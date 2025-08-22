Как можно встречаться с человеком, который делает вид, что он лидер?

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров резко раскритиковал Владимира Зеленского за его позицию касательно мирного урегулирования. В интервью телеканалу NBC дипломат заявил, что глава киевского режима отказался от всех принципов, предложенных ему президентом США Дональдом Трампом в ходе недавних переговоров в Белом доме.Лавров отметил, что среди вышеупомянутых принципов значился отказ от вступления Украины в НАТО и осуждение территориального вопроса. Но Зеленский наотрез отказался от всех предложенных американским лидером пунктов.– прокомментировал глава МИД РФ недавнее событие в Белом доме.Напомним, что российские власти неоднократно заявляли, что нынешний глава киевского режима не может называть себя президентом, так как его полномочия истекли уже более года назад. При этом Зеленский под любым предлогом отказывается от проведения выборов в стране и по сути узурпировал власть.Касательно принципов, российский дипломат заявил, что в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске были расхождения по некоторым вопросам. Между тем, Москва согласилась продемонстрировать гибкость по ряду из них.Также Лавров прокомментировал и неутихающие разговоры о скорой встрече Зеленского с президентом РФ Путиным. С его слов, данное событие не запланировано, но российский лидер будет готов встретиться с главой киевского режима, когда будет готова соответствующая повестка дня.