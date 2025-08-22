«Мы договаривались не с Россией, а с Трампом»: Зеленский согласен на встречу с Путиным только в присутствии президента США

17 842 60
«Мы договаривались не с Россией, а с Трампом»: Зеленский согласен на встречу с Путиным только в присутствии президента США

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако предпочел бы, чтобы на встрече присутствовал американский президент Дональд Трамп.

По словам украинского диктатора, у Киева отсутствуют какие-либо договоренности с Россией, поскольку украинская сторона договаривалась исключительно с Трампом. В ходе недавней встречи в Белом доме изначально речь шла о трехсторонней встрече, однако впоследствии Трамп поговорил по телефону с Путиным и договорился с ним, что предварительно должна состояться встреча Путина и Зеленского. Зеленский признался, что опасается ставить свои условия, чтобы его не могли обвинить в нежелании урегулировать вооруженный конфликт, и готов встретиться с Путиным, однако считает более целесообразным трехсторонний формат переговоров.



При этом глава киевского режима уже на протяжении нескольких месяцев призывает президента России согласиться на встречу, чтобы провести прямые переговоры между Киевом и Москвой на высшем уровне. Однако, как только российская сторона называет условия, при которых могла бы состояться такая встреча, Зеленский сразу же озвучивает свои дополнительные пожелания, касающиеся места проведения переговоров, формата встречи и состава участников.

В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский в очередной раз обвинил Россию в том, что она «выдвигает ультиматумы, чтобы отложить окончание вооруженного конфликта».
60 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +17
    Вчера, 17:20
    ❝ Зеленский* согласен на встречу с Путиным только в присутствии президента США ❞ —

    — «Один приходи, мы тоже одни придём» © ...
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +8
      Вчера, 17:49
      Не, наркоша боится, что ВВП будет его дуплячить в туалете и возможно ногами)))
      1. Махра Звание
        Махра
        -1
        Вчера, 18:05
        Цитата: ТермиНахТер
        Не, наркоша боится, что ВВП будет его дуплячить в туалете и возможно ногами)))

        Ха ха ха ..Врядли Николай ,наш ВВП презирает этого клоуна ..Он его в Москву пригласил ,так между прочим ))) А ведь его бы там сразу арестовали !!
        И встреча Трамп-Путин -Зеленский в той же Венгрии ,может так же закончится арестом этого упыря ..Зеленский обыкновенный вор и убийца кровавый ,висилица по нему плачет .
        Уверен Трамп и ВВП об этом разговаривали и обменивались разведданными по счетам и связям этого попрошайки ,ставшим уже мультимиллиардером ..Не спроста все так четко замалчивается ,о чем говорили Трамп и Путин пять чясов в закрытом режиме !!
        Арест Зели ,был бы началом настоящего мирового соглашения на долгие десятилетия ..
        1. ТермиНахТер Звание
          ТермиНахТер
          +2
          Вчера, 18:51
          В Москву его пригласили, зная, что зеленюх зассыт))) а ногами в туалете можно, обуть берцы, которые потом не жалко выбросить.
          1. Махра Звание
            Махра
            0
            Вчера, 18:59
            Цитата: ТермиНахТер
            В Москву его пригласили, зная, что зеленюх зассыт))) а ногами в туалете можно, обуть берцы, которые потом не жалко выбросить.

            Да знали Николай ,это троллинг был мощный ..))) Одели бы его в полосатую робу и тогда может бы встретился с ВВП ..Хотя вряд ли ..Не то уровень ..Донбасский СМЕРШ с ним бы общался !
            1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
              Лиза Кернер-Тимошенко
              -18
              Вчера, 19:58
              А разве в ДНР есть СМЕРШ????
              Без разрешения московского либераста???
              1. ТермиНахТер Звание
                ТермиНахТер
                +3
                Вчера, 20:02
                В ДНР есть МГБ, знал одного парня от туда. Весьма толковый спец, на лбу большими буквами написано "Специалист по допросам")))
                1. Lev_Russia Звание
                  Lev_Russia
                  +3
                  Вчера, 21:59
                  А разве в ДНР есть СМЕРШ????
                  В ДНР всё есть...
                  Без разрешения московского либераста???
                  Все московские либерасты давно уж к вам сбежали... У нас они давно уже под статьёй ходят... Так что сидят молча и не вякают... У них нынче одна задача - быть незаметными и не отсвечивать...
              2. lesya Звание
                lesya
                +10
                Вчера, 20:21
                Ух ты, как немецкая антифашистка запела /сильно за 60, замужем за украинцем/. А до этого, вроде, антифашисткой представлялась )).

                Либерасты - это у вас в Deutschland. Это они там стоят и смотрят и бояться шевельнуться, и звонят в полицию, когда мигранты с Ближнего Востока насилуют их жен на их глазах.
                И это ваши немецкие либерасты судьи отпускают насильника, надругавшегося над мальчиком 10-ти лет, объясняя свое решение тем, что у мигранта было 3-х месячное воздержание.
                Это у вас в Deutschland известнейший немецкий психолог обосновал передачу детей сирот, мальчиков, в семьи к педофилам тем, что и эти дети и педофилы нуждаются друг в друге. Что педофилы о них заботятся, но взамен эти дети освобождают немецкое общество от опасности атак педофилами домашних детей. И этой "педофильской" доктрине несколько десятилетий следовали государственные чиновники до самой смерти этого ученого с мировым именем, в сущности, крышевавшего этот либеральный беспредел. Так что, в вашем глазу не соринка, а бревно, которого вы упорно не видите.
        2. Наган Звание
          Наган
          +5
          Вчера, 19:09
          Цитата: Махра
          встреча Трамп-Путин -Зеленский в той же Венгрии ,может так же закончится арестом этого упыря

          В Венгрии как бы Путина не арестовали, поскольку Венгрия формально член МУС, а на Путина открыт ордер на арест. Ни в КНР, ни в КНДР, ни в Белоруссию Зеля не поедет. Так что остаются США, но Путин туда уже съездил, теперь по традиции и протоколу очередь Трампа ехать в Россию с ответным визитом. Ах да, еще ж есть Израиль, который клал обрез на МУС.
          Еще вариант - устроить встречу в международных водах. А что, будет картина маслом "Приплыли". Путин на Орлане, Трамп на Нимитце, и Зеля в надувной лодке под гордым, увеянным многочисленными великими перемогами, военно-морским стягом Украины.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Вчера, 19:15
            Наган . hi И Трамп втюхивает обоим газоны для гольфа .После вчерашнего " патрулирования Вашингтонских улиц Трампом ,,у меня есть теперь новая кликуха для него " Продавец газонов для гольфа".
        3. SSR Звание
          SSR
          0
          Вчера, 19:48
          Цитата: Махра
          Цитата: ТермиНахТер
          Не, наркоша боится, что ВВП будет его дуплячить в туалете и возможно ногами)))

          Ха ха ха ..Не спроста все так четко замалчивается ,о чем говорили Трамп и Путин пять чясов в закрытом режиме !! ..

          Конечно.
          То что они обсуждали, могут не знать и партнеры Сша , англичанка не зря истерит.
          Из Ес вышла, но из Ес не вылезает.
          Там где еврогинеколог, там и англичанка.
    2. Сибирь55 Звание
      Сибирь55
      +2
      Вчера, 17:51
      — Хочешь большой, но чистой любви?
      — Да кто ж её не хочет?
      — Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Придёшь?
      — Она не одна придёт. Она с кузнецом придёт.
      — Каким кузнецом?
      — Дядей моим, Степан Степанычем. Он мне заместо отца — кузнец наш.


      Вот она - формула любви laughing
      1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
        Владимир Владимирович Воронцов
        0
        Вчера, 17:54
        ❝ Вот она - формула любви ❞ —
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Вчера, 19:54
          Всегда повторяю, важно, что-бы все эти дипломатические движухи с хотелками, ультиматумами, угрозами, договоренностями... никак не влияли на наших бойцов на фронте.
  2. usr01 Звание
    usr01
    +8
    Вчера, 17:21
    Ведет себя как прЫнцесса.... fool
    Все время ОНО условия ставит... am как вроде от него что-то зависит...
    1. ваш вср 66-67 Звание
      ваш вср 66-67
      0
      Вчера, 17:45
      Цитата: usr01
      Ведет себя как прЫнцесса.... fool
      Все время ОНО условия ставит... am как вроде от него что-то зависит...

      Он ведь прекрасно знает, что от него ничего не зависит, поэтому и выдвигает различные условия! И эти условия ему явно кто то нашептывает в ушко.
      У самого то мозги напрочь прокакоинены!
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +4
      Вчера, 17:45
      Usr01, это типичная хАхлацкая норма поведения. Набивать себе цену,врать,изворачиваться и обмануть. Или унижаться,клянчить, истерить,без мыла залезть в одно место и получив свое- предать,нагадить,нахамить. Так что,не удивляйтесь. Уж я этот чубатый народишко,ох как знаю .. Не все они подонки- но большинство.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +4
        Вчера, 20:15
        Цитата: Андрей Николаевич
        это типичная хАхлацкая норма поведения. Набивать себе цену,врать,изворачиваться и обмануть. Или унижаться,клянчить, истерить,без мыла залезть в одно место и получив свое- предать,нагадить,нахамить.

        А, что еще от них ожидать? request Нет своих ни истории, ни традиций, ни государственности, постоянно переходили из рук в руки... Психологически неполноценные.
        И что-бы скрыть и компенсировать свою психо-ущербность укры идут не только на вранье, но и на самые изуверские преступления начиная с детей и заканчивая женщинами и стариками. Нельзя было бандеровцев выпускать из лагерей.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          0
          Вчера, 21:18
          Теренин, поддерживаю Вас! Они ещё Черное море," выкопали".)
      2. 30 вис Звание
        30 вис
        +1
        Вчера, 20:44
        Цитата: Андрей Николаевич
        1, это типичная хАхлацкая норма поведения. Набивать себе цену,врать,изворачиваться и обмануть. Или унижаться,клянчить, истерить,без мыла залезть в одно место и получив свое- предать,нагадить,нахамить. Так что,не удивляйтесь. Уж я этот чубатый народишко,ох как знаю

        Зеленский Вовик еврей . Так , что это типично еврейская норма поведения .
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          0
          Вчера, 20:54
          Юрий ,неужели дождались.В Вашингтоне стрелять будут ?
          1. 30 вис Звание
            30 вис
            +2
            Вчера, 21:14
            Цитата: tralflot1832
            Юрий ,неужели дождались.В Вашингтоне стрелять будут ?

            Сначала перестрелка , затем перестройка .. Или наоборот . Нам всё нравится ...
  3. Лимон Звание
    Лимон
    +9
    Вчера, 17:22
    Забудь Зеля ,как страшный сон. Никакой встречи с ВВП у тебя не будет! Сами придумают,а потом мечтают.))
  4. Владислав_2 Звание
    Владислав_2
    +11
    Вчера, 17:22
    Дурилка картонная,с тобой никто не собирается договариваться yes ....весь договорняк ты пронюхал дорожками
    1. Joker62 Звание
      Joker62
      0
      Вчера, 17:37
      Цитата: Владислав_2
      ....весь договорняк ты пронюхал дорожками

      Коксами???? what
      Если да, что ему уже нужна хорошая лопатка, чтобы законопатить свой наглый нос. wassat
      1. Владислав_2 Звание
        Владислав_2
        0
        Вчера, 17:39
        ....ему нужна пеньковая веревочка yes а местные салоеды помажут удавочку wassat
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +2
    Вчера, 17:34
    Мыло -мочало
    Начинай с начала
    (Краткое содержание российско-американо-евро-украинских переговоров)
  6. михаилл Звание
    михаилл
    -1
    Вчера, 17:36
    Кстати, большие карманы Зеленского так и просят воскликнуть- "Держи карман шире!".
  7. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +1
    Вчера, 17:44
    ПО мне. Мы заигрались. Нужно ложить, как дудика. Понятно, что ебн (емнип апрель 96) тогда приказ отдал от других лиц Хотя все было сделано, чтобы он выборы взял. И никакого эффекта то особо и не было. Пришел к власти масхадов.
    Поэтому зелекокса и не трогают. Смысла нет. Уже давно бы прилетело. А сейчас его практически на территории украины то и нет. Мечется - как вошь на гребешке.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Вчера, 20:17
      Цитата: Алексей_12
      Мечется - как вошь на гребешке.

      Попутно набивая себе карман из западной помощи. Проходимец.
  8. Лешак Звание
    Лешак
    0
    Вчера, 17:44
    Ну и молодец, зелебобик, ну и правильно.
    Отвергай любые условия, выдвигая свои - отодвигай договорняк как можно дальше. России ещё много территорий освободить надо. А тут Трамп со своим "миротворчеством".
  9. Wratch Звание
    Wratch
    -1
    Вчера, 17:45
    Пора актировать дурачка. Двойная польза! И эуропа попритихнет и выборы на украине начнутся. Глядишь легитимного фюрера выберут. Хотя,все бумаги и подписи ничего не гарантируют.
  10. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Вчера, 17:45
    Если Трамп подарил золотой Ключик и показал коллекцию своих бейсболок ,это не говорит что с ним договорились.Где справка за подписью Трампа что договорились .Трамп такой не постоянный последнее время ,потому что ни чего не подписывает.У обезьяны есть бумага за подписью Трамп ,но от Меланьи.Но она только первая леди США. laughing
  11. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    0
    Вчера, 17:47
    При этом глава киевского режима уже на протяжении нескольких месяцев призывает президента России согласиться на встречу, чтобы провести прямые переговоры между Киевом и Москвой на высшем уровне.


    Клоун, ну какой тебе "высший уровень"? Вот "высшая мера" вполне светит. laughing
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      -1
      Вчера, 19:52
      ....вряд ли! ВВП не Сталин и не Берия....к сожалению!!!!!!!
    2. SmollH2 Звание
      SmollH2
      0
      Сегодня, 00:11
      Цитата: Товарищ Берия
      Вот "высшая мера" вполне светит

      Вряд ли. Скорее ледоруб или что-то подобное. Но уже позже.
  12. Игорь Белобров Звание
    Игорь Белобров
    0
    Вчера, 18:07
    news.mail.ru/politics/67555549/frommail=1&utm_partner_id=515 Лукашенко рассказал, как Путин не разрешил ударить из "Орешника" по Киеву. То есть по Банковой. Потом через пару лет Путин скажет:"Надо было все таки ударить". Да пошел ты...
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      0
      Вчера, 19:51
      ...в Минске ВВП был "наивным", с признанием ДНР и ЛНР долго тянул резину, ж-д-коммуникации в Бандеростане не тронет, с орешниками он более чем скуп....
      Да, товарищи....это "школа А.Собчака "....
      Были бы в Москве люди профиля П.Судоплатова.... sad
  13. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    +1
    Вчера, 18:07
    «Мы договаривались не с Россией, а с Трампом»: Зеленский согласен на встречу с Путиным только в присутствии президента США
    - если договаривался с трампом - зачем тебе Путин?
  14. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    +1
    Вчера, 18:11
    Ах он согласен! Как будто его кто-то уговаривает.
    Пусть с евроимпотентами встречается. Может, вместе донюхаются до пэрэмохи.
  15. Обычный Звание
    Обычный
    +2
    Вчера, 18:12
    Да долбите их просто дальше и все. Кто ты есть в этой жизни, дурилка картонная? Хвост распушил несоразмерно своему статусу. Твой статус 2Х3, чепушило.
  16. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Вчера, 18:12
    Главная ошибка еэсовцев ,они считают что на Аляске у Трампа была провальный встреча!!! wassat Провальная встреча была в Белом Доме у Еэсовцев ,когда Трамп им сказал ,молчать ! Я звоню Путину.А всё из себя корчат пупов земли .
  17. Fitter65 Звание
    Fitter65
    -1
    Вчера, 18:15
    По словам украинского диктатора, у Киева отсутствуют какие-либо договоренности с Россией, поскольку украинская сторона договаривалась исключительно с Трампом.
    Он сам-то понимает что говорит?
  18. helicop-man Звание
    helicop-man
    0
    Вчера, 18:17
    Да, красавчик, зелепупа!! Не слушай никого!! Именно этот твой путь сократит нам время уконтропопить твоих всук и тебя)
  19. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    -1
    Вчера, 18:23
    Зеленский согласен на встречу с Путиным только в присутствии президента США


    А мы перед встречей Трампу вот это покажем:



    И переведем с английского на понятный. laughing
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +1
      Вчера, 19:25
      Нельзя не согласится с ними!
  20. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    0
    Вчера, 18:38
    Zelensky stále nechápe, že v přítomnosti Putina dojde jen k předem připravené a dohodnuté podepsání kapitulace, nebo jak se to jinak nazve. Ty s Putinem jednat nemůžeš, jednak jsi to sobě zakázal a není už vůbec o čem a také jsi už dlouho nelegitimní. Ty musíš hlavně jednat s rodinami 1,7 milionu mrtvých Ukrajinců a to máš práci do konce života.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Вчера, 18:38
      Зеленский до сих пор не понимает, что в присутствии Путина произойдёт только заранее подготовленное и согласованное подписание капитуляции, или как там это называется. С Путиным нельзя вести переговоры, во-первых, вы сами себе это запретили, и это уже не тема, и к тому же вы давно нелегитимны. Вам приходится вести переговоры, в основном, с семьями 1,7 миллиона погибших украинцев, и этим вам придётся заниматься всю оставшуюся жизнь.
      1. SmollH2 Звание
        SmollH2
        0
        Сегодня, 00:13
        В тех данных 1.7 миллиона и раненые присутствуют
  21. roosei Звание
    roosei
    +3
    Вчера, 18:45
    Здравствуй, договорняк! до свидания, денацификация и прочее
    1. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
      Лиза Кернер-Тимошенко
      +2
      Вчера, 19:43
      ....да, я тоже боюсь такого am
      am
  22. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    0
    Вчера, 18:54
    А что, у киевского клоуна язык к дупе без Трампа прилипнет? wink
  23. Виктор Сергеев Звание
    Виктор Сергеев
    0
    Вчера, 19:05
    Все правильно, холоп сам ничего не решает.
  24. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Вчера, 19:07
    Конченый сидит в виртуальных очках ,лупасит по "дороге" и мриет,шо шо-то там с Трампом зарешал ,шо по масти не фраер и мазу держит.... Смешно.
  25. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Вчера, 19:41
    ....украинский диктатор? Вор накроманный он и уже давно не легитимный прэзик!
  26. Reklastik Звание
    Reklastik
    0
    Вчера, 20:11
    Мы договаривались не с Россией, а с Трампом
    - товарищ, вы, может, с кем-то и договаривались под чем-то, но с вами-то никто не говорил вообще laughing
  27. potap6509 Звание
    potap6509
    0
    Вчера, 20:46
    Я, один, без папы. А если вы.....
  28. Sergey39 Звание
    Sergey39
    +1
    Вчера, 21:13
    Мы, можем по- всякому говорить о своем отношении к «к кровавому еврейскому мальчику», но лучше всех его вычисляет и дает свои комментарии, Наш министр иностранных дел С. Лавров, не зря его, да же непредсказуемый Д.Трамп, хвалил на Аляске.
  29. ALCA056000 Звание
    ALCA056000
    +1
    Вчера, 21:40
    Хахлы, это и есть та самая ваша гыдность и нэзалэжность в кружевных труселях ? Вы за это в кастрюлях скакали ?