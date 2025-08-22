Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, однако предпочел бы, чтобы на встрече присутствовал американский президент Дональд Трамп.По словам украинского диктатора, у Киева отсутствуют какие-либо договоренности с Россией, поскольку украинская сторона договаривалась исключительно с Трампом. В ходе недавней встречи в Белом доме изначально речь шла о трехсторонней встрече, однако впоследствии Трамп поговорил по телефону с Путиным и договорился с ним, что предварительно должна состояться встреча Путина и Зеленского. Зеленский признался, что опасается ставить свои условия, чтобы его не могли обвинить в нежелании урегулировать вооруженный конфликт, и готов встретиться с Путиным, однако считает более целесообразным трехсторонний формат переговоров.При этом глава киевского режима уже на протяжении нескольких месяцев призывает президента России согласиться на встречу, чтобы провести прямые переговоры между Киевом и Москвой на высшем уровне. Однако, как только российская сторона называет условия, при которых могла бы состояться такая встреча, Зеленский сразу же озвучивает свои дополнительные пожелания, касающиеся места проведения переговоров, формата встречи и состава участников.В ходе встречи с генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский в очередной раз обвинил Россию в том, что она «выдвигает ультиматумы, чтобы отложить окончание вооруженного конфликта».

