Действовавшая в Курской области группа 140-го центра ССО ВСУ ликвидирована на территории Сумской

ВС РФ ликвидировали еще одну диверсионную группу Сил специальных операций ВСУ, на этот раз на территории Сумской области. Об этом сообщает канал «Северный ветер».
По имеющимся данным, 17 августа в Сумской области была ликвидирована разведывательно-диверсионная группа 140-го центра ССО Украины в составе четырех человек: командир группы Илья Билык с позывным «Голландец», старший оператор БПЛА Станислав Яворский «Борат», оператор БПЛА Юрий Шевчук «Джулиан», а также боец прикрытия с позывным «Сириус». Подробности ликвидации не сообщаются.
Предварительно, данная группа действовала на территории приграничных регионов России, устраивая охоту с помощью БПЛА на технику и военнослужащих ВС РФ в тыловых районах ВС РФ. Есть вероятность, что именно эта ДРГ причастна к атаке на автомобиль заместителя командующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенанта Эседуллы Абачева в Курской области, в результате чего он получил тяжелые ранения.
Это не первая, да и не последняя украинская группа из состава ССО, уничтоженная нашими спецами, в основном сведения об этом не выходят за пределы подразделений. Сообщения о нейтрализации группы «Голландца», скорей всего, связаны именно с покушением на Абачева. Наши показали, что нападавшие наказаны и так будет со всеми остальными.
140-й Центр ССО ВСУ действует с 2008 года. В задачи подразделения входит ведение засадных действий, проведение налетов в тылу противника, проведение диверсий на объектах инфраструктуры.
