Плотная работа авиации: ВС РФ усиливают давление в районе Покровска, обеспечивая дальнейшее продвижение на этом участке фронта
Судя по текущей обстановке в окрестностях Покровска и Константиновки, возросшая активность российских войск в этом районе напрямую связана с продвижением ВС РФ на этом участке фронта.
В частности, за последние трое суток заметно возросло давление наших войск на противника, целью которого, помимо прочего, является постепенное перемалывание резервов ВСУ и подготовка к изоляции района. Тактика российской армии здесь строится на сковывании украинских резервов по всей линии боевого соприкосновения и одновременное «расшатывание» фронта на ряде участков.
При этом торопиться со штурмом Покровска и Константиновки является нецелесообразным, поскольку быстрые прорывы могут привести к перегрузке логистики, а также создают риск контратак противника. Поэтому основная ставка делается на плотное и системное давление, обеспечивающее устойчивый результат.
По оценкам западных аналитиков, только за период с мая по август текущего года ВС РФ нанесли более 3,2 тысяч авиаударов по украинским позициям в районе Покровска. При этом протяженность линии фронта на этом участке не превышает 50 километров. Это один из самых плотных участков боевого применения авиации за весь конфликт. Чрезвычайно высокая плотность применения ФАБ с УМПК (по 1 тысяч авиаударов в месяц, или примерно по 30—32 в день) в первую очередь указывает на устойчивое превосходство российской армии в воздухе и отлаженную систему целеуказания.
Кроме того, системное применение ФАБ с УМПК указывает на то, что украинская ПВО на этом направлении не в состоянии обеспечить должное прикрытие. Российская авиация в районе Покровска действует практически круглосуточно. При этом воздушный компонент интегрирован в общую структуру наступательных действий ВС РФ, что позволяет нашей армии последовательно добиваться медленного, но стабильного прогресса.
Информация