30 взрывов за 72 минуты: ставленники Киева в Краматорске сообщают о массированной атаке

26 319 19
Российские военные усиливают давление на последний оплот киевских боевиков в ДНР – славянско-краматорскую агломерацию.

Продвижение к мощнейшему укрепрайону, который ВСУ возводили и усиливали с 2014 года идёт сразу по нескольким направлениям – южного, в сторону Константиновки, восточного – со стороны Артёмовска и Соледара, северного, в сторону Красного Лимана и юго-западного, со стороны Красноармейска (Покровска).





В то же время, пока подразделения ВС РФ не подошли вплотную к вышеупомянутой агломерации, наши военные обрабатывают позиции противника дальними средствами поражения.

Так, согласно заявлению ставленников киевского режима в Краматорске, вчера вечером в городе прозвучало 30 взрывов за 72 минуты. Какое именно вооружение применялось в ходе атаки, как и о последствиях «на земле» – не сообщается.

Впрочем, не сложно догадаться, что удар наносился по скоплению личного состава или складам с вооружением и стоянкам техники противника. Ведь Краматорск и Славянск сегодня являются не только укрепрайонами, но и крупнейшими логистическими узлами ВСУ в ДНР, через которые осуществляется переброска резервов противника на фронт.

Огневое воздействие на вышеупомянутые центры существенно осложнит положение киевских боевиков в Красноармейске, Константиновке, Красном Лимане и других оккупированных ими городах, в окрестностях или в черте которых уже идут бои.
  Бородач
    Бородач
    +6
    Сегодня, 08:33
    Барвенково надо брать и Изюм.
    Опять Изюмо-Барвенковская операция, как в 1942 году. Опять нацисты. angry am
    Metallurg_2
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 09:10
      Неудачное сравнение, учитывая, чем та операция закончилась.
      Сергей Киракосян
        Сергей Киракосян
        0
        Сегодня, 10:10
        Значит надо взять реванш. Пусть эти нацики ответят за себя и за ещё раз тех нациков заодно!)
      Бородач
        Бородач
        0
        Сегодня, 12:27
        Цитата: Metallurg_2
        Неудачное сравнение, учитывая, чем та операция закончилась.

        Та операция закончилась неудачно, как и в 2022 году, а в 1943 году всё прошло, как по маслу. good
        И у нас сейчас получится. yes
  rocket757
    rocket757
    +5
    Сегодня, 08:34
    Очевидное ... противник не уйдет, не отступит сам по себе, его придется ровнять с грунтом, только так.
    Cartalon
      Cartalon
      +2
      Сегодня, 08:42
      Или закончить с Покровском и наступать в общем направлении на Лозовую.
      rocket757
        rocket757
        0
        Сегодня, 12:04
        Война это комплекс ... все важно.
    Vitaly.17
      Vitaly.17
      +5
      Сегодня, 08:46
      Цитата: rocket757
      не уйдет, не отступит сам по себе

      Главное, что бы нашим хватило боеприпасов для тяжелого вооружения. Пусть пехоте остается только зачистка, без всяких штурмов и другого геройства.
      rocket757
        rocket757
        +1
        Сегодня, 12:02
        Огневую мощ наших войск можно, нужно увеличивать ...
        Такая война, противника необходимо сметать огнем и точка!
    ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67
      +1
      Сегодня, 08:52
      А когда придется уйти, то опять заявит, что Краматорск не имел стратегического значения! laughing
      kosmozoo
        kosmozoo
        0
        Сегодня, 09:27
        А когда придется уйти

        Хуже, асисяй заявит, что готов вывести войска с Донбаса. На что ему Лавров скажет, что поезд ушел.
  lwxx
    lwxx
    +6
    Сегодня, 08:43
    Накрыли две БТГ и еще 1 омбср. Расход 50 ФАБов 10 гераний и 2 искандера. Потери ,предварительно, 9 танков 4 бехи 2 РСЗО ну и личный состав. Считают дальше....
  Vulpes
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 08:50
    Судя по поступающей информации и по кадрам ударов по бандерью в районе леса, там прилетело очень кучно и бомбами и Геранями. Хороший урожай.
  Вайфу
    Вайфу
    +1
    Сегодня, 08:54
    Земля стекловатой.........
  a.s.zzz888
    a.s.zzz888
    0
    Сегодня, 09:10
    Трамбует по-тихой укронациков, трамбуем. Опять горы их 200-ых развозить по нашим холодильникам, тратить ОГРОМНЫЕ ресурсы, а потом пытаться отдать их же своим же... Хотя какие они свои. Свои они только на банковой, да и те готовы перегрызть горло друг другу как бешенные собаки.
  К_4
    К_4
    -2
    Сегодня, 09:27
    Ну, смотря на карту, просто напрашивается удар в сторону Пески-Радьковское, ибо там естественная преграда в виде водоёма, может получиться котелок небольшой, а при взятии, фланг более-менее защищенным получится.
  Товарищ Берия
    Товарищ Берия
    +4
    Сегодня, 10:11
    Так, согласно заявлению ставленников киевского режима в Краматорске, вчера вечером в городе прозвучало 30 взрывов за 72 минуты. Какое именно вооружение применялось в ходе атаки, как и о последствиях «на земле» – не сообщается.


    Расход 50+ ФАБов.
    2 Искандера.
    10 Гераней.

    Похоже xoxлы затевали контрнаступ, сосредоточив в Краматорске две БТГр и одну ОМСБр.

    Накрыто всё.
    Товарищ Берия
      Товарищ Берия
      +3
      Сегодня, 10:23
      Кадры ОК.



      Предварительно:
      На данный момент наш источник 🥷 сообщает о следующих результатах (уничтожено/повреждено):
      РСЗО – 4 ед.;
      танк – 3 ед.;
      БРДМ – до 7 ед.;
      БМП – до 22 ед.;
      АТ – до 20 ед.;
      станция РЭБ – 4 ед.;
      склад БП;
      КП и укрытия для личного состава;
      потери в живой силе уточняются, но они довольно существенные.
  мазута
    мазута
    +1
    Сегодня, 10:41
    Ж\д сообщение надо прерывать со Славянском и Краматорском,пока таскают составами б\к,л\с и технику так и будет всё продолжаться в вялотекущем формате.А то поезда у них видите ли гражданские задерживаются на час-два из Киева в Славянск после наших ударов!"Колёсами и траками"много не натаскаешь в условиях когда по ТЭКу удары наносятся постоянно,лишать электричества,ну хотя бы эту ветку.