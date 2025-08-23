Послал Макрона «на войну»: МИД Франции вызвал посла Италии после заявлений итальянского вице-премьера

Пока европейские партнёры Киева пытаются решить, какие гарантии безопасности необходимо предоставить Украине, между Италией и Францией на этом фоне разгорелся дипломатический скандал.

Как сообщает одна из французских радиостанций, МИД страны сегодня вызвал посла Италии после заявлений итальянского вице-премьера, которые там назвали «неприемлемыми» и подчеркнули, что они «не соответствуют климату доверительных и исторических отношений» между Парижем и Римом.



Напомним, что зампред итальянского правительства Маттео Сальвини в ходе своего недавнего выступления в очередной раз послал президента Франции Эммануэля Макрона «на войну».

Как выразился чиновник, вместо того, чтобы посылать чужих детей на войну, французский лидер лучше пусть сам наденет каску, возьмёт винтовку, а затем садится в поезд и отправляется на Украину.

Он подчеркнул, что Италия ни с кем не воюет, а её граждане хотят жить в мире.

Стоит отметить, что вице-премьер Италии выступил с вышеупомянутой эмоциональной речью уже не в первый раз. Так он реагирует на непрекращающиеся заявления Эммануэля Макрона о необходимости отправки «миротворцев» из так называемой «Коалиции желающих» на Украину, чтобы обеспечить Киеву обещанные гарантии безопасности после остановки боевых действий или заключения перемирия с Россией.

В то же время далеко не все европейские члены НАТО готовы отправлять своих солдат на территорию «незалежной», что лишь усиливает раскол в альянсе. Ранее категорически против отправки военных на Украину выступила Румыния.
