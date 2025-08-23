Это безумие: отставной американский полковник уверен, что никакого перемирия на Украине не будет

9 499 26
Это безумие: отставной американский полковник уверен, что никакого перемирия на Украине не будет

Довольно неожиданную для западных политиков оценку текущей ситуации вокруг украинского конфликта дал отставной полковник армии США Лоуренс Уилкерсон. В ходе своего недавнего интервью эксперт выразил уверенность, что перемирия или приостановки боевых действий в ближайшее время не произойдет, поскольку одна из сторон конфликта уже одержала безоговорочную победу.

Аргументируя свою позицию, Уилкерсон пояснил, что ВС РФ сегодня являются той силой, которая громит армию противника по всем фронтам без шансов для последнего. Таким образом, как он выразился, требовать от побеждающей стороны остановиться и начать переговоры – бессмысленно.



Эксперт напомнил, что перемирие становится возможным в условиях так называемого «кровопролитного пата», когда ни одна из армий не может добиться решающего преимущества, как это было во время Корейской войны. В той ситуации переговоры длились почти три года. Нынешняя же ситуация кардинально отличается, и, по утверждению отставного полковника, наша страна победила.

Никакого прекращения огня не будет. Это безумие! Русские победили, точка.

- подытожил отставной американский полковник.

Напомним, что и наши власти выступают против временного прекращения огня, добиваясь долгосрочного мирного соглашения, учитывающего интересы России и включающего выполнение ключевых целей СВО.

В свою очередь, режим Зеленского наотрез отказывается выводить свои войска с территории временно оккупированных российских регионов и настаивает на возможности Украины вступить в НАТО и ЕС, а его западным партнёрам нужно временное прекращение огня, чтобы снова «накачать» ВСУ вооружением.
26 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Алексей_12 Звание
    Алексей_12
    +4
    Сегодня, 10:47
    Все как отставные - сразу поголовно трезвеют drinks good На пенсии антипохмелин выдают? lol
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +7
      Сегодня, 10:56
      Никокого перемиприя и сделки по Трампу НЕ БУДЕТ, мы прекрасно видим на примере Газы что такое барыга Трамп и что стоят его сделки и это он еще жив, а что будет после него ?..... только безоговорочная победа России принесет более менее продолжительный мир все остальное это война.
      1. Алексей_12 Звание
        Алексей_12
        +3
        Сегодня, 10:58
        Ни я ни пацаны.Все - кто был. Все - кто терял - не поймут. soldier А трамп. Пусть идет джунглями - где кони водятся. laughing
        Цитата: Silver99
        НЕ БУДЕТ
        1. Lev_Russia Звание
          Lev_Russia
          +1
          Сегодня, 12:48
          Таким образом, как он выразился, требовать от побеждающей стороны остановиться и начать переговоры – бессмысленно.
          Ну прям настоящий полковник...!!!
    2. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +1
      Сегодня, 11:58
      Есть старая армейская шутка, вернее анекдот, весь пересказывать не буду, если интересно, в интернете найдете, только резюмирующая часть : "Своё мнение есть - выслуги нет"))) и кстати, в этой шутке, только доля шутки. Немецкий генерал Эберхард Цорн, опубликовал весьма толковую статью о войне на Украине и мигом вылетел на пенсию)))
  2. usr01 Звание
    usr01
    +2
    Сегодня, 10:47
    Ага.. его бы хлебалом да мёд пить... negative
    А пока эту победу признают... (и на западе и в конце концов в xоxландии..)
    сколько ж простых русских пацанов в землю должны лечь... am обидно...
  3. Антоний
    Антоний
    -2
    Сегодня, 11:02
    Рано или поздно все наши территории, включая полностью в адм границах мы заберем (в виде заминированных руин наверное, но это другой вопрос), обидно другое, что 75% территории бывшей УССР мы теряем навсегда.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 11:29
      Зе-команда узаконивает концлагерь под названием «Украина». Премьер Свириденко внесла в Раду законопроект № 13673, разработанный МВД, об уголовной ответственности за побег за границу.Власти предлагают сажать в тюрьму громадян на срок до трех лет или штрафовать от 119 до 170 тыс. грн даже за попытку пересечения границы во время военного положения. Всех — на «мясо».

      Так же началась подготовка лучших офицеров ВСУ для «партизанской борьбы». Период обучения указан с 22 августа по 18 октября текущего года.По другой информации, Киев выводит с «передка» лояльных Зеленскому бандеровских полевых командиров с целью их сохранения в период возможного нашего осеннего наступления.«Людоловы» стали применять наручники для доставки «бусифицированных» ТЦК.

      Зеленский на переговорах в Вашингтоне отверг все ключевые предложения, выдвинутые Дональдом Трампом для завершения конфликта. В их числе: отказ от стремления к вступлению в НАТО, обсуждение территориального урегулирования и вопрос статуса русского языка. Об этом рассказал Сергей Лавров.
      1. ваш вср 66-67 Звание
        ваш вср 66-67
        0
        Сегодня, 12:20
        режим Зеленского наотрез отказывается выводить свои войска с территории временно оккупированных российских регионов и настаивает на возможности Украины вступить в НАТО и ЕС,

        Ну а что еще остается делать зе? Он завяз в этом дерьме по уши. И его единственное спасение от удавки - это победить Россию, и вступить хотя бы в ес, или нато.
        И он это прекрасно понимает. В любом противном случае его ждет смерть или от победителя ( Россия), или от своих ( впрочем какие они для него свои?) отмороженных бандеровцев!
  4. кот Краш Звание
    кот Краш
    +2
    Сегодня, 11:03
    Всем понятно, какие к ёлкиной маме переговоры? С кем там переговариваться и, главное, о чём? На той стороне никто наших условий не выполнит, цель у этих ... ... ясная, усидеть, как можно дольше, пока бабки дают, потом слинять в укромные места. Ради этого наплевать, сколько народу сгинет, покалечится. Концовка всяко не в их пользу будет. А хозяевам ВПК - чем дольше и страшнее будет войнушка, тем лучше. Вот их бы достать, но это - из несбыточных мечт.
  5. Ирек Звание
    Ирек
    +4
    Сегодня, 11:10
    Конечно не будет , мир возможен после утилизации бандэрлогов как вида.
  6. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 11:25
    Напомним, что и наши власти выступают против временного прекращения огня, добиваясь долгосрочного мирного соглашения, учитывающего интересы России и включающего выполнение ключевых целей СВО.


    Позволю не согласиться с выводами об установлении долгосрочного мирного соглашения на нынешнем этапе.
    Только устранение первопричин СВО, решение целей и задач, а также контроль всех исконно русских земель бандерштата ВС РФ, силовыми органами и ВГА могут гарантировать установление мира.
    Никакие мирные соглашения, подписанные новыми бандерфюрерами и гарантами наглосаксов выполняться не будут, последние Минские и Стамбульские преговоры и договорённости подтверждают это.
  7. Владислав_В Звание
    Владислав_В
    +1
    Сегодня, 11:32
    Никакого прекращения огня не будет. Это безумие! Русские победили, точка.

    Все адекватные люди это понимают! yes
    1. Андрей из Челябинска Звание
      Андрей из Челябинска
      -1
      Сегодня, 12:16
      Цитата: Владислав_В
      Все адекватные люди это понимают!

      Только вот от победы мы беспредельно далеки. Потихоньку идем вперед, освобождаем деревни, села и несем тяжелые потери. А ВСУ держатся, даже контратакуют иногда. Поэтому покамест ситуация куда ближе к "кровопролитному пату", чем к нашей победе
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        -1
        Сегодня, 12:19
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Только вот от победы мы беспредельно далеки. Потихоньку идем вперед, освобождаем деревни, села и несем тяжелые потери.

        Вы данные не могли бы предоставить, из которых вы сделали такое серьёзное заключение?
        1. Вайфу
          Вайфу
          0
          Сегодня, 12:27
          А вы можете предоставить данные, опровергающие Андрея? А то как не глянешь ваши комментарии, то вы постоянно что-то требуете от других участников ВО, а сами подобным не утруждаете себя.
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +2
            Сегодня, 12:42
            Цитата: Вайфу
            А вы можете предоставить данные, опровергающие Андрея?

            Гм. Нисколько не касаясь сути спора, отмечу лишь, что с подобной логикой - я могу, например, обозвать вас земляным червяком, и потребовать от вас доказательств, в чем именно я неправ yes
        2. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          -1
          Сегодня, 12:27
          Цитата: Владислав_В
          Вы данные не могли бы предоставить, из которых вы сделали такое серьёзное заключение?

          Про наше продвижение пишут повсеместно, а по поводу потерь...так уж вышло, что в конце 2024 - начале 2025 гг двое родственников ушли из жизни, и пришлось сталкиваться с организацией похорон. Очень сложно - гробы с СВО идут вереницей, так что и захоронения уходили "вправо", и выписка документов. Еще могу немножко рассказать, что работа с "гробовыми" (выплаты родственникам павших) сейчас серьезно загружают нотариусов - эти пока справляются, но нагрузка большая. Ну и - самое простое. Как по Вашему, почему в РФ перестали публиковать демографическую статистику?
          1. Paranoid62 Звание
            Paranoid62
            +2
            Сегодня, 12:46
            Цитата: Андрей из Челябинска
            Как по Вашему, почему в РФ перестали публиковать демографическую статистику?

            Потери секретят, тут все как раз просто, но:

            Цитата: Андрей из Челябинска
            Только вот от победы мы беспредельно далеки

            А вот это - под вопросом. Если, конечно, не рассматривать СВО как операцию только и исключительно против Украины, и не считать критерием победы исключительно захват освобождение территорий.
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              -1
              Сегодня, 12:59
              Цитата: Paranoid62
              А вот это - под вопросом.

              Под каким? Цель любой войны - мир, который будет лучше довоенного. Украина пока крайне далека от признания себя проигравшей, собственно, если бы ни Трамп, никаких разговоров о скором мире сейчас и не было бы.
              1. Paranoid62 Звание
                Paranoid62
                +1
                Сегодня, 13:02
                Цитата: Андрей из Челябинска
                Цель любой войны - мир, который будет лучше довоенного

                Правильно.

                Цитата: Андрей из Челябинска
                Украина пока крайне далека от признания себя проигравшей

                Украина точно все еще субъект? Или за нее решения принимает кто-то другой?

                Цитата: Андрей из Челябинска
                если бы ни Трамп, никаких разговоров о скором мире сейчас и не было бы

                Так их всерьез и нет, как вы не заметили? А Трампу нужен повод технично соскочить с этой темы... не более request
                1. Андрей из Челябинска Звание
                  Андрей из Челябинска
                  -1
                  Сегодня, 13:08
                  Цитата: Paranoid62
                  Правильно.

                  А еще правильно то, что война есть продолжение политики другими средствами
                  Цитата: Paranoid62
                  Украина точно все еще субъект? Или за нее решения принимает кто-то другой?

                  Без разницы. Важно то, что мы не в состоянии принудить ее к нужному нам решению военной силой.
                  Цитата: Paranoid62
                  Так их всерьез и нет, как вы не заметили?

                  Есть. Трамп как раз хочет соскочить, но не может это сделать просто бросив Украину на произвол судьбы - это будет потеря лица. И не может приказать Украине прекратить (это к слову о том, что за Украину решения принимает "кто-то другой). А военной необходимости сдаваться мы создать не можем
                  1. Paranoid62 Звание
                    Paranoid62
                    0
                    Сегодня, 13:19
                    Цитата: Андрей из Челябинска
                    А еще правильно то, что война есть продолжение политики другими средствами

                    Это тоже правильно. Но к разговору не относится, так же, как и то, что вода - мокрая.

                    Цитата: Андрей из Челябинска

                    Цитата: Paranoid62
                    Украина точно все еще субъект? Или за нее решения принимает кто-то другой?


                    Без разницы. Важно то, что мы не в состоянии принудить ее к нужному нам решению военной силой

                    1. "С разницей", ибо работать надо с принимающим решения. А не с марионеткой.
                    2. Не её, а её куратора. И кто сказал, что военная сила - единственный способ принудить этого куратора, гм, прекратить?

                    Цитата: Андрей из Челябинска
                    Трамп как раз хочет соскочить, но не может это сделать просто бросив Украину на произвол судьбы - это будет потеря лица

                    Трамп сейчас очень технично делает из Зеленского, гм, мальчика для битья. Все вроде за мир, а вот Зеленский упирается.

                    Это и есть подготовка Трампа к "техничному соскоку" с этой темы - дескать, все, что мог, я уже сделал request

                    Давайте так, чтобы флейм не разводить:

                    - Трампу Украина сейчас мешает заняться более серьезными делами, и единственное его желание, это без потери лица отстраниться от этого конфликта
                    - Украина несубъектна, решения по Украине принимаются не на Украине
                    - СВО не есть операция против Украины, цель - именно кураторы
                    - конфликт не имеет чисто военного решения, решение в любом случае будет политическим.

                    В чем я неправ, по-вашему?
  8. мусоргский Звание
    мусоргский
    +1
    Сегодня, 11:39
    Никакого прекращения огня не будет. Это безумие! Русские победили, точка. И с ним трудно не согласиться! Слава воинам России!
  9. newtc7 Звание
    newtc7
    +1
    Сегодня, 11:54
    Ну да ну да, его бы слова да богу в уши. По факту идет как раз очень кровопролитная компания, и каких-то коренных переломов в ней еще не произошло, армия украинцев не посыпалась оружие у них есть тыл работает нормально.
  10. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 11:57
    Коалиция очень желающих нагнуть Россию вместе с заокеанской шайкой реально не предлагала и не предлагает переговоров. Вся болтовня для отвода глаз. Меж тем, оказывается, в разработке арктических шельфов, куда заманивают американцев, уже участвуют европейские и азиатские "партнёры". А потом на эти деньги вооружают чубатых. Как Венгрия со Словакией, которые поставляют щирым террористам топливо из российской нефти.