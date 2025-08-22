«Для укрепления общей безопасности»: начинает формироваться альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном

В Кабуле на этой неделе состоялся шестой трехсторонний саммит китайского, пакистанского и афганского министров иностранных дел. Похоже, в регионе начинает формироваться новый альянс между Китаем, Пакистаном и Афганистаном.

На эту тему рассуждают журналисты китайской газеты Global Times.



В ходе встречи глава МИД КНР Ван И призывал своих коллег к расширению связей между тремя странами для укрепления общей безопасности и сотрудничества.

Китайское издание отмечает, что исторически отношения между Афганистаном и Пакистаном всегда были непростыми. Хотя эти страны объединяют тесные культурные, этнические и религиозные связи, а также экономическое сотрудничество, в последние годы между ними возникло много разногласий по вопросам беженцев, пограничных споров и терроризма.

При этом Пекин сумел сохранить нормальные и стабильные отношения и с Исламабадом, и с Кабулом. Это создало для него возможность стать одной из немногих крупных держав, способных выступить в роли связующего звена между ними. Так, благодаря китайскому посредничеству Пакистан и Афганистан сумели восстановить в этом году дипломатические отношения.

По словам Ван И, три государства должны наращивать объемы взаимной торговли и инвестиций. Он также назвал важным партнерство в области безопасности, укрепления правопорядка в регионе и борьбы с международным терроризмом. При этом необходимо не только бороться с самой экстремистской деятельностью, но и устранять ее причины.
  1. Александр_Македонсков
    Александр_Македонсков
    -5
    Вчера, 16:46
    Всё по заветам Мао... " 100 лет труда - 10000 лет счастья " Вот статья была сегодня про дипломатию РФ... Поучились бы. Но величие не позволяет wink
  2. voyaka uh Звание
    voyaka uh
    +6
    Вчера, 17:07
    При этом, у себя в Китае любое строительство мечети сразу пресекается беспощадно.
    А мусульман "перевоспитывают" на традиционные китайские ценности в отдельных закрытых районах.
    "Крокусы" и прочие забавы мусульманских фундаменталистов в Китае не допускаются на корню.
    1. Александр_Македонсков
      Александр_Македонсков
      0
      Вчера, 18:08
      В основном да. Но периодически ножиками размахивают и даже режут...
  3. Rashid Звание
    Rashid
    +3
    Вчера, 17:09
    Когда-то Китай и Пакистан вооружали афганских моджахедов в их борьбе против СССР. Что-то уже поменялось?
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Вчера, 17:14
      Но перед этим, Ван И был в Индии. Или о чём-то договорились или не договорились.
      1. Наган Звание
        Наган
        0
        Вчера, 22:26
        Цитата: ТермиНахТер
        Но перед этим, Ван И был в Индии. Или о чём-то договорились или не договорились.

        Скорее всего, договорились о том, что они опять не договорились.
  4. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    +1
    Вчера, 17:12
    Китай молодец!Создает союзы там,где возможно!Пускай они друзья дерьмовые,но лишь бы не враги!
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      0
      Вчера, 17:15
      Бывают такие друзья, что и врагов не надо. Афган - отличный пример. Он дружит со всеми, пока ему это надо.
  5. Солдатов В. Звание
    Солдатов В.
    0
    Вчера, 17:48
    Есть такая басня "Однажды лебедь, рак и щука". Три абсолютно разные религии, менталитеты, разные пути развития и вместе. Что это полная беспринципность или " наша мама стоит на балконе и всем улыбается". love
    1. Александр_Македонсков
      Александр_Македонсков
      0
      Вчера, 18:12
      Нет. Это грамотная и хитрая политика КНР. И дальновидная. Они плотно зашли в Среднюю Азию, а с Пакистаном и Афганистаном они давно вась-вась.
    2. Наган Звание
      Наган
      +2
      Вчера, 22:28
      Цитата: Солдатов В.
      Три абсолютно разные религии
      У Пакистана и Афгана религия одна, а в Китае атеизм часть официальной идеологии КПК.
  6. OXOTHuK_RUSSIA
    OXOTHuK_RUSSIA
    0
    Вчера, 18:15
    Китай правильно делает, Пакистан и АФганистан - это большой рынок вооружения.
    Во-вторых
    1. Lako Звание
      Lako
      +1
      Вчера, 19:15
      Здесь ещё забыли упомянуть Иран, который вряд ли окажется вне интересов КНР. Получается, что Китай формирует целый азиатский пояс стран, зависимых от него.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    -2
    Вчера, 19:02
    Цитата: voyaka uh
    забавы мусульманских фундаменталистов в Китае не допускаются на корню
    Потому-то там про теракты ничего и не слышно. И "Крокусы" не захватывают
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Вчера, 19:38
    1. Всякий "альянс" оформляется договором.
    2. КНР не вступает ни в какие военно-политические договора бы не делить мировой рынок на своих и чужих, ограничивая тем возможности внешней экономической экспансии