Минобороны РФ: за неделю ВС России освободили девять населённых пунктов, из которых семь – в ДНР

Применив высокоточное оружие, российские военные поразили на этой неделе места хранения украинских оперативно-тактических ракет «Сапсан». А всего за период с 16 по 22 августа ВС России нанесли по целям на Украине шесть массированных групповых ударов с использованием ракет и беспилотников.

Об этом сообщается в недельной сводке Минобороны РФ.



В числе пораженных целей присутствуют также украинские оборонные предприятия, нефтеперерабатывающий завод, энергетические объекты, а также хранилища топлива, дронов дальнего действия, ракетного и артиллерийского вооружения. Кроме того, точные удары наносились по местам дислокации военнослужащих ВСУ и иностранных наемников. Под удары также попали пункты управления вражескими дронами и военный аэродром.

За неделю ВС России освободили девять населенных пунктов, из которых семь – в ДНР. Это Колодези, Александро-Шульгино, Катериновка, Сухецкое, Панковка, Владимировка и Русин Яр. Также под российский контроль перешли Вороное и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

Освобождая Колодези, бойцы группировки «Запад» нанесли существенный урон технике и личному составу одной штурмовой бригады ВСУ и одной бригады территориальной обороны противника.

Продвигаясь вглубь вражеской обороны, «южане» освободили в ДНР Катериновку и Александро-Шульгино, а подразделения группировки «Центр» – Сухецкое, Панковку, Владимировку и Русин Яр. Под контроль «Восточной» группировки перешли на этой неделе два населенных пункта в Днепропетровской области.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    22 августа 2025 15:22
    Хахлы уже напИсали що эти хутора в три сарая им не нужны.
    2. Алексей_12 Звание
      Алексей_12
      +3
      22 августа 2025 15:30
      Потом еще скажут, что куев им тоже не нужен был. Но это будет потом. Но темпы сейчас хорошие. soldier
    3. Бомба
      Бомба
      -1
      22 августа 2025 15:38
      Слишком громкие заявления для широкой массы ушей. Подача как будто бы Берлин в 45м взяли. В целом там освобождать нечего и некого, там кроме собак уже давно никого нет. Это просто территория без жилых зданий между Донецком и Краматорском. Смотрите карту.
      1. кот Краш Звание
        кот Краш
        0
        22 августа 2025 16:01
        Собаки для Вас уже не люди? Да и вражину чуть подальше отогнать - разве плохо?
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +1
        22 августа 2025 16:35
        Цитата: Бомба
        Это просто территория без жилых зданий

        Пусть будет по-вашему, и что, территорию не нужно забирать? При этом, большие сомнения, что эту территорию просто так подарили.
        Цитата: Бомба
        В целом там освобождать нечего и некого

        Как-то напоминает - "фортеция не имела стратегического значения",
        Цитата: Бомба
        там кроме собак уже давно никого нет.

        А откуда вы об этом знаете, вам собачки в Телеграмм отписались?
  2. Правдодел Звание
    Правдодел
    +1
    22 августа 2025 15:33
    за неделю ВС России освободили девять населённых пунктов, из которых семь – в ДНР
    Медленно, ох, медленно движемся... Как бы ускориться и побыстрее разделаться с этой мерзкой бандеровской гадиной!?...
    1. Монтесума Звание
      Монтесума
      0
      22 августа 2025 15:45
      Цитата: Правдодел
      Медленно, ох, медленно движемся... Как бы ускориться и побыстрее разделаться

      Лучше медленно и верно, чем побыстрей, но любой ценой. Пусть сперва техника тщательно обработает рубежи обороны противника, а уже потом штурмовые действия. Беречь надо наших ребят, им ещё предстоит поучаствовать в работе по наращиванию научного и промышленного потенциала страны.
      1. Правдодел Звание
        Правдодел
        -1
        22 августа 2025 15:52
        Беречь надо наших ребят

        Согласен, беречь надо, очень надо. Но все равно, медленно идем, очень медленно.
        В России же известно: медленно нужно поторапливаться!
    2. tralmaster Звание
      tralmaster
      -1
      22 августа 2025 16:21
      Сходи да помоги может быстрее будет.
  3. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    +2
    22 августа 2025 18:07
    То что села на Украине и не только обезлюдели ни для кого не секрет. Вдобавок прифронтовые выселяют. Но,если за неделю 7 и 9, а их сколько в ДНР ещё предстоит освободить? Уж никак не меньше сотни. Делим 100 на 7 = 14 недель. 3-4-5 месяцев в зависимости от темпов выдавливания и числа сел, хуторов и поселков.