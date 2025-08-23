Президент России о США: Замаячил свет в конце тоннеля
Президент России прокомментировал встречу с Дональдом Трампом на Аляске. По словам российского лидера, встреча прошла успешно и «теперь замаячил свет в конце тоннеля» в плане возможного восстановления отношений с США. При этом Владимир Путин указал на то, что следующие шаги зависят от Вашингтона и могут стать во многом определяющими.
Путин отметил, что взят хороший дипломатический темп:
Президент добавил, что на данный момент рассматривается вопрос сотрудничества с США в Арктике, включая Аляску. Напомним, что американская пресса ранее написала о том, что Трамп предлагает России принять участие в совместной разработке месторождений редкоземельных минералов на Аляске. При этом стоит отметить, что и в самой России немало месторождений редкоземельных металлов, которые можно было самим и освоить, особенно ввиду их растущей востребованности на мировом рынке, включая индустрию высоких технологий.
Также Путин заявил, что вся инфраструктура, пострадавшая в ходе боев и обстрелов, будет восстановлена.
Тем временем с разрешением украинского конфликта вновь возникла «заминка». Глава киевского режима, по меньшей мере публично, заявил о том, что никаких территорий Киев отдавать не собирается, равно как не собирается восстанавливать права русскоязычного населения в стране. То есть, у киевского режима явный настрой - на продолжение войны.
Информация