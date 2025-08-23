Очередной взрыв в США: сообщается о масштабном пожаре в Луизиане

Серия мощных взрывов и масштабный пожар произошли на заводе Smittys Supply в штате Луизиана, США. Как сообщают американские СМИ, предприятие, специализирующееся на производстве масел и смазочных материалов, стало эпицентром чрезвычайной ситуации, заставившей власти принять решение о срочной эвакуации жителей близлежащего города Роузленд.В материале говорится, что масштаб возгорания оказался настолько сильными, что угроза распространилась на территорию в радиусе нескольких километров. Собственно, об этом красноречиво свидетельствуют апокалиптические кадры пылающих резервуаров с ГСМ.Город Роузленд, расположенный примерно в двух километрах от завода, оказался в зоне непосредственной опасности. Сотрудники экстренных служб проводят экстренную эвакуацию населения.На предприятии, где работает около 400 человек, причины инцидента пока не комментируют. О жертвах или пострадавших пока также не сообщается.В данном случае обращает на себя внимание то, что вышеупомянутое ЧП стал уже вторым инцидентом подобного рода в США за последние дни. Ранее взрыв произошел на грузовом судне в порту Балтимора.Являются ли происшествия банальным нарушением техники безопасности или чьим-то злым умыслом – пока не ясно. Профильные ведомства уже приступили к расследованию инцидентов.

