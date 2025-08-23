30 взрывов за 72 минуты: ставленники Киева в Краматорске сообщают о массированной атаке
Российские военные усиливают давление на последний оплот киевских боевиков в ДНР – славянско-краматорскую агломерацию.
Продвижение к мощнейшему укрепрайону, который ВСУ возводили и усиливали с 2014 года идёт сразу по нескольким направлениям – южного, в сторону Константиновки, восточного – со стороны Артёмовска и Соледара, северного, в сторону Красного Лимана и юго-западного, со стороны Красноармейска (Покровска).
В то же время, пока подразделения ВС РФ не подошли вплотную к вышеупомянутой агломерации, наши военные обрабатывают позиции противника дальними средствами поражения.
Так, согласно заявлению ставленников киевского режима в Краматорске, вчера вечером в городе прозвучало 30 взрывов за 72 минуты. Какое именно вооружение применялось в ходе атаки, как и о последствиях «на земле» – не сообщается.
Впрочем, не сложно догадаться, что удар наносился по скоплению личного состава или складам с вооружением и стоянкам техники противника. Ведь Краматорск и Славянск сегодня являются не только укрепрайонами, но и крупнейшими логистическими узлами ВСУ в ДНР, через которые осуществляется переброска резервов противника на фронт.
Огневое воздействие на вышеупомянутые центры существенно осложнит положение киевских боевиков в Красноармейске, Константиновке, Красном Лимане и других оккупированных ими городах, в окрестностях или в черте которых уже идут бои.
