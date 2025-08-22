Лавров о Зеленском: Как можно встречаться с человеком, который делает вид, что он лидер

11 585
Лавров о Зеленском: Как можно встречаться с человеком, который делает вид, что он лидер

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров резко раскритиковал Владимира Зеленского за его позицию касательно мирного урегулирования. В интервью телеканалу NBC дипломат заявил, что глава киевского режима отказался от всех принципов, предложенных ему президентом США Дональдом Трампом в ходе недавних переговоров в Белом доме.

Лавров отметил, что среди вышеупомянутых принципов значился отказ от вступления Украины в НАТО и осуждение территориального вопроса. Но Зеленский наотрез отказался от всех предложенных американским лидером пунктов.



Как можно встречаться с человеком, который делает вид, что он лидер?

– прокомментировал глава МИД РФ недавнее событие в Белом доме.

Напомним, что российские власти неоднократно заявляли, что нынешний глава киевского режима не может называть себя президентом, так как его полномочия истекли уже более года назад. При этом Зеленский под любым предлогом отказывается от проведения выборов в стране и по сути узурпировал власть.

Касательно принципов, российский дипломат заявил, что в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске были расхождения по некоторым вопросам. Между тем, Москва согласилась продемонстрировать гибкость по ряду из них.

Также Лавров прокомментировал и неутихающие разговоры о скорой встрече Зеленского с президентом РФ Путиным. С его слов, данное событие не запланировано, но российский лидер будет готов встретиться с главой киевского режима, когда будет готова соответствующая повестка дня.
  1. Лимон Звание
    Лимон
    0
    Вчера, 16:05
    Лавров дипломат с большой буквы.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Вчера, 16:13
      У Ермака надо спросить.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        0
        Вчера, 22:49
        Вот именно что никак... Ну тогда зачем здесь оговорки типа:
        но российский лидер будет готов встретиться с главой киевского режима, когда будет готова соответствующая повестка дня.
        Ну и кому и зачем вот это надо...??? С клоуном встречаться, только унижаться... Если ВВП это сделает, статус клоуна он этим приподнимет, а вот свой точно уронит...
    2. двп Звание
      двп
      +1
      Вчера, 16:14
      А с какой буквы,я извиняюсь?
      1. Александр_Македонсков
        Александр_Македонсков
        -1
        Вчера, 16:51
        Наверное, "М"......... lol
    3. KAV Звание
      KAV
      +1
      Вчера, 16:15
      Этот же вопрос у подавляющего большинства граждан РФ. Отсюда - какие могут быть переговоры с совершенно нелегитимным хрюшкой?
      1. Кармела Звание
        Кармела
        -3
        Вчера, 17:26
        Цитата: KAV
        Этот же вопрос у подавляющего большинства граждан РФ. Отсюда - какие могут быть переговоры с совершенно нелегитимным хрюшкой?

        Да никто и не собирается с Зеленским переговариваться. Все время тянут пустыми разговорами и обещаниями. А потом говорят, что их не так поняли.
    4. frruc Звание
      frruc
      0
      Вчера, 16:16
      Не стоит вообще на эту тему говорить, слишком много внимания для этого пианиста.
    5. частное лицо Звание
      частное лицо
      -3
      Вчера, 16:23
      С большой Л Лавров или с большой Д дипломат ? Может хороший или выдающийся дипломат лучше?
      1. Товарищ Берия Звание
        Товарищ Берия
        -2
        Вчера, 17:33
        Можно без дифирамбов. Примерно так.
        Дипломат Лавров. И всё с большой (прописной) буквы. smile
        1. частное лицо Звание
          частное лицо
          -3
          Вчера, 18:03
          Так и я про это. Это его работа .
    6. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      -6
      Вчера, 17:48
      Это верно,дипломат с большой буквы. Но я- не дипломат и скажу более точно: как можно встречаться с человеком,который играет на рояле, тем местом.
  2. drags33 Звание
    drags33
    +6
    Вчера, 16:07
    Применительно к Зе, в слове "Лидер" следует заменить первую букву на П....
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    -1
    Вчера, 16:16
    — « "Марионетки" - это тряпичные куклы, которыми управляют кукловоды, дёргая за ниточки сверху.
    - "Буратино" же это деревянная кукла, которой двигают при помощи палок снизу.
    - "Буранетка" он,его и сверху и снизу» © ...
    1. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      -1
      Вчера, 22:31
      Встретится для встречи. Договорится на любые темы и даже поставить подписи.
      Кто будет гарантировать выполнение всех договоренностей с украинской стороны, гарантов нет?
      Два раза гарантировали в Минских соглашениях и что?
  4. двп Звание
    двп
    -3
    Вчера, 16:19
    Заголовок можно трактовать по разному: Наш политический Олимп не считает Зеленского легитимным. Лидеры большинства стран Западной Европы не считают легитимным Путина. Многие в США не считают легитимным Трампа,делая упор на нарушения в ходе выборов. Так что тут у каждой стороны своя правда. Считают-не считают договариваться всё равно придется.
    1. Обычный Звание
      Обычный
      -3
      Вчера, 17:07
      Заголовок не имеет ничего общего с написанным вами. Сами перечитайте свой текст. ".....который делает вид что он лидер" и ваше высказывание про про легитимность. Никогда не знал что легитимность равно лидерству.
  5. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Вчера, 16:20
    Хотел подробностей журналист NBС ,он их получил.И они ему явно не понравились.Но это ещё не всё! laughing
  6. Фразах Звание
    Фразах
    -5
    Вчера, 16:35
    Ох уж эта дипломатия. Беспочвенные попытки что-то доказать банде, где от дипломатии напрочь отказались. Но, поздняк метаться, выбрана стратегия вечных ответчиков и приходится ей следовать.
  7. Александр_Македонсков
    Александр_Македонсков
    +2
    Вчера, 16:53
    Надо запомнить его слова......
  8. мерцание Звание
    мерцание
    -1
    Вчера, 16:55
    Это больше вопрос к Трампу.
    Если бы Трамп сказал, что зе просто ч м о не легитимное, никто бы с ним не встречался и с Украины он бы летел со свистом.
    Но Трамп (в нарушение всех международных процедур) продолжает считать зе президентом, тогда и мы можем считать президентом Украины Януковича.
    И предложить Трампу переговорить с Януковичем.
  9. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -5
    Вчера, 17:29
    "Чудак на букву Мэ" (с) Егор Прокудин в исполнении В.Шукшина, "Калина красная".

    "Лидер на букву Пэ" - слова народные, на авторство не претендую. lol
  10. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -2
    Вчера, 19:01
    Цитата: drags33
    Применительно к Зе, в слове "Лидер" следует заменить первую букву на П....
    Там ещё одну букву надо заменить. Для точности определения wink
  11. hiller Звание
    hiller
    -1
    Вчера, 23:15
    Все эти сотрясания воздуха про встречу - в пользу бедных. Верховный сказал, что нелегитимен ! Точка. Лавров Дипломатично подтвердил. Встреча возможна , "но есть ньюанс" - с легетимным "я так думаю". Ищите да обрящете.