Дроны ВСУ атаковали Волгоградскую область: есть пострадавшие

Враг продолжает ежедневно наносить террористические удары вглубь территории России с использованием дронов дальнего радиуса действия. Сегодня ночью атака пришлась на гражданскую инфраструктуру Волгоградской области, о чём сообщает губернатор региона.

Со слов чиновника, в ночь на 23 августа Волгоградская область подверглась массированной атаке беспилотников. Воздушная угроза была нейтрализована расчетами противовоздушной обороны ВС РФ.



Между тем, один из сбитых или подавленных РЭБ дронов упал в городе Петров Вал в непосредственной близости от многоквартирного жилого дома на улице Ленина. В результате взрыва выбило стеклопакеты в здании.

По предварительным сведениям, в результате инцидента травмы получили три человека, среди которых был ребенок. Их состояние сейчас уточняется.

Кроме того, ещё одно происшествие, связанное с падением обломков беспилотника, зафиксировано в Кумылженском районе. В окрестностях хутора Крапцовский фрагменты сбитого БПЛА спровоцировали возгорание сухой травы.

Силы экстренных служб и правоохранительных органов работают на местах обоих происшествий.

Стоит напомнить, что вчера Волгоградская область также подвергалась массированному налёту дронов. К счастью, обошлось без пострадавших. Было зафиксировано возгорание сухой травы в южной части Волгограда в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона в результате падения обломков.
  1. Егоза Звание
    Егоза
    +2
    Сегодня, 07:17
    Враг продолжает ежедневно наносить террористические удары вглубь территории России с использованием дронов дальнего радиуса действия.

    Печалька! Тут бы и ответить врагу, а не непонятные танцы разводить "тут бомбим, тут не бомбим, а вот это ни в коем случае" am
    1. Александр_Македонсков Звание
      Александр_Македонсков
      0
      Сегодня, 08:28
      В кои веки поддерживаю вас... Неужели у народа глаза начали открываться wink
  2. Prometey Звание
    Prometey
    +4
    Сегодня, 07:37
    Что это за дроны такие, обломки которых при падении создают ударную волну, выбивающую стеклопакеты? Или они бомбы по 250 кг таскают, которые при падении и взрываются? Даже падение легкоматорного самолета во дворе не выбьет окна.
    1. Лешак Звание
      Лешак
      +2
      Сегодня, 08:19
      hi Я точно так же думал пока к родственникам не прилетели обломки во двор частного дома. Это и есть легкомоторный, небольшой, самолёт начиненный взрывчаткой и поражающими элементами. ПВО отработала не совсем удачно, крыло у БПЛА отвалилось в воздухе и это лихо упало на машину во дворе, от машины один остов, в постройках ни одного стекла и всё вокруг как решето. Хорошо люди живы.
    2. belost79 Звание
      belost79
      +2
      Сегодня, 08:38
      В ночь на 21 августа ночевал под Каменск-шахтинским. Аккурат над головой сбили два бпла. Обломки в поле улетели, но там и без них ударная волна чувствовалась. Идут на малой высоте, у зенитной ракеты заряд тротила хороший. От сзрыва при перехвате окна и выбивает. А хороший обломок ракеты или беспилотника частный дом в развалины превращает.
      Могу добавить, что беспилотников действительно много летит, мало кому прорываться удается
    3. Lykases1 Звание
      Lykases1
      +3
      Сегодня, 08:52
      Что удивительного? Оперение сбили- заряд не сработал. Упал- сработал
      1. Алексей Лантух Звание
        Алексей Лантух
        +1
        Сегодня, 10:36
        Что удивительного?

        Всегда нужно помнить, что все что вверху взрывается, летает и т.д. в конце концов падает на землю. И хорошо, если взрывается вверху. Хуже, если блок со взрывчаткой падает. Так что нужно всегда прятаться хотя бы под какую то крышу.
  3. Luminman Звание
    Luminman
    +1
    Сегодня, 07:38
    Стоит напомнить, что вчера Волгоградская область также подвергалась массированному налёту дронов
    Вроде и заводы все уничтожили и операторов отправили на ПМЖ к Бандере...
  4. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 08:40
    Тема "горячая", обсуждать, критиковать, есть что и ругать есть кого и за что!
    Объективно ... ударные дроны из категории "оружия для бедных", переходят в серьезный, значимый аргумент в военной тактике, политике, воюющих стран!
    Из очевидного ... только НАШИ ТАНКИ, натародромах противника, могут прекратить, снять эту угрозу радикально, окончательно soldier
    Хотя, для диверсантов, такое оружие самое подходящее ...
    1. Виктор Ленинградец Звание
      Виктор Ленинградец
      +1
      Сегодня, 09:03
      Поддерживаю!
      Но перед этим необходима охота на фуры и поезда теми же беспилотниками. Все, что к нам летит сперва едет к противнику на колесах. Пусть у них случится транспоптный коллапс.
      Если БПЛА запускают из Финляндии, Прибалтики, Азербайджана и Казахстана, то у нас должны быть развязаны руки против этих террористов.
      1. К_4 Звание
        К_4
        0
        Сегодня, 09:24
        Должны, но у нас Леопольд, который хочет мириться, у которого много нужных и незаменимых друзей. Вот поэтому имеем то, что имеем.
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 11:56
        "жираф большой, советники его, птиСы высокого полета ... а остальное нам только "кажется", не так, не то и не вовремя.
        Остаётся только перекреститься и ...а дальше все, оченно неопределенно.
  5. Opa Muller Звание
    Opa Muller
    0
    Сегодня, 10:33
    Скорее всего где-то поблизости запустили.