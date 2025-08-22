Раскрыл карты: генсек НАТО рассказал, для чего нужно перемирие на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе сегодняшнего визита в Киев заявил о разработке новой модели гарантий безопасности для Украины, которая принципиально отличается от Будапештского меморандума 1994 года.

По его словам, предполагается создание двухуровневой системы, где первоочередной задачей станет укрепление обороноспособности украинской армии на этапе прекращения огня или заключения мирного соглашения.



Как выразился генсек альянса, ключевым отличием новой архитектуры безопасности станет прямое участие Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в предоставлении военно-технической помощи Киеву. Рютте подчеркнул, что данный механизм призван обеспечить устойчивость украинской армии перед любыми вызовами.

Таким образом, чиновник по сути «раскрыл карты», дав понять, для чего Западу необходимо как минимум прекращение огня на Украине. Всё будет происходить, как и во время так называемых минских соглашений – пока не ведутся активные боевые действия, покровители киевского режима «прокачивают» его армию для нового раунда противостояния.

Кроме того, Рютте в Киеве снова «поставил заезженную пластинку» о том, что у Украины есть необратимый путь в НАТО. При этом он добавил, что на данном этапе это затруднительно, так как против членства Киева выступают США и Венгрия.

Наконец, относительно возможности отправки войск европейских государств на территорию Украины после завершения активной фазы конфликта генсек Североатлантического альянса занял осторожную позицию. Он указал, что соответствующие дискуссии между странами-членами блока продолжаются, однако любое решение будет принято лишь по достижении договорённостей о прекращении огня.

В настоящее время, по его словам, преждевременно говорить о конкретных результатах этих переговоров.
  1. avia12005 Звание
    avia12005
    -5
    Вчера, 16:46
    Когда ждать нашего очередного заявления о том, что мы готовы к переговорам в любом формате?
    1. Фразах Звание
      Фразах
      +4
      Вчера, 16:51
      А мы готовы. Только никто разговаривать не хочет, кроме дедушки Трампа, который решил на склоне лет почесать языком.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +5
        Вчера, 22:15
        Рютте русофоб и реваншист, главный натовский нацист!!! Пусть засунет все свои влажные мечты в свою европейскую задницу...!!!
    2. nik-mazur Звание
      nik-mazur
      -3
      Вчера, 16:52
      Цитата: avia12005
      Когда ждать нашего очередного заявления

      Вам – всегда...
      1. avia12005 Звание
        avia12005
        +9
        Вчера, 17:38
        Ну-ну, вам вероятно не осточертело слышать наши унижения. Флаг в руки, любезный
        1. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -8
          Вчера, 18:27
          Цитата: avia12005
          вам вероятно не осточертело слышать наши унижения

          Нам просто не мерещится то, чего нет. А вы расчёсывайте дальше, если нравится.
          1. avia12005 Звание
            avia12005
            +2
            Вчера, 18:33
            Если вы завели об этом речь, поделитесь опытом, как и где расчёсывать. А то мы тут неграмотные.
            1. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              -8
              Вчера, 18:47
              Цитата: avia12005
              поделитесь опытом, как и где расчёсывать

              С чего это вам показалось, что я знаю, как расчёсывать гондурас? Я не склонен к ипохондрии, пессимизму и ахроматопсии.
              1. avia12005 Звание
                avia12005
                +1
                Вчера, 18:52
                Я так и думал, что у вас что то другое.
                1. nik-mazur Звание
                  nik-mazur
                  -2
                  Вчера, 18:54
                  Цитата: avia12005
                  Я так и думал, что у вас что то другое

                  Вы так говорите, как будто я это скрывал.
                  1. avia12005 Звание
                    avia12005
                    +1
                    Вчера, 19:00
                    Да нет, вы предельно честны
                    1. nik-mazur Звание
                      nik-mazur
                      -1
                      Вчера, 19:09
                      Цитата: avia12005
                      вы предельно честны

                      Есть такая слабость.
        2. Роман Ефремов Звание
          Роман Ефремов
          +4
          Вчера, 18:32
          А они не понимают, что сам факт встречи Путина с Зеленским иначе, чем в наручниках на подписании безоговорочной капитуляции Украины, унижает Россию.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            0
            Вчера, 18:36
            Цитата: Роман Ефремов
            сам факт встречи Путина с Зеленским... унижает Россию

            Всегда забавляли персонажи, на серьезных щах пытающиеся вещать от имени России. Будучи при этом практически никем, и абсолютно без шансов чем-нибудь, кроме этого, стать yes
            1. Роман Ефремов Звание
              Роман Ефремов
              0
              Вчера, 19:01
              Всегда забавляли восторженные дурачки, готовые принять любое унижение своей страны, если только кремлевские телеагитаторы заверят их, что все хорошо и так и должно быть.
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                -4
                Вчера, 19:11
                Цитата: Роман Ефремов
                Всегда забавляли восторженные дурачки

                Да, вы правы, это тоже забавное зрелище.

                Цитата: Роман Ефремов
                готовые принять любое унижение своей страны

                Секунду. Вы, видимо, про встречу Путина с Зеленским? Ну, тут я попытаюсь вас немного утешить: пока ничто не говорит о том, что такая встреча вообще состоится.
                1. Роман Ефремов Звание
                  Роман Ефремов
                  -1
                  Вчера, 20:05
                  Поспорить что ли с вами? Что если Трамп попросит - Путин встретится с Зеленским?
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    -4
                    Вчера, 20:37
                    Цитата: Роман Ефремов
                    Поспорить что ли с вами?

                    Не надо со мной спорить... у нас с вами разные весовые категории laughing

                    Цитата: Роман Ефремов
                    если Трамп попросит - Путин встретится с Зеленским

                    Детский сад, штаны на лямках... дважды принимался писать развернутый ответ, и понял, что мне лениво. Пятница, вечер... задач на выходные накидали на работе. Не буду пока.

                    Скажу так: встреча эта нужна только Трампу, надавить сейчас на Путина он не может, к тому же и Зеленский брыкается, ему эта встреча тоже не нужна. Поэтому в обозримом будущем - этой встречи точно не будет.

                    А дальше будет визит Путина в Китай. Где хотел бы появиться и Трамп. И будет это уже через неделю. Вот это, да, реально интересно. А вы тут про Зеленского какого-то... изыдите с глаз моих laughing
                    1. Техник_Харлан Звание
                      Техник_Харлан
                      -1
                      Вчера, 21:21
                      ВВП не будет встречаться с зе, т.к. он ещё в своё время заявил, что зе нелегитимен. Да и зе просто исполнитель чужой воли и ничего сам не решает. С Макроном или Стармером, что мало вероятно, ВВП возможно и встретится по украинскому вопросу. А с зеленским - никогда. Он для него просто не существует.
          2. Наган Звание
            Наган
            +2
            Вчера, 18:38
            Цитата: Роман Ефремов
            А они не понимают, что сам факт встречи Путина с Зеленским иначе, чем в наручниках на подписании безоговорочной капитуляции Украины, унижает Россию.
            Да ладно Вам, в Карлсхорсте Кейтель был при всех регалиях и без наручников, и ничего, Жуков не возражал.
            1. Роман Ефремов Звание
              Роман Ефремов
              +1
              Вчера, 20:08
              Кейтель - боевой офицер и генерал, носивший форму всю жизнь и получивший свои ордена за службу Германии. Зеленский - откосивший от армии клоун и наркоман, лично отдававший приказы убивать наших мирных граждан. Разницу видите?
              Очень странно, что даже на этом форуме приходится разъяснять это вам и другим, кто считает, что лидеру великой России можно встретиться с этой мразью...................
          3. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Вчера, 18:50
            Цитата: Роман Ефремов
            А они не понимают, что сам факт встречи Путина с Зеленским

            Они понимают, что встреча Путина с Зеленским – это вообще не факт. А заранее истерить по поводу того, чего не существует, довольно-таки бессмысленно.
          4. Бородач Звание
            Бородач
            +1
            Вчера, 18:50
            Цитата: Роман Ефремов
            А они не понимают, что сам факт встречи Путина с Зеленским иначе, чем в наручниках на подписании безоговорочной капитуляции Украины, унижает Россию.

            Переговоры можно вести годами. Хотелки запада звучат, как бред сумасшедшего.
            Путин сказал Трампу в Анкоридже: В следующий раз в Москве. Это слышал весь мир. Что тут ещё обсуждать?
        3. Монтесума Звание
          Монтесума
          0
          Вчера, 22:29
          Цитата: avia12005
          Ну-ну, вам вероятно не осточертело слышать наши унижения. Флаг в руки, любезный

          Хотелось бы подробней узнать о "наших унижениях" за 2025 год.
          1. avia12005 Звание
            avia12005
            0
            Вчера, 23:30
            Сами не видите?

            Согласие на сохранение Украины, оставление в руках киевского режима Одессы и Харькова, буквальноевыпрашивание у Трампа его согласия повлиять на Зелю - если это не унижения, тогда говорить не о чем.
    3. Роман Ефремов Звание
      Роман Ефремов
      0
      Вчера, 18:29
      Надо же - заминусовали вас!!! Как будто и не было таких заявлений с нашей стороны на протяжении многих месяцев! Какая короткая память у людей……….
      1. avia12005 Звание
        avia12005
        0
        Вчера, 18:34
        Чего ж на больных амнезией обижаться.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +14
    Вчера, 16:46
    ❝ Генсек НАТО рассказал, для чего нужно перемирие на Украине❞ —

    — А то мы не знали ...
    1. frruc Звание
      frruc
      +3
      Вчера, 17:08
      Всё будет происходить, как и во время так называемых минских соглашений

      Это мы уже проходили. Надеюсь, дураков боле немаэ.
      1. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        0
        Вчера, 17:15
        Пока Украина была внеблоковая и безоружная,был мир. Поэтому,Украине надо выбить зубы и вырвать когти. Выдать на все ВСУ 2 ПМ и пусть ходят с ними,на парадах и гордятся. Или довести ВСУ до уровня таких " мощных" стран как Литва или Латвия.
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Вчера, 18:43
          Цитата: Андрей Николаевич
          Пока Украина была внеблоковая и безоружная,был мир.
          И когда оно было? B смысле безоружности. Припомните, сколько xoзлы оружия и боевой техники от СССР унаследовали. Некоторые экземпляры до сих пор воюют, и это притом, что они больше половины доставшегося распродали по дешевке.
          1. Андрей Николаевич Звание
            Андрей Николаевич
            0
            Вчера, 18:45
            Наган, я об этом и говорю. Получили оружие ТРЁХ ВО! И все продали!( А в 2014 году бегали по Крыму,как бомжи- в дешёвых вязаных шапочках..
      2. Essex62 Звание
        Essex62
        -3
        Вчера, 17:39
        А их никогда и не было. И с выражениями мыслей поосторожней. Это кого Вы так охарактеризовали?
      3. Lako Звание
        Lako
        0
        Вчера, 19:08
        Не, так они же и бумажку России вручат, со своими подписями, под гарантиями и обязательствами. И со своей, такой же, потом в туалет сходят и задницу ей подотрут.
    2. Бывший солдат Звание
      Бывший солдат
      +1
      Вчера, 18:11
      ❝ Генсек НАТО рассказал, для чего нужно перемирие на Украине❞ —


      — А то мы не знали


      Кроме того что привести в порядок ВСУ, ещё на территорию Украины без опаски на "законном основании" втащить войска Европы в первую очередь авиацию.
    3. Техник_Харлан Звание
      Техник_Харлан
      0
      Вчера, 21:27
      Чиновники что в НАТО, что в ЕС - это бестолочи в крайнем проявлении. Встречаются друг с другом через день, что-то громко говорят на весь Мир, делаю вид и важно надувают щеки. Потом, года их ловят на несоответствиях, то начинаются туманные рассуждения о том что Противника (т.е. РФ или Китай) надо держать в состоянии "стратегической неопределенности". Т.е. делать хорошую мину при плохой игре.
  3. opuonmed Звание
    opuonmed
    -1
    Вчера, 16:55
    укрепление обороноспособности украинской армии на этапе прекращения огня или заключения мирного соглашения.
    Ну НАТО и не скрывает, для чего им нужна Украина, чтобы подготовить и начать заново, только уже с армией, которая на полную будет подготовлена тараном против РФ. Они найдут, как начать заново, любые договоры — это лишь бумажка, раз за это НАТО и другим ничего не будет, ну они почему-то так открыто думают! Про ядерное оружие РФ все забывают, как будто у РФ его и нету! Наверное, не точно!
    1. Кармела Звание
      Кармела
      -9
      Вчера, 17:22
      Цитата: opuonmed
      Про ядерное оружие РФ все забывают, как будто у РФ его и нету!

      Они абсолютно уверены, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Вариантов, почему, два. 1) Побоится ударить белого господина 2) Не сможет по объективным причинам.
      Пригожинскую передрягу помните? Почему Пригожин орал дурным голосом, что Герасимов сбежал? На красную кнопку в России должны нажать одновременно три человека: президент, министр обороны и начальник генштаба. Арест, захват, изоляция (как это ни назови) одного из них не даёт возможности задействовать ядерный щит. Так что прикиньте, чьей пешкой был Пригожин в 2023 году.
      1. Уарабей Звание
        Уарабей
        +6
        Вчера, 17:29
        ""Они абсолютно уверены, что Россия никогда не применит ядерное оружие.""

        Почему тогда страны НАТО уже не напали на Россию со всех сторон? Не боятся же. Тогда вперед и с песнями.
        1. Кармела Звание
          Кармела
          -3
          Вчера, 17:36
          Цитата: Уарабей
          Почему тогда страны НАТО уже не напали на Россию со всех сторон?

          Так в 2023 году всё было подготовлено, но сорвалось. Ждите, они попытаются повторить госпереворот и ликвидацию нашего государства при первой возможности. Сами понимаете, всё это организовать не так просто. Пока что говорят о намерениях, но порох держат сухим. И про Калининградскую область заговорили не просто так. И мигрантов завозят, и пятая и шестая колонны не дремлют. В общем, надеюсь не дожить до всего этого. Почему-то я оптимистка.
          1. Уарабей Звание
            Уарабей
            +2
            Вчера, 17:45
            Так перевороты и проксивойны как раз потому и делаются и ведутся, потому что боятся они ядерной ответки от России, если начнут напрямую с Россией воевать. Если бы не боялись, они бы и всей европой ломанулись в нападение и на дальнем востоке тоже. Всей кодлой бы атаковали сразу со всех сторон. Тут даже к бабке не ходи.
      2. faiver Звание
        faiver
        0
        Вчера, 17:35
        мда...., женская логика она такая bully
      3. Essex62 Звание
        Essex62
        -4
        Вчера, 17:44
        "Красная кнопка "это выражение образное. Командирам РПКСН нужен министр,чтоб пуск осуществить? Слишком примитивно - завязать все на трёх человек,которых можно нейтрализовать. Получит супостат всенепеменно подарочек.
        1. ANB Звание
          ANB
          +2
          Вчера, 17:50
          . Командирам РПКСН нужен министр,чтоб пуск осуществить

          Не, только КБЧ2. Вместо командира может и старпом отработать.
        2. Кармела Звание
          Кармела
          0
          Вчера, 18:58
          Цитата: Essex62
          Слишком примитивно - завязать все на трёх человек,которых можно нейтрализовать

          Так у америкосов вообще один президент для нажатия кнопки нужен. Ну и ясно, что красная кнопка - условное название.
        3. hiller Звание
          hiller
          0
          Вчера, 22:58
          Можете не сомневаться - обязательно нужен. Фамилия не важна. Важна должность. Тут на сайте про "сбежавшего" от пригожина герасимова некоторые озаботились - а зря. Так что командир РПКСН свой приказ получит в любом случае, если таковой поступит, стопудово. Даже если НИКОГО из троих не останется. ИМХО
      4. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +6
        Вчера, 18:34
        Цитата: Кармела
        На красную кнопку в России должны нажать одновременно три человека: президент, министр обороны и начальник генштаба. Арест, захват, изоляция (как это ни назови) одного из них не даёт возможности задействовать ядерный щит

        Если всё было так просто, то на Западе так не трепыхались бы. А вся противоракетная оборона и/или превентивный удар сводились бы всего лишь к нейтрализации одного человека. Чисто, как в Голливуде – главное, главнюка замочить, а все остальные тёмные силы тут же самоликвидируются в двух шагах от главного героя.
        А в реальности, ответный удар с нашей стороны возможен даже в случае уничтожения абсолютно всех командных пунктов.
        1. Кармела Звание
          Кармела
          +1
          Вчера, 19:04
          Цитата: nik-mazur
          А в реальности, ответный удар с нашей стороны возможен даже в случае уничтожения абсолютно всех командных пунктов.

          И это прекрасно и замечательно.
          Но напоминание о возможности применения тактического ядерного оружия - это совсем про другой случай. Когда все ещё живы и решения принимает человек, а не какой-нибудь ИИ.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +3
            Вчера, 19:08
            Цитата: Кармела
            когда все ещё живы и решения принимает человек

            И этот человек – президент России. Думаете, его рука дрогнет нажать на красную кнопку, потому что у каких-то олигархов виллы за границей?
            1. Кармела Звание
              Кармела
              0
              Вчера, 22:15
              Цитата: nik-mazur
              И этот человек – президент России. Думаете, его рука дрогнет нажать на красную кнопку, потому что у каких-то олигархов виллы за границей?

              Как раз я не думаю, что рука у него может дрогнуть от мысли об олигархах. Он осознаёт свою ответственность, поэтому сохраняет выдержку. Нажмёт, как сказал, если государственности или территориальной целостности будет угроза, непреодолимая другими средствами.
          2. hiller Звание
            hiller
            0
            Вчера, 23:02
            Никакого ИИ в принятии решения на применение ЯО (неважно тактического или стратегического) допущено не будет. По крайней мере в реально обозримом будущем.
        2. Essex62 Звание
          Essex62
          0
          Вчера, 22:30
          Самое интересное написал то- же самое и нашлись альтернативно одаренные и несогласные. request
      5. советник 2 уровня Звание
        советник 2 уровня
        +3
        Вчера, 18:48
        Цитата: Кармела
        На красную кнопку в России должны нажать одновременно три человека: президент, министр обороны и начальник генштаба. Арест, захват, изоляция (как это ни назови) одного из них не даёт возможности задействовать ядерный щит.

        Вы абсолютно не в теме.. ну и хорошо.. хотя уверенность с которой вещаете свои домыслы- занимательна.. оказывается, например, когда кто-то из них вдруг умрет-довольно долгое время-страна беззащитна? laughing
        1. Кармела Звание
          Кармела
          0
          Вчера, 19:02
          Цитата: советник 2 уровня
          Цитата: Кармела
          На красную кнопку в России должны нажать одновременно три человека: президент, министр обороны и начальник генштаба. Арест, захват, изоляция (как это ни назови) одного из них не даёт возможности задействовать ядерный щит.

          Вы абсолютно не в теме.. ну и хорошо.. хотя уверенность с которой вещаете свои домыслы- занимательна.. оказывается, например, когда кто-то из них вдруг умрет-довольно долгое время-страна беззащитна? laughing

          Надеюсь, что на такой случай что-то предусмотрено.
      6. Техник_Харлан Звание
        Техник_Харлан
        0
        Вчера, 21:31
        Я бы не стал утвердительно говорить кто и когда должен нажать на кнопку и в каком случае. Поверьте, ни я на Вы точно не знаем, т.е. эта процедура является гостайной. Остальное домыслы. Про "белого господина" и объективные причины не понял. Можно поподробнее?
        1. Кармела Звание
          Кармела
          0
          Вчера, 22:29
          Цитата: Техник_Харлан
          Про "белого господина" и объективные причины не понял. Можно поподробнее?

          Про "белого господина". Цивилизованные европейцы (это сарказм, если что) считают нас дикарями, которые боятся их, европейцев - господ над нами всеми, всеми жителями планеты, боятся руку на них поднять. Уважают, типа. А объективные обстоятельства - то, что мы обсуждаем: физическая невозможность нанести ответный удар. Отсутствие президента, начгенштаба, министра обороны, да мало ли что... 24 июня 2023 года наша страна стояла на краю пропасти, и мы все вместе с ней. Но обошлось. Почему Пригожин быстро сдался? Потому что главную свою задачу выполнить не смог (арест Герасимова), и всё остальное пошло наперекосяк.
          1. Техник_Харлан Звание
            Техник_Харлан
            0
            Вчера, 23:59
            Я уже выше написал, что как определяется ядерный удар ответный или превентивный) из нас никто не знает точно. Механизм этого гораздо сложнее или проще, чем мы думаем. Во-вторых, считать они нас могут кем угодно, но я, как человек учившийся в финляндии и германии, но всегда работающий в России инженером смеюсь над ними, т.к. то что проходили мы в старших классах средней школы СССР, то у них, как откровение в высших заведениях. Про гуманитаые науки уж совсем не говорю. Столетняя или Франко-Прусская война не обсуждается( хотя и н
            1. Техник_Харлан Звание
              Техник_Харлан
              0
              Сегодня, 00:00
              не отрицается), т.к. они сейчас ЕС.
    2. жучок120560 Звание
      жучок120560
      -4
      Вчера, 18:34
      opuonmed, свое отношение к ядерному оружию России они сформировали давно, как и к тем в ведении кого находится вопрос принятия решения на его применение и звучало это так: "Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 400 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? "
      З. Бзежинский, советник по национальной безопасности президента США Д. Картера.
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +4
        Вчера, 18:51
        Цитата: жучок120560
        поскольку 400 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша

        «Мёртвой руке» пофигу на любые элиты.
        1. Монтесума Звание
          Монтесума
          +4
          Вчера, 21:15
          Цитата: nik-mazur
          «Мёртвой руке» пофигу на любые элиты.

          Вашим оппонентам это неважно, они рабы замусоленной методички - "Деньги, дети, недвижимость "элиты" за границей, а потому западникам бояться нечего". Можно подумать, РВСН созданы для сбережения чьего-то заграничного барахла. Какое-то помрачнение рассудка, иначе это не назвать.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            +1
            Вчера, 22:46
            Цитата: Монтесума
            рабы замусоленной методички - "Деньги, дети, недвижимость "элиты" за границей

            К слову говоря, европейские правители в начале двадцатого века, включая и Россию, вообще были кровными родственниками. Что не помешало им устроить мировую войну.
            А тут какие-то родственники каких-то никому не ведомых олигархов. Которые, кстати, все давно под санкциями.
            Кстати, помимо этого есть и ещё один интересный момент, который никто не замечает. У западной элиты все дети, виллы, деньги, да и они сами находятся на Западе. И в случае чего все они попадут под ядерный замес, если что-то вдруг пойдёт не плану (а вероятность этого 99,99%). Что не мешает западным олигархам нарываться на Россию.
            В общем, получается, что дети и виллы ни на что не влияют.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Вчера, 21:06
        Цитата: жучок120560
        ... свое отношение к ядерному оружию России они сформировали давно, как и к тем в ведении кого находится вопрос принятия решения на его применение .... поскольку 400 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь: это ваша элита или уже наша? "
        З. Бзежинский, советник по национальной безопасности президента США Д. Картера.

        Про высказывание Бжезинского наслышаны уже давно, а ваш личный вывод из этого на сегодня каков? Любопытно было бы узнать.
      3. Техник_Харлан Звание
        Техник_Харлан
        +1
        Сегодня, 00:06
        Утверждение глупое. Любые миллиарды можно снова заработать, напечатать, в конце концов, а кнопка - это серьезно. Элита - это разработчики и изготовители наших подводных лодок, Калибров, Ониксов, СУшек и пр. Не называйте элитой богатую часть общества, которая сделала деньги на разных схемах. Олигархия, да, возможно , но не Элита. Элита - это Рыцари, патриоты, в разных сферах нашего Государства, а не общечеловеки с недвижимостью в Лондоне и израильским паспортом в кармане.
  4. КВУ-НСвД Звание
    КВУ-НСвД
    +9
    Вчера, 16:57
    Да и так давно понятно чо им нужно - милитаризованная Антироссия с портами , нациками и обосновавшихся там натовцами . В общем также Прибалтика , только с людским и пространственным ресурсом
  5. bambr731 Звание
    bambr731
    +6
    Вчера, 17:01
    Всё будет происходить, как и во время так называемых минских соглашений – пока не ведутся активные боевые действия, покровители киевского режима «прокачивают» его армию для нового раунда противостояния.

    А то кто-то был не в курсе, для чего они требуют перемирия. Они весь мир за идиотов держат? Карты он раскрыл
  6. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +5
    Вчера, 17:02
    Этот ничего не решающий клоун приехал к кровавому клоуну и завёл старую пластинку. Если его многословную болтовню отжать от воды, то посыл такой - весь мир с вами, заграница вам поможет, продолжайте дохнуть на войне.
  7. belovvladimir Звание
    belovvladimir
    0
    Вчера, 17:07
    Как выразился генсек альянса, ключевым отличием новой архитектуры безопасности станет прямое участие Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в предоставлении военно-технической помощи Киеву. Рютте подчеркнул, что данный механизм призван обеспечить устойчивость украинской армии перед любыми вызовами.

    Кто бы сомневался, что они так просто не отступят, им все мало, надо все же раздолбать этот петушиный рай ЕС, что бы после их потомкам и не грезилось ослабление России!
  8. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +4
    Вчера, 17:08
    чиновник по сути «раскрыл карты», дав понять
    Ему уже сразу официально ответили какими джунглями идти. soldier Оказывается в них и кони водятся lol
  9. ВадимЖивов Звание
    ВадимЖивов
    +3
    Вчера, 17:08
    Ну и чо нового этот клоун сказал? Это и так ясно как божий день.
    Эх..... раскрыл секрет тёти Поли в шинели. wassat идиот... Лишь бы не выгнали из-за ненужности... hi
  10. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Вчера, 17:23
    Этот холандец ваще никто и звать его никак , озвучивает мнение тех кто его на эту должность задвинул.
  11. łubdup Звание
    łubdup
    0
    Вчера, 17:41
    Mam nadzieję ż prezydent Putin nie nastąpi drugi raz na te same grabie, jak w Mińsku!
    1. Wladislaw Звание
      Wladislaw
      +1
      Вчера, 18:41
      Cześć! To będzie już fatalnie! Ale to jest rosyjską zabawą - skoki po grabią
      1. łubdup Звание
        łubdup
        0
        Вчера, 18:49
        Oby nie biły po głowie! I banderowcy muszą upaść!
  12. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    0
    Вчера, 18:14
    Значит, никаких перемирий. Пусть Хрютте обломится. Как и вся "коалиция немощных"
  13. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -2
    Вчера, 18:16
    Раскрыл карты: генсек НАТО рассказал, для чего нужно перемирие на Украине

    А в нашем руководстве осознают, что Запад всякий раз приглашает Россию за карточный стол, где шулера играют краплёными картами?
    Кремль в своём государстве, имея ручное управление ГД, СФ и прочими структурами, не способен заставить российских олигархов платить настоящие, прогрессивные налоги, так о чём он способен договариваться с «партнёрами», которые ставят уничтожение российской государственности самоцелью?
    Казнокрадам от государства дают какое-то время на решение вопросов о банкротстве, а боевых генералов лишают званий и наград за непонятную кражу...Пусть руководство ставит некую цель победить врагов меньшими потерями на поле боя, тогда для чего создаётся возможность уничтожения граждан и инфраструктуры за десятки и сотни километров от ЛБС (линии боевого соприкосновения)?
    Если все мировые проблемы кто-то поручил решать президенту США, тогда почему он до сих пор не решил проблему КНДР?
    Готовность к переговорам не означает готовности победить и вынудить противника к безоговорочной капитуляции.
    Практическое ведение войны не должно сопровождаться чистоплюйством в выборе наказаний за совершённые преступления, а смертная казнь должна получить право на существование не только, как мера некого устрашения (ибо страх может вызвать жестокость методов её применения - четвертование, отрубание головы и т.п.), но и как эффективная гарантия от рецидивов подобных преступлений, как заслуженная кара российского народа и российского закона, а не «всеобщая ненависть» МИД и презрение ЗамПредСовБеза...
    Только поэтому разные экс- и действующие еврочиновники пикируются на публике, тряся своей «мощью» перед державой, располагающей ядерной триадой и прочими видами оружия на «новых физических принципах»...
  14. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Вчера, 18:49
    Tento pán nám neřekl nic nového, jen to jinak formuloval. Nebude to tak Rutte, Ukrajina je v pozici boxera po těžkém KO, který nemůže žádat froté ručník a 10 minut ho ovívat. Pravidla války jsou stejná už mnoho staletí, jen vítěz určuje pravidla.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Вчера, 18:49
      Этот господин не сказал нам ничего нового, просто сформулировал иначе. Так не будет, Рютте. Украина находится в положении боксёра после тяжёлого нокаута, который не может попросить махровое полотенце и обмахивать себя 10 минут. Правила войны неизменны уже много веков, их устанавливает только победитель.
  15. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    -1
    Вчера, 19:23
    Позвоните уже кто-нибудь Лаврову, пусть он прочитает...!!!
  16. _DD_ Звание
    _DD_
    0
    Вчера, 19:24
    Вторых таких остервенелых лохов готовых пачками умирать за интересы Запада, Запад не найдет, потому никогда из зубов Украину не выпустит
  17. Махра Звание
    Махра
    0
    Вчера, 19:29
    Запад жутко боится заключения военно-экономического союза с Китаем (типо как с КНДР) ..Трамп не раз по фрейду болтал ,что Байден своими действиями агрессивными ,сблизил Россию с Китаем и мы сейчас не знаем ,что делать с этим !
    Санкции не работают ,Россия наращивает свою мощь и в военном и политическом -экономическом плане ! Россия становится полностью независимой с каждым годом ..
    Как обмануть Русских в очередной раз и заманить их дарами данайцев и обещаниями дружбы вечной ? Вот в чем вопрос ..
    P.S. Кстате релоктанты (500-е) начали массово возвращаться в Россию и пытаются занимать госдолжности и прочии места ,пока Русские там воюют ! А потом здарсти ,все занято ..Так было с ташкентским фронтом ,когда немчуру отогнали от Москвы и погнали к Берлину ..Наши возвращались москвичи израненные , а там и квартиры и работа была все занята и сцепак мощная ..Как бы опять так не получилось в России ! Помните "Ташкентский" фронт мужики ,они быстро переобываются с хоооохлятскими лицами в том числе ..Я не разжигаю ,у самого не мало хооохлов в родственниках и их психологию я знаю ))) Нужно жестко действовать ..Иначе нас сожрут и Россию развалят и рванут боевики всех мастей в Россию ,Мамай отдыхает !! И Гитлер тоже
  18. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Вчера, 19:34
    Как выразился генсек альянса, ключевым отличием новой архитектуры безопасности станет прямое участие Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в предоставлении военно-технической помощи Киеву. Рютте подчеркнул, что данный механизм призван обеспечить устойчивость украинской армии перед любыми вызовами.
    - это рютте сейчас придумал??? - не, так не пойдет - об этом надо было говорить до переговоров, сейчас эти наперсточные игры не прокатят!
  19. romandostalo Звание
    romandostalo
    0
    Вчера, 19:37
    Короче сказал то что и так было всем понятно.
  20. Alex12345ii Звание
    Alex12345ii
    0
    Вчера, 19:49
    Сплошной развод со всех сторон для обычных людей. Походу если никому не верить, то и манипулировать будет некем. Одни обещалки и многословие
  21. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Вчера, 20:59
    Цитата: Paranoid62
    Цитата: Роман Ефремов
    Поспорить что ли с вами?

    Не надо со мной спорить... у нас с вами разные весовые категории laughing

    Цитата: Роман Ефремов
    если Трамп попросит - Путин встретится с Зеленским

    Детский сад, штаны на лямках... дважды принимался писать развернутый ответ, и понял, что мне лениво. Пятница, вечер... задач на выходные накидали на работе. Не буду пока.

    Скажу так: встреча эта нужна только Трампу, надавить сейчас на Путина он не может, к тому же и Зеленский брыкается, ему эта встреча тоже не нужна. Поэтому в обозримом будущем - этой встречи точно не будет.

    А дальше будет визит Путина в Китай. Где хотел бы появиться и Трамп. И будет это уже через неделю. Вот это, да, реально интересно. А вы тут про Зеленского какого-то... изыдите с глаз моих laughing

    Детский сад, штаны на лямках... дважды принимался писать развернутый ответ, и понял, что мне лениво.

    А вы не ленитесь.
    Напишите комментарий по части статьи.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -1
      Вчера, 21:11
      Цитата: ximkim
      Напишите комментарий по части статьи

      Это как раз как два байта: пешки пытаются решать, куда им пойти. Забавно laughing
  23. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Вчера, 21:30
    Цитата: Paranoid62
    Цитата: ximkim
    Напишите комментарий по части статьи

    Это как раз как два байта: пешки пытаются решать, куда им пойти. Забавно laughing

    А вы не ленитесь
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      -1
      Вчера, 21:33
      Цитата: ximkim
      А вы не ленитесь

      А вы освойте уже кнопочку Ответить.
      1. ximkim Звание
        ximkim
        +1
        Вчера, 21:43
        Paranoid62
        -1
        Сегодня, 20:37
        Цитата: Роман Ефремов
        Поспорить что ли с вами?

        Не надо со мной спорить... у нас с вами разные весовые категории laughing

        Цитата: Роман Ефремов
        если Трамп попросит - Путин встретится с Зеленским

        Детский сад, штаны на лямках... дважды принимался писать развернутый ответ, и понял, что мне лениво. Пятница, вечер... задач на выходные накидали на работе. Не буду пока.

        Скажу так: встреча эта нужна только Трампу, надавить сейчас на Путина он не может, к тому же и Зеленский брыкается, ему эта встреча тоже не нужна. Поэтому в обозримом будущем - этой встречи точно не будет.

        А дальше будет визит Путина в Китай. Где хотел бы появиться и Трамп. И будет это уже через неделю. Вот это, да, реально интересно. А вы тут про Зеленского какого-то... изыдите с глаз моих laughing
        Ответить
        Цитата

        Сделайте антиленивый развернутый ответ.
        1. Paranoid62 Звание
          Paranoid62
          -1
          Вчера, 21:46
          Цитата: ximkim
          Сделайте антиленивый развернутый ответ

          Во-первых, я этого не обязан. Во-вторых - задайте уже вопрос, на который хотите ответ. А я подумаю, что с ним, и с вами заодно, мне делать.
  24. ximkim Звание
    ximkim
    +1
    Вчера, 22:05
    Цитата: Paranoid62
    Цитата: ximkim
    Сделайте антиленивый развернутый ответ

    Во-первых, я этого не обязан. Во-вторых - задайте уже вопрос, на который хотите ответ. А я подумаю, что с ним, и с вами заодно, мне делать.

    Все вопросы в ваших комментариях.
    1. Paranoid62 Звание
      Paranoid62
      0
      Вчера, 22:06
      Цитата: ximkim
      Все вопросы в ваших комментариях

      Вопросы - в студию. И освойте уже кнопку Ответить yes