Готовил новые теракты: ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика

8 577 12
Готовил новые теракты: ФСБ задержала соучастника убийства генерала Москалика

В Саратовской области ФСБ задержан еще один соучастник организованного украинскими спецслужбами убийства генерал-лейтенанта Генштаба Минобороны РФ Ярослава Москалика.

Как сообщает ЦОС ФСБ, по данным следствия, задержанный в 2023 году через мессенджер WhatsApp* (*принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) связался с представителями спецслужб Украины, после чего по заданию своих украинских кураторов за денежное вознаграждение действовал против безопасности РФ. ФСБ уточняет, что мужчина также передавал Киеву информацию о военнослужащих ВКС России и о руководителях и сотрудниках предприятий ВПК Саратовской области.

На допросе соучастник убийства Москалика полностью признал свою вину и признался, что наблюдал за генералом и доставлял взрывное устройство на место теракта. Отмечается, что Киев также готовил убийства сотрудников предприятия ОПК, однако противнику не удалось реализовать эти планы.

Агента СБУ Кузина, непосредственного исполнителя теракта, задержали в Турции в апреле текущего года. Кузин приобрел автомобиль, в котором установил взрывное устройство. Компоненты бомбы он ранее изъял из тайника, оборудованного другими агентами СБУ в Подмосковье. Взрывчатка была дистанционно приведена в действие с территории Украины в момент, когда генерал-лейтенант выходил из подъезда своего дома. В настоящее время Кузин находится в СИЗО.
12 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +9
    Сегодня, 11:04
    Откуда только эта нечисть берётся.
    Вроде живёт с нами, в глаза улыбается...а за душой одна гадость и пустота. request
    Как распознать в таких людишках злодея и изменника.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +7
      Сегодня, 11:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Вроде живёт с нами, в глаза улыбается...а за душой одна гадость и пустота.

      Испокон веков "иудушки головлёвы" водились и до сих пор не перевелись. Правда в своё время, до 1954 года их поуменьшили, но они возродились.
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +1
        Сегодня, 12:42
        Как распознать в таких людишках злодея и изменника.
        Да хотя бы справедливо наказать такого преступника нужно... И опять всё упирается в отмену моратория на смертную казнь, чему очень сильно противится либеральная кремлёвская верхушка...
        Испокон веков "иудушки головлёвы" водились и до сих пор не перевелись.
        Каины и Иуды были и будут всегда пока существует человечество...
    2. Егоза Звание
      Егоза
      +4
      Сегодня, 12:23
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Как распознать в таких людишках злодея и изменника.

      Бдительнее надо быть и законы исполнять точно. Извините за офф-топ, но
      Главную роль в российском “семейном” фильме получил выступавший за ВСУ и “поедавший русских младенцев” блогер, который бежал из “грязного Донецка” в 2014 году.
      Вроде еще даже не появилось никакого “договорняка”, а наша культурная элитка уже празднует победу над Россией и начала снимать фильмы с теми самыми блогерами, которые прославились на Украине поеданием детей.
      Речь идет о “донецком популярном блогере”, как его назвали в афише, Александре Зубареве. “Донецком” можно брать только в кавычки, потому что данный персонаж, у которого, несмотря на все его старания, мать отказалась ехать из Донецка, там остались родные, сам город вызывает только “негативные чувства” и из которого этот здоровый мужик бежал в Китай в тот самый момент, когда туда пришли война и горе — в 2014 году.
      Бежал, потому что трус, но не только. Потому что выступил против Родины и встал на сторону Украины.
      Не просто встал, а принял участие в известном на Украине “флешмобе” с “поеданием русских детей”, который запустил откровенный нацист, сжигавший в одесском Доме профсоюзов мирных людей, глава одесского отделения, запрещенного и признанного террористическим нацистского “Правого сектора”*, а ныне финансирующий убийство мирных белгородцев Сергей Стерненко.
      Вот, полюбуйтесь на новую звезду российского кино, как он имитирует поедание ваших младенцев и детей ваших родных. Он же открыто высказывал слова поддержки ВСУ для изгнания “русских оккупантов”. 26 мая 2023 года перед нападением на Шебекино и началом “контрнаступа” в эфире своего стрима персонаж пожелал ВСУ успеха словами: “Пусть у вас всё получится, ребята”.
      Источник: https://rusvesna.su/news/1755871124

      Вот как его пропустили? Что за киностудия его снимает? На какие ши-ши? Много вопросов можно задать, НО - если такое выйдет на экраны, молодежь посмотрит и еще раз убедится, что можно все, главное - деньги заработать!
      Посмотрите всю статью, пожалуйста!
    3. Бородач Звание
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:38
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Откуда только эта нечисть берётся.
      Вроде живёт с нами, в глаза улыбается...а за душой одна гадость и пустота. request
      Как распознать в таких людишках злодея и изменника.

      Сразу на кол посадить. Первым делом. (С) am good
      Нужна высшая мера социальной защиты. am yes
      Да и сын за отца не ответчик - хорошая формула. wink good
  2. Ирек Звание
    Ирек
    +11
    Сегодня, 11:08
    Надо возвращать смертную казнь через повешенье для таких.
    1. tihonmarine Звание
      tihonmarine
      +6
      Сегодня, 11:16
      Цитата: Ирек
      Надо возвращать смертную казнь через повешенье для таких.

      Сколько об этом пишем и говорим, но воз и поныне там. Но без ВМН в наше время не обойтись, "иудушки" сами не уничтожатся и не вымрут.
  3. Сципион Африканский Звание
    Сципион Африканский
    +5
    Сегодня, 11:22
    Пока власть не начнёт действовать
    "По законам военного времени"

    такие подонки будут плодиться
    1. Vulpes Звание
      Vulpes
      +9
      Сегодня, 11:38
      Тут проблема гораздо шире. В стране навязан культ бабла. Причем любой ценой и без норм морали. Вот всякие персонажи и добывают бабло всеми способами.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +4
        Сегодня, 11:51
        Проблема гораздо шире, глубже и каких то перспектив ...не видно.
  4. Capt Cook
    Capt Cook
    +1
    Сегодня, 12:51
    Странно. Задержали в 2023 году, а сообщили только сейчас....
  5. Лиза Кернер-Тимошенко Звание
    Лиза Кернер-Тимошенко
    0
    Сегодня, 13:05
    Кузин в сизо....и все??????????7 Ведь все ясно с ним и его сообщиником!
    Поражает доброта русских властей к таких преступникам!!! am