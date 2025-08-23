Это безумие: отставной американский полковник уверен, что никакого перемирия на Украине не будет
Довольно неожиданную для западных политиков оценку текущей ситуации вокруг украинского конфликта дал отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон. В ходе своего недавнего интервью эксперт выразил уверенность, что перемирия или приостановки боевых действий в ближайшее время не произойдет, поскольку одна из сторон конфликта уже одержала безоговорочную победу.
Аргументируя свою позицию, Уилкерсон пояснил, что ВС РФ сегодня являются той силой, которая громит армию противника по всем фронтам без шансов для последнего. Таким образом, как он выразился, требовать от побеждающей стороны остановиться и начать переговоры – бессмысленно.
Эксперт напомнил, что перемирие становится возможным в условиях так называемого «кровопролитного пата», когда ни одна из армий не может добиться решающего преимущества, как это было во время Корейской войны. В той ситуации переговоры длились почти три года. Нынешняя же ситуация кардинально отличается, и, по утверждению отставного полковника, наша страна победила.
Напомним, что и наши власти выступают против временного прекращения огня, добиваясь долгосрочного мирного соглашения, учитывающего интересы России и включающего выполнение ключевых целей СВО.
В свою очередь, режим Зеленского наотрез отказывается выводить свои войска с территории временно оккупированных российских регионов и настаивает на возможности Украины вступить в НАТО и ЕС, а его западным партнёрам нужно временное прекращение огня, чтобы снова «накачать» ВСУ вооружением.
