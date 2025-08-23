Воздушные силы Украины: ВСУ потеряли истребитель МиГ-29 вместе с пилотом

ВСУ потеряли истребитель МиГ-29 вместе с пилотом. Инцидент произошел во время захода самолета на посадку.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале.

Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г. р.

- говорится в сообщении украинских военных.

О потере боевой машины в сообщении прямо не говорится – сказано только о смерти пилота. Но будет логично предположить, что пилот во время захода на посадку не умер от инфаркта или от других естественных причин.

Других подробностей происшествия не сообщается. Сказано только, что обстоятельства и причины инцидента уточняются.

В сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ указано, что самолет возвращался с боевого задания, но не говорится, получил ли он какие-либо повреждения.

Вполне возможно, что вражеский истребитель сбили россияне, но точной и достоверной информации об этом пока нет. Украинское командование может уже знать, что случилось, но по какой-либо причине не хочет об этом сообщать.

В прошлом месяце ВСУ тоже потеряли боевой самолет МиГ-29. Он был сбит российскими военными.

В целом, украинская военная авиация несет потери. Ее самолеты уничтожаются Вооруженными силами РФ как на аэродромах, так и в воздухе. Их периодически сбивают российские летчики и расчеты ПВО. Причем речь идет не только о советских боевых машинах, но также и о хваленых американских истребителях F-16.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    +9
    Сегодня, 09:15
    Приземлили очередного "призрака кУева". Хорошая новость.
    1. Махра Звание
      Махра
      +7
      Сегодня, 09:25
      В Польше их прячут явно ,как и Фу-16 (оставшиеся))) видать ..А то бы раздолбали бы давно
      Пилоты смертники по ходу и молодняк ..Взлетать научили и нормально
      1. AllX_VahhaB Звание
        AllX_VahhaB
        +4
        Сегодня, 09:39
        Цитата: Махра
        Пилоты смертники по ходу и молодняк ..Взлетать научили и нормально

        1979 года рождения, 46 лет...
        1. Руссобел Звание
          Руссобел
          0
          Сегодня, 11:30
          Так он до 2025го танкистом был 🤣🤣🤣
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        -12
        Сегодня, 10:03
        Цитата: Махра
        А то бы раздолбали бы давно

        Так уже раздолбали раза три, читайте Конашенкова:))))) И да, Польша не в первый год СВО дала пристанище авиации ВСУ, так что времени "раздолбать" было предостаточно
        1. Piramidon Звание
          Piramidon
          +1
          Сегодня, 11:57
          Цитата: Андрей из Челябинска
          времени "раздолбать" было предостаточно

          Подпитка идет постоянно. Все эти годы по всему миру собирается старая советская техника и поставляется на Украину. А СССР и постсоветская Россия распродали самолетов очень много.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            -4
            Сегодня, 12:04
            Цитата: Piramidon
            Подпитка идет постоянно.

            Конкретно МиГ-29 передавались последний раз, если мой склероз мне не врет, еще в 2023 г.
            1. Piramidon Звание
              Piramidon
              -1
              Сегодня, 12:08
              Хорошо умеют прятать. Опыт большой. Бандерлоги всегда оружие в огородах закапывали. laughing
        2. Синоид Звание
          Синоид
          0
          Сегодня, 13:08
          Рад встретить почитателя Конашенкова, а про Польшу это он тоже рассказывал или у Вас есть и другие достоверные источники.
          1. Андрей из Челябинска Звание
            Андрей из Челябинска
            0
            Сегодня, 13:10
            Цитата: Синоид
            Рад встретить почитателя Конашенкова

            Да, я за него горой laughing
            Цитата: Синоид
            а про Польшу это он тоже рассказывал или у Вас есть и другие достоверные источники

            Просто слежу за тем, как развивается конфликт. И еще помню, когда было время, что НАТО не то, чтобы позволять пользоваться своими аэродромами, а даже танки и ЗРК боялось поставлять ВСУ.
      3. Вайфу Звание
        Вайфу
        -1
        Сегодня, 10:36
        Ну xохлы любят подражать всему западному, может и в камикадзе радостно начнут записываться wassat
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          +1
          Сегодня, 12:10
          Цитата: Вайфу
          Ну xохлы любят подражать всему западному, может и в камикадзе

          Какимкдзе - это восточное laughing
          1. Вайфу Звание
            Вайфу
            -1
            Сегодня, 12:19
            Ну джапсов все равно негласно к золотому миллиарду причисляют, а значит для xохлов это раса господ laughing
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 12:31
              Цитата: Вайфу
              а значит для xохлов это раса господ

              "И против этого нет возражений!" (с) laughing drinks
              1. Вайфу Звание
                Вайфу
                +1
                Сегодня, 12:55
                drinks
                Текст моего комментария...ну вы поняли.
  2. Керенский Звание
    Керенский
    +8
    Сегодня, 09:16
    О потере боевой машины в сообщении прямо не говорится – сказано только о смерти пилота. Но будет логично предположить,

    Эх журналисты! Подкину вам идею: майор переходил ВПП перед истребителем, заходящим на посадку...
    1. hhurik Звание
      hhurik
      +1
      Сегодня, 10:34
      Как вариант: спал на полосе, обнюхавшись авиационного топлива drinks
  3. a.s.zzz888 Звание
    a.s.zzz888
    +6
    Сегодня, 09:17
    Ночью 23 августа 2025 года, после выполнения боевого задания при заходе на посадку, погиб пилот истребителя МиГ-29 майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г. р.

    - говорится в сообщении украинских военных.
    Да хоть при выходе с посадки). Главное, это результат на лицо. В том смысле что фейсом об бетонку.
    1. Махра Звание
      Махра
      0
      Сегодня, 09:28
      Цитата: a.s.zzz888
      Да хоть при выходе с посадки). Главное, это результат на лицо. В том смысле что фейсом об бетонку.

      Да Шериф ,это главное ,что -1 !! А все остальное болтовня ..
      Молодняк сажают за штурвалы ..Асов уже давно истребили
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +5
        Сегодня, 09:34
        Махра
        +1
        Сегодня, 09:28
        Новый
        Привет, старина!
        Чертовски Рад Видеть, надеюсь , в полном здравии! А то, что у них там творится их дело. Мы предлагали условия, они отказались. Теперь добиваем зверя!
        1. Махра Звание
          Махра
          +3
          Сегодня, 09:40
          Цитата: a.s.zzz888
          Теперь добиваем зверя!

          Добиваем и добьем Шериф ! negative
          Хотя еще Ф-35 над окраиной трусливо полетать ))) Наши Асы их ждут ..
      2. Андрей из Челябинска Звание
        Андрей из Челябинска
        +2
        Сегодня, 10:04
        Цитата: Махра
        Молодняк сажают за штурвалы ..

        46 лет пилоту. Странный какой-то молодняк, не находите?
      3. Kusja Звание
        Kusja
        +1
        Сегодня, 10:21
        В таком возрасте, как тот пилот, уже генералами становятся...
  4. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +6
    Сегодня, 09:18
    Писали и есть видео, как МиГ-29 ПС ЗСУ садится на автостраду, приспособленную под ВПП. Но это не аэродром и малейшая ошибка чревата последствиями. (это не про этот конкретный случай, а как вариант)

    Пианино надо?
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      -1
      Сегодня, 09:25
      Вся эта история с пианино прям показывает всю убогость хохлизма, учитывая, что самый результативный летчик ас антигитлеровской коалиции был родом с Чернигова, но он был советским человеком. А они подражают неудачникам из лЮфтвафе. Всякие "караи"и прочее.
      1. lwxx Звание
        lwxx
        -2
        Сегодня, 09:34
        Цитата: Vulpes
        родом с Чернигова, но он был советским человеком.

        Не был он советским человеком. 79 года , да еще и на черниговщине.... Я в 89 служил с ними и тогда уже были мозги промыты или наоборот не допромыты от упсовщины.
        1. Vulpes Звание
          Vulpes
          +4
          Сегодня, 09:37
          Я про Ивана Никитовича Кожедуба. Он родом с Черниговской области.
          1. lwxx Звание
            lwxx
            +2
            Сегодня, 10:11
            hi Извините, не так прочитал.
    2. Простой Звание
      Простой
      +4
      Сегодня, 09:29
      Ночные посадки на автостраду и после выполнения Б.З. - это как русск
      ая рулетка. Ещё за метеоусловия ничего неизвестно.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 09:18
    ❝ ВСУ потеряли истребитель МиГ-29 вместе с пилотом ❞ —

    — По отдельности тоже хорошо, но вместе лучше ...
  6. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +2
    Сегодня, 09:18
    Говорят Ланцетом сбили... smile
    Что удивительно... what вероятность поймать истребитель ударным БПЛА заходящий на посадку очень мала.
    Скорее дальнобойная ракета была.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +2
      Сегодня, 09:21
      Учитывая, скоко тем самолетам годочков и их техническое состояние - он мог упасть от чего угодно.
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +4
    Сегодня, 09:20
    Если любое падение называть посадкой, то да, неудачно приземлился.
  8. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 09:21
    Воздушные силы Украины: ВСУ потеряли истребитель МиГ-29 вместе с пилотом


    Ибо не фиг щирым свидомым селюкам позорить самолёт, разработанный советскими конструкторами в Москве. am
  9. sdivt Звание
    sdivt
    +4
    Сегодня, 09:22
    ВСУ потеряли истребитель МиГ-29 вместе с пилотом ... майор Бондарь Сергей Викторович, 1979 г. р.

    Что машина, что пилот - родом из СССР
    Украина ничего и никого не щадит в рамках борьбы с проклятым коммунистическим прошлым!
  10. Вайфу Звание
    Вайфу
    +1
    Сегодня, 09:27
    Боевой петух наркофюрера зелебобуса.
  11. łubdup Звание
    łubdup
    +3
    Сегодня, 09:35
    No i dobrze, tak trzymać!
    1. łubdup Звание
      łubdup
      +1
      Сегодня, 09:36
      Znów tłumacz! No i charaszo, tak dierżyć!
  12. HAM Звание
    HAM
    +5
    Сегодня, 09:45
    Вот только вчера наше МО официально заявило о сбитии 25 ти управляемых авиабомб за сутки....
    а это значит что не так всё плохо у кохлов с авиацией,как хотят представить.
    То ли наши недоработки,то ли действительно летают на задания из за рубежа,а это уже другая ситуация,которую нужно исправлять...а что минус один--нормально....
  13. Старик57 Звание
    Старик57
    -2
    Сегодня, 09:49
    Эх, не хватает как Докладов Генерала Конашенкова!
  14. Ирек Звание
    Ирек
    +5
    Сегодня, 09:52
    Ещё один петух долетался , туда и дорога.
  15. km-21 Звание
    km-21
    -3
    Сегодня, 10:05
    Потери вражеской авиации исчисляются единицами, и это очень мало. Вражескую авиацию необходимо уничтожать массово, и делать это прямо на аэродромах. Аэродромные укрытия спасают самолеты только от обычных вооружений. Тактические ядерные заряды должны их преодолевать.
    1. Kusja Звание
      Kusja
      0
      Сегодня, 10:25
      Дык в самом начале выбили практически всё. Насколько помнится, с полтыщи или более.
    2. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 12:05
      Цитата: km-21
      Потери вражеской авиации исчисляются единицами, и это очень мало. Вражескую авиацию необходимо уничтожать массово

      Если их остались десятки, то откуда же взяться сотням для уничтожения? При чем большинство прячется за рубежами Украины. Про ядерные заряды - очередная чушь
  16. Антоний
    Антоний
    -5
    Сегодня, 10:29
    Помнится еще в начале весны 2022 дядя втирал про практически полное уничтожение авиации и ПВО противника, а оказалось, что и спустя 3,5 года вполне себе летают.
    1. voyaka uh Звание
      voyaka uh
      -2
      Сегодня, 11:05
      Общее количество на сегодня осталось примерно такое же, как весной 2022.
      Поубавилось МиГ-29 и Су-27, добавились Ф-16 и Мираж-2000
      1. a.s.zzz888 Звание
        a.s.zzz888
        +2
        Сегодня, 11:53
        voyaka uh
        (Alexey)
        -1
        Сегодня, 11:05
        Новый
        Ну, ты то у нас главный счетовод. wassat И чего ни коснись, ты знаешь ФСЁ laughing
        Так какое "количество на сегодня осталось" после "поубавления МиГ-29 и Су-27", и "добавления Ф-16 и Мираж-2000"? laughing
  17. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    +2
    Сегодня, 10:39
    Похоже, что весь летающий металлолом, который им удалось собрать, быстро разваливается.