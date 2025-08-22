Лукашенко: Путину предлагали ударить «Орешником» по Банковой

Лукашенко: Путину предлагали ударить «Орешником» по Банковой

Президент РБ Александр Лукашенко раскрыл детали несостоявшегося удара по одному из главных «центров управления» на Украине. Во время недавнего общения с прессой белорусский лидер сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину поступало предложение нанести ракетный удар посредством комплекса «Орешник» по офису Зеленского на улице Банковой в Киеве.

Кто именно выступал инициатором подобной операции, Лукашенко не сообщил. При этом он отметил, что российский лидер наотрез отказался от подобных мер.



Ни в коем случае!

- процитировал президент РБ своего российского коллегу.

Стоит отметить, что данное заявление прозвучало на фоне подготовки к масштабным совместным российско-белорусским учениям «Запад-2025», запланированным на сентябрь. Как ранее сообщал министр обороны Белоруссии, в ходе маневров будет отрабатываться планирование применения ракетных комплексов, включая «Орешник».

Напомним, что боевое крещение новейшее российское вооружение прошло в ноябре прошлого года при ударе по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В Кремле тогда назвали этот удар ответной мерой на разрешение западными странами атак украинских сил вглубь российской территории с использованием западного вооружения.

Касательно отказа нашего президента от озвученной неназванным лицом инициативы, стоит напомнить, что киевский режим пытался атаковать Кремль в ещё в начале мая 2023 года посредством ударных БПЛА. Следовательно, для террористического режима Зеленского подобные мероприятия уже давно не являются «красной линией».
  1. Лимон Звание
    Лимон
    -4
    Вчера, 15:03
    Лукашенко,кто то за язык тянет что ли?Чего зря болтать.
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      +4
      Вчера, 15:07
      Цитата: Лимон
      Лукашенко,кто то за язык тянет что ли?Чего зря болтать.

      Он озвучил то, что ему разрешили/поручили.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        -3
        Вчера, 15:08
        Кто именно выступал инициатором подобной операции, Лукашенко не сообщил. При этом он отметил, что российский лидер наотрез отказался от подобных мер. - Ни в коем случае! - процитировал президент РБ своего российского коллегу.
        Ну и что Лукашенко хотел нам сказать...??? Мол слабо ВВП до конца воевать...???
    2. Лешак Звание
      Лешак
      -3
      Вчера, 15:10
      Цитата: Лимон
      Лукашенко,кто то за язык тянет что ли?Чего зря болтать.

      Сейчас, у политиков, такая "фишка" трындеть о чём ни попадая в публичном пространстве. Вот и Лукашенко не отстаёт. request
      1. Sky Strike fighter Звание
        Sky Strike fighter
        +3
        Вчера, 15:42
        Цитата: Лешак
        Цитата: Лимон
        Лукашенко,кто то за язык тянет что ли?Чего зря болтать.

        Сейчас, у политиков, такая "фишка" трындеть о чём ни попадая в публичном пространстве. Вот и Лукашенко не отстаёт. request


        Думальщики-краснолинейщики они такие.Начертили красную линию, подумали, потом ещё одну красную линию начертили.
      2. Lako Звание
        Lako
        +1
        Вчера, 19:50
        Это он просто хотел рассказать, какой Путин гуманист и вообще очень добрый человек. А я бы этого,клоуна Зеленского, давно урыл бы.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Вчера, 20:05
          Цитата: Lako
          Это он просто хотел рассказать, какой Путин гуманист и вообще очень добрый человек. А я бы этого,клоуна Зеленского, давно урыл бы.


          Слабость выдают за гуманизм,иначе просто сожрут.Но многие ли поверят в это?Особенно впечатлило как в июне 2023 года договаривались и переговоры вели с Пригожиным именно Лукашенко и Дюмин.
    3. Silver99 Звание
      Silver99
      +9
      Вчера, 15:11
      Ну я был одним из тех кто предлагал применить "орешник" по Банковой, и сегодня остаюсь при своем мнении, убежден, что лютых врагов России надо уничтожать, а иначе они дают поросль которая взойдет со временем. Все кто придет на смену и попытается оскалиться после ликвидации этих будут в 1000 раз тише.
      1. sub307 Звание
        sub307
        +2
        Вчера, 16:29
        Всё таки надо было ..."врезать орешником"..., ну надо... winked
    4. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +4
      Вчера, 15:22
      Лимон
      Сегодня, 15:03
      Лукашенко,кто то за язык тянет что ли?Чего зря болтать.

      hi Почему же не озвучил самое интересное и интригующее - причины и мотивы отказа от такого удара?
      И каковы были бы последствия после удара с положительным концом?
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        0
        Вчера, 15:52
        Почему же не озвучил самое интересное и интригующее - причины и мотивы отказа от такого удара?

        Ну Вы скажете тоже , это же все знают . Мы один брацкий народ так говорит ВВП. Как можно по "братьям" да "Орешником"?
        1. Neo-9947 Звание
          Neo-9947
          +1
          Вчера, 23:07
          Цитата: частное лицо
          Как можно по "братьям" да "Орешником"?

          Конечно!
          Надо Булавой.
    5. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Вчера, 15:48
      Лукашенко после интервью китайской журналистке в течении 1,5 часов захотелось ещё пообщаться с журналистами .И он устроил " жару" . bullyА Путин в Кремле часто бывает? laughing
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -6
        Вчера, 15:57
        Когда видишь Президента России одного в прямом эфире ,не верь глазам своим.Охрана президента России и президента Украины из одной школы КГБ СССР.Не всё так просто.
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          +3
          Вчера, 16:54
          Охрана президента России и президента Украины из одной школы КГБ СССР.

          Разве ? Писали что клоуна охраняет МИ6 и спецназ мелкобританцев.
          1. Vitaly.17 Звание
            Vitaly.17
            0
            Вчера, 18:52
            Цитата: частное лицо
            Писали что клоуна охраняет МИ6 и спецназ мелкобританцев

            Но там точно есть представитель или надежный канал связи с СВР РФ или ФСБ. Потому что за 4 года в результате многочисленных поездок хоть кто то из правительства украины или из окружения Зеленского должен был случайно пострадать от ударов российских ракет или БПЛА. Но законы вероятности на них не распространяются. Т.е. они точно знают куда и когда можно перемещаться и куда будут идти российские прилеты. О последнем можно судить по тому, что реакция укроСМИ и их политиков иногда происходит раньше или одновременно с нанесением ударов.
    6. Евлох Звание
      Евлох
      +2
      Вчера, 16:04
      Это на него Трамп дурно влияет...
    7. Egeny Звание
      Egeny
      0
      Вчера, 19:19
      ...так бульбаш сам и провоцировал нашего на "подвиги"
  2. Бомба
    Бомба
    0
    Вчера, 15:04
    Ни за что на свете маленькие дети не ходите в Африку гулять =).....можно только после прилета по Рублевским дачам.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +16
      Вчера, 15:06
      . Ни в коем случае!

      - процитировал президент РБ своего российского коллегу.


      Ни в коем случае?Как говорится не забиваешь ты забивают тебе.И это после всех покушений со стороны Киева.Будь у Зеленского такие возможности я уверен что он и думать бы не стал,а просто бы ударил.И чем дольше это всё тянется тем больше вероятность что у него такие возможности появятся.Те же 6 тонные БПЛА Фламинго с боевой частью в тонну у каждого такого БПЛА.Будет вам тогда ни в коем случае.
      1. Обычный Звание
        Обычный
        0
        Вчера, 15:11
        Будь у Зеленского такие возможности я уверен что он и думать бы не стал,а просто бы ударил


        Ключевая фраза. Он и не думает, нечем там думать.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +8
          Вчера, 15:15
          Как показывает практика это не всегда плохо. Иногда лучше действовать ,чем постоянно думать и мешкать. Что главное в современной войне?Первым обнаружить и тут же первым ударить.Кто первый ударил тот и победил,тот и выжил.А те кто долго думают,те имеют мало шансов на выживание.Увидел-ударил и как следствие этого выжил.Все.А всё остальное это переливание из пустого в порожнее.
          1. Обычный Звание
            Обычный
            0
            Вчера, 15:18
            Не думать - всегда плохо. Даже в отпуске.
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              0
              Вчера, 15:19
              Главное всё не продумать тем кто долго думает.
              1. Обычный Звание
                Обычный
                +3
                Вчера, 15:25
                Если вы ведете речь об ударе на фронте, это одно, а если речь об гражданском объекте, пусть и вражеском логове, то это другое. Пользы минимум, побочки ну просто очень много от такого удара. Да вы и сами это понимаете не хуже чем я.
          2. БЭТ-МЕНТ Звание
            БЭТ-МЕНТ
            0
            Вчера, 21:15
            Если ты принял решение убить человека, не нужно изобретать окольный путь, даже если действовать без промедления очень трудно. Ведь ты можешь утратить решимость, упустить удобный случай и поэтому не достичь успеха. На Пути Самурая главное — непосредственность, и поэтому лучше всего броситься на врага сразу же.
      2. topol717 Звание
        topol717
        -6
        Вчера, 15:17
        Цитата: Sky Strike fighter
        Ни в коем случае?Как говорится не забиваешь ты забивают тебе.И это после всех покушений со стороны Киева.
        Этот вариант есть всегда. Зачем себя лишать козырного туза? Демонстрацию орешника провели. А клоун сам ничего не решает, и сейчас уже больше мешает западным элитам. И помогать им Путин не хочет. Если запад перестанет поставлять оружие и разведтданные то СВО закончится через 2 месяца. И Порошенко там у власти Зеля или кто то другой не важно. Ну и самое главное это много обычных людей может пострадать. от такой большой дубины прилитевший по центур города.
      3. ergh081 Звание
        ergh081
        0
        Вчера, 18:11
        Поддерживаю. Но позволю поправить: забиваешь, не забиваешь - это терминология игровая: футбол, хоккей и т.п. На войне так, как в песне Расторгуева : " А может мы, а может - нас", то есть или мы, или - нас. Вариантов других нет. У нас есть оружие, которое может позволить нам на столетие забыть об угрозе с Запада, но наши начальники продолжают играть в игру, а наши ребята сотнями тысяч отдают свои жизни в этой войне. Сотнями и тысячами гибнут и гражданские. Про русских х хло в вообще молчу - там около двух миллионов убитых и покалеченных. Напомню, что по официальным данным погибшими при атомных бомбардировках Японии в 1945 году составили порядка 350 тыс.
  3. Комментарий был удален.
    1. Обычный Звание
      Обычный
      +2
      Вчера, 15:15
      Вряд ли он сам проявили инициативу в таких откровениях. А так, Путин две бывшие республики точно спас: Белоруссию и Казахстан. А до этого спас жизнь Эдику турецкому. Да они на ВВП молиться должны. И то что хрипатый со своей кодлой до сих пор воздух на планете отравляет, тоже заслуга Путина.
  4. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +20
    Вчера, 15:05
    Пакт о ненападении между элитами. Умирать должны только простолюдины.
    1. Mazunga Звание
      Mazunga
      +10
      Вчера, 15:08
      ну вы так прямо то не излагайте ))) надо обтекаемо там мынетакие бгадский нагод
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Вчера, 15:08
      В этот пакт как то удивительным образом вписываются подрывы двух известных военачальников в Москве?Или это другое?
  5. kventinasd Звание
    kventinasd
    +2
    Вчера, 15:07
    Ни в коем случае!

    - процитировал президент РБ своего российского коллегу.

    Верховный наверное ждёт когда по Кремлю что-то тяжёлое прилетит или Рублёвку сравняют с поверхностью.
    1. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      0
      Вчера, 15:10
      Вот только зелекокс на хромокеях. А ВВП вполне себе в Кремль ездит.
      1. kventinasd Звание
        kventinasd
        +4
        Вчера, 15:15
        Да какая разница, кто где ховается. Если воюем, а не обозначаемся перед террористами и реагируем только ответными действиями, то и надо воевать как с настоящим врагом, мечтающим уничтожить нашу страну. Банковая и прочие СБУ с первых дней СВО должны были лежать в руинах.
        1. Алексей_12 Звание
          Алексей_12
          -2
          Вчера, 15:18
          Вы готовы готовы ради медийки потратить дорогостоящий комплекс? У нас нет кого-то, кто нам их поставляет. Своими силами делаем. soldier И стоимость его поверь сопоставима с....
          1. kventinasd Звание
            kventinasd
            +5
            Вчера, 15:23
            Цитата: Алексей_12
            Вы готовы готовы ради медийки потратить дорогостоящий комплекс?

            Этот вопрос лучше задайте тем кто спланировал СВО. Вы наверное и удары по логистике украины(мостам, тоннелям и т.д.) тоже считаете пиар акцией?
            1. Алексей_12 Звание
              Алексей_12
              -1
              Вчера, 15:26
              Давайте закроем этот вопрос. Не мы решаем. Не нам судить.
              Как пел Владимир Высоцкий - "Жираф бальшой - яму видней" (с). Иначе просто на 280 п. 3 можно написать. soldier
  6. al3x Звание
    al3x
    +5
    Вчера, 15:11
    Лучше таких подробностей не раскрывать и молчать. Для чего эта инфа? Ее воспримут, как очередную слабость и мягкотелость впр не только в 404, но и в России. Шарманка про братский народ, с которым четвертый год идет ожесточенная война и счет уже на сотни тысяч жизней тоже звучит так себе...
    1. ugos Звание
      ugos
      +8
      Вчера, 15:30
      Ее воспримут, как очередную слабость и мягкотелость ВВП
      А что, разве это не так...
      1. Paranoid62 Звание
        Paranoid62
        -6
        Вчера, 15:35
        Прикольно:

        Цитата: al3x
        Ее воспримут, как очередную слабость и мягкотелость впр

        Цитата: ugos
        Ее воспримут, как очередную слабость и мягкотелость ВВП

        За передергивание бьют подсвечниками, если вы не в курсе yes
        1. ugos Звание
          ugos
          +2
          Вчера, 15:41
          А что есть разница между впр и ввп, я не вижу, что ВВП скажет то впр и делает, а на счёт подсвечника, всегда пожалуйста, жду, только как бы самому не отхватить, я охранителей и лизоблюдов сильно не уважаю...
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            -7
            Вчера, 15:53
            Цитата: ugos
            А что есть разница между впр и ввп, я не вижу

            Ну, даже и тут - разница есть. А уж когда в цитате буковки меняют - тут уже о стиле жизни (вашем), а не о смысле (цитаты) речь.

            Цитата: ugos
            я охранителей и лизоблюдов сильно не уважаю

            Ну, хоть в чем-то мы с вами похожи. Берегите себя yes
            1. ugos Звание
              ugos
              +4
              Вчера, 16:06
              Хорошо последний раз отвечу, я хотел помочь автору комента, ну не может впр всё полностью быть слабыми и мягкотелыми, а ВВП вполне может, и не только может, но так оно и есть, прошу извинения у автора... вы это прекрасно поняли, и всё таки решили подцепить, но это ваш стиль, охранительский, если не можете ответить по существу, цепляетесь к мелочам...
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                -5
                Вчера, 16:12
                Цитата: ugos
                это ваш стиль, охранительский

                Не... я просто внимателен к мелочам. Когда у меня вдруг что-то подобное заметите - сообщите, я вам плюсик поставлю. Или даже несколько yes
                1. al3x Звание
                  al3x
                  0
                  Сегодня, 00:26
                  Так и не пончял, за что вам минусов тачку вкатили. Было написано так, как написано. С тем смыслом, который был вложен в написанное. Это все равно, что Пушкина поправлять. Хотя, я себя с ним и близко не ставлю. Так, просто пример, чтобы доходчевее выглядело объяснение. Походу мало кто задумывается, что ввп это не личное мнение, это команда, то бишь впр.
          2. al3x Звание
            al3x
            0
            Сегодня, 00:17
            А что есть разница между впр и ввп, я не вижу, что ВВП скажет то впр и делает


            Очень даже есть разница. Не он единолично решения принимает в таких щепетильных вопросах. У него есть команда близких советников, назовем их так. Вы как будто с Луны свалились. Ну а то, что вы мой коммент переиначили, ну такое себе.
  7. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    -1
    Вчера, 15:18
    Хорошее предложение было
  8. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -3
    Вчера, 15:22
    Цитата: Sky Strike fighter
    В этот пакт как то удивительным образом вписываются подрывы двух известных военачальников в Москве?Или это другое?

    Это не элита, просто слоны на шахматной доске. Но Вовану стоит щёлкнуть "за фук"
  9. Scientist_ Звание
    Scientist_
    +3
    Вчера, 15:23
    Цитата: Sky Strike fighter
    В этот пакт как то удивительным образом вписываются подрывы двух известных военачальников в Москве?

    Широко известные в очень узких кругах. Один из них жил в панельном доме на юго-востоке, худшем регионе Москвы (там сплошная чернота проживает), ну так себе элита.
  10. VicVic Звание
    VicVic
    -2
    Вчера, 15:26
    "российский лидер наотрез отказался от подобных мер."
    А почему, собственно?
    Для себя основную причину определил так, что бомбить исторический центр матери городов русских, как-то, типа бомбить самих себя. Что-то символически неправильное в этом.
    Интересны мнения на этот счёт.
  11. 16112014nk Звание
    16112014nk
    +2
    Вчера, 15:27
    На Банковой сборище врагов, мечтающих уничтожить Россию и русский народ.
    Если враг не сдаётся, его уничтожают. ©
    Вот это надо было бы Лукашенко втолковать слишком миролюбивому Путину.
  12. dmi.pris1 Звание
    dmi.pris1
    +3
    Вчера, 15:53
    Если не забиваешь ты,забьют тебе.Вот и весь сказ
  13. sdivt Звание
    sdivt
    -2
    Вчера, 16:02
    Александр Григорьевич - ещё тот инсайдер)
    Всегда рассказывает так, что создаётся впечатление - уж он-то про ход и планы СВО знает больше, чем всё наше руководство, вместе взятое)
  14. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    +3
    Вчера, 16:03
    Если такое было, то гаранта можно понять. Ведь Запад чётко провел свои "красные линии", пересечение которых, скорей всего повлечет:
    - конфискацию всех замороженных в западных банках баблосов олигархья и новоявленных "знати" и "боярства";
    - конфискацию уже, а не арест, всех особнячков и пентхаусов у этой публики;
    - массовую отправку за решётку отпрысков, любовниц/любовников всей этой публики.
    А это означает открытый бунт взбесившихся утерей баблосов и недвижимости олигархья и новоявленных "знати" с "боярством" от Калининграда до Камчатки. И силенок подавить такой бунт у гаранта может не хватить. Эта публика легко спровоцирует миллионы людей на выход на протесты. А первоначальныеи экономические требования очень быстро сменятся требованиями отправить на свалку истории "партию власти" и кремлёвских верхи.
    Гарант понимает все это, что "красные линии" Запада реальные, что Запад ещё не весь арсенал принуждения использовал. Поэтому с таким пиететом и относится к этим линиям.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -4
      Вчера, 16:10
      Дополню. А то вы там все про аллигархов, в основном.

      Цитата: ТанкоистребительСУ-100
      пересечение которых, скорей всего повлечет:

      - перекрытие транзита через Литву в Калининград. Газ, ж/д. Объемы сами гуглите, мне лень, но на 2025-й год там одного цемента 232 тыс. тонн request
      - ну, и хватит пока. Sapienti sat, как говорится.
  15. ТанкоистребительСУ-100 Звание
    ТанкоистребительСУ-100
    +4
    Вчера, 16:10
    Цитата: VicVic
    "российский лидер наотрез отказался от подобных мер."
    А почему, собственно?
    Для себя основную причину определил так, что бомбить исторический центр матери городов русских, как-то, типа бомбить самих себя. Что-то символически неправильное в этом.
    Интересны мнения на этот счёт.

    А как же тогда населённые пункты уже наших ДНР и ЛНР, которые стирают с лица земли ФАБрированием? Как быть с разрушениями вроде бы как русской Одессы? Или "вы не понимаете, это другое"? Что стертый с лица земли посёлок или город в ЛДНР Запад "красной линией" не обозначил и его можно в пыль?
    Нельзя воевать "здесь воюем, здесь не воюем, здесь рыбу заворачиваем" (с).
    Три года воевали с оглядкой на бизнес-интересы того же Алиева из Баку, т.е. его нефтяной гешефт с укро-рейхом ставили выше чем жизни наших ребят.
    Вот и имеем то, что имеем.
  16. axren1
    axren1
    -1
    Вчера, 16:11
    заткните его кто нибудь картошкой
  17. cmax Звание
    cmax
    +2
    Вчера, 16:32
    Пройдет ещё пол года, год войны, прилетят нам " Финики" от " братских" и "Орешник" туда слетает. Останется пожалеть, что долго тянули кота за хвост. Перед СВО тоже слышно было, войны не будет братский народ, однако ж, уже скоро четыре года войне.
  18. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -3
    Вчера, 17:18
    Нарика что на 404 что в гейропе ненавидят, смысл из него жертву делать.
    1. avdkrd Звание
      avdkrd
      0
      Вчера, 23:43
      Ну сделали амеры из Саддама жертву и что?
  19. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +3
    Вчера, 18:57
    А зря что не ударили! Сейчас бы было самое время
  20. Metallurg_2 Звание
    Metallurg_2
    0
    Вчера, 19:24
    Интересно, что же остановило гаранта?
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Вчера, 19:27
      Цитата: Metallurg_2
      что же остановило гаранта?

      Ну, тут вам через одного объяснят, почему:

      - мы не такие
      - Орешник был один, и уже закончился
      - а Зеленского Путин обещал не трогать. Какому-то еврею, не помню, как его зовут.

      Все просто request laughing
    2. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Вчера, 19:37
      ...остановило его то, что он "наивный" либераст!!!! am
  21. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Вчера, 19:36
    https://24smi.org/celebrity/14469-pavel-sudoplatov.html
    Эх товарищи! Как не хватает России Человек как П.А.Судоплатов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  22. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Вчера, 20:33
    Ни в коем случае!

    Путин, наверное, много чего запретил делать, наверное, из-за того, что вдруг США и партнеры бы не поняли бы они же за киевский режим так болеют
  23. Кривошей Звание
    Кривошей
    -1
    Вчера, 21:51
    Однако, тут могут быть и другие причины не использовать это новое оружие. Во первых, ожидание возможного удара страшнее самого удара. Где у нас гарантия, что мы прихлопнем этих опарышей из РАДЫ и Администрации Президента Украины вместе с укронацистом клоуном и всемирно признанным хамом? Во вторых, лишнее применение Орешника может помочь нашим врагам узнать границы возможностей этого оружия, а значит понять как от него можно защититься. За одно применение это понять трудно и не надёжно. В третьих, тех же целей что мы рассчитываем достичь с помощью Орешника можно добиться и другим уже применяемым оружием или сочетанием нескольких. Одно из них «Авиационная вакуумная бомба повышенной мощности» (АВБПМ) — ОДАБ-9000, авиационной бомбы объёмного взрыва. Либо несколько объёмно-детонирующих бомб ОДАБ-500. Доставить их может наш ТУ-160М двигаясь за идущим налётом на Киев БПЛА-ракетным ударом для перегрузки их систем ПВО.
  24. Старик57 Звание
    Старик57
    0
    Вчера, 23:36
    Не нам судить, кого бить и где первыми, на это есть Штаб, но сами американцы и израильтяне воют совсем по другим принципам, исходя из своих интересов, а не о том, что, где, и кто о них подумает...
  25. avdkrd Звание
    avdkrd
    0
    Вчера, 23:42
    Если честно, то что-то странное в такой логике. Тут конечно нужен не один удар по Банковой, а желательно одномоментно уничтожить максимум нацистов и приспешников, но категорический отказ непонятен. Тут дело не в атаке на Кремль, прямой приказ Зелинского, на атаки мирных городов. Сейчас уже все так примелькалось, что на западе вообще не обращают внимания, на целенаправленное убийство мирных жителей. В этом плане, я завидую евреям. Они мстят за каждый выстрел, бывает правда, что и за свой собственный, но тем не менее. У штатов, тоже фирменный подход, за всеми кого они не смогли купить, начинается реальная охота и военно-политическое руководство максимально быстро загоняют под землю.
    Вот этот гуманизм, сначало с Порошенко, теперь с Зелинским, очень напрягает. Рада принимала решения, Зелинский даже на лбс отмечался, причём не раз В чем суть такого подхода?