Минобороны РФ: за неделю ВС России освободили девять населённых пунктов, из которых семь – в ДНР
Применив высокоточное оружие, российские военные поразили на этой неделе места хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». А всего за период с 16 по 22 августа ВС России нанесли по целям на Украине шесть массированных групповых ударов с использованием ракет и беспилотников.
Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.
В числе пораженных целей присутствуют также украинские оборонные предприятия, нефтеперерабатывающий завод, энергетические объекты, а также хранилища топлива, дронов дальнего действия, ракетного и артиллерийского вооружения. Кроме того, точные удары наносились по местам дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. Под удары также попали пункты управления вражескими дронами и военный аэродром.
За неделю ВС России освободили девять населенных пунктов, из которых семь – в ДНР. Это Колодези, Александро-Шульгино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр. Также под российский контроль перешли Вороное и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.
Освобождая Колодези, бойцы группировки «Запад» нанесли существенный урон технике и личному составу одной штурмовой бригады ВСУ и одной бригады территориальной обороны противника.
Продвигаясь вглубь вражеской обороны, «южане» освободили в ДНР Катериновку и Александро-Шульгино, а подразделения группировки «Центр» – Сухецкое, Панковку, Владимировку и Русин Яр. Под контроль «Восточной» группировки перешли на этой неделе два населенных пункта в Днепропетровской области.
Информация