Готовил новые теракты: ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика

В Саратовской области ФСБ задержан еще один соучастник организованного украинскими спецслужбами убийства генерал-лейтенанта Генштаба Минобороны РФ Ярослава Москалика.Как сообщает ЦОС ФСБ, по данным следствия, задержанный в 2023 году через мессенджер WhatsApp* (*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) связался с представителями спецслужб Украины, после чего по заданию своих украинских кураторов за денежное вознаграждение действовал против безопасности РФ. ФСБ уточняет, что мужчина также передавал Киеву информацию о военнослужащих ВКС России и о руководителях и сотрудниках предприятий ВПК Саратовской области.На допросе соучастник убийства Москалика полностью признал свою вину и признался, что наблюдал за генералом и доставлял взрывное устройство на место теракта. Отмечается, что Киев также готовил убийства сотрудников предприятия ОПК, однако противнику не удалось реализовать эти планы.Агента СБУ Кузина, непосредственного исполнителя теракта, задержали в Турции в апреле текущего года. Кузин приобрел автомобиль, в котором установил взрывное устройство. Компоненты бомбы он ранее изъял из тайника, оборудованного другими агентами СБУ в Подмосковье. Взрывчатка была дистанционно приведена в действие с территории Украины в момент, когда генерал-лейтенант выходил из подъезда своего дома. В настоящее время Кузин находится в СИЗО.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»