Мадуро ответил мобилизацией ополчения на операцию Трампа по борьбе с наркокартелями

Венесуэла объявила о проведении масштабной мобилизации в Боливарианскую национальную милицию 23 и 24 августа. Решение было озвучено президентом Николасом Мадуро в ответ на перемещение американских военных кораблей к побережью страны, сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления глава государства охарактеризовал данные меры как акт национального сопротивления, направленный против угроз со стороны Вашингтона. По его словам, цель призыва – продемонстрировать готовность граждан защищать суверенитет и мир в условиях внешнего давления.



Столь «радикальная» реакция венесуэльских властей последовала за заявлением администрации США о направлении военно-морской группировки в Карибский бассейн в рамках кампании по борьбе с наркотрафиком. В ответ на эти действия Каракас также анонсировал подготовку четырёх с половиной миллионов ополченцев для обороны страны, что свидетельствует об очередной серьёзной эскалации риторики между двумя государствами.

Впрочем, пока Мадуро на всю страну заявляет об американской угрозе и собирает огромную армию ополченцев, нефтяные танкеры с венесуэльской нефтью спокойно идут в США. Буквально вчера сообщалось, что два танкера с венесуэльской нефтью прибыли в Штаты, что стало первой поставкой после недавнего получения данной латиноамериканской страной новой лицензии.

Касательно военных кораблей ВМС США, которые приближаются к берегам Венесуэлы, они действуют в рамках объявленной Трампом миссии по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке. Ранее хозяин Белого дома подписал указ, позволяющий американским военным проводить соответствующие операции на территории других стран.
    22 августа 2025 14:01
    Вы еще имеете свою "нефть"? Тогда мы идем к вам (с) Тайд
      22 августа 2025 14:29
      Вообще-то Штатам абсолютно не до смеха... Употребление наркоты в стране реально угрожает национальной безопасности и тут Трампу не позавидуешь... Обычные меры по борьбе с наркотиками давно уже не справляются, так что приходиться принимать экстраординарные... Вот только боюсь как бы бойцы наркокартелей на Украину в качестве наёмников не подались..
      Америка - Кенсингтон Авеню, Филадельфия
    22 августа 2025 14:09
    Из Колумбии сообщают ,что Мадуро призвал в свои ряды около 4,5 млн ополченцев.А сколько всего у него автоматов на складах, ни кто не знает.

    На счёт нефти - 300 000 баррелей в сутки Шевронн ( США) экспортирует из Венесуэлы согласно лицензии. ,за них Мадуро идут копейки.Все деньги идут акционерам ,у которых Уго Чавес национализировал их нефтяные активы .Деньги у Мадуро за нефть отбираются " автоматом " по решению .суда СЩА.Самого гуманного в мире.Только КНР платит живыми деньгами импортировать из Венесуэллы 500 - 600 тысяч баррелей нефти.Кстати США до последнего КНР не трогали.Европу Трамп с хвоста скинул - запретил им покупать нефть у Мадуро( Италия ,Испания ) - расчёты велись через Россию.
      22 августа 2025 14:22
      Дай бог им 45-100 тысяч набрать при населении 30 млн человек. Кроме автоматов одеть ,обуть, накормить, обустроить надо. Если одни только корабли и с десантом то в принципе хватит и авиации и ракет ПКР если они есть у Венесуэлы. Может и выстоят как Куба в своё время.
        22 августа 2025 20:50
        Цитата: Солдатов В.
        Дай бог им 45-100 тысяч набрать при населении 30 млн человек.

        У них в действующей армии больше .
        Цитата: Солдатов В.
        Кроме автоматов

        Насколько помню в Венесуэле концерн Калашников уж сколько лет как простроил завод по производству автоматов и патронов к ним . Так что своё производство .
        Что касательно остального , то у них до недавнего времени (не знаю как сейчас , Бразилия последние годы оружием закупаться стала) была самая мощная и хорошо вооруженная Армия в Латинской Америки . На её вооружении танки (наши Т-72АМ) , бронетехника (наша и китайская) в хорошем количестве , качестве и состоянии , самая мощная ПВО в ЛА - несколько десятков дивизионов ЗРК С-125 (модернизированных), Бук-М2 , В-300В4 (войсковой , на гусеничной базе) , истребительная авиация из нескольких десятков F-16 и Су-30 , БРК "Бал" , "Бастион" + что-то китайское , РСЗО "Град" , "Смерч" + что-то китайское , которого тоже немало , артиллерия САУ и буксируемые . Американскому десанту точно будет жарко если решатся на глупости . Су-30 способны нести и они есть в арсеналах Х-31 в версиях ПКР и ПРЛР , Х-35 .
        Так что не переживайте Армия у Венесуэлы крепкая и хорошо вооружена . И у Венесуэлы есть союзники как в регионе , так и за рубежом . Не верю в безумство Трампа , а вот в то , что он Колумбию может прошерстить вдоль и поперёк - ВЕРЮ . А т.к. Венесуэла с ней соседи , то предосторожности и мобилизация лишней точно не будут .
        Так что если трамп послал корабли с морпехами за нефтью - ОГРЕБУТ .
        А вот если с колумбийскими наркокартелями расправиться - вполне себе преуспеют .
        Но они ведь после зачистки Колумбии могут и контингент там оставить ... а вот это - угроза . И если бы не СВО мы бы туда уже точно что-нибудь послали . А так как мы заняты , а Китай инвестировал туда куда больше , пусть он и посылает . Например эскадру эсминцев , фрегатов и десантные корабли через Панамский канал - с дружественным визитом . И чтоб авианосцем до канала проводить . Можно и БРК и ЗРК транспортной авиацией спешно перебросить "для совместных учений по борьбе с морским пиратством" . Пусть привыкает Китай активы свои защищать . А у нас пардон - руки другим сейчас заняты .
      22 августа 2025 14:34
      Ну калашмат - это не польский Грот. В котором за сотню деталей и под сотЪню болтов, штифтов и пружин. fool laughing
      Цитата: tralflot1832
      сколько всего у него автоматов на складах, ни кто не знает.
      22 августа 2025 15:09
      А сколько всего у него автоматов на складах, ни кто не знает.

      вы про нас?
      воруют везде...
    22 августа 2025 14:10
    ХЬЮСТОН, 21 авг (Рейтер) - Два танкера зафрахтованы Chevron (CVX.N), Транспортировка венесуэльской нефти достигла вод США в четверг, что стало первым импортом нефти в США из южноамериканской страны после новой лицензии, предоставленной Вашингтоном, показали данные отслеживания судов.
    Министерство финансов США в прошлом месяце выдало ограниченную лицензию Chevron, позволяющую американской компании работать в стране ОПЕК и экспортировать свою нефть после трехмесячной паузы, вызванной более строгой политикой в отношении Венесуэлы, находящейся под санкциями.
    22 августа 2025 14:21
    Может Трамп еще и местный "залив свиней" замутит?
    22 августа 2025 14:44
    Цитата: Солдатов В.
    Может и выстоят как Куба в своё время
    У Кубы за спиной стояло мощнейшее государство!
      22 августа 2025 16:30
      Оно и сейчас стоит ,только это КНР.
        23 августа 2025 09:19
        СССР все таки был независим от США, и во главе стояли, при всех волюнтаристских решениях и действиях, люди, прошедшие две войны, огонь, воду и медные трубы. Они были готовы рискнуть ради безопасности страны. Готово ли на это руководство КНР....
    22 августа 2025 14:46
    В Колумбии боевики наркокартеля сбили fpv-дронами полицейский вертолет, который пытался уничтожить плантацию коки. Погибло 12 полицейских.
    Об этом заявил президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X.

    И кто же их научил? lol
      22 августа 2025 15:12
      И кто же их научил?

      всё - еще впереди: пока - это "цветочки"
    22 августа 2025 16:25
    Неужели и этих кинем?! Чинцы не подпишутся, наверное, ссыкотно против "ковбойцев" скакать...
      22 августа 2025 16:32
      КНР в этой заварухе ,которая может будет а может и нет ,могут потерять сотни миллиардов и не только юаней.
        22 августа 2025 16:38
        Цитата: tralflot1832
        КНР в этой заварухе ,которая может будет а может и нет ,могут потерять сотни миллиардов и не только юаней.

        Неужто мы не поставили водителю автобуса нормальных ПКР?! Может Кима попросить? За ним не заржавеет...
    23 августа 2025 15:30
    Так и нам надо принять указ, что мы можем вести боевые действия в любой стране Запада - и всё ! Принуждение к миру называется.