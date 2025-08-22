Для массированных атак по России: украинский ВПК рассчитывает ежедневно выпускать по 100 дальнобойных БПЛА FP-1
20 85838
Украинский реактивный дальнобойный ударный беспилотник FP-1, который был публично продемонстрирован Киевом в мае текущего года, в настоящее время уже массово производится, что может в ближайшем будущем обеспечить ВСУ возможность осуществлять массированные атаки по России.
Как утверждает информационное агентство Associated Press, темпы производства FP-1 уже достигли объемов производства российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань». По информации западной прессы, в настоящее время на предприятиях украинской компании Fire Point производится около 100 единиц FP-1 в день. При этом цена каждого беспилотника составляет около 55 тысяч долларов.
По данным издания, производством беспилотников занимаются десятки засекреченных предприятий, несмотря на риски для мирного населения, нередко обустроенных под прикрытием гражданских объектов, чтобы максимально обезопасить цеха от потенциальных российских ударов.
Ранее украинская сторона заявила о начале производства ракет «Фламинго», якобы способных поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Однако при ближайшем рассмотрении опубликованных западной прессой фотографий очередного украинского «вундерваффе» выяснилось, что силовая установка «Фламинго» поразительно похожа на двигатели семейства АИ-25 производства «Ивченко-Прогресс». Поскольку ТТХ этого изделия хорошо известны, очевидно, что заявленные характеристики изделия существенно преувеличены. Кроме того, весьма маловероятно, что на Украине существует возможность найти необходимое для массового производства двигателей АИ-95.
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация