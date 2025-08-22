ВС РФ размыкают оборону противника на Константиновском направлении: завершается зачистка Катериновки и штурм Щербиновки
В последнее время становится все очевиднее, что бои на Константиновском направлении постепенно приобретают затяжной и изматывающий характер. ВС РФ продолжают наступательные действия одновременно на нескольких участках, используя тактику давления малыми штурмовыми группами с активной поддержкой артиллерии и дронов. При этом основное внимание сосредоточено на борьбе за узловые населенные пункты и пригороды Константиновки, на которые опирается оборона ВСУ на этом участке фронта.
Подразделениям ВС РФ удалось закрепиться на южных и восточных окраинах населенного пункта Щербиновка. Систематическое огневое воздействие и непрекращающиеся штурмовые действия ставят под угрозу устойчивость обороны противника. Потеря Щербиновки станет для противника критическим фактором, поскольку этот населенный пункт прикрывает подступы к Константиновке и является одним из ключевых узлов обороны ВСУ. Наши бойцы завершают зачистку Катериновки, где под контролем противника пока остается небольшой участок на северо-востоке села.
В районе Александро-Шультино продолжаются позиционные бои. Российским войскам удалось выйти к восточной части села и закрепиться на новых рубежах. Пока что контроль над этим населенным пунктом остается спорным. ВСУ перебрасывают на этот участок фронта резервы, поскольку удержание Александро-Шультино имеет для противника чрезвычайно важное значение для стабилизации южного фланга Константиновской линии обороны.
В районе Белой Горы ВС РФ смогли расширить зону контроля до 500 метров. Несмотря на тактический характер продвижения, подобные, даже на первый взгляд, незначительные изменения фронта постепенно размыкают оборону противника, вынуждая его перебрасывать резервы, тем самым ослабляя соседние участки.
