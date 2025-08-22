Обещали заплатить 300 тысяч евро: итальянская пресса раскрыла новые детали диверсии на «Северных потоках»

17 462 78
Обещали заплатить 300 тысяч евро: итальянская пресса раскрыла новые детали диверсии на «Северных потоках»

Украинские диверсанты согласились взорвать подводную инфраструктуру российских газопроводов «Северные потоки» за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч евро.

Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на материалы расследования, теракт был осуществлен группой из семи человек, включая высокопоставленных украинских военных. Операцией руководил задержанный в итальянском городе Римини Сергей Кузнецов — бывший капитан ВСУ и экс-сотрудник СБУ.



При этом немецкие следователи предполагают, что диверсия была лично санкционирована бывшим главкомом ВСУ, а в настоящее время послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Помимо Кузнецова, в группу входили четверо опытных гражданских водолазов, двое военнослужащих элитных подразделений ВСУ и женщина. Если вину Кузнецова удастся доказать, украинского диверсанта могут приговорить к 15 годам тюрьмы.

Генпрокуратура ФРГ также сообщила, что перед отплытием из порта Ростока на борт яхты «Андромеда» было погружено специализированное снаряжение: гидролокатор, карты для поиска трубопровода на глубине 80 метров, гидрокостюмы, кислородные баллоны и не менее четырех взрывных устройств массой от 14 до 27 килограммов.

При этом стоит отметить, что, несмотря на представленную немцами «стройную» и весьма подробную версию подрыва газопроводов, очевидно, что остановка поставок в Евросоюз российского газа была выгодна в первую очередь США, после диверсии полностью захватившим европейский рынок.
78 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +24
    22 августа 2025 15:20
    Сказачники в Италии со времен написания "Пиноккио" не перевелись.
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +5
      22 августа 2025 15:24
      Если вину Кузнецова удастся доказать, украинского диверсанта могут приговорить к 15 годам тюрьмы.
      И всего-то... За кражу можно столько же получить... Ну а сколько заказчику светит...??? Или его просто очередным орденом за это наградят...???
      1. частное лицо Звание
        частное лицо
        +3
        22 августа 2025 15:45
        Если вину Кузнецова удастся доказать, украинского диверсанта могут приговорить к 15 годам тюрьмы.
        И всего-то... За кражу можно столько же получить.

        Тут вопрос если удастся доказать вину ? А вину доказать 99% не удастся ,так как подозреваемый к примеру подскользнётся на арбузной корке. Да и вся эта "сказка" высосана из пальца.
    2. ankir13 Звание
      ankir13
      +7
      22 августа 2025 15:37
      Ох уз эти сказоцки, ох уз эти сказоцники!!!
      Сейчас на украинцев и андромеду всё списать замечательно.
      А кто им 300 тыщ (каждому!) платил? марсианин!
      А были ли украинци?
      А уши полосатые со звёздками торчат... чьи?
      Немчики тИхонько по этому поводу молчат, глядят на растворяющуюся экономику свою...
    3. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      22 августа 2025 15:57
      Да уж, залепуха настолько голимая, что становится стыдно. Как в том, юморном клипе, про Штирлица и Мюллера : "Штирлиц, ну дайте мне хоть что-нибудь, во что не стыдно было бы поверить)))". Кого же они валить собрались - не уж то Залужу?
      1. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +5
        22 августа 2025 16:01
        З. Ы. Мероприятием командует капитан, т. е. - старший опер. "Залужа" дает команду СБУ, которое ему не подчиняется))) 300 тонн евро на семерых, по 23 косаря на рыло - машину нормальную не купишь))) не, ну если всё это придумал Вася - питекантроп, то это как раз его уровень умственного развития))
        1. Сибирь55 Звание
          Сибирь55
          -1
          22 августа 2025 17:11
          Сдаётся мне что этот Вася - прошедшие переговоры еврочиновников с Трампом. Как-то через чур активно понеслась волна. И ни слова о заказчиках.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            -2
            22 августа 2025 17:21
            Ну почему же? Фамилия Залужного озвучена.
            1. Сибирь55 Звание
              Сибирь55
              +1
              22 августа 2025 17:23
              laughing
              Вы сами в это верите?
              Скорее не озвучена,а назначена
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                +1
                22 августа 2025 17:32
                Согласен, что назначен. Для Валеры Заплужного - это слишком сложная схема, тем более, что контрразведка хоть и военная, но подчиняется она СБУ. Потому, даже сбушный летёха, может посылать Валеру в пешее эротическое путешествие, ничего ему не будет.
      2. SmollH2 Звание
        SmollH2
        0
        23 августа 2025 02:02
        Да уж.
        «В случае вторжения России, если ее танки снова пересекут границу Украины, то „Северный поток — 2“ перестанет существовать. Мы положим ему конец», — заявил Джо Байден.
  2. Gomunkul Звание
    Gomunkul
    +7
    22 августа 2025 15:21
    Живые исполнители подрыва газопровода нужны настоящему заказчику, только для того, чтобы все расходы и неустойки официально "повесить" на Украину?
    1. Кузнец 55 Звание
      Кузнец 55
      +1
      22 августа 2025 15:28
      Кто , кто был заказчиком ?
      Кто обещал эти деньги , и заплатили ли их ?
      По деньгам может возможно вычислить заказчика . Хотя вероятней всего действовали через цепочку подставных лиц . Поэтому скорее всего не найти его .
      Значит надо искать среди заинтересованных , а их было несколько .
      Если будет действительно интерес у расследователей , возможно и найдут , но не вериться . Может через много лет , или совершенно случайно .
      1. Gomunkul Звание
        Gomunkul
        +4
        22 августа 2025 15:46
        Зачем ещё кого то искать, если виноватых уже нашли и показывают.
        Для справки:
        Согласно подсчетам «Эксперта», Россия потеряла только на разрушенной газотранспортной инфраструктуре «Северных потоков» 26,5 млрд долларов. Еще 51,5 млрд — на оказавшихся замороженными вложениях в освоение месторождений, строительство и модернизацию магистральных газопроводов. Наконец, недополученная выручка за 50 лет (номинальный срок службы газопровода) может составлять 1,4 трлн долларов в сегодняшних ценах. Сумасшедшие суммы ущерба, который пока никто не торопиться компенсировать «Газпрому».
      2. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        -1
        22 августа 2025 15:52
        Цитата: Кузнец 55
        Значит надо искать среди заинтересованных , а их было несколько .

        Кровно заинтересованные в том, чтобы оставить Европу без газа, - США...Единственный и непримиримый враг человечества на все оставшиеся времена...
        1. Кузнец 55 Звание
          Кузнец 55
          +2
          22 августа 2025 15:58
          Там еще и Лондон есть , среди заинтересованных . Он тоже всегда готов на подлость .
          1. ROSS 42 Звание
            ROSS 42
            -3
            22 августа 2025 16:02
            Цитата: Кузнец 55
            Там еще и Лондон есть , среди заинтересованных .

            Лондон не в той весовой категории, чтобы диктовать свою «высочайшую» волю Европе...
      3. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        +1
        22 августа 2025 17:24
        заказчик и выгодополучатель понятен - США. Кстати, они и сами об этом говорили. Тот, кого предъявили, охреневшей от таких откровений публике, скорее всего " отпущения", на которого повесят всех собак. Ну, может он еще и Заплужного с собой прихватит.
  3. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +3
    22 августа 2025 15:22
    Какой увлекательный детектив! А нет, "Андромеда" это больше фантастика.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +12
    22 августа 2025 15:24
    На 80 метров на кислороде не ныряют.Ныряют на воздушных смесях. bully
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +10
      22 августа 2025 15:30
      Нырнуть на 100 метров могут все ,а вот вынырнуть могут не только лишь все.И Балтика не озеро. laughing
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +1
        22 августа 2025 15:36
        "Нырять на 100 метров могут не только лишь все" (с) крючко wassat lol ДА я уже писал в одном посте, что они наследственные неряльщики за жэмчугом lol
        Андрей, плагиатом занимаетесь?
        Как говориться, хорошо, что сегодня пятница, а не четверг - как вчера. drinks lol hi
      2. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +2
        22 августа 2025 15:40
        Уровень итальянского расследования предназначен для алконавтов ,а не для акванавтов.Без водолазного колокола ни как . bullyНа крайняк на яхте нужна была барокамера ,минимум на два человека.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -2
          22 августа 2025 15:57
          Цитата: tralflot1832
          Без водолазного колокола ни как . На крайняк на яхте нужна была барокамера ,минимум на два человека.

          А есть такая информация:
          Жёсткий водолазный скафандр — это снаряжение, во время которого на водолаза действует обычное атмосферное давление. Это снимает проблему декомпрессии и исключает азотное, кислородное и иные отравления. Такие скафандры позволяют проводить работы на глубинах до 600 метров.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +3
            22 августа 2025 16:02
            А сколько это оборудование весит для эксплуатации жёсткого скафандра?На шлангах для полива сада можно конечно нырнуть ,но не глубоко.Желательно по шею.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              -3
              22 августа 2025 16:03
              Цитата: tralflot1832
              А сколько это оборудование весит ?

              Например, скафандр Newtsuit при испытаниях выдержал погружение до 900 метров. Он изготовлен из литого алюминия и весит около 300 кг

              Жесткий водолазный скафандр HARDSUIT™ представляет собой безопасный и эффективный инструмент выполнения подводно-техни­ческих работ, способный существенно сократить вре­менные и денежные затраты на реализацию проекта.
              ЖВС HARDSUIT™ имеют рабочую глубину 365 метров и является проверенным инструментом для выполнения коммерческих подводно-технических работ. Давление внутри скафандра составляет всего 1 атмосферу, что полностью исключает потребность пилота скафандра в декомпрессии. Средняя продолжительность рабочей смены одного пилота составляет 6 часов.

              https://oceanos.ru/ADS_HARDSUIT_general
            2. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +4
              22 августа 2025 16:14
              Если нырять в жёстком сафандре с шлангами высокого давления нужна ещё и лебёдка с стрелой чтобы этого водолаза вытащить с дна.О чем вы пишите это штучный оборудование.Не думаю что оно на яхте поместится.
        2. Адрей Звание
          Адрей
          0
          22 августа 2025 16:38
          Цитата: tralflot1832
          Без водолазного колокола ни как.

          А зачем он? Глубина доступна подготовленному аквалангисту.
          Цитата: tralflot1832
          На крайняк на яхте нужна была барокамера ,минимум на два человека.

          Не обязательно. Даже на обычном воздухе соблюдая ступенчатую декомпрессию возможно, не говоря уже о воздушных смесях, где атмосферный азот (причина кессонной болезни) заменен на гелий.
        3. Винни76 Звание
          Винни76
          +1
          23 августа 2025 12:14
          Цитата: tralflot1832
          Уровень итальянского расследования предназначен для алконавтов ,а не для акванавтов.Без водолазного колокола ни как . На крайняк на яхте нужна была барокамера ,минимум на два человека

          Что мешает заменить все эти хитромудрости массой ВВ? Судно с точным позиционированием, кран балка и по морскому контейнеру с ВВ. На каждую нитку газопровода.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            23 августа 2025 12:23
            Кстати самый простой вариант .
      3. Адрей Звание
        Адрей
        +3
        22 августа 2025 16:33
        Цитата: tralflot1832
        Нырнуть на 100 метров могут все ,а вот вынырнуть могут не только лишь все

        Кусто еще в 60-х годах прошлого века вывел свою формулу глубины погружения (с обычным воздухом) (кстати, глубина работы с кислородными аппаратами замкнутого цикла не превышает 30-ти метров).
        До 30-ти метров практически все.
        30-50 метров - подготовленные ныряльщики.
        50-70 метров - хорошо подготовленные, время работы на глубине 70 м 7-10 мин.
        90 метров - очень хорошо подготовленные, время работы до 5 мин.
        100-110 метров - единицы без работы.
        Пишу по памяти, много лет прошло с тех пор как читал книгу.
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          22 августа 2025 16:38
          Я в своё время был помешан на глубоководных погружениях.Приблизительно так и есть ,как вы пишите.Но самое трудное всплытие через определённое количество метров остановка для декомпрессии .А на этой " остановке " должно быть много баллонов с сжатым воздухом.
          1. Адрей Звание
            Адрей
            0
            22 августа 2025 16:41
            Цитата: tralflot1832
            Но самое трудное всплытие через определённое количество метров остановка для декомпрессии .А на этой " остановке " должно быть много баллонов с сжатым воздухом.

            laughing Уже ответил выше laughing
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              +1
              22 августа 2025 16:49
              Андрей ,вот нашёл что-то похожее по теме.Про всплытие - слишком заумно. hi
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                +1
                22 августа 2025 17:29
                Для того, чтобы нырять с гелием нужно соответствующее оборудование. Это не так просто, да и ныряльщик тоже соответствующий.
                1. KCA Звание
                  KCA
                  0
                  22 августа 2025 18:27
                  Гелий и сам не просто так добыть, он, как-бы, не лежит под землёй, надо из окружающего воздуха добывать, под боком гелиевой завод, он охренеть сколько в смутные времена людей кормил, ну и азот, гелий как-то втихую возили, а цистерны с азотом на виду
                  1. Адрей Звание
                    Адрей
                    +1
                    22 августа 2025 18:56
                    Цитата: KCA
                    Гелий и сам не просто так добыть, он, как-бы, не лежит под землёй, надо из окружающего воздуха добывать, под боком гелиевой завод, он охренеть сколько в смутные времена людей кормил, ну и азот, гелий как-то втихую возили, а цистерны с азотом на виду

                    Вы сейчас на улицах воздушных шариков гелием наполненных не видите что-ли? Афигеть, насколько сложно баллон с гелием приобрести в наши времена.
                    1. ТермиНахТер Звание
                      ТермиНахТер
                      0
                      22 августа 2025 19:48
                      Думаю, что тот гелий, которым шарики надувают - это не совсем то, что нужно для дыхания на глубине 100 м.
                      1. Адрей Звание
                        Адрей
                        0
                        22 августа 2025 20:13
                        Цитата: ТермиНахТер
                        Думаю, что тот гелий, которым шарики надувают - это не совсем то, что нужно для дыхания на глубине 100 м.

                        Именно то. Гелий, он и в Африке гелий. Почитайте, что такое "инертные газы". Если посмотрите по ветке, то у tralflot1832 есть интересная ссылка на смеси, где гелия 30% - 20% кислорода и видимо 50% азота, а дальше уже более сложный состав. И тем не менее, даже такое сочетание значительно расширяет возможности.
                  2. Алексей Лантух Звание
                    Алексей Лантух
                    0
                    22 августа 2025 22:31
                    Гелий и сам не просто так добыть, он, как-бы, не лежит под землёй, надо из окружающего воздуха добывать

                    Вообще то подавляющую часть гелия добывают из неочищенного природного газа.
                    1. KCA Звание
                      KCA
                      0
                      23 августа 2025 08:51
                      Сейчас да, на "Силе Сибири" перед отправкой в Китай стоит завод по выделению гелия, у нас завод, ну так грубо говоря, цех был построен в 50-х годах и до месторождения нефти/газа ой как далеко было, граница Мск и Тверской обл, точнее была Тверская обл, после организации ОИЯИ город стал Мск обл, у меня огород там рядом, с одной стороны на реке Дубна водозабор, который на охлаждение компрессоров воду качал, с другой стороны ручей, куда воду сливали
              2. Адрей Звание
                Адрей
                +2
                22 августа 2025 17:53
                Цитата: tralflot1832
                Андрей ,вот нашёл что-то похожее по теме.Про всплытие - слишком заумно.

                Где-то так. Впервые с кессонной болезнью столкнулись англичане по моему в XVII-ом веке, при постройке моста через Темзу. Причиной был как раз водолазный колокол - кессон (отсюда и название болезни). Механизм возникновения раскрыт ближе к концу прошлого века, причиной является атмосферный азот (которого в атмосферном воздухе "на глазок", точно не помню, больше 75%), как и "глубинного опьянения" описанного Кусто. Не вдаваясь в подробности агрегатных состояний газов крови суть в следующем - при быстром всплытии с глубины находящийся в крови азот с уменьшением давления "вскипает" и пузырьки азота закупоривают мелкие сосуды, что приводит к клиническим проявлениям тромбозов (инфаркты, инсульты) вплоть до летального исхода. Принцип барокамеры в общем то прост. При проявления кессонной болезни ныряльщика помещают в капсулу барокамеры и поднимают атмосферное давление "загоняя" азот в предыдущее агрегатное состояние, затем медленно давление снижают, позволяя азоту выходить постепенно, не переходя скачкообразно в газообразное состояние в кровеносном русле.
                Кусто же и разработал таблицу ступенчатой декомпрессии в зависимости от глубины и сроков нахождения на ней. Ныряльщик всплывал вдоль линя, на котором на определенных глубинах были фиксированы дощечки с указанием времени, на сколько нужно задержаться на данной глубине позволяя азоту "выходить" без последствий.
                Замещение азота инертными газами ((изначально гелием (из вашей заметки видно, что не на 100%), а сейчас видимо уже и третий компонент есть, позволяющий полностью уйти от азота в дыхательной смеси) решило многие проблемы глубины. В 70-х годах прошлого века это было "страшшшной тайной" спецподразделений ВМС США, а сейчас доступно практически повсеместно.
                Так что да, глубины за 100 давно не предел для профессионалов.
                Не слишком утомил Вас? laughing
                1. tralflot1832 Звание
                  tralflot1832
                  +1
                  22 августа 2025 17:55
                  Спасибо ,не утомили .Доходчиво простыми словами.
                  1. Адрей Звание
                    Адрей
                    +1
                    22 августа 2025 17:56
                    Цитата: tralflot1832
                    Спасибо ,не утомили .Доходчиво простыми словами.

                    hi
                    1. tralflot1832 Звание
                      tralflot1832
                      +1
                      22 августа 2025 18:25
                      Вспомнил,его книгу зачитал до дыр .Первопрходец в использовании газовых смесей Ханс Келлер .Американцы отказались с ним сотруднияать ,а Жак ив Кусто поддержал.Книга тоже читалось легко.
                      1. Адрей Звание
                        Адрей
                        +1
                        22 августа 2025 18:31
                        Цитата: tralflot1832
                        Вспомнил,его книгу зачитал до дыр первопрходец в использовании газовых смесей Ханс Келлер

                        А вот она прошла мимо меня request. Зато Кусто прочитал наверно всего.
                        Вообще, крайне заслуженный человек. Своеобразный Илон Маск того времени, только не космоса, а моря, но... не с такими финансовыми возможностями laughing . И "писательское перо" у него оказалось то-же на высоте.
      4. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        0
        22 августа 2025 17:27
        При чем, можно и не донырнуть. Спуск на 100 м., чреват кислородным опьянением, если нет специального оборудования и опытных ныряльщиков. Но впихнуть в прогулочную яхту такое оборудование и еще 7 рыл - это уже перебор.
        1. Адрей Звание
          Адрей
          0
          22 августа 2025 19:05
          Цитата: ТермиНахТер
          Спуск на 100 м., чреват кислородным опьянением,

          Вы путаете "глубинное опьянение" вызванное азотом в аквалангах (аппаратом открытого типа) с атмосферным воздухом, и "кислородное отравление" вызванное кислородом в армейских аппаратах закрытого типа, с которыми глубина погружения из-за этого явления ограничена 30-ю метрами.
          1. ТермиНахТер Звание
            ТермиНахТер
            0
            22 августа 2025 19:40
            Возможно, на легководолаза я учился давно и мог чего-то забыть. Тем более, что мы учились на простейших аквалангах. Если мне не изменяет склероз "Украина".
            1. Адрей Звание
              Адрей
              0
              22 августа 2025 20:34
              Цитата: ТермиНахТер
              Возможно, на легководолаза я учился давно и мог чего-то забыть.

              40 лет назад я проходил подготовку к парашютным прыжкам. "Дуб" (Д-5) я конечно сейчас не уложу, но порядок прыжка и технику приземления на различные поверхности и сейчас помню "назубок" request
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                0
                22 августа 2025 20:58
                А чего сложного в простых прыжках с Д-5? Вертолет висит на высоте 800 м. - принудительное раскрытие. А укладку парашюта можно и не запоминать, для того есть нач ПДС. Он у нас ходил вдоль столов и проверял правильность выполнения, если кто-то тупил, получал калабаху, а лапа у него была, что лопата.
                1. Адрей Звание
                  Адрей
                  0
                  22 августа 2025 21:06
                  Цитата: ТермиНахТер
                  А чего сложного в простых прыжках с Д-5?

                  В прыжках - ничего, если сдуру не зацепился за хвост самолета куполом. Прыгал я не с вертушки, а с ДОССАФовского Ан-2 1000 м. А вот приземлятся у нас было интересно. Было все - многоэтажные строения, лес, ЛЭП, ЖД, водная поверхность. И в каждом случае алгоритм действий при приземлении разный. И я его помню до сих пор...
                  1. ТермиНахТер Звание
                    ТермиНахТер
                    0
                    22 августа 2025 22:24
                    Ну, мы прыгали с вертушки и на полигоне, там места много, потому, главное было держать ноги вместе и "подушка" перед касанием.
  5. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    22 августа 2025 15:32
    итальянская пресса раскрыла новые детали диверсии на «Северных потоках»

    Как все-таки англосаксы - англичанка стараются скрыть собственные следы. Видать, дело то совсем протухать начало, раз украинцев решили привлечь для обманки...
    1. Lako Звание
      Lako
      0
      22 августа 2025 19:36
      Думаю, эта пурга рассчитана на жителей Германии и Австрии, как наиболее пострадавших от повреждений Северных потоков. Возможно с приближением зимы их ждёт очередное повышение цен на голубое топливо. Вот англосаксы и решили перевести стрелки на Украину. А что с этих украинцев взять-дикий народ, дети гор. laughing
  6. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +2
    22 августа 2025 15:33
    Посмотрим, как на это отреагируют немцы; до сих пор они были очень осторожны!

    Однако назревает новый скандал: военная промышленность подкупила нескольких немецких политиков!

    О, и это в стране, где «политики», которые так много говорят о демократии, любят указывать пальцем на другие страны, где процветает коррупция!

    Будет интересно посмотреть!
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -1
      22 августа 2025 16:00
      Цитата: LeutnantTom
      Посмотрим, как на это отреагируют немцы; до сих пор они были очень осторожны!

      А у них появился новый пророссийский канцлер?
      Они уже попытались вернуть своё золото из США...И вообще, страна оккупирована США...Как и Япония...
  7. Попуас Звание
    Попуас
    0
    22 августа 2025 15:37
    поставок в Евросоюз российского газа была выгодна в первую очередь США,
    ...как бэ Украине это тоже выгодно было,лишаясь потоков Россия не трогала газовую инфраструктуру Украины и башляла деньги за транзит... hi скорее всего уши бриташков торчат у этой истории...
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    0
    22 августа 2025 15:42
    Когда дело рушится прямо на глазах, и белые нитки торчат отовсюду... Да, можно обвинить яхту с украинскими ныряльщиками. При этом не совсем понятно, была ли на яхте барокамера.
    Нет, в принципе, если это была бы яхта водоизмещением с фрегат, то, наверное, вопросов бы не было. Там всё поместится, и барокамера в том числе. Да, глубина не стопятьсот метров. Но и на 80-ти метрах не сладко. Без нее не обойтись, без барокамеры. Кессонная болезнь - штука очень злая.
    А вообще, мое мнение, как и мнение подавляющего числа интересующихся вопросом, это сделали британцы. Даю 30% из ста, что могли и американцы. Но, скорее, нагличане.
    1. Igool Звание
      Igool
      +1
      22 августа 2025 15:55


      Очень даже похоже на правду.
  9. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    22 августа 2025 15:48
    ❝ Украинские диверсанты согласились взорвать подводную инфраструктуру российских газопроводов «Северные потоки» за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч евро ❞ —

    — «Каждому!» © ...
  10. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    0
    22 августа 2025 16:00
    Зафиксируют показания этого капитана-диверсанта, а после этого он помрет от кессонной болезни. Расследование закроют, ибо оно чисто политическое.
  11. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    0
    22 августа 2025 16:09
    Посмотрим, что еще придумают по этой теме. Хотя сам факт того, что засуетились уже говорит о чем то.
  12. 26_Сергей_26 Звание
    26_Сергей_26
    +2
    22 августа 2025 16:17
    Я бы авторам этого шитого белыми нитками дела выдал экипировку глубоководного водолаза, запас взрывчатки, лодку и с этой лодки выкинул за борт.
    Сможет подорвать, считай доказал, если нет, то и забирать с места заброски не стал бы.
    Ейбогу, детский сад.
    Во всем мире судовс к которых можно вести глубоководные работы, по пальцам пересчитать.
    Но заминировали видать давно, задолго до войны.
    Так что подрыв в любом случае произошло бы.
    Только обвинили бы, Толи сирийцев, то ли курдов, или вообще палестинцев каких-нибудь.
  13. łubdup Звание
    łubdup
    0
    22 августа 2025 16:29
    A kto miał zapłacić te 300 tys euro? USA?
    1. Дед-дилетант Звание
      Дед-дилетант
      -1
      22 августа 2025 16:33
      A kto miał zapłacić te 300 tys euro? USA?

      Пока не знаем. Но думаю, что когда-нибудь узнаем.
  14. Totor5 Звание
    Totor5
    0
    22 августа 2025 16:39
    Сколько внимания у продажной прессы к операции ложный след...
  15. Totor5 Звание
    Totor5
    +1
    22 августа 2025 16:44
    Перед подрывом в том районе приходили некие учения НАТО, постоянно стояли американские корабли.
    Глава компании по охране и контролю за веткой трубы пропал вместе с семьей во время полета на частном самолете и его никто даже не ищет. При этом он был в долгах как в шелках. Классика.
    Но продажные СМИ продолжают тулить анекдот про неких водолазов любителей.
  16. bbb Звание
    bbb
    +1
    22 августа 2025 17:24
    Не верю - К. Станиславский....
  17. Алексей Лантух Звание
    Алексей Лантух
    0
    22 августа 2025 17:34
    Очередная комедия из серии " а ля Боинг 747 в Донбассе". Будут ходить вокруг да около и в конце концов соврут, но не совсем. Правды точно не скажут.
  18. Grossvater Звание
    Grossvater
    -2
    22 августа 2025 18:17
    А где же план диверсии с личной подписью Владимира Владимировичаwink?
  19. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    22 августа 2025 18:58
    Почему бы его не выдать российской правоохранительной системе?
  20. orionvitt Звание
    orionvitt
    0
    23 августа 2025 12:19

    Украинские диверсанты согласились взорвать подводную инфраструктуру российских газопроводов «Северные потоки» за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч евро
    Тут сразу возникает вопрос. На какое денежное вознаграждение согласились итальянские следователи, за разработку такой, с позволения сказать "версии". И сколько заплатили западной прессе, за раскрутку данного варианта событий.
    1. Mxabr
      Mxabr
      0
      23 августа 2025 13:15
      разрушили на сотни миллиардов за 30 сребренников? Явно не соответстует масштаб ущерба зарплате.
  21. Mxabr
    Mxabr
    +1
    23 августа 2025 13:08
    "на глубине 80 метров, гидрокостюмы, кислородные баллоны"----- на такую глубину не ходят в гидрокостюме.Требуется водолазный колокол, спуско-подьемное устройство для него, станция приготовления дыхательных смесей (на такой глубине азот воздуха замещается гелием), система обогрева водолаза, комплекс барокамер для последующей декомпрессии (120 часов идет декомпрессия с названной глубины), система регенерации дых. смесей ,как минимум два дизеля по 1500-2000 л.с.+ генераторы,преобразователи частоты тока и т.д и т.п----чтобы все это запитать. Так,что, ну НИКАК невозможно с простой прогулочной яхты такое совершить.Нужно полноценное водолазное судно, где все это есть. laughing
  22. rotfuks Звание
    rotfuks
    0
    23 августа 2025 14:17
    Генпрокуратура ФРГ также сообщила, что перед отплытием из порта Ростока .............гидрокостюмы, кислородные баллоны и не менее четырех взрывных устройств массой от 14 до 27 килограммов.
    Еще бы Генпрокуратура ФРГ могла бы сообщить общественности как в городе Росток можно приобрести четыре взрывных устройства массой от 14 до 27 килограммов. В городе Росток такие громоздские взрывные устройства продают на блошином рынке или в строительном магазине?
  23. SUKRAM Звание
    SUKRAM
    +1
    23 августа 2025 14:25
    think this just a distraction to take the heat of the yanks
    on record , reported in the house, that liz truss rang us ambassador in london and said, its done
    why would she have done that minutes after it happened.
  24. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 14:40
    Цитата: tralflot1832
    сколько это оборудование весит для эксплуатации жёсткого скафандра?На шлангах для полива сада можно конечно нырнуть ,но не глубоко.Желательно по шею.

    ))) 5 баллов!
    Такая клюква.... 6 человек, еда, вода, оборудование, баллоны со смесью для трех человек, колокол, ну или скафандры со шлангами. ВВ. Вроде труба не только на дно укладывается, а еще и бетонируется. Там так разворочено. Оборудование для подрыва. И все вот это на такой шлюпке.))
    Иван Ефремов "Туманность Андромеды" 2.0.
    И это, теперь не только Залужного могут за уши притянуть, а и этот парень может сказать, как лично Зе ему задание дал, в карту ткнул и денег отвалил, если наркофюрер от рук вдруг отобъется.