ВС РФ размыкают оборону противника на Константиновском направлении: завершается зачистка Катериновки и штурм Щербиновки

В последнее время становится все очевиднее, что бои на Константиновском направлении постепенно приобретают затяжной и изматывающий характер. ВС РФ продолжают наступательные действия одновременно на нескольких участках, используя тактику давления малыми штурмовыми группами с активной поддержкой артиллерии и дронов. При этом основное внимание сосредоточено на борьбе за узловые населенные пункты и пригороды Константиновки, на которые опирается оборона ВСУ на этом участке фронта.

Подразделениям ВС РФ удалось закрепиться на южных и восточных окраинах населенного пункта Щербиновка. Систематическое огневое воздействие и непрекращающиеся штурмовые действия ставят под угрозу устойчивость обороны противника. Потеря Щербиновки станет для противника критическим фактором, поскольку этот населенный пункт прикрывает подступы к Константиновке и является одним из ключевых узлов обороны ВСУ. Наши бойцы завершают зачистку Катериновки, где под контролем противника пока остается небольшой участок на северо-востоке села.





В районе Александро-Шультино продолжаются позиционные бои. Российским войскам удалось выйти к восточной части села и закрепиться на новых рубежах. Пока что контроль над этим населенным пунктом остается спорным. ВСУ перебрасывают на этот участок фронта резервы, поскольку удержание Александро-Шультино имеет для противника чрезвычайно важное значение для стабилизации южного фланга Константиновской линии обороны.

В районе Белой Горы ВС РФ смогли расширить зону контроля до 500 метров. Несмотря на тактический характер продвижения, подобные, даже на первый взгляд, незначительные изменения фронта постепенно размыкают оборону противника, вынуждая его перебрасывать резервы, тем самым ослабляя соседние участки.
  Дмитрий Михайлович Серегин
    
    
    Вчера, 19:28
    На карте лостармора другая картинка. Кто прав? Где реальность?
    Светлан
      
      
      Вчера, 19:47
      Реальность такова, что обстановка постоянно меняется, и пока рисуют картинку, она уже устарела.
    Замкадыш
      
      
      Вчера, 22:32
      hi У каждого ресурса, пытающегося отображать состояние ЛБС разные подходы к фиксации контроля территории. У лостармора основной принцип - есть фото/видео подтверждение с наличием наших бойцов (не важно атакуют они на мотоциклах, устанавливают флаг или укрываются от обстрела), значит территория за нами, то же самое и с противником. Я периодически читаю под картой лостармора ленту открытого обсуждения - мне в целом понятно, почему они часто прихватывают серую зону, но порою до последнего держат без закраса территории, которые по факту уже под чьим-то контролем. Да и серой зоны, как таковой, у них нет. Такой у них подход, связанный во многом с "движком", который они взяли за основу - в данном случае Яндекс-карты. У дивгена другой движок и другой подход, другие источники, другое отношение к источникам, другие пороги и принцип принятия решения. У рядовки - свое, у рыбаря - свое. Данная карта от Z_ARHIV. Честно говоря, раньше не пользовался их данными, но по "движку" похоже на рыбаря. Они очень жестко фильтруют, порой даже заявления МО игнорируют. Надо просто относится к информации только как к информации, а не к истине в последней инстанции. hi
  Павел_Свешников
    
    
    Вчера, 20:20
    Подразделениям ВС РФ удалось закрепиться на южных и восточных окраинах населенного пункта Щербиновка

    А на карте она вся уже под нами. Что-то одни нестыковки, Автор.
  Radikal
    
    
    Вчера, 21:17
    ВС РФ размыкают оборону противника на Константиновском направлении
    Что-то новое в военной терминологии - "размыкают оборону". Раньше её прорывали. Неужели я безнадёжно отстал в этих вопросах? winked bully
    avia12005
      
      
      Вчера, 23:39
      Мы отстали. Есть ещё продавливать, выдавливать, выталкивать.
  avia12005
    
    
    Вчера, 23:37
    А можно избегать таких непрофессиональных терминов как "размыкают оборону"? Нигде в боевых уставах его нет.

    Ладно, если так напишут в известиях или коммерсанте, что с них взять. Но на ВО звучит странно.