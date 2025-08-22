Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе сегодняшнего визита в Киев заявил о разработке новой модели гарантий безопасности для Украины, которая принципиально отличается от Будапештского меморандума 1994 года.По его словам, предполагается создание двухуровневой системы, где первоочередной задачей станет укрепление обороноспособности украинской армии на этапе прекращения огня или заключения мирного соглашения.Как выразился генсек альянса, ключевым отличием новой архитектуры безопасности станет прямое участие Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в предоставлении военно-технической помощи Киеву. Рютте подчеркнул, что данный механизм призван обеспечить устойчивость украинской армии перед любыми вызовами.Таким образом, чиновник по сути «раскрыл карты», дав понять, для чего Западу необходимо как минимум прекращение огня на Украине. Всё будет происходить, как и во время так называемых минских соглашений – пока не ведутся активные боевые действия, покровители киевского режима «прокачивают» его армию для нового раунда противостояния.Кроме того, Рютте в Киеве снова «поставил заезженную пластинку» о том, что у Украины есть необратимый путь в НАТО. При этом он добавил, что на данном этапе это затруднительно, так как против членства Киева выступают США и Венгрия.Наконец, относительно возможности отправки войск европейских государств на территорию Украины после завершения активной фазы конфликта генсек Североатлантического альянса занял осторожную позицию. Он указал, что соответствующие дискуссии между странами-членами блока продолжаются, однако любое решение будет принято лишь по достижении договорённостей о прекращении огня.В настоящее время, по его словам, преждевременно говорить о конкретных результатах этих переговоров.

