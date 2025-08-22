Украинские диверсанты согласились взорвать подводную инфраструктуру российских газопроводов «Северные потоки» за денежное вознаграждение в размере 300 тысяч евро.Как сообщает итальянская газета Corriere della Sera со ссылкой на материалы расследования, теракт был осуществлен группой из семи человек, включая высокопоставленных украинских военных. Операцией руководил задержанный в итальянском городе Римини Сергей Кузнецов — бывший капитан ВСУ и экс-сотрудник СБУ.При этом немецкие следователи предполагают, что диверсия была лично санкционирована бывшим главкомом ВСУ, а в настоящее время послом Украины в Великобритании Валерием Залужным. Помимо Кузнецова, в группу входили четверо опытных гражданских водолазов, двое военнослужащих элитных подразделений ВСУ и женщина. Если вину Кузнецова удастся доказать, украинского диверсанта могут приговорить к 15 годам тюрьмы.Генпрокуратура ФРГ также сообщила, что перед отплытием из порта Ростока на борт яхты «Андромеда» было погружено специализированное снаряжение: гидролокатор, карты для поиска трубопровода на глубине 80 метров, гидрокостюмы, кислородные баллоны и не менее четырех взрывных устройств массой от 14 до 27 килограммов.При этом стоит отметить, что, несмотря на представленную немцами «стройную» и весьма подробную версию подрыва газопроводов, очевидно, что остановка поставок в Евросоюз российского газа была выгодна в первую очередь США, после диверсии полностью захватившим европейский рынок.

