Действовавшая в Курской области группа 140-го центра ССО ВСУ ликвидирована на территории Сумской

Действовавшая в Курской области группа 140-го центра ССО ВСУ ликвидирована на территории Сумской

ВС РФ ликвидировали еще одну диверсионную группу Сил специальных операций ВСУ, на этот раз на территории Сумской области. Об этом сообщает канал «Северный ветер».

По имеющимся данным, 17 августа в Сумской области была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа 140-го центра ССО Украины в составе четырех человек: командир группы Илья Билык с позывным «Голландец», старший оператор БПЛА Станислав Яворский «Борат», оператор БПЛА Юрий Шевчук «Джулиан», а также боец прикрытия с позывным «Сириус». Подробности ликвидации не сообщаются.



Предварительно, данная группа действовала на территории приграничных регионов России, устраивая охоту с помощью БПЛА на технику и военнослужащих ВС РФ в тыловых районах ВС РФ. Есть вероятность, что именно эта ДРГ причастна к атаке на автомобиль заместителя командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева в Курской области, в результате чего он получил тяжелые ранения.


Это не первая, да и не последняя украинская группа из состава ССО, уничтоженная нашими спецами, в основном сведения об этом не выходят за пределы подразделений. Сообщения о нейтрализации группы «Голландца», скорей всего, связаны именно с покушением на Абачева. Наши показали, что нападавшие наказаны и так будет со всеми остальными.

140-й Центр ССО ВСУ действует с 2008 года. В задачи подразделения входит ведение засадных действий, проведение налетов в тылу противника, проведение диверсий на объектах инфраструктуры.
  1. Buyan Звание
    Buyan
    +16
    Вчера, 18:05
    Земля стекловатой нацикам... хорошая новость
    1. Махра Звание
      Махра
      +1
      Вчера, 18:10
      Цитата: Buyan
      Земля стекловатой нацикам... хорошая новость

      Да скоро таких начнут мочить по всему миру ..Все к этому идет ! И эти требования перемирия ,говорит об этом ..Началась ликвидация ! Скоро опять мощный удар по западу окраине (день их независимости от кого )))) ,там ВСЕ начнут уничтожать ..Трамп очень зол за атаку на нефтепровод в Венгирию очередной ..Это ,что шантаж ?
      1. frruc Звание
        frruc
        +3
        Вчера, 19:56
        группа 140-го центра ССО ВСУ ликвидирована

        Хорошая новость. Были группы, стали трупы.
      2. Ричард Звание
        Ричард
        +1
        Вчера, 22:15
        в Венгирию

        Михан???!!!
        Вот уж кому не пропасть. Уникум. Второй десяток лет на сайте. Его постоянно обнуляют, а он заново перелогинивается.
        поставлю Витале за комент плюс- исключительно из уважения к его стажу.
    2. Шмель_3 Звание
      Шмель_3
      -2
      Вчера, 18:16
      Buyan, новость, конечно, хорошая, но нагадить все таки смогли.
    3. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Вчера, 22:49
      ....и наши поздравления- родным и близким.
  2. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +12
    Вчера, 18:08
    Количество тел солдат ВСУ на Северном направлении, отказавшихся складывать оружие и сдаваться в плен плавно приближается к новой отметке в 6000 тел. Поисковые группы Северян продолжают сбор тел для отправки на Украину.
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      0
      Вчера, 18:50
      ❝ Поисковые группы Северян продолжают сбор тел для отправки на Украину ❞ —
    2. Vitaly.17 Звание
      Vitaly.17
      0
      Вчера, 19:06
      Цитата: Товарищ Берия
      Количество тел солдат ВСУ

      Десятки миллиардов евро ежегодно идет на войну с Россией. С обещанием годовых доходов в сотню тыс.евро проблем новыми телами у ВСУ не будет. Всякого отребья готового за деньги убивать, что на украине, что по остальным странам мира хватит на века.
    3. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      0
      Вчера, 19:12
      а поисковые группы Северян эти тела перед отправкой хорошо умерщвляют ?... а то потом придётся как с бандеровцами- до 60 года успокаивали. ... -но недоделали- вот они и вернулись...
    4. frruc Звание
      frruc
      +2
      Вчера, 20:02
      Товарищ Берия
      Поисковые группы Северян продолжают сбор тел для отправки на Украину.

      Как то смотрел видео с уборщиками трупов. Этим занимались пленные укропы.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    Вчера, 18:09
    ❝ ВС РФ ликвидировали ещё одну диверсионную группу Сил специальных операций ВСУ ❞ —

    — Туда им и дорога ...
    1. Наган Звание
      Наган
      -1
      Вчера, 21:46
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      — Туда им и дорога ...
      Они и там пристроятся в тепленькое местечко, типо под котлами огонь раздувать.
  4. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    -1
    Вчера, 18:11
    Гарны хлопцы.
    В сортире найдем. И там замочим (с) ВВП good
  5. Землекоп Звание
    Землекоп
    -1
    Вчера, 18:13
    слизывать нехорошо----------------------------
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      -1
      Вчера, 19:13
      нууу-некоторым ,наверное нравится... laughing
  6. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +1
    Вчера, 18:14
    В состав группы входили:
    командир группы Билык Илья (позывной Голландец);
    старший оператор БПЛА Яворский Станислав Александрович 21.07.2003 года рождения (позывной Борат) из Калуша Ивано-Франковской области;
    оператор БПЛА Шевчук Юрий Сергеевич 04.06.1999 года рождения (позывной Джулиан);
    боец с позывным Сириус.
  7. Grossvater Звание
    Grossvater
    +2
    Вчера, 18:24
    Цитата: Buyan
    Земля стекловатой нацикам... хорошая новость

    И осиновый кол на могилу!
  8. VicVic Звание
    VicVic
    +3
    Вчера, 18:32
    "Есть вероятность, что именно эта ДРГ причастна к атаке на автомобиль заместителя командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева"
    Видимо я что-то пропустил. На сайте разве была информация об этом? Хотелось бы знать более подробно.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +5
      Вчера, 20:07
      Цитата: VicVic
      "Есть вероятность, что именно эта ДРГ причастна к атаке на автомобиль заместителя командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева"
      Видимо я что-то пропустил. На сайте разве была информация об этом? Хотелось бы знать более подробно.

      Дисциплина хромает. Многие генералы, приезжая на передовую, не меняют своего поведения, следуя тому образу жизни, что ведут в тылу. Приезжают, собирают свиту, ездят на характерных автомобилях. Плюс - мобильными телефонами пользуются так, будто они в центре Москвы, а не на войне... Тридцать лет назад, мы сами угрохали Дудаева именно во время его разговора по телефону.
    2. Ричард Звание
      Ричард
      +1
      Вчера, 22:28
      Хотелось бы знать более подробно

      атака дроном на трассе Рыльск — Хомутовка в Курской области.
      По информации главы Дагестана Сергея Меликова, героя РФ генерала Абачева доставили в один из лучших медицинских центров страны имени Вишневского. Медики оценивают состояние генерала как тяжёлое, но стабильное.
  9. Наган Звание
    Наган
    +2
    Вчера, 21:43
    Щени вмерли у краïни... crying crying crying
  10. евгений-дальневосточник Звание
    евгений-дальневосточник
    +1
    Вчера, 23:30
    А есть официальная статистика сколько погибло российских генералов и сколько украинских с начала проведения СВО. Было бы интересно сравнить цифры..
  11. polinet Звание
    polinet
    0
    Вчера, 23:31
    Российские военные ликвидировали в Сумской области одного из лучших операторов БПЛА ВСУ, любимца командующего Силами беспилотных систем Роберта Броуди Станислава Яворского. Как сообщают украинские ресурсы, он был уничтожен 17 августа.

    Напомним, несколько недель назад командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди (Мадьяр) сообщил о том, что российские военные начали настоящую охоту за ним и его учениками из подразделения «Птахи Мадьяра».
  12. moneron Звание
    moneron
    0
    Вчера, 23:36
    эти спецы не нацики, а профи диверсионных акций....."хорошие солдаты", как в одном известном фильме. а что не перевелись у нас волкодавы, вот то радует.
  13. guest Звание
    guest
    0
    Сегодня, 00:05
    Очень хорошо, земля им стекловатой.