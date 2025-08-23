Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область: есть пострадавшие
Враг продолжает ежедневно наносить террористические удары вглубь территории России с использованием дронов дальнего радиуса действия. Сегодня ночью атака пришлась на гражданскую инфраструктуру Волгоградской области, о чём сообщает губернатор региона.
Со слов чиновника, в ночь на 23 августа Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Воздушная угроза была нейтрализована расчетами противовоздушной обороны ВС РФ.
Между тем, один из сбитых или подавленных РЭБ дронов упал в городе Петров Вал в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома на улице Ленина. В результате взрыва выбило стеклопакеты в здании.
По предварительным сведениям, в результате инцидента травмы получили три человека, среди которых был ребенок. Их состояние сейчас уточняется.
Кроме того, ещё одно происшествие, связанное с падением обломков беспилотника, зафиксировано в Кумылженском районе. В окрестностях хутора Крапцовский фрагменты сбитого БПЛА спровоцировали возгорание сухой травы.
Силы экстренных служб и правоохранительных органов работают на местах обоих происшествий.
Стоит напомнить, что вчера Волгоградская область также подвергалась массированному налёту дронов. К счастью, обошлось без пострадавших. Было зафиксировано возгорание сухой травы в южной части Волгограда в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона в результате падения обломков.
