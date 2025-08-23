Воздушные силы Украины: ВСУ потеряли истребитель МиГ-29 вместе с пилотом
ВСУ потеряли истребитель МиГ-29 вместе с пилотом. Инцидент произошел во время захода самолета на посадку.
Об этом сообщают Воздушные силы Украины в своем Telegram-канале.
- говорится в сообщении украинских военных.
О потере боевой машины в сообщении прямо не говорится – сказано только о смерти пилота. Но будет логично предположить, что пилот во время захода на посадку не умер от инфаркта или от других естественных причин.
Других подробностей происшествия не сообщается. Сказано только, что обстоятельства и причины инцидента уточняются.
В сообщении пресс-службы Воздушных сил ВСУ указано, что самолет возвращался с боевого задания, но не говорится, получил ли он какие-либо повреждения.
Вполне возможно, что вражеский истребитель сбили россияне, но точной и достоверной информации об этом пока нет. Украинское командование может уже знать, что случилось, но по какой-либо причине не хочет об этом сообщать.
В прошлом месяце ВСУ тоже потеряли боевой самолет МиГ-29. Он был сбит российскими военными.
В целом, украинская военная авиация несет потери. Ее самолеты уничтожаются Вооруженными силами РФ как на аэродромах, так и в воздухе. Их периодически сбивают российские летчики и расчеты ПВО. Причем речь идет не только о советских боевых машинах, но также и о хваленых американских истребителях F-16.
