сумской области. Кадры с прилетом ФАБ-500 с УМПК распространяют российские ресурсы.

Российская разведка получила данные о местонахождении временной базы украинских диверсантов, на которой проходят подготовку диверсионно-разведывательные группы ССО ВСУ перед отправкой в Брянскую область. Как утверждается, координаты базы слил попавший в плен командир украинской ДРГ, которую недавно частично уничтожили в Комаричском районе Брянской области. Так это или нет, неизвестно, но подтверждение прилета ФАБ-500 по базе есть.



По выявленному ПВД ССО отработал фронтовой бомбардировщик Су-34, попадание бомбы в цель и результаты зафиксировал разведывательный дрон ВС РФ. Сама база располагалась в окрестностях села Старая Гута Сумской области.


Как утверждается, в момент удара в ангарах, используемых под базу, находилось порядка 60 украинских военных. Часть из них перешла в категорию «двухсотых», другая — в «трехсотые». Некоторые каналы пишут, что уничтожены практически все находившиеся на базе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на территории Черниговской и Сумской областей противник концентрирует подразделения ССО, усиливая их иностранными наемниками для проведения операций в приграничных районах России. Диверсионные группы врага весьма активно пытаются пересечь границу и уйти вглубь российской территории. Будем надеяться, что прилет по базе ССО ВСУ немного охладит пыл противника.

  1. Peter1First Звание
    Peter1First
    -4
    Вчера, 13:46
    Что-то не заметно ничего в разбомбленных ангарах. Т к взрывы был фугасные, часть содержимого должна была быть выброшена наружу -ни мебели, ни трупов не видно. Сдается мне, что после пленения ДРГшников, противник успел эвакуировать объект!
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +4
      Вчера, 13:55
      это уже на ходу придумали, что координаты ПВД ССО ВСУ "Восток" слил командир ДРГ , ушатанной под Брянском, он конечно слил координаты , но только где нибудь под Киевом в Броварах, думаю просто так ФАБы не кладут и впустую самолетовылеты не нарабатывают, сначала разведка, потом доразведка , фиксация присутствия , тепловые сигнатуры и уж только потом решение на проведение мероприятия.
      1. frruc Звание
        frruc
        0
        Вчера, 14:19
        координаты базы слил попавший в плен командир украинской ДРГ
        находилось порядка 60 украинских военных.

        Хорошо, если так. Бывший командир, а теперь пленный- пока хороший паренек, может живым остаться.
        1. Ричард Звание
          Ричард
          +1
          Вчера, 22:42
          Бывший командир, а теперь пленный- пока хороший паренек, может живым остаться.

          Коли не пошлют на отсидку в Дагестан. Там за покушение на их земляка Героя России Эседуллы Абачева ему махом "веселую" жизнь устроят.
    2. Комментарий был удален.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Вчера, 13:48
    Выжившие 404 ые: Угадай ,в каком ухе у меня звенит??? wassat
    1. Лимон Звание
      Лимон
      +3
      Вчера, 14:08
      )))И где мои уши,кстати?))
      разобрало на запчвсти.))
  3. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Вчера, 13:56
    Лихо свинарник разбомбили, две ФАБ-500 на всех хватило!Спасибо всем причастным!
  4. cmax Звание
    cmax
    +1
    Вчера, 13:56
    Вот это действительно попали точно! Молодцы конечно! Спасибо причастным.
  5. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Вчера, 14:02
    Учитывая, что это чугуний с крылышками - радует точность прилета.
  6. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +3
    Вчера, 14:15
    Скоро на нашем сайте будет больше посетителей из Украины, чем из России! Смотри, что делают? Всех заминусили. laughing
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +2
      Вчера, 14:20
      Владислав hi но без них на сайте будет скучно.Особенно они "любят "Медведева,Лаврова и Путина.И наших взяточников. drinks
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Вчера, 14:22
        Да мне весело с них всегда! Вопрос к очень дорогой редакции «Военного обозрения»: куда они смотрят?Совсем мышей не ловят!
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Вчера, 14:30
          Они ,минусаторы ,очень хорошо знают правила сайта .К ним редко можно подкапаться.И их тоже " люлями" награждают,если они ошибаются.Советую следить лучше за собой. bully
        2. gsev Звание
          gsev
          0
          Вчера, 22:42
          Цитата: Владислав_В
          Вопрос к очень дорогой редакции «Военного обозрения»: куда они смотрят?

          А зачем ограничивать украинцам читать российские ресурсы. Даже самые креативные ЦИПСОшницы нынешние сотрудницы центра в Броварах а ранее миловидные секретарши в головном офисе компании Zemic-USA работают на Зеленского и Коломойского в основном только ради денег и прежде чем ставить минусы они обычно читают все что обязаны минусовать.
      2. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        +3
        Вчера, 14:34
        Цитата: tralflot1832
        Владислав но без них на сайте будет скучно.Особенно они "любят "Медведева,Лаврова и Путина.

        И все как один истинные коммунисты! yes
      3. 30 вис Звание
        30 вис
        0
        Вчера, 14:55
        Цитата: tralflot1832
        Владислав hi но без них на сайте будет скучно.Особенно они "любят "Медведева,Лаврова и Путина.И наших взяточников. drinks
        Наших взяточников мы тоже "любим " ... Уж зубы сводит от любви к подонкам .
  7. Вайфу Звание
    Вайфу
    +1
    Вчера, 14:27
    Успешная прожарка свинины.
  8. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +1
    Вчера, 14:29
    Специально для граждан Украины! По собственному опыту могу сказать: даже рядом со свинарником в радиусе 20 метров в живых никто не остался! Ага.. tongue
  9. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Вчера, 14:42
    Кадры с прилетом ФАБ-500
    ФАБ-500, этого мало! Надо больше! wink
  10. rosomaha Звание
    rosomaha
    -3
    Вчера, 15:20
    уж извините..но показывать большой бум и говорить что попали по кому-то/чему-то этого мало...нужна нарезка от разведки-вот мы видим что там ходят люди/пардон свинорылые...авто ездят..потом объективн контроль попадания издали и вблизи...И самое главное..после удара, через опр время-показать что дам делают спасатели..чтоб было видно что они вытягивают трупы или раненых..осм авто. Чтобы небыло сомнения что прилетело в пустое место..ну пусть даже ПВД и скад..но свиньи успели сбежать..а их нужно в первую очередь уничтожать
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Вчера, 21:51
      И я о том же! Дым развеялся, пыль осела, и тишина! Беспилотник фиксирует руины пустого здания и ни единой души вокруг /как и нет признаков мебели и трупов, не говоря уже о скорой помощи и спасателях/