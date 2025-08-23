Президент России о США: Замаячил свет в конце тоннеля

Президент России прокомментировал встречу с Дональдом Трампом на Аляске. По словам российского лидера, встреча прошла успешно и «теперь замаячил свет в конце тоннеля» в плане возможного восстановления отношений с США. При этом Владимир Путин указал на то, что следующие шаги зависят от Вашингтона и могут стать во многом определяющими.

Путин отметил, что взят хороший дипломатический темп:



Я надеюсь, что такой темп сохранится.

Президент добавил, что на данный момент рассматривается вопрос сотрудничества с США в Арктике, включая Аляску. Напомним, что американская пресса ранее написала о том, что Трамп предлагает России принять участие в совместной разработке месторождений редкоземельных минералов на Аляске. При этом стоит отметить, что и в самой России немало месторождений редкоземельных металлов, которые можно было самим и освоить, особенно ввиду их растущей востребованности на мировом рынке, включая индустрию высоких технологий.

Также Путин заявил, что вся инфраструктура, пострадавшая в ходе боев и обстрелов, будет восстановлена.

Тем временем с разрешением украинского конфликта вновь возникла «заминка». Глава киевского режима, по меньшей мере публично, заявил о том, что никаких территорий Киев отдавать не собирается, равно как не собирается восстанавливать права русскоязычного населения в стране. То есть, у киевского режима явный настрой - на продолжение войны.
  1. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +4
    Сегодня, 06:20
    То есть, у киевского режима явный настрой - на продолжение войны

    А что еще можно было ожидать от бандеровского режима?
    Не знаю, на что надеется зе и его клика, но конец ему обеспечен!
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +14
      Сегодня, 06:24
      рассматривается вопрос сотрудничества с США
      Уже и так досотрудничали, что почти все ГЭС в Сибири принадлежат америкосам и англичанам.Может уже хватит???
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +10
        Сегодня, 06:38
        Уж не знаю где там ВВП свет увидел...??? Ну разве что по встречке Трамп мчится, сметая всё на своём пути...
        1. Бородач Звание
          Бородач
          +5
          Сегодня, 06:43
          Цитата: Lev_Russia
          Уж не знаю где там ВВП свет увидел...??? Ну разве что по встречке Трамп мчится, сметая всё на своём пути...

          Свет в конце туннеля замаячит, когда Трамп прекратит ЛЮБУЮ ПОМОЩЬ нацистской Украине и диктатору Зеленскому, нежелающему выполнять приказы Трампа по установлению мира.
          Путин в Анкоридже пригласил Трампа в Москву. Трамп может и Зеленского с собой захватить. wink laughing
          1. Lev_Russia Звание
            Lev_Russia
            +3
            Сегодня, 06:49
            Путин в Анкоридже пригласил Трампа в Москву. Трамп может и Зеленского с собой захватить
            Вот только в белокаменной вонючки клоуна и не хватало... Повесить его нам всё равно не дадут (а так хочется!!!), а вонизма будет предостаточно...
            1. Бородач Звание
              Бородач
              -3
              Сегодня, 07:03
              Цитата: Lev_Russia
              Путин в Анкоридже пригласил Трампа в Москву. Трамп может и Зеленского с собой захватить
              Вот только в белокаменной вонючки клоуна и не хватало... Повесить его нам всё равно не дадут (а так хочется!!!), а вонизма будет предостаточно...

              В Лефортово уже готовят Зеленскому зал для переговоров. laughing
        2. Марс
          Марс
          +1
          Сегодня, 06:49
          Трамп никого смести не может даже если ему хамить в белом доме дедушка просто утрется.
        3. ваш вср 66-67 Звание
          ваш вср 66-67
          +1
          Сегодня, 08:48
          А со светом в конце тоннеля вообще могут быть непонятки.
          Вот бывало, едешь в тоннеле, тебе зеленый... и тут бац! резко с зеленого желтый и сразу красный! Останавливаешься и что там за красным делается, никакого понятия!
      2. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -6
        Сегодня, 06:42
        Цитата: marchcat
        Уже и так досотрудничали, что почти все ГЭС в Сибири принадлежат америкосам и англичанам.Может уже хватит???

        Вот с этого момента будьте пожалуйста поподробнее!Откройте нам веки и расскажите поподробнее. Кому, как и где налоги платят?Вы уж извините но на сайте так принято..
      3. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -2
        Сегодня, 11:54
        Цитата: marchcat
        Уже и так досотрудничали, что почти все ГЭС в Сибири принадлежат америкосам и англичанам.Может уже хватит???

        Данный нам не товарищ, нагло нас обманул! На наше скромное замечание не отвечает! Не товарищ, вы нам врёте!
      4. bayard Звание
        bayard
        0
        Сегодня, 12:57
        Цитата: marchcat
        Уже и так досотрудничали, что почти все ГЭС в Сибири принадлежат америкосам и англичанам.Может уже хватит???

        Власти лень управлять технологичными активами , проще продать с пользой для себя . Продать кому прикажут . Кто у нас всей энергетикой и электросетями командовал ? Не Чубайс ?
        Но вернуть активы так же просто как продать . Особенно если поводов более чем достаточно .
        У нас поводов более чем достаточно .
    2. dimon642 Звание
      dimon642
      -7
      Сегодня, 06:52
      А с чего вы взяли , что кто просто отдаст свои территории.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +7
        Сегодня, 07:09
        Цитата: dimon642
        А с чего вы взяли , что кто просто отдаст свои территории.

        Если вы так ставите вопрос, то вам было бы не плохо вспомнить то, чьи это были территории и с какого времени они были включены в состав украины, причём передача земель осуществлялась в рамках единого государства путём изменения внутренних административных границ по решению той же Москвы. В том, что они находились в составе УССР нет никакой заслуги Киева. После распада СССР между Россией и Украиной до сих пор не подписан договор о демаркации границы, а значит она существует в рамках административных границ СССР и её международные границы в ООН не зарегистрированы. Россия возвращает свое.
        1. tatra Звание
          tatra
          -5
          Сегодня, 07:28
          Точно также нет никакой вашей заслуги ,враги СССР ,в том ,что вам досталась самая большая ,самая богатая ,развитая ,сильная в военном плане республика СССР . А большевики -коммунисты могли бы и не делать эту одну большую республику ,а сделать на её месте 2-3 республики .
          1. Александр_Македонсков Звание
            Александр_Македонсков
            +4
            Сегодня, 08:00
            Это же тот Ныробский который оправдывал оплату транзита за газ Украине, когда там наши бойцы головы ложили... Дескать, международные контракты, неустойки, пополнение бюджета...Я даже не знаю как назвать таких... Точнее, знаю.Но бан улечу.Здесь как я понял только УРА. Если не вижу проблем, то их,как бы и нет. Особенно в новостной ветке
        2. ZovSailor Звание
          ZovSailor
          0
          Сегодня, 07:42
          Ныробский
          Сегодня, 07:09
          Если вы так ставите вопрос, то вам было бы не плохо вспомнить то, чьи это были территории и с какого времени они были включены в состав украины,
          После распада СССР между Россией и Украиной до сих пор не подписан договор о демаркации границы, а значит она существует в рамках административных границ СССР и её международные границы в ООН не зарегистрированы. Россия возвращает свое.

          hi Аналогично все бывшие республики после распада СССР не обладают международно признанным правом суверенитета.
          Бывший посол Китая во Франции Лу Шае( с февраля 2025 г. занимает должность специального представителя правительства Китая по европейским делам ) заявил, что страны, ранее входившие в состав СССР, не имеют статуса в международном праве.
          Т.е. СВО - операция в рамках Конституции РФ по восстановлению нарушений Конституционного права на своей внутренней суверенной территории.
        3. Александр_Македонсков Звание
          Александр_Македонсков
          -1
          Сегодня, 08:12
          То есть, все нормативные акты, подписаные и ратифицированые РФ, побоку. Потому что ,художник ( Ныробский ), так видит...
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 09:53
            Цитата: Александр_Македонсков
            То есть, все нормативные акты, подписаные и ратифицированые РФ, побоку. Потому что ,художник ( Ныробский ), так видит...

            Ратифицированные не по боку, но подлежат пересмотру, как бы артист по художественному свисту(Александр Македонской) не насвистывал. Отказ украины от внеблокового и безъядерного статуса является основанием для отзыва Россией своего признания украины в качестве независимого государства.
        4. Керенский Звание
          Керенский
          0
          Сегодня, 08:30
          чьи это были территории и с какого времени они были включены в состав украины,

          Вот нам ласково занесли понятие "территории" и мы его мусолим с буржуйской поддержкой. У буржуинов склад ума такой, - воевать можно только за землю. Ибо у них отродясь в достатке земли не было. А нам не земля нужна, а спокойные соседи. Если мы возьмём землю, то нам её и возрождать.
          Это нам разминировать поля, закупать, и гнать эшелонами технику и оборудование, где-то брать специалистов. Это не из нашего кармана деньги вынут (у населения давно нет накоплений), это вынут кусок хлеба изо рта наших внуков...
          1. свой1970 Звание
            свой1970
            -1
            Сегодня, 09:52
            Цитата: Керенский
            Это не из нашего кармана деньги вынут (у населения давно нет накоплений)

            Хм,
            "По оценке Сбербанка, ущерб от телефонного мошенничества в 2024 году составил не менее 295 млрд руб"
            Интересно у какого населения украли столько денег и у какого населения воруют их прямо сейчас - если "у населения давно(???) belay нет накоплений"?
          2. Ныробский Звание
            Ныробский
            +2
            Сегодня, 10:02
            Цитата: Керенский
            чьи это были территории и с какого времени они были включены в состав украины,

            Вот нам ласково занесли понятие "территории" и мы его мусолим с буржуйской поддержкой. У буржуинов склад ума такой, - воевать можно только за землю. Ибо у них отродясь в достатке земли не было. А нам не земля нужна, а спокойные соседи. Если мы возьмём землю, то нам её и возрождать.
            Это нам разминировать поля, закупать, и гнать эшелонами технику и оборудование, где-то брать специалистов. Это не из нашего кармана деньги вынут (у населения давно нет накоплений), это вынут кусок хлеба изо рта наших внуков...

            Предлагаете не брать? winked
            1. Керенский Звание
              Керенский
              +1
              Сегодня, 11:18
              Предлагаете не брать? winked

              Увы, меня не спрашивают. А с Конституцией не шутят....
              Будет край Великого Акцептора.
              "Акцептор — примесь в кристаллической решётке, которая придаёт кристаллу дырочный тип проводимости. "(С) И не только....
              1. Ныробский Звание
                Ныробский
                +1
                Сегодня, 12:21
                Цитата: Керенский
                Увы, меня не спрашивают. А с Конституцией не шутят....

                Думаю решение проблемы вашего согласия на этом историческом этапе в планы государства не входило. Достаточно того, что жителей этих регионов спросили на референдуме, хотят ли они войти в состав России, сиречь международное право, в рамках права народа на самоопределение, было соблюдено, на основании чего они попали под защиту Конституции России. Какие уж тут шутки.
                1. Керенский Звание
                  Керенский
                  0
                  Сегодня, 13:15
                  Достаточно того, что жителей этих регионов спросили на референдуме, хотят ли они войти в состав России, сиречь международное право, в рамках права народа на самоопределение, было соблюдено, на основании чего они попали под защиту Конституции России.

                  А жителей России спросили?
                  А когда в ПМР был проведён референдум, попали жители ПМР под нашу защиту?
        5. dimon642 Звание
          dimon642
          -4
          Сегодня, 09:00
          Может еще вспомнить про Речь Посполитая, Австро- Венгрии и другие территории.
          1. Ныробский Звание
            Ныробский
            0
            Сегодня, 09:06
            Цитата: dimon642
            Может еще вспомнить про Речь Посполитая, Австро- Венгрии и другие территории.

            Вспомните Евангелие. Все пошли от Адама и Евы.
            По текущему состоянию российско-украинского договора по демаркации границ есть что сказать? winked
            1. dimon642 Звание
              dimon642
              -3
              Сегодня, 10:46
              Ну был договор , и кто ее нарушил . Наверно Лаос .
              1. Ныробский Звание
                Ныробский
                0
                Сегодня, 12:07
                Цитата: dimon642
                Ну был договор , и кто ее нарушил . Наверно Лаос .

                Два вопроса. Какой договор вы имеете в виду? Что именно вы считаете нарушением?
                1. dimon642 Звание
                  dimon642
                  0
                  Сегодня, 13:21
                  Про тот договор который вы имели в виду
    3. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 07:58
      ваш вср 66-67
      Сегодня, 06:20
      А что еще можно было ожидать от бандеровского режима?
      Не знаю, на что надеется зе и его клика, но конец ему обеспечен!

      hi После саммита на Русской Аляске и дипломатической победы РФ усилила раскол среди врагов.
      Посиделки в бидэ ( штаб Фашингтона ) делегаций гейропы и НАТО не надо отвергли договорённости саммита в Анкоридже, не оставляя России другого метода, как военный, добиваться устранения первопричин и решения всех целей и задач.
      ВС РФ в СВО достойно выполняют роль переговоров в ходе победного наступления и возвращения исконно русских земель в родную гавань.
  2. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +10
    Сегодня, 06:22
    Президент добавил, что на данный момент рассматривается вопрос сотрудничества с США в Арктике, включая Аляску.

    А в другой колонке новостей Трамп рассматривает вопрос введения санкций и наказаний для России... чудно однако...противоречивые новости.
    1. Александр_Македонсков Звание
      Александр_Македонсков
      0
      Сегодня, 08:18
      Ну, это же театр... Уже внаглую и давно показывают, что хочу ,то и ворочу.... Хочу негра президентом,хочу индуса премьером... Хочу то что хочу... Ну, а для всех остальных - танцы с бубнами... Как на сайтах, не иноагентских wink , упаси боже, пишут - движуха smile
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +10
    Сегодня, 06:26
    ❝ Замаячил свет в конце тоннеля ❞ —

    — Только бы не оказалось, что это встречный поезд ...
    1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
      Владимир Владимирович Воронцов
      +1
      Сегодня, 11:10
      ❝ — Только бы не оказалось, что это встречный поезд ... ❞ —
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 06:44
    Свет в конце тоннеля если точно ,то потухнет ,то погаснет.Пока идут диалоги о намерениях. У трампа большие проблемы на Аляске с его нефтегазовым мега проектом ,если он всех партнёров нагнул тихоокеанском регионе с покупкой углеводородов, то с этим проектом не получается. Ни в какую не хотят инвестировать.Трампу на 146 % надо доказать ,что на следующих президентских выборах победят Республиканцы.Впору ему обращаться к КНР как денежном мешку ,а к нам за помощью в ледокольной проводке.Но действительно что то происходит - трамп просто глумится над Еэсовцами и обезьяной .Последнее: Приму решение через две недели - потом будут санкции,пошлины ,тарифы ,а может и ничего не будет ,повернусь и уйду.Вчера опять оттролил сми на брифинге ,вместо фото с зеленским - сменивший имидж ,одевшего " лабсердачок " с чужого плеча ( по виду в этом " лабсердачке " не один бомж помер) ,показал фото его с Путиным в Анкоридже : Я тут на фото нормально получился ,а Путин хорошо.Мы совершенно не знаем о чём договорились на Аляске.Остаётся смотреть за Лавровым .На западе уже есть понимание ,что что то здесь не так после Анкориджа .Но Трамп такой " непостоянный" - поэтому свет в конце тоннеля то потухнет то погаснет.Две недели можем не обращать на западные сми.И тем более с 27 августа начинается визит Путина в КНР- могут быть сюрпризы ,желательно хорошие.И совет не смотрите Российские каналы .Действительно " иногда " непрофессионализм через край ,но это же шоу ,просто шоу .
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +4
      Сегодня, 07:17
      Цитата: tralflot1832
      Свет в конце тоннеля если точно ,то потухнет ,то погаснет.Пока идут диалоги о намерениях....

      ....главное от яркости света не ослепнуть. Один раз, лет 30 назад, нам уже светило, причём в этом же самом тоннеле.
      Сейчас главное не забыть правило - "доверяй но проверяй" и смотреть на этот свет через хороший светофильтр.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +3
        Сегодня, 07:25
        Ныробский hi Я поэтому и написал что свет то потухнет ,то погаснет - надо самим подсвечивать ,чтобы ни во что не вляпаться . hi
  5. km-21 Звание
    km-21
    0
    Сегодня, 06:46
    Вся эта шелуха про сотрудничество в Арктике никого не интересует. К Путину только один вопрос. Остался ли он на позиции необходимости обеспечения стратегической безопасности страны, или пошел на уступки врагу?
  6. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +3
    Сегодня, 06:50
    Замаячил свет в конце тоннеля

    Точно свет в конце тоннеля, а не искры из глаз?
    Равные международные права в торговле, полное снятие санкций и разморозка российских активов - это может «светить»...
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -8
      Сегодня, 07:32
      Юрий Васильевич, как ваше драгоценное здоровье?Не хвораете?Ведь каждый божий день за Россию страдаете!Ночами не спите!Как она там Россиюшка?Спасибо вам Юрий Васильевич!Спасибо вам от всех настоящих патриотов России матушки!Здоровья вам и долгих лет жизни!Как же мне на душе радостно что есть такие люди как вы!Как Гардамир,tatra,marchcat,Vulpes итд.Поклон вам до земли love
  7. Magyar Звание
    Magyar
    +3
    Сегодня, 07:04
    Я думаю, кончится тем, что Трамп перестанет помогать Украине, вот и сказочке конец.
  8. tatra Звание
    tatra
    0
    Сегодня, 07:06
    Он одновременно не хочет ни в чём уступать Трампу ,и одновременно хочет с помощью лести раскрутить того на отмену санкций .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 07:29
      Татра ,не считайте Путина за идиота.Все санкции которые введены против России прошли конгресс.И чтобы их снять надо не простое большинство голосов ,а 2/3 голосов.Президент об этом знает ,вариантов их нет снять в полном объёме.И где вы десять увидели?
      1. tatra Звание
        tatra
        -4
        Сегодня, 07:34
        Ха ,не смешите ,Трамп нахраписто устанавливает в США свой тоталитаризм и автократию . Он еще изменит и Конституцию для продления сроков своего правления
        Все видели -как Байдену было трудно месяцами продавить через Конгресс помощь Украине . А сейчас вообще не видно ни Конгресса ,ни демократов ,ни даже республиканцев ,один только самовлюбленный нарцисс Трамп всё решает .
        1. tralflot1832 Звание
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 07:39
          Вы на революцию в США намекаете ,я не против - революция это всегда разруха .Кстати трамп ,когда разойдётся всегда называет Байдена и Камалу коммунистами wassat И в чём то он прав.
          1. tatra Звание
            tatra
            -3
            Сегодня, 07:40
            При чем здесь революция ? Уже никто Трампу не сопротивляется ,все покорно смирились с тем ,что он вытворяет .
            1. tralflot1832 Звание
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 07:44
              Трамп не уверен ,что все с ним смирилась. Посадок пока нет. Сопротивление ему дикое с стороны демократов .Ему надо завалить Калифорнию - оплот демократов ,а она держится. АБамка почитай мощью даже из сундука вылез.
  9. Гардамир Звание
    Гардамир
    +2
    Сегодня, 07:06
    Всегда говорили, что Арктика наша и вдруг потребовалось сотрудничество. А может это подарок партнеру Донни?
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      -12
      Сегодня, 07:14
      Я не пойму шо ви так с тарточкой усё переживаете?Путин давно усё продал и предал усех, а вы усё каждый новый день повод находите пострадать.Ох и тяжела ваша долюшка, уж каждый день такие ужасы готовит!Так всплакнём все вместе!!!Ох и бядные мы,ох и несчастные!
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        -1
        Сегодня, 07:46
        Владислав, ваш сарказм поняли радетели. Усиленно минусуют.Интересно до ста минусов дойдёт к концу дня. good drinks
    2. Ныробский Звание
      Ныробский
      +5
      Сегодня, 07:27
      Цитата: Гардамир
      Всегда говорили, что Арктика наша и вдруг потребовалось сотрудничество. А может это подарок партнеру Донни?

      Наша она процентов на 55, а остальное между собой делят страны Запада. Если США подомнут по себя Гренландию, то они станут вторым номером в Арктике и без тёрок в будущем нам не обойтись. Вот видимо где то кулуарно и идёт переговорный процесс о том, как нам с ними в Арктике ужиться.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        Сегодня, 07:54
        Ныробский ,я вообще не понимаю зачем Арктика - Канаде ,Норвегии ,Дании .Делим её на троих ,Россия ,КНР ,США .Но по границам установленными СССР ,кстати ООН эти границы не признавал и не признаёт ,хоть тресни..Поэтому и было водружение флага на дно на Северном полюсе.Перед этим была проведена огромная работа и доказано ,что шельфе России простирается до Северного полюса.И без США мы ни как не сможем закрепить своё право в ООН по советским границам.
        1. Ныробский Звание
          Ныробский
          +2
          Сегодня, 09:01
          Цитата: tralflot1832
          кстати ООН эти границы не признавал и не признаёт ,хоть тресни..Поэтому и было водружение флага на дно на Северном полюсе.Перед этим была проведена огромная работа и доказано ,что шельфе России простирается до Северного полюса.

          Если не изменяет память, то проблема регистрации шельфа за Россией состояла в наличии территориального спора между РФ и Норвегией по участку в Баренцевом море, статус которого был неопределен ещё с 20-х годов прошлого века. Эту тему утрясли недавно, разделив этот спорный участок, что многие любят преподносить как уступку России и разбазаривание наших морских территорий, что не соответствует действительности т.к. он был ничей, ни наш, ни норвежский. После этого ООН зарегистрировало шельф за Россией.
          В принципе, говоря условно, подвинувшись в споре на десятки тысяч миль, Россия получила сотни тысяч тех же морских миль с кучей сопутствующих плюшек как рыбно-биологических, так и углеводородных.
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            0
            Сегодня, 09:55
            Вроде в ООН документы были на стадии рассмотрения, но тут началось СВО .Но не утверждаю что это так.С Охотским морем после Баренцухи ,лихо получилось.
      2. Виктор Ленинградец Звание
        Виктор Ленинградец
        0
        Сегодня, 09:18
        В Арктике иного пути, кроме сотрудничества стран, имеющих выход в Северный Ледовитый океан, нет. Как нет и альтернативы совместным проектам. В одиночку их не потянут ни США, ни Россия, не говоря уже о мелкоте. А войну в Арктике и представить сложно.
        Если мы не облажаемся со строительством мощного арктического флота, то первую скрипку в этом сотрудничестве будем играть мы. Так что Президент, в кои веки, прав!
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          -1
          Сегодня, 11:50
          Цитата: Виктор Ленинградец
          Так что Президент, в кои веки, прав!

          Каков у вас опыт аналитической работы?Стаж какой, где работали по специальности?Я не просто так интересуюсь.
          1. Виктор Ленинградец Звание
            Виктор Ленинградец
            0
            Сегодня, 12:53
            Поздно, я уже в отставке.
            Взяли как специалиста, вот и поработал на Сахалине с Сахалинэнерго. Сейчас занимаюсь танкерами-газавозами.
    3. LeutnantTom Звание
      LeutnantTom
      +1
      Сегодня, 08:57
      Возможна ли уже добыча полезных ископаемых/сырья в Арктике?
      Коротко говоря: да, в Арктике есть ресурсы, и в некоторых районах ведётся разведка или ограниченная добыча полезных ископаемых. Однако эта деятельность жёстко регулируется международными соглашениями, экологическими нормами и суверенными правами прибрежных государств.
      Ключевые моменты:

      Правовая база: Арктический совет, Конвенция ООН по морскому праву, национальные законы, оценки воздействия на окружающую среду.
      Высокие экологические и климатические риски: нефтегазовая деятельность и горнодобывающая промышленность сталкиваются с экстремальными условиями, наличием охраняемых территорий и уязвимых экосистем.
      Технические проблемы: вечная мерзлота, низкие температуры, ледовый покров и судоходство, расходы на инфраструктуру.
      Политические риски: геополитическая напряженность может повлиять на горнодобывающие проекты.
      Может быть, Путину нужно, чтобы американец немного смягчил все эти условия?

      Сколько ледоколов у США и сколько ледоколов у России?
      США: около 3 действующих ледоколов (включая 2 серийных ледокола/системы CCGS класса Polar) и 1 резервный/прототип в стадии строительства. Всего около 4 судов с ледокольным потенциалом.
      Россия: располагает значительно большим количеством ледоколов, включая несколько атомных ледоколов класса «Арктика» (например, 2–3 в действующей эксплуатации) и других моторных ледоколов различных классов; в общей сложности в её флоте, вероятно, более 10 ледоколов, включая несколько атомных ледоколов.
      Возможно: США помогут с рамочным соглашением. А Россия поможет со свободным доступом в Арктику.
      Маловероятно, что Россия совершит ту же ошибку, что и при продаже Аляски.
  10. Обычный Звание
    Обычный
    0
    Сегодня, 07:19
    Киевский режим недоговороспособный, запишите себе на листке бумаги что ли? Единственный вариант, это подпись о капитуляции. Все. Касаемо штатов, ничто не ново под луной. Сейчас они пытаются быть нам как пел Высоцкий: "И не друг и не враг, а так". Встретились в Анкоридже, выслушали и дальше действуем исходя из своих интересов.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      -1
      Сегодня, 08:02
      Обычный надеюсь об этом и договорились в Анкоридже ,что США не будут нам совать палки в колёса .А если не договорились, продолжаем дальше с их палками до полной капитуляции Украины.Если не получится всю ,то оставшуюся часть Украины до низведения до уровня сектора Газа.Что не так хабах ракетой по чему нибудь в секторе Украина.Похоже на план минимум ,что озвучил Лавров .Остатки Украины управляются СБ ООН.Извините ,как то так.Я понимаю этот вариант вам неприемлем.Будем посмотреть.Спасибо если дочитали мой бред до конца. hi
  11. avia12005 Звание
    avia12005
    -1
    Сегодня, 07:20
    Есть один нюанс: тоннель еще не начали строить.
  12. Ныробский Звание
    Ныробский
    +3
    Сегодня, 07:38
    Цитата: tatra
    А большевики -коммунисты могли бы и не делать эту одну большую республику ,а сделать на её месте 2-3 республики .
    А большевики-коммунисты даже представить себе не могли то, что потомки прогадят их достижения и развалят единую страну на национальные квартиры. Но коль так вышло, то теперь некоторых неадекватных и буйных соседей надо усмирять и лечить с отселением из трёхкомнатной хаты в изолированную однушку, что бы весь дом не рухнул.
    1. tatra Звание
      tatra
      -3
      Сегодня, 07:44
      Да уж такое невозможно было представить ,что враги большевиков-коммунистов не только захватят созданное теми Государство ,но и поделят его между собой ,потому что люто ненавидят друг друга ,и не захотят и дальше жить в одной большой стране ,как жили веками до них . И мало этого ,что они после расчленения ими СССР еще и станут развязывать войны между собой .
    2. Баюн Звание
      Баюн
      -4
      Сегодня, 09:10
      Большевики развалили Империю. Их потомки славно продолжили традицию развалом Союза. А СОЗИДАТЕЛЕЙ в современной русской власти и в обЧестве пока что-то не наблюдается. Вот, продолжателей традиций "разрухи в головах и подъездах" - хоть отбавляй.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +5
        Сегодня, 09:28
        Цитата: Баюн
        Большевики развалили Империю. Их потомки славно продолжили традицию развалом Союза. А СОЗИДАТЕЛЕЙ в современной русской власти и в обЧестве пока что-то не наблюдается. Вот, продолжателей традиций "разрухи в головах и подъездах" - хоть отбавляй.

        Двойка вам по истории. Царя скинули не большевики, а царские буржуи с генералами, водрузив на престол Временное правительство с Керенским, который был готов раздать земли западу в аренду и временную концессию. А вот уже Керенского скинули большевики и обломав Антанту с ее территориальными аппетитами, смогли склеить распадавшуюся империю в союз. Сталин рано умер. После его смерти к власти пришли оппортунисты и прочие политические ананисты которые и довели союз до распада. Большевики и Ленин по сути спасли страну от полного распада. Не даром один из сенаторов республиканцев в 1918 году говорил - "Россия утратила способность к сопротивлению и самоорганизации и представляет собой только географическое понятие"(не дословно но как то так). После этой фразы, это "географическое понятие" набило морду всем неправильным "географам", создало атомную бомбу, первой шагнуло в космос и стало сверхдержавой на равных со страной чей сенатор что то пукал о ничтожестве России
  13. abacus66 Звание
    abacus66
    -1
    Сегодня, 08:06
    Такое себе заявление... Обычно свет в конце туннеля видят на смертном одре...
  14. Pavel73 Звание
    Pavel73
    +1
    Сегодня, 08:18
    Лично моя мечта: тоннель под Беринговым проливом. И прокатиться в Америку на машине. Не доживу наверно до такого проекта.
    1. Баюн Звание
      Баюн
      -1
      Сегодня, 09:19
      Одобрямс! Покатуха от Лиссабона до Сантьяго с паЧпортом и водительскими правами Гражданина Земли и русским мировосприятием внутри. Так и вырастают из патриотов города-области-страны в патриота Земли, приумножая при этом любовь к малой и большой Родине.
  15. LeutnantTom Звание
    LeutnantTom
    +3
    Сегодня, 08:39
    Я не знаю, правда ли это, но некоторые люди, или, скорее, американская и европейская пропаганда, говорят, что многие россияне хотят возвращения американских и европейских компаний, а также американских и европейских товаров.
    Это правильно?
    Что ж, будь я лидером России, первым делом я бы закрыл все сети фастфуда и заведения быстрого питания! Возвращаемся к культуре и здоровому питанию! А для фигуры это тоже полезно!

    Вопрос в том, сколько раз США и Запад обманывали Россию?
    Трамп/Байден начали эту войну не для защиты демократии и свободы, а для захвата природных ресурсов Украины. Запад уже пытался сделать это в России в 1990-х годах. Войны Запада в Ираке, Сирии, Иране и других странах — тому подтверждение. Доказательством этому служит сырьевая сделка между США и Украиной.

    Можно задать вопрос: неужели украинское население настолько глупо, чтобы это увидеть, или оно слепо, или оно боится?
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      -2
      Сегодня, 09:26
      Правда.
      И не только потому, что работа в американской компании это хорошая зарплата, а потому, что попадаешь в правильно организованный бизнес и работаешь с полной отдачей. Так что наши усилия на ниве импортозамещения постоянно наталкиваются на скрытый саботаж персонала, потерявшего хозяина. А наши чиновники и разного рода мутные посредники только добавляют негатива.
      Это если не малевать радужные картинки для отчета Руководству.