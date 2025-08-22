Для массированных атак по России: украинский ВПК рассчитывает ежедневно выпускать по 100 дальнобойных БПЛА FP-1

20 858 38
Для массированных атак по России: украинский ВПК рассчитывает ежедневно выпускать по 100 дальнобойных БПЛА FP-1

Украинский реактивный дальнобойный ударный беспилотник FP-1, который был публично продемонстрирован Киевом в мае текущего года, в настоящее время уже массово производится, что может в ближайшем будущем обеспечить ВСУ возможность осуществлять массированные атаки по России.

Как утверждает информационное агентство Associated Press, темпы производства FP-1 уже достигли объемов производства российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань». По информации западной прессы, в настоящее время на предприятиях украинской компании Fire Point производится около 100 единиц FP-1 в день. При этом цена каждого беспилотника составляет около 55 тысяч долларов.



По данным издания, производством беспилотников занимаются десятки засекреченных предприятий, несмотря на риски для мирного населения, нередко обустроенных под прикрытием гражданских объектов, чтобы максимально обезопасить цеха от потенциальных российских ударов.

Ранее украинская сторона заявила о начале производства ракет «Фламинго», якобы способных поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Однако при ближайшем рассмотрении опубликованных западной прессой фотографий очередного украинского «вундерваффе» выяснилось, что силовая установка «Фламинго» поразительно похожа на двигатели семейства АИ-25 производства «Ивченко-Прогресс». Поскольку ТТХ этого изделия хорошо известны, очевидно, что заявленные характеристики изделия существенно преувеличены. Кроме того, весьма маловероятно, что на Украине существует возможность найти необходимое для массового производства двигателей АИ-95.
  Etoya
    
    
    22 августа 2025 14:05
    Врут, у нас для этого построили целый завод, а у них нахрена, опять идут поставки из ес
  opuonmed
    
    
    22 августа 2025 14:09
    Надеюсь, РФ не будет ждать, пока полетят эти ракеты по всему, что есть в РФ, а нанесет жесткие примитивные удары, от которых кровь в жилах закипит у врагов от страха! Если это правда!
    frruc
      
      
      22 августа 2025 14:13
      opuonmed
      нанесет жесткие примитивные удары

      Все эти действия укровермахта ведут к одному, что ее сотрут в руины. Останется производить только щебенку от того что останется.
      Lev_Russia
        
        
        22 августа 2025 14:37
        Все эти действия укровермахта ведут к одному, что ее сотрут в руины. Останется производить только щебенку от того что останется.
        Вот только для этого нужно в Кремле прекратить называть их нашими братьями и начинать воевать с ними как с самыми заклятыми врагами... Они, между прочим, по отношению к нам так и делают...
        bya965
          
          
          22 августа 2025 15:45
          Цитата: Lev_Russia
          Вот только для этого нужно в Кремле прекратить называть их нашими братьями и начинать воевать с ними как с самыми заклятыми врагами...

          Мы же не евреи, какие-нибудь. Или американцы. Мы русские.

          Путин все правильно делает.
        frruc
          
          
          22 августа 2025 16:09
          Lev_Russia
          по отношению к нам так и делают...

          Как только у бандеровцев появится дальнобойное оружие большой разрушительной силы, они его применят, в этом не сомневаюсь. Нам придется отвечать, только не выстрелами из рогатки. Ответ должен стать мгновенным, чтобы амплитуду колебаний ощутили все сейсмостанции континента.
        Лиза Кернер-Тимошенко
          
          
          23 августа 2025 13:13
          Интересно, какие пробандеровцы тут на сайте постоянно правильные комменты минусирует no
    Дедок
      
      
      22 августа 2025 14:30
      а нанесет жесткие примитивные удары

      с вашего позволения - превентивные
    алексеев
      
      
      22 августа 2025 14:44
      "Примитивные удары" для укропии вполне могут выразиться в применение ТЯО. Они сами допросятся.
      В общем- то, развязка укропского кризиса имеет только два варианта.
      Первый это разгром ВСУ на поле боя и последующая за этим смена режима и мир.
      Второй - разгром всей незалежной, в том числе и с применением всего нашего арсенала.
      Ну, или уничтожение и смена руководства укрорейха, возможно с негласной помощью американцев, дабы спокойно организовать мирное сосуществование и сбор пошлин со всего мира штатами.
      алексеев
        
        
        22 августа 2025 21:42
        Как упоминание о возможном применении ЯО, так минусы.
        Можно подумать, что кто- то желает его применить. Не желает никто, но....
        Западные спонсоры hохлов могут поставить в безвыходное положение.
        Они, дескать, тоже не верят, что до применения спецбоеприпасов может дойти дело. Посему и пытаются поставить на бандерлогии дальнобойные ракеты (якобы, бандерлоги сами их научились делать) и прочие нехорошие действия производят.
        алексеев
          
          
          22 августа 2025 21:52
          Фон дер Ляля, макарон, реваншист мерц должны твердо усвоить, что они могут нарваться. Тогда мозги у них прояснятся маленько
  tralflot1832
    
    
    22 августа 2025 14:16
    100 бпла в сутки ,принудят Россию сесть за стол переговоров ?На не выгодных для неё условиях? Бред.
    Алексей_12
      
      
      22 августа 2025 15:57
      Да просто мы темп снизили. Вчера больше 300 полетели после долго перерыва парами десятками. Просто не били - пока там трампампампам пытался из себя строить миротворца.
      Цитата: tralflot1832
      100 бпла в сутки ,принудят Россию сесть за стол переговоров

      Они уже откровенно по жилым домам бьют и транспорту. Пытаясь поднять волну возмущения. Активно в телегахи т.д. ципсо разводит панику и т.д. Что наше МО ничего не делает. Защитить не может. И т.д. И есть, кто на это покупается. Да гражданские гибнут. Тут спора нет. Но пауаны там делают тоже такие порой вещи. Что кровь в жилах стынет и пальчики зажимаешь теперь уже. soldier
      Но вот только в 41 на все это "Вставай страна огромная. Вставай на смертный бой. С фашистской силой тёмною. С проклятою ордой".
      Я с детства знаю слава. И вставать довелось не только лишь мне. Темпы сейчас приема - на уровне. Пацанов много. soldier
    solar
      
      
      22 августа 2025 17:27
      как можно понять из текста статьи, речь идет о 100 БПЛА только одного типа- украинско- чешских FP-1.
      в настоящее время на предприятиях украинской компании Fire Point производится около 100 единиц FP-1 в день

      Судя по тому что пишут, по весу БЧ, заявленной дальности полета и стоимости он выступает как некий аналог Герани, хотя и не похож внешне.
  d4.fokin
    
    
    22 августа 2025 14:17
    Расчёт на то, что мы выиграем у Запада в производстве БПЛА и другого высокотехнологичного вооружения, не оправдался, и это было для думающих людей ясно с начала СВО. Есть только один метод, на который работал весь СССР, но его не применять, всё непосильно нажитое (сворованное) и дети чиновников и олигархов находятся на Западе, кто станет стрелять по своим.
    Лимон
      
      
      22 августа 2025 14:27
      Так уже выигрываем. А вы,никто и не спорит ,что проигрываете.
      Sky Strike fighter
        
        
        22 августа 2025 14:36
        Вот эта вот полупозиция уже достала.Надо или сносить всё на Украине и заканчивать СВО победой или если нет желания то просто заканчивать СВО.А то и не туда и не сюда. Теперь додумались ждать когда по нам массово полетят 6 тонные БПЛА . Производство это уже давно должно было быть уничтожено.
    Sky Strike fighter
      
      
      22 августа 2025 14:30
      . Как утверждает информационное агентство Associated Press, темпы производства FP-1 уже достигли объемов производства российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань». По информации западной прессы, в настоящее время на предприятиях украинской компании Fire Point производится около 100 единиц FP-1 в день. При этом цена каждого беспилотника составляет около 55 тысяч долларов.


      А какого фига это производство на Украине всё ещё не уничтожено?Ждут массированного удара по Кремлю что ли?
      th.kuzmichev
        
        
        22 августа 2025 14:58
        Нет на Украине ни какого производства. Это всё лапша на уши.
        Sky Strike fighter
          
          
          22 августа 2025 14:59
          А если всё таки есть?Вот какая информация проходит.

          Цитата: Товарищ Берия
          Ранее украинская сторона заявила о начале производства ракет «Фламинго», якобы способных поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров.

          Вычислили ворога.



          Как говорится, болтун - находка для ... разведчика. bully
      Монтесума
        
        
        22 августа 2025 15:27
        Цитата: Sky Strike fighter
        А какого фига это производство на Украине всё ещё не уничтожено?Ждут массированного удара по Кремлю что ли?

        По крайней мере, производство оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Сапсан", тоже способных наносить удары вглубь территории России, обнулили вовремя, если вы помните. Это недавно было, когда разнесли объекты, в этом участвовавшие, "Искандерами". Главное, узнать точные координаты производств, проверенные и подтверждённые всеми доступными методами.
    Монтесума
      
      
      22 августа 2025 15:11
      Цитата: d4.fokin
      ...и это было для думающих людей ясно с начала СВО.....
      всё непосильно нажитое (сворованное) и дети чиновников и олигархов находятся на Западе, кто станет стрелять по своим.

      Неужели эта замусоленная методичка ещё в ходу? Для создания качественного наброса, с целью привлечения внимания публики, автор должен постоянно совершенствоваться, умело маскируя суть коммента. Унылые повторы, набившие оскомину, только скуку навевают. Для думающего человека (терминология автора) это давно должно быть ясно. Но это не тот случай. request
  КВУ-НСвД
    
    
    22 августа 2025 14:24
    Кроме того, весьма маловероятно , что на Украине существует возможность найти необходимое для массового производства двигателей АИ-95.

    Чтобы найти всё необходимое у них есть свободные поставки практически из любой страны мира
  KCA
    
    
    22 августа 2025 14:34
    А когда делали авиадвигатели на АИ-95? Всегда был Б-70 "калоша"
  Товарищ Берия
    
    
    22 августа 2025 14:35
    Ранее украинская сторона заявила о начале производства ракет «Фламинго», якобы способных поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров.

    Вычислили ворога.



    Как говорится, болтун - находка для ... разведчика. bully
    rosomaha
      
      
      22 августа 2025 14:43
      сначало это нужно уничтожать в щебёнку, а уж потом показывать, и о не обязательно, как вычислили...там полно англосаксов-инструкторов, а они оч быстро анализируют и учатся, принимают решения и делают выводы их своих неудач.
  Солдатов В.
    
    
    22 августа 2025 14:38
    Я не думаю что нам не известно где они производятся. Сейчас как правило в густонаселённых районах.
    Вопрос в воле нанести по этим районам удары. Если они все против России то кого жалеть?
    kventinasd
      
      
      22 августа 2025 14:49
      Цитата: Солдатов В.
      Вопрос в воле нанести по этим районам удары

      Тут у верховного не должно быть выбора, если он так печётся о безопасности России, как он сам не раз заявлял: "если драка неизбежна, бить надо первым". А драка полюбому неизбежна и обойтись полумерами на которые рассчитывает главком, уже не получится. И не надо надеяться на трампа, он, к сожалению, из той-же когорты желающих уничтожить Россию, только пока играет свою игру. Пока не будет показательно уничтожена киевская хунта, всё будет только усугубляться. и страдать будет уже весь российский народ, о котором он так печётся.
      Paranoid62
        
        
        22 августа 2025 15:22
        Цитата: kventinasd
        Пока не будет показательно уничтожена киевская хунта, всё будет только усугубляться

        Зачем уничтожать физически, когда можно просто вывести из игры? Что сейчас и делается.

        Уничтожишь физически - придут преемники. Уничтожишь, как игрока на доске - все, никто уже не придет. Эта карта больше не играет yes
        kventinasd
          
          
          22 августа 2025 15:27
          Цитата: Paranoid62
          Зачем уничтожать физически, когда можно просто вывести из игры? Что сейчас и делается.
          Уничтожишь физически - придут преемники.

          Мало кто захочет придти на место киевского диктатора, если он будет знать что с ним произойдёт тоже самое. Израиль как-то не особо церемонится со своими врагами и их лидерами и плевать он хотел на мнение мирового сообщества.
          Paranoid62
            
            
            22 августа 2025 15:31
            Цитата: kventinasd
            Мало кто захочет придти на место киевского диктатора, если он будет знать что с ним произойдёт тоже самое

            Я уже понял вашу мысль. А вы мою - пока нет. Еще раз: Меркель - Шольц - Мерц. Кто сейчас Мерц? Да, в общем, никто. Его никто не хочет видеть, и никто не хочет с ним разговаривать. Для политика это смерть, однозначно yes

            Хотя лажанулась таки Меркель, а не Мерц. Но все уже - на ее наследниках стоит клеймо: верить нельзя, недоговороспособны, и говорить с ними не о чем.

            А Мерц, между прочим, федеральный канцлер Германии. Куда там Зеленскому. Это намек wink
  Голландец Михель
    
    
    22 августа 2025 14:45
    уже массово производится
    А по заводу ударить?
    sdivt
      
      
      22 августа 2025 17:50
      координаты в студию!)
      полагаю, давно бы ударили, если бы знали, куда
      Голландец Михель
        
        
        22 августа 2025 19:05
        Цитата: sdivt
        полагаю, давно бы ударили, если бы знали, куда
        Завод в карман не спрячешь. И бабушкиным платком не прикроешь
  APASUS
    
    
    22 августа 2025 15:00
    Нет там никого производства. Все собирается из частей западного производства в гаражах
  sdivt
    
    
    22 августа 2025 17:46
    По данным издания, производством беспилотников занимаются десятки засекреченных предприятий, несмотря на риски для мирного населения, нередко обустроенных под прикрытием гражданских объектов, чтобы максимально обезопасить цеха от потенциальных российских ударов

    Забавно звучит)
    В украинских СМИ постоянно поднимается тема, что ВС РФ атакует заведомо гражданские объекты
    Читаем: "под прикрытием гражданских объектов ... чтобы максимально обезопасить цеха от потенциальных российских ударов" - получается, что мы, всё таки, не бьем по таким объектам
    Или в агентстве Associated Press совсем запутались с акцентами подаваемой информации?)
  Ratmir_Ryazan
    
    
    22 августа 2025 18:03
    Кроме того, весьма маловероятно, что на Украине существует возможность найти необходимое для массового производства двигателей АИ-95.


    Про САУ Богдана писали что-то подобное, а сейчас их на фронте полным полно.

    Без разницы откуда у противника ка эти беспилотники "Фламинго". Их будет много и они очень дешёвые и очень быстрые. Вертолёт такие не догонит. При этом несут б/ч под 1100 кг. По сути это почти ФАБ 1500 с УМПК, только самолёт противнику не нужен из-за любого куста можно запускать.

    Одно попадание в многоэтажный дом сложит его со всеми жителями внутри.

    Нам нужны Панцири-СДМ в огромных количествах. Ставить их нужно на башни из металлоконструкций, чтобы поднять их над уровнем земли и увеличить радиус действия до предела.

    Ещё как вариант использовать МиГ-29 для перехвата этих БЛА, причём можно призвать из запаса лётчиков или привлеч курсантов последних курсов летных училищ.

    Каждый пропущенный Фламинго это будет серьёзный урон.
  Антоний
    
    
    Вчера, 11:30
    В очередной раз убеждаюсь, что стороны идут "ноздря в ноздрю". Преимущества нет ни у кого. Это реальность. Перспективы туманны еще и потому, что запад это 2/3 мировой экономики, а мы примерно 1%. Проще говоря, если запад по серьезному напряжется, то... Ну собственно то, что за 3,5 года врага отодвинули всего лишь примерно на 35 км от Донецка, лишь подтверждает тяжесть ситуации. Отдельно вызывает тревогу неизвестность с остатками вооружений накопленных к 1992 году - насколько их еще хватит.