Мадуро ответил мобилизацией ополчения на операцию Трампа по борьбе с наркокартелями

Венесуэла объявила о проведении масштабной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию 23 и 24 августа. Решение было озвучено президентом Николасом Мадуро в ответ на перемещение американских военных кораблей к побережью страны, сообщают местные СМИ.В ходе своего выступления глава государства охарактеризовал данные меры как акт национального сопротивления, направленный против угроз со стороны Вашингтона. По его словам, цель призыва – продемонстрировать готовность граждан защищать суверенитет и мир в условиях внешнего давления.Столь «радикальная» реакция венесуэльских властей последовала за заявлением администрации США о направлении военно-морской группировки в Карибский бассейн в рамках кампании по борьбе с наркотрафиком. В ответ на эти действия Каракас также анонсировал подготовку четырёх с половиной миллионов ополченцев для обороны страны, что свидетельствует об очередной серьёзной эскалации риторики между двумя государствами.Впрочем, пока Мадуро на всю страну заявляет об американской угрозе и собирает огромную армию ополченцев, нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью спокойно идут в США. Буквально вчера сообщалось, что два танкера с венесуэльской нефтью прибыли в Штаты, что стало первой поставкой после недавнего получения данной латиноамериканской страной новой лицензии.Касательно военных кораблей ВМС США, которые приближаются к берегам Венесуэлы, они действуют в рамках объявленной Трампом миссии по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке. Ранее хозяин Белого дома подписал указ, позволяющий американским военным проводить соответствующие операции на территории других стран.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»