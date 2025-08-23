Очередной взрыв в США: сообщается о масштабном пожаре в Луизиане

16 306 48
Очередной взрыв в США: сообщается о масштабном пожаре в Луизиане

Серия мощных взрывов и масштабный пожар произошли на заводе Smittys Supply в штате Луизиана, США. Как сообщают американские СМИ, предприятие, специализирующееся на производстве масел и смазочных материалов, стало эпицентром чрезвычайной ситуации, заставившей власти принять решение о срочной эвакуации жителей близлежащего города Роузленд.

В материале говорится, что масштаб возгорания оказался настолько сильными, что угроза распространилась на территорию в радиусе нескольких километров. Собственно, об этом красноречиво свидетельствуют апокалиптические кадры пылающих резервуаров с ГСМ.





Город Роузленд, расположенный примерно в двух километрах от завода, оказался в зоне непосредственной опасности. Сотрудники экстренных служб проводят экстренную эвакуацию населения.

На предприятии, где работает около 400 человек, причины инцидента пока не комментируют. О жертвах или пострадавших пока также не сообщается.

В данном случае обращает на себя внимание то, что вышеупомянутое ЧП стал уже вторым инцидентом подобного рода в США за последние дни. Ранее взрыв произошел на грузовом судне в порту Балтимора.

Являются ли происшествия банальным нарушением техники безопасности или чьим-то злым умыслом – пока не ясно. Профильные ведомства уже приступили к расследованию инцидентов.
  1. Мрачный Жнец Звание
    Мрачный Жнец
    +6
    Сегодня, 07:48
    Петров и Баширов зуб на рельсу кладут
    - Не мы!!
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +7
      Сегодня, 09:23
      Серия мощных взрывов и масштабный пожар произошли на заводе Smittys Supply в штате Луизиана, США. ...
      Хорошо что не на Аляске... А то я точно догадываюсь кого бы обвинили...
      1. д^Амир Звание
        д^Амир
        +3
        Сегодня, 09:31
        Добрый день!!! hi Ну так еще не вечер, подождем и узнаем
    2. Махра Звание
      Махра
      +3
      Сегодня, 09:34
      Цитата: Мрачный Жнец
      Петров и Баширов зуб на рельсу кладут
      - Не мы!!

      ха ха ха ..Тоже сразу про это подумал ! И вполне возможно ..Диверсии на территории России происходят уже постоянно ..Много спящих ,еще с конца 80-х и 90-х Отрабатывают !
    3. bayard Звание
      bayard
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: Мрачный Жнец
      Петров и Баширов зуб на рельсу кладут
      - Не мы!!

      Англичанка гадит . И не краснеет .
  2. Егоза Звание
    Егоза
    +3
    Сегодня, 07:55
    Являются ли происшествия банальным нарушением техники безопасности или чьим-то злым умыслом – пока не ясно.

    "Страшная месть" по Гоголю, тьфу ты, демократов Трампу. А он думал, что его президентство пройдет тихо-мирно с песнопениями "Аллилуйя!!
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +6
      Сегодня, 08:24
      Егоза hi Ага счаз ,с Аллилуйя .Это до какой степени суровые мигранты в Вашингтоне и округе Колумбия ,что глава пентагона Хегзет разрешил открывать нацгвардии огонь .А нацгвардии в данный момент в округе Колумбия на вооружении не только автоматы ,но и кулёмёты калибра 12,7 мм.Хорошего настроения . love Рад видеть.Для понимания позиция округа Колумбия передала власть администрации Трампа в Вашингтон и округ Колумбия введена нацгвардия ,пока около 800 человек.Запасаемся попкорном.
      1. Бородач Звание
        Бородач
        +4
        Сегодня, 08:28
        Цитата: tralflot1832
        Егоза hi Ага счаз ,с Аллилуйя .Это до какой степени суровые мигранты в Вашингтоне и округе Колумбия ,что глава пентагона Хегзет разрешил открывать нацгвардии огонь .А нацгвардии в данный момент в округе Колумбия на вооружении не только автоматы ,но и кулёмёты калибра 12,7 мм.Хорошего настроения . love Рад видеть.

        Возможно, что это дроны добрались до американского НПЗ. Украинский пример заразителен. Теперь все инфраструктурные и стратегические объекты нужно оснащать антидроновой защитой. Джин выпущен из бутылки, и обратно его не загнать. Детские игрушки стали оружием террористов, а электронные устройства (типа израильских пейджеров) стали оружием террористических государств.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +5
          Сегодня, 10:12
          Дак было сообщение - колумбийские боевики наркокортеля сбили вертолёт полиции Колумбии. Всё, теперь началось и у них с дронами...
          1. Reptiloid Звание
            Reptiloid
            0
            Сегодня, 13:19
            Цитата: Nexcom
            ..... Всё, теперь началось и у них с дронами...
            укры их обучали и ещё оплачивали. Установились крепкие связи.
            1. Nexcom Звание
              Nexcom
              0
              Сегодня, 13:21
              Именно так. И сообщение было что сбили именно ФПВ-дроном.
              1. Reptiloid Звание
                Reptiloid
                0
                Сегодня, 13:23
                Интересно, будут ли сообщения с укры, насчёт подарков наркокортелей laughing
                1. Nexcom Звание
                  Nexcom
                  0
                  Сегодня, 13:25
                  Думаю что мы все это поймём косвенно. yes
                  когда у зельца и прочих его нукеров начнутся приходы. laughing и оне на этой волне начнут опять делать фееричные заявления...

                  зы ну не станет же зельц заявлять публично что ему полтора кило "чистнйшей муки" подогнали... wassat
                  оне еолумбийцам дроны и обучение, а кооумбийцы какелам муку.... laughing
                  1. Reptiloid Звание
                    Reptiloid
                    0
                    Сегодня, 13:30
                    Ещё с 2014 были сообщения, что укры попадали в плен, дрались активно уже со смертельными ранами значительное время, прежде чем выруобиться навсегда ....... кто знает, может они все уже под наркозом, если и тёток , и подростков, и детей хотят в войну привлечь? recourse дозировку отработали request
                    1. Nexcom Звание
                      Nexcom
                      0
                      Сегодня, 13:32
                      ...так и гансам первитин давали во время ВОВ. "таблетки для бодрости" входили в комплект обеспечения вермахта, находили их у всех пленных.
                      так что какелы отнюдь не первые эту химию придумали бойцам своим давать...
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 13:16
      Цитата: Егоза
      ..... "Страшная месть" по Гоголю, тьфу ты, демократов Трампу. .....

      А действительно, Елена hi , демократам АБЫДНО,что при Байдене столько взрывов, катастроф было ---- не сосчитать.. составы с рельсов сходили, ядовитая отрава разливалась ..... А при Трампе ничего этого нет request стараются recourse
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 08:07
    В Балтиморе вообще забавно ,как можно взорвать трюм с углём на балкере.Это же как постараться надо .Ваши предположения ,вроде погода была пасмурная .
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +5
      Сегодня, 08:17
      Картинки не иллюстрационные ,рвануло судя по осадке в конце погрузки. А это точно уголь ,может " ураний"? good
      1. Mitos Звание
        Mitos
        +3
        Сегодня, 08:56
        Просто уголь у них забористый от не аккуратного отношения может рвануть. Тут вопрос куда этот уголь собирались везти.
        1. Sensor Звание
          Sensor
          +8
          Сегодня, 09:16
          Взвесь угольный пыли взрывоопасна, инструкция по мерам безопасности (https://docs.cntd.ru/document/1200080791).
          Да вообще пыль горючих веществ взывоопасна, на фото последствия взрыва муки на Мелькомбинате в Калинине.https://21mm.ru/news/nauka/opasnyy-kruassan-pochemu-muka-vzryvoopasna/
          1. д^Амир Звание
            д^Амир
            +5
            Сегодня, 09:33
            Добрый день!!! hi цементное производство в ту же копилку, бахнуть может от души
          2. Sensor Звание
            Sensor
            +1
            Сегодня, 11:04
            Взвесь горючих веществ в воздухе это заготовка для боеприпаса объемного взрыва. Хотя первые взрывы и пожары на мельницах были известны очень давно, как не странно, боеприпас появился на моей памяти. В газете "Правда" была напечатана заметка о применении американской военщиной нового оружия по воздействию сопоставимого малыми ядерными боеприпасами, только без радиоактивного заражения, через несколько лет, этот боеприпас назвали вакуумной бомбой.
            Небольшой экскурс в историю создания и применения изделий объемного взрыва
            https://nvo.ng.ru/armament/2011-03-18/8_shvarcenebel.html.
      2. YanniKounnar Звание
        YanniKounnar
        +3
        Сегодня, 09:00
        La poussière de charbon est bien explosive.
    2. singless Звание
      singless
      +2
      Сегодня, 08:26
      гастарбайтеры постарались к маме не ходи
    3. Керенский Звание
      Керенский
      +4
      Сегодня, 09:01
      Ваши предположения ,вроде погода была пасмурная .

      Угольная пыль + кислород воздуха + щёточный моторчик.
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 11:01
        Как бы в России на всех угольных морских терминалах стоят системы орашения угля от пыли ..Ах да ,это же не Россия ,это США.
        1. Керенский Звание
          Керенский
          +1
          Сегодня, 11:21
          Ах да ,это же не Россия ,это США.

          Да. А что там с мостом-то? Закончился этап "рассмотрения бюджетирования"?
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            Сегодня, 11:37
            Скорее всего Балтимор получит компенсацию ,которой хватит на постройку пары опор моста .Адвокаты судовладельца нашли какой то древний закон о невозможности оплачивать максимальный ущерб.Страховщики тоже упирается.
            1. Керенский Звание
              Керенский
              +1
              Сегодня, 11:41
              Страховщики тоже упирается.

              Чьи? Мост же тоже вроде застрахован...
              1. tralflot1832 Звание
                tralflot1832
                +1
                Сегодня, 11:44
                Конечно американские страховщики.
                1. Керенский Звание
                  Керенский
                  +1
                  Сегодня, 11:49
                  Конечно американские страховщики.

                  Ну так у страховщиков моста давно наступил страховой случай!
                  1. tralflot1832 Звание
                    tralflot1832
                    +1
                    Сегодня, 11:55
                    Я не знаю, был ли застрахован мост на возмещение ущерба в результате воздействия морского судна.
  4. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    0
    Сегодня, 08:09
    Опять скажут, Путин лично участвовал в поджоге. laughing
  5. Светлан Звание
    Светлан
    -4
    Сегодня, 08:11
    Повезло, что завод в стороне от города расположен. Хотя возможно что предусмотрительно, из целей безопасности он так расположен.

    А злорадствовать, что у соседа мол корова сдохла, это скажем, не по христиански
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +4
      Сегодня, 08:15
      Цитата: Светлан
      А злорадствовать, что у соседа мол корова сдохла, это скажем, не по христиански
      Ты святой!Но без мозгов!Они организовали и оплачивают войну на Украине где каждый день убивают русских людей! Если хочешь утереться иди далее.
      1. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +6
        Сегодня, 10:29
        Цитата: Владислав_В
        Они организовали и оплачивают войну на Украине где каждый день убивают русских людей!

        Влад, ко времени, когда наша армия в 1944 г вошла на территорию фашистской Германии, наши доблестные предки вели серьезнейшую разъяснительную работу. Суть ее заключалась в том, чтобы объяснить каждому красноармейцу - мы воюем не с германским народом, мы воюем с фашистами и идем освобождать германский народ от фашистского гнета.
        То есть даже в конце тяжелейшей войны, которую только знала история нашей расы, даже люди, буквально каждый из которых потерял от рук фашистской нечисти кого либо из родственников, близких или не очень, даже против противника, который совершенно утратил человеческое лицо, опустившись до зверств, совершенно справедливо признанных впоследствии преступлениями против человечества... Наши предки не только не считали возможным мстить гражданскому населению Германии, но и брали на себя заботу о нем. И строго карали своих, если кто-то нарушал приказы командования об отношении к гражданским немцам.
        Да, многие не могли сдержаться - счет дел по нарушению этих приказов шел на тысячи. Да, в ответ мы получили сказки про "квадриллионы изнасилованных немок". Да, в дальнейшем нам стали ставить в пример честь американской армии, в которой за насилие над гражданскими не был осужден ни один человек. Правда, не потому, что они не отрывались на гражданских, а потому что американскому командованию и в голову не могло прийти осуждать собственных солдат за насилие над гражданскими немцами. Это же всего лишь мерзкие дойчи...
        В эвакуируемом американском городе жили и работали обычные гражданские люди, исправно платившие положенные законом налоги. Поэтому предлагаю в своем отношении к ним брать пример с наших великих предков, а не с... американской солдатни.
  6. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 08:13
    Очередной взрыв в США: сообщается о масштабном пожаре в Луизиане


    А по другому бандеронацисты не умеют.
    В связке с дерьмо кратами террористы жыдо наркофюрера таковым сигналом требуют больше денег и оружия.
    В качестве пруфа пока можно назвать арест в Италии бывшего сотрудника СБУ по подозрению координации подрыва Северных потоков 26 сентября 2022г.
  7. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +6
    Сегодня, 08:15
    Во все виноваты хихлы wink
    -----
  8. Обычный Звание
    Обычный
    +4
    Сегодня, 08:31
    Однозначно (читается и произносится голосом Жириновского), СБУ и ГУР постарались, мстят Трампапушечке lol
  9. Александр_Македонсков Звание
    Александр_Македонсков
    -7
    Сегодня, 08:37
    Радостно... У соседа корова сдохла... Пардон, у наших партнёров, про свет в тоннеле старый анекдот не буду вспоминать smile
  10. Vitaly.17 Звание
    Vitaly.17
    +5
    Сегодня, 08:40
    Очередное доказательство, что не бывает своих и чужих террористов. Террорист о и в Африке террорист. Как только США начали высылать украинских беженцев и пытаться договорится с Россией так сразу на них обрушиваются происшествия со взрывами и возгораниями.
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 08:44
    Гори-гори ясно, чтобы не погасло.
  12. Вайфу
    Вайфу
    +2
    Сегодня, 08:56
    Хорошо горит!
    Комментарий слишком короткий.
  13. YanniKounnar Звание
    YanniKounnar
    +7
    Сегодня, 09:06
    Je crois me souvenir d'une phrase de Zelinsky à l'encontre de ses soutient, quelque chose comme cela " si vous arrêtez nous exigerons par d'autres moyens" .
    Est ce un de ces "autres moyens" ?

    Мне кажется, я помню фразу Зелинского в адрес его сторонников, что-то вроде этого: "если вы остановитесь, мы будем требовать другими способами" .
    Это один из тех "других способов" ?
  14. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +1
    Сегодня, 09:12
    Серия мощных взрывов и масштабный пожар произошли на заводе Smittys Supply в штате Луизиана, США. ...В данном случае обращает на себя внимание то, что вышеупомянутое ЧП стал уже вторым инцидентом подобного рода в США за последние дни. Ранее взрыв произошел на грузовом судне в порту Балтимора.
    Август, однако.
  15. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +2
    Сегодня, 09:23
    Цитата: Мрачный Жнец
    Петров и Баширов зуб на рельсу кладут
    - Не мы!!

    Сам почему-то сразу их вспомнил))
  16. Голландец Михель Звание
    Голландец Михель
    +1
    Сегодня, 10:37
    Цитата: Вайфу
    Хорошо горит!
    Вся Америка так бы горела! wink
  17. Andobor Звание
    Andobor
    +1
    Сегодня, 11:12
    Луизиана, раковый пояс США, сплошная химия, нефтехимия вдоль низовьев Миссисипи, куда океанские суда заходят.
    Там регулярно просто обязано что то взрыватся чисто статистически, - если машина работает она будет ломатся.