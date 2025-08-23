ФСБ: Telegram и WhatsApp – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность

ФСБ: Telegram и WhatsApp – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность

Telegram и WhatsApp* – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Украинские спецслужбы активно ими пользуются, вербуя российских граждан для совершения диверсий и террористических актов на территории нашей страны.

Об этом заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности
(ФСБ).

Спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp* с целью вовлечения российских граждан в диверсионно-террористическую деятельность

- говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба ФСБ отмечает, что киевские кураторы пользуются доверчивостью некоторых россиян, привлекая их к совершению серьезных преступлений, за которые предусмотрены длительные сроки лишения свободы. В ряде случаев таких граждан используют втемную. Нередко исполнители даже не знают о своей функции и о том, что сами тоже станут жертвами собственной диверсии.

Собственно, закрыть Telegram и WhatsApp* технически не так уж и сложно. Но при этом следует учитывать, насколько это целесообразно. Нужно быть уверенными, что этот шаг действительно решит данную проблему и не создаст другие.

К примеру, пока что не до конца решен вопрос роуминга между регионами нашей страны, впервые поднятый на высоком уровне еще несколько лет назад. Поэтому жители новых регионов РФ предпочитают совершать телефонные звонки на «большую землю» через мессенджеры, чтобы не платить очень солидные суммы по счетам мобильных операторов. После отключения Telegram и WhatsApp* они лишатся такой возможности.


WhatsApp* – мессенджер, принадлежащий компании Meta, признанной в России террористической организацией, чья деятельность запрещена.
  ZovSailor
    ZovSailor
    +3
    Сегодня, 11:35
    К примеру, пока что не до конца решен вопрос роуминга между регионами нашей страны, впервые поднятый на высоком уровне еще несколько лет назад. Поэтому жители новых регионов РФ предпочитают совершать телефонные звонки на «большую землю» через мессенджеры, чтобы не платить очень солидные суммы по счетам мобильных операторов. После отключения Telegram и WhatsApp* они лишатся такой возможности.

    К примеру, ВатцАпп уже плохо функционирует на территории РФ, а большинстве регионов полностью заблокирован, оставляя поле для Телеграм и конкурентов с Российским ПО.
    Теренин
      Теренин
      +1
      Сегодня, 12:37
      звонки через мессенджеры, чтобы не платить очень солидные суммы по счетам мобильных операторов. После отключения Telegram и WhatsApp* они лишатся такой возможности.

      В конечном итоге выбираем или удобство или безопасность. Чем-то приходится ограничиться.
      Два в одном или пять в одном бывает только в краске по ржавчине. winked
      ZovSailor
        ZovSailor
        +1
        Сегодня, 12:45
        Теренин
        Сегодня, 12:37
        В конечном итоге выбираем или удобство или безопасность. Чем-то приходится ограничиться.
        Два в одном или пять в одном бывает только в краске по ржавчине. winked


        hi Главное, чтобы в очередной раз людей не разводили с очередным бесплатным сыром в мышеловке. laughing
        Фразах
          Фразах
          +5
          Сегодня, 12:58
          Главное, чтобы в очередной раз людей не разводили с очередным бесплатным сыром в мышеловке.

          Уже и вовсю... И ножи с ножницами надо запретить, это очень опасные инструменты. Никак не съедут с наезженной колеи - вместо профилактики операция по удалению.
          Monster_Fat
            Monster_Fat
            +2
            Сегодня, 13:14
            А как насчёт языка? На нём же, сговариваются для проведения террористических акций? Компьютеры, смартфоны? Это же инструменты подрывной деятельности... Надо, как во время ВОВ- всё сдать и только одно радио у старшего по дому оставить, чтобы правильные сводки слушать и разрешённые передачи...
        dimon642
          dimon642
          0
          Сегодня, 13:25
          А какая разница между отечественным и иностранным мессенджером . В любом случае будут предатели .
      Обычный
        Обычный
        +5
        Сегодня, 13:06
        Удобство возможно, безопасность тут не при чем. Если у потенциального абонента вместо мозгов желе, тут никакой самый что ни на есть отечественный продукт не поможет.
        sub307
          sub307
          +1
          Сегодня, 13:17
          Вот именно...,кто готов быть "привлечённым,", не важно по какой причине:"желе"вместо мозгов, или "идейный", ..., - того найдут. Ей богу, лучше б пили уже в хлам..., а то "приложения" им подавай "старушкам" на крайней стадии деменции. winked
  Lev_Russia
    Lev_Russia
    +3
    Сегодня, 11:36
    Telegram и WhatsApp* – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность.
    Перешёл на наш MAX и вполне доволен его работой и его наполнением... Чего и всем советую... Есть ещё конечно над чем работать, но мы же знаем, что нет предела совершенству...
    Vulpes
      Vulpes
      -1
      Сегодня, 11:48
      Интерфейс в Максе приятный. И минимишные зверушки с аватарками тоже показывают, что разработчики знают как привлечь аудиторию. Будем надеяться, что мессенджер доведут высокого уровня.
      Lev_Russia
        Lev_Russia
        +7
        Сегодня, 11:55
        Max критикуют не за интерфейс, не за баги, а за сам факт существования. За то, что мы что-то строим без внешнего доступа к инфраструктуре. За то, что теперь можно платить штрафы, получать уведомления, сохранять документы — без участия Маска, Дурова и Цукерберга.... Просто появился рабочий сервис, где данные хранятся не на серверах в Майами, а в Муроме... И контролировать их недоступность для тех же call центров на Украине гораздо легче... А то, что в него вшиты документы, ГосУслуг и платежка — так это не конец свободы слова, а удобство, если у тебя хоть раз ломался госаккаунт. Да, безопасность важна. Да, слежка — зло. Но смешно бояться утечки в Max, сидя в TikTok с телефоном, у которого микрофон открыт 24/7. Max хотя бы свой.
        Vulpes
          Vulpes
          +3
          Сегодня, 11:58
          А это большая пролбема. С Перестройки людям вдалбливали, что все отечественное это априори кал, а западное априори лучшее в галактике. Вот эта фигня до сих пор никуда не ушла. Недостатки выпячиваются, а хорошее не замечается.
          Metallurg_2
            Metallurg_2
            +1
            Сегодня, 13:06
            Ну если рассматривать то, что предлагается на замену продуктам тех же Мелкософт и Оракл - как раз не вдалбливали, а истину глаголили.
            И да: не троллингом единым пишу, а все это руками пощупамши.
          AdAstra
            AdAstra
            -1
            Сегодня, 13:18
            Хорошая попытка товарищи майоры, но оставьте это шпионское дерьмо себе. yes
        Андрей из Челябинска
          Андрей из Челябинска
          +9
          Сегодня, 12:09
          Цитата: Lev_Russia
          Max критикуют не за интерфейс, не за баги, а за сам факт существования. За то, что мы что-то строим без внешнего доступа к инфраструктуре.

          Вообще-то его критикуют за
          1) Использование иностранных библиотек. В коде MAX обнаружили компоненты из США и Польши, а также украинскую библиотеку uCrop от компании Yalantis.
          2) Сбор данных. Мессенджер официально сохраняет IP-адреса, списки контактов, время активности и другие данные пользователей.
          3) Технические недостатки. Ранние пользователи жаловались на постоянные сбои и проблемы
          В общем, пункт 2 я за проблему не считаю - если ты добросовестный пользователь и порядочный гражданин, чего тебе скрывать? А вот все остальное...
          Lev_Russia
            Lev_Russia
            +3
            Сегодня, 12:15
            Вообще-то его критикуют за
            1) Использование иностранных библиотек. В коде MAX обнаружили компоненты из США и Польши, а также украинскую библиотеку uCrop от компании Yalantis.
            Может нужно было в двоичном коде изначально писать...??? Невозможно сегодня что-то сделать, совсем не используя чужие компоненты...
            2) Сбор данных. Мессенджер официально сохраняет IP-адреса, списки контактов, время активности и другие данные пользователей.
            Пусть уж лучше за мной шпионят свои, а не чужие...
            3) Технические недостатки. Ранние пользователи жаловались на постоянные сбои и проблемы
            На ранних этапах любые программные продукты грешат этим...
            Андрей из Челябинска
              Андрей из Челябинска
              +4
              Сегодня, 12:18
              Цитата: Lev_Russia
              Невозможно сегодня что-то сделать, совсем не используя чужие компоненты...

              А ничего, что сочетание иностранных компонентов с хранением данных, делает МАХ потенциальной бомбой, способной слить данные тому, кому не надо?
              Цитата: Lev_Russia
              Пусть уж лучше за мной шпионят свои, а не чужие...

              Ватсап за Вами не шпионит (не считая рекламы, конечно) - он не собирает данные, позволяя оставаться анонимом, чем многие и пользуются.
              Lev_Russia
                Lev_Russia
                +5
                Сегодня, 12:21
                Ватсап за Вами не шпионит (не считая рекламы, конечно) - он не собирает данные, позволяя оставаться анонимом, чем многие и пользуются.
                Извините, а кто Вам про это рассказал...??? И почему Вы этим сказочникам так доверяете...??? А то что номера телефона вполне хватает чтобы вас идентифицировать Вас не смущает...
                Андрей из Челябинска
                  Андрей из Челябинска
                  +1
                  Сегодня, 12:29
                  Цитата: Lev_Russia
                  Извините, а кто Вам про это рассказал...??? И почему Вы этим сказочникам так доверяете...???

                  Рассказали мне об этом ФСБ и МВД, которые не могут контролировать ватсап и выявлять мошенников и террористов
                  Цитата: Lev_Russia
                  А то что номера телефона вполне хватает чтобы вас идентифицировать Вас не смущает...

                  Нет - толку-то, что меня идентифицировали? Мои контакты, IP и проч это выявить не даст
                  Paranoid62
                    Paranoid62
                    +6
                    Сегодня, 12:57
                    Цитата: Андрей из Челябинска
                    Рассказали мне об этом ФСБ и МВД, которые не могут контролировать ватсап и выявлять мошенников и террористов

                    Это не потому, что Вацап за вами не шпионит. А потому, что к тому, что он нашпионил, ФСБ и МВД не имеют доступа. Вроде просто же request
                    Андрей из Челябинска
                      Андрей из Челябинска
                      +2
                      Сегодня, 13:00
                      Цитата: Paranoid62
                      Это не потому, что Вацап за вами не шпионит. А потому, что к тому, что он нашпионил, ФСБ и МВД не имеют доступа.

                      Видите ли, если некая программа собирает некие данные, то ее всегда можно вежливо попросить оными данными поделиться. А вот если не собирает - то хоть запросись
                      Paranoid62
                        Paranoid62
                        +2
                        Сегодня, 13:04
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        ее всегда можно вежливо попросить оными данными поделиться

                        Ну, так ФСБ и МВД, видимо, не сумели "вежливо попросить" вацап поделиться с ними данными. А то, что вацап не собирает данные, это, извините, уж очень смелое допущение laughing
                      Андрей из Челябинска
                        Андрей из Челябинска
                        +1
                        Сегодня, 13:13
                        Цитата: Paranoid62
                        А то, что вацап не собирает данные, это, извините, уж очень смелое допущение

                        Роман, есть заявления, что ватсап данные не собирает. Есть неспособность наших ловить мошенников по ватсап. И есть Вы, который заявляет, что на самом деле ватсап данные собирает (даже не буду спрашивать, откуда бы Вы это могли знать), а наши силовые структуры нормальных хакеров найти не могут (но Вы кулхакер - что ватсап собирает данные, Вы знаете точно).
                        Так чьи же допущения более смелы, Ваши, или мои? laughing
                      Paranoid62
                        Paranoid62
                        +1
                        Сегодня, 13:25
                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        есть заявления, что ватсап данные не собирает

                        Я могу заявить, что я Ален Делон. Поверите?

                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        Есть неспособность наших ловить мошенников по ватсап

                        Вацан - закрытая программа, соглашения с владельцами вацапа о предоставлении информации у ФСБ точно нет.

                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        есть Вы, который заявляет, что на самом деле ватсап данные собирает

                        Я это делаю на основе личного опыта. Я еще не видел проги, которая, имея возможность схомячить что-нибудь вкусное, этого бы не делала.

                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        наши силовые структуры нормальных хакеров найти не могут

                        Есть сотни способов защититься от взлома. И далеко не всякая система взламывается. А силовым структурам - проще продавить запрет того же вацапа.

                        Цитата: Андрей из Челябинска
                        чьи же допущения более смелы, Ваши, или мои?

                        Ну, примерно одинаково laughing
            ANB
              ANB
              +1
              Сегодня, 12:34
              . уж лучше за мной шпионят свои, а не чужие...

              . совсем не используя чужие компоненты...

              Первое и второе не сочетается. И уж украинские компоненты - это совсем зашквар.
          orionvitt
            orionvitt
            +2
            Сегодня, 12:46
            Цитата: Андрей из Челябинска
            В коде MAX обнаружили компоненты из США и Польши

            Латинские буквы?
          AdAstra
            AdAstra
            0
            Сегодня, 13:19
            Вы шторы в квартире занавешиваете? Если да, то зачем? И двери в дом тоже не запирайте. Вы же порядочный гражданин и чего вам скрывать?
          kosmozoo
            kosmozoo
            0
            Сегодня, 13:27
            Использование иностранных библиотек. В коде MAX обнаружили компоненты из США и Польши, а также украинскую библиотеку uCrop от компании Yalantis

            Использование чужих библиотек нормальная практика и для безопасности представляет гораздо меньшую угрозу чем хранение всех данных пользователей иностранных мессенджеров на вражеских серверах. Закрыть брешь от ЦРУшника на сервере расположенном в России легко, а перекрыть легальное подключение ЦРУ к серверам ватсап из России невозможно.
            Технические недостатки. Ранние пользователи жаловались на постоянные сбои и проблемы

            Это типичный вброс, не ведитесь на него, говорите за себя, а не за брата жены друга. Я с июня пользуюсь МАКс, жалоба была одна - аудитория маловата, но в последнее время почти вся адресная книга уже в МАКсе.
    р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й
      +8
      Сегодня, 11:58
      Вместо того, чтобы сделать хороший конкурентный продукт, который будет превосходить аналоги, чтобы люди на него сами перешли, наша власть идёт по пути запрета...
      А про то, что он лучше защищён, очередные сказки, уже первые случаи мошенничества зафиксированы и в нём.
      Очередной распил бабла, и увеличение контроля над населением. Там по официальным документам, юр лицо, на которое этот Макс зарегистрирован состоит из старой бабки и двух сотрудников)
      Монтесума
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 12:48
        Цитата: р_у_с_с_к_и_й
        Очередной распил бабла, и увеличение контроля над населением. Там по официальным документам, юр лицо, на которое этот Макс зарегистрирован состоит из старой бабки и двух сотрудников)

        Топорная работа, слишком примитивно наброс слеплен, чтобы в него поверили. Вся информация сейчас легко проверяется. Есть такой сайт - "Лапша Медиа", который занимается разоблачением фейков, и вот что там на эту тему пишут:
        В сети распространяют фейк, что мессенджер MAX якобы создан 71-летней женщиной в компании с двумя официально трудоустроенными разработчиками.
        В действительности управляющей компанией мессенджера Мaх является ООО «Коммуникационная платформа» — дочерняя структура компании VK
        В дочерней организации официально работают около 300 сотрудников, а не два, как говорится в фейке. И в целом структура компании VK активно развивается, публикуются актуальные вакансии, а штат сотрудников пополняется.
        .
        https://lapsha.media/feiky/max-messenger-sozdateli/
        р_у_с_с_к_и_й
          р_у_с_с_к_и_й
          +3
          Сегодня, 12:57
          Здесь видимо погорячился, возможно действительно вброс, но в нескольких источниках видел эту информацию.
          Но это не отменяет того, что этот мессенджер зачем-то активно навязывают населению, причем в супер сжатые сроки. Но никаких реальных преимуществ тас нет. А привязка госуслуг только упростит работу мошенникам
      seamen2
        seamen2
        +1
        Сегодня, 13:07
        *наша власть идёт по пути запрета*...
        я бы добавил--привычно идет по пути запрета.
        далее цитата Лаврова.
      Metallurg_2
        Metallurg_2
        -1
        Сегодня, 13:11
        Скоро по закону можно будет покупать только продукцию АвтоТаза.
        Таксистам уже запретили новые иномарки регистрировать.
    Кирилл 59
      Кирилл 59
      -2
      Сегодня, 12:00
      Боитесь что вас вовлекут в диверсионную деятельность? Как же вам мало для этого надо, всего лишь телеграмм и ватсап 😂
      Last centurion
        Last centurion
        +3
        Сегодня, 12:22
        Ну думаю сейчас любой погромист, да даже я думаю и обычный человек с помощью ии может написать любую чатилку выложить ее в любое место(места) интернета чтоб скачивались. Exe или. Apk файлы и создать свою сеть агентов. Думаю фсб молиться должно что есть два более менее открыто существующих мессенджера, а не полмиллиарда сервх закомуфлипованных под игры, чатилки любовников и прочее кулинарные сообщества любителей пива
        ANB
          ANB
          +3
          Сегодня, 12:38
          . Ну думаю сейчас любой погромист,

          Примерно в 2004 году у нас на работе запретили аську. А внутренний мессенджер был нужен. Я на делфи и накидал по быстрому. Понадобился примерно 1 час.
    Монтесума
      Монтесума
      +4
      Сегодня, 12:04
      Две недели, как установил MAX, пока особых претензий нет. Вполне рабочий мессенджер. Telegram и WhatsApp ещё не убрал только из-за того, что не все мои контакты подключились к MAX. Жду также, когда все ТГ-каналы, на которые подписан, тоже подключатся к MAX.
    Glagol1
      Glagol1
      +5
      Сегодня, 12:26
      Когда у вас через МАХ украдут персональные данные и деньги, вы все равно продолжайте его рекламировать. У этого создания туча уязвимостей. Ну про слежку спецслужб я молчу - даже Телеграмм в риске. Пока МАХ не доведут до ума, а это может и вообще не случиться, под него придется иметь второй пустой смартфон, да, дешевенький, но второй. Где кроме МАХ не будет больше ничего. А все остальное, госуслуги, мобильный банк, и тд - останется на первом, основном. Вот так и будем ходить с двумя трубками…
    Бородач
      Бородач
      +1
      Сегодня, 12:46
      Цитата: Lev_Russia
      Telegram и WhatsApp* – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность.
      Перешёл на наш MAX и вполне доволен его работой и его наполнением... Чего и всем советую... Есть ещё конечно над чем работать, но мы же знаем, что нет предела совершенству...

      Очевидно, что WhatsApp и Telegram прикроют, как только допилят Max.
      Это вопрос безопасности и бабла для заинтересованных в Максе лиц. Никто не будет кормить врага. Бюджетников уже активно перевели или переводят с Винды на AstraLinux. Надо развивать своё ПО, в том числе для смартфонов.
      Metallurg_2
        Metallurg_2
        +1
        Сегодня, 13:13
        Ну может Астра вместо Винды - это куда ни шло, но вот МойОфис вместо мелкомягкого офиса - это хуже, чем в Нортон Коммандере листинг кода писать.
    kosmozoo
      kosmozoo
      0
      Сегодня, 13:05
      Накат на MAX идет от тех кто не желает терять:
      - аудиторию ватсап и телеграмм для мониторинга общественного мнения и влияния на него
      - целый пласт разведданных, которые выуживаются с помощью алгоритмов анализа "больших данных"
      - ну и конечно же безопасный (для кураторов) канал связи с партизанами и лошарами вовлекаемыми в подрывную деятельность и вредительство
  Vulpes
    Vulpes
    +3
    Сегодня, 11:36
    А как соевый куколд Паша Дуров дысал в "тоталитарной России". Делал смешную отписку ФСБ, что-то та про самолётики вещал, про свободу слова и прочий инфантильный бред. На вожделенном "демократичном" Западе его быстро посадили на бутылку.
    Вайфу
      Вайфу
      -1
      Сегодня, 11:53
      Чувак жил в своем мире розовых пони. Рано или поздно возвращение в реальность должно было произойти.
    Metallurg_2
      Metallurg_2
      0
      Сегодня, 13:14
      Сам виноват, что выехал. Сидел бы дальше в России и писал отписки ФСБ.
      Vulpes
        Vulpes
        -1
        Сегодня, 13:18
        Ну зато он продемонстрировал свой реальный уровень интеллекта laughing
  4. Комментарий был удален.
    коррида
      коррида
      +10
      Сегодня, 11:51
      Так они и на MAX передут[i]
      Так уже перешли.
      19 августа 161.ру сообщил, что в Ростове-на-Дону семья столкнулась с мошенниками, которые действовали через российский мессенджер Max. Преступникам удалось выманить почти 1 млн рублей.

      12-летнему мальчику в компьютерной игре написала девочка. После недолгой переписки она спросила, где тот живет. Ребенок прислал ей фото карты, на которой кружком обвел свой дом.

      Затем с ребенком через Telegram связался мужчина в форме ВСУ и заявил, что мальчик дал ему координаты для наведения дронов и ракет. После этого последовал звонок от «сотрудника МВД», который начал пугать, что его родителей посадят в тюрьму за госизмену.

      «Сделано это все было, к слову, через мессенджер Мах — новый, безопасный, российский мессенджер, потому что в Telegram и WhatsApp звонки не работают. Предварительно с сыном связались через Telegram, но сказали установить Maх, и дальше раскручивали уже через него», — рассказал отец ребенка.

      Мессенджер Max:

      Что известно о проекте, которым власти собираются заменить WhatsApp
      Напуганный мальчик взял найденные дома 575 тыс. рублей и понес в указанное мошенниками отделение банка. По словам отца, его сын на протяжении 40 минут складывал в банкомат пачку купюр на глазах менеджера. И никаких вопросов у сотрудницы к происходящему не возникло.

      Получив деньги, преступники продолжили раскручивать ребенка. В итоге он взял телефон матери и зашел в мобильное приложение банка. После этого мошенники поменяли пароль и взяли на женщину кредит на 300 тыс. рублей под 49% годовых. Кроме того, мальчик сфотографировал с обеих сторон все банковские карты, которые нашел в доме, и отправил снимки аферистам.

      Родители узнали о произошедшем после того, как матери ребенка позвонили из банка и сообщили, что на ее имя оформлен кредит. Полиция возбудила уголовное дело.

      Отец мальчика заявил, что его сына сильно запугали.

      «Мы с ним много раз говорили о том, что есть мошенники, что бывают такие случаи. Но они его так обработали, что мы несколько часов не могли его успокоить и доказать, что это были мошенники, что нам ничего не угрожает. Он же нам отвечал, что он нас спасал, спасал наш дом. Психологически его обработали до того, что он себя не контролировал», — пояснил отец.

      Что касается банков, то в отделении, куда мальчик понес деньги, заявили, что сотрудники не обязаны останавливать детей, которые при них кладут пачки купюр в банкомат. Во втором банке родителей обязали выплачивать оформленный кредит.

      «Формально по закону нам даже никто ничего не должен. По идее полиция должна найти тех, кто украл деньги, потом я должен подать на мошенников в суд и взыскать деньги. Перспектива по сути нулевая. Это невозможно, а если и возможно, то растянется на годы», — подытожил отец обманутого ребенка.

      Напомним, 8 августа эксперты сервиса «Защитник МТС» сообщили, что в россйском мессенджере Max зафиксированы первые случаи активности мошенников, которые тестируют новые схемы обмана пользователей.
      Уарабей
        Уарабей
        -1
        Сегодня, 12:52
        Невыдуманные истории о которых невозможно молчать))
        Монтесума
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 13:15
          Цитата: Уарабей
          Невыдуманные истории о которых невозможно молчать

          Ещё и не то увидим, только успевай читать. Ишь, как некоторые активизировались, а причина-то есть - для регистрации и использования приложения необходим российский или белорусский номер телефона. Если у вас такого номера нет, зарегистрироваться и звонить не получится.
      Монтесума
        Монтесума
        -1
        Сегодня, 13:00
        Хорошая пугалка, составлена качественно, но в тексте есть один интересный момент, можно сказать,ключевой:
        Затем с ребенком через Telegram связался мужчина в форме ВСУ и заявил, что мальчик дал ему координаты для наведения дронов и ракет.

        Предварительно с сыном связались через Telegram, но сказали установить Maх, и дальше раскручивали уже через него», — рассказал отец ребенка.

        То есть, изначально шантаж шёл вовсе не через мессенджер Max, и чем он виноват?
    2. Комментарий был удален.
      коррида
        коррида
        +7
        Сегодня, 12:01
        В чем то Вы правы, но, согласитесь, ссыкотно несколько в одну кучу сваливать все пароли, явки. К нему же присобачат VK, госуслуги, оповещения, высылка паролей, подтверждений, ПИН. Это насколько должны быть вольфрамовые тестикулы, чтобы все это слить в одну корзину?
        Lev_Russia
          Lev_Russia
          -1
          Сегодня, 12:18
          А разве кто-то заставляет пользоваться именно там "VK и Госуслугами"... По моему напрямую вход в эти сервисы никто не отменял...
          коррида
            коррида
            0
            Сегодня, 13:21
            А двойное подтверждение на госуслугах пересылается на МАХ. Дворовые чаты. Забыл пароль - на МАХ. Пин код из магазинов_ на МАХ. Там эта бабка придумала, она супергений?
  rocket757
    rocket757
    +2
    Сегодня, 11:44
    Инструменты ... ладно, инструменты есть, но ведь к ним и РУКИ соответствующие, подходящие требуются!
    Как на эту тему, вопрос, ответят "гении спецслужб":...?
  D O
    D O
    -2
    Сегодня, 11:45
    жители новых регионов РФ предпочитают совершать телефонные звонки на «большую землю» через мессенджеры, чтобы не платить очень солидные суммы по счетам мобильных операторов. После отключения Telegram и WhatsApp* они лишатся такой возможности.

    Тоже мне проблема.
    Пусть ставят на андроид или настольный комп (с любой операционкой) отлично работающий российский ТамТам мессенджер (он в реестре российского ПО), и перезваниваются с видео сколько угодно.
  Керенский
    Керенский
    +13
    Сегодня, 11:47
    Telegram и WhatsApp* – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность.

    ЦОС Конторы опять ежа против шерсти рожает!
    А ещё, некоторые мошенники пользуются электричеством, канализацией и дорогами общего пользования (не для вовлечения, для себя). Ежели это всё прикрыть, то и мошенники, глядишь, переведутся...
    Кирилл 59
      Кирилл 59
      +4
      Сегодня, 12:03
      Уши и глаза как органы вовлечения в диверсионную деятельность. Как вам такое 😆
      коррида
        коррида
        +2
        Сегодня, 12:40
        Главное - мозги как орган вовлечения во всякую фигню. Мозги же анализируют всю информацию. А вот с этим, к сожалению, особенно тяжело.
        Моцк подводит. Поэтому поколение Z и пенсионеры типа меня.А инструмент это уже личное предпочтение. Инструмент может быть любой.
  Ross
    Ross
    +10
    Сегодня, 11:49
    Во первых сейчас в закрытых чатах телеграм на фронте идет координация разных соединений, особенно ПВО внутри страны. Это сразу удар по своим, пока нет нормальной связи. Во-вторых программисты участвующие в тестировании уязвимостей МАКСв уже обнаружили что последний использует удаленные сервера в США и других западных стран. Ну и в чем тогда фишка?
    Керенский
      Керенский
      +9
      Сегодня, 11:53
      Ну и в чем тогда фишка?

      Выбор мессенджера в принудительном порядке. Что со Скайпом? Или вот: пересадили чиновников на отечественные авто? А если подойти к служебной стоянке любой прокуратуры или суда?
    orionvitt
      orionvitt
      +1
      Сегодня, 12:58
      Цитата: Ross
      обнаружили что последний использует удаленные сервера в США и других западных стран

      Это называется интернет. Даже хвалёный китайский как говорят "большой закрытый фаервол", не такой уж и закрытый.
  Вайфу
    Вайфу
    -9
    Сегодня, 11:52
    Странно, что Вацап до сих пор не грохнули в России. Западники даже и не скрывают, что это шпионская программа.
    AdAstra
      AdAstra
      0
      Сегодня, 13:26
      Вы это с Линукс Астры надеюсь написали или другой "отечественной" ОС, али с вражеских "Окон"? yes
  михаилл
    михаилл
    +4
    Сегодня, 12:01
    Бугагашкньки. Пишу с Виндовс10!!!
  двп
    двп
    +7
    Сегодня, 12:02
    Усё запретить! Совсем и навсегда! Вайбер уже отключили, Ютуб тоже! Оставим один телевизОр , где будем смотреть с утра до ночи "самого демократичного пересидента в мире","самого лучшего главу МИД","лучших министров финансов и экономики", Набиуллину,Мантурово, Решетникова и этого "патриота" из Израиля-Кудрина. Будем слушать Соловья о том,как нам хорошо живётся.
    seamen2
      seamen2
      +1
      Сегодня, 13:19
      *Оставим один телевизОр , где будем смотреть с утра до ночи "самого демократичного пересидента в мире","самого лучшего главу МИД","лучших министров финансов и экономики", Набиуллину,Мантурово, Решетникова и этого "патриота" из Израиля-Кудрина. Будем слушать Соловья о том,как нам хорошо живётся*.
      А потом выйдем из подьезда и увидим, что это не так. . И наваждение исчезнет.
  Алексей_12
    Алексей_12
    +7
    Сегодня, 12:07
    Если человек ... То при чем тут мессенжеры? Или как всегда у плохого танцора? Ватсап уже давно читается. Телега тожэ. Даже Сигнал. К чему этот костыль? Если я ничего такого в телеге не пишу и не писал? С ципсои т.д. не сотрудничаю.
    Давайте на копейки пересядем. Ведь в моем цивике бортовой компутер стоит - он гостайну японцам перешлет без моего ведома очевидно на 146%!
    Бред полный. fool
  HAM
    HAM
    +9
    Сегодня, 12:23
    Если бы не жадность "большой четвёрки" сотовых операторов,то кому бы нужен был бы ВотЦап??
    Особенно жаден МТС......Если цена минуты разговора была в пределах 7-19 копеек,то сейчас около двух рублей,вот поэтому и популярны мессенджеры.
    Шмель_3
      Шмель_3
      +1
      Сегодня, 12:44
      Добрый день, Игорь Николаевич. У меня несколько другое мнение: если у человека душа с гнильцой, то ни МАХ, ни какое другое не справятся. Установи хоть МАХ-МАХ. На ветке есть сообщение о задержании в Саратовской области. Причина: бабло!
      HAM
        HAM
        +2
        Сегодня, 13:06
        Вы, попали в точку...кто будет активно пользоваться РУ Тюбом также как Ю Тюбом,если РУ Тюб втыкает рекламу в середину песен,а то и несколько раз прерывая саму песню?......БАБЛО правит,жадность губит даже хорошее начинание.
  хорошо_что_всегда_кто-то_виноват
    хорошо_что_всегда_кто-то_виноват
    +1
    Сегодня, 12:31
    ничего плохого в распиле и убирании конкурентов не вижу, для отчетности и наград полезно всем неучаствующим. Напомните-ка мне зачем изначально госуслуги создавали? Вроде не для того чтобы украсть документы было еще легче чем до создания этих госуслуг.
    интервью от 19 ноября 2024 Глава «Ростелекома» заявил, что в Сеть утекли данные всех россиян. Ранее председатель правления «Сбера» Станислав Кузнецов назвал более конкретные цифры. Он сказал, что в открытом доступе уже находится 3,5 млрд строк с персональными данными 90% взрослых россиян.
    А теперь что скажете? Госуслуги еще нужны? Исключая то что государство вынудило нас их подключить чтобы получить эти несчастные сертификаты от ковида еще до СВО?
    Ведь нет основания полагать что эти данные утекли именно с госуслуг? Это ведь госуслуги защитили нас от того что уже произошло? А что разве есть основания?
  Тот же ЛЕХА
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 12:32
    Парольте братцы все программы в смартфоне...все до единой...запрещайте выход в инет им без вашего ведома.Все звонки с мошенников заносите в чёрный список.
    У меня с Ватцапа пытались скачать всю информацию до этого, вирус с письмом загнали...и мошенники много раз пытались развести на бабло.
    Сейчас успокоились. smile Звонят пару раз по пятницам...я сразу начинаю встречные вопросы задавать...бросают трубку после третьего вопроса обычно.
    МАХ ещё сырая программа...нужно время чтобы она набрала необходимый уровень безопасности для клиентов.
  kebeskin
    kebeskin
    +1
    Сегодня, 12:33
    Цитата: Андрей из Челябинска
    Цитата: Lev_Russia
    Max критикуют не за интерфейс, не за баги, а за сам факт существования. За то, что мы что-то строим без внешнего доступа к инфраструктуре.

    Вообще-то его критикуют за
    1) Использование иностранных библиотек. В коде MAX обнаружили компоненты из США и Польши, а также украинскую библиотеку uCrop от компании Yalantis.
    2) Сбор данных. Мессенджер официально сохраняет IP-адреса, списки контактов, время активности и другие данные пользователей.
    3) Технические недостатки. Ранние пользователи жаловались на постоянные сбои и проблемы
    В общем, пункт 2 я за проблему не считаю - если ты добросовестный пользователь и порядочный гражданин, чего тебе скрывать? А вот все остальное...



    Технически Макс допилят рано или поздно. Смущает то, что оранизация которая занимается его информационной безопасностью не имеет лицензий ФСТЭК, ФСБ, при этом данный мессенджер обрабатывает персональные данные миллионов россиян, что предусматревает классы защиты этих самых пд довольно высокий доожен быть. При этом данные месенджер чуть ли не за сутки регистриуют его как оператора персональных данных, делают интеграцию с госуслугами быстрешую. Хотя госуслуги явялется у государственной информационной системой и обеспечение информационной безопасности должно быть приоритетеной задачей. Такое ощущение что хотят быстрей быстрей его запустить. Но такая скорость может сыграть злую шутку.

    Нужен ли националтный менеджер стране, конечно нужен. Пример whatsapp и Ирана мы видели наглядно до чего доводит. Любые мессенджеры будут следить за необходимыми людьми.

    Мошенничество с широкими массами населения родной страны Max не особо защитит. Это просто средство. Мошенники просто из телеги перейдут на макс и также из-за рубеже при помощи vpn будут разводить народ. Социальная инженерия творит чудеса с непросвященными в вопросах интернет мошенничества гражданами.
  Сергей Журбеныч
    Сергей Журбеныч
    +2
    Сегодня, 12:38
    Надо быть долбоклюем, что бы рекламировать макс - глючный, сырой и дырявый. Вы лучше отстройте рутуб нормально, что бы по удобству был хоть немножко похож на ютуб. Глядя на современные "достижения" - ваз, уаз и и же с ними - просто оторопь берёт! Доделайте хорошенько то, что имеем! И не надо будет искать лучшее за бугром! Просто отмывают денеги .
  Дилетант
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 12:43
    Telegram и WhatsApp* – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Украинские спецслужбы активно ими пользуются, вербуя российских граждан для совершения диверсий и террористических актов на территории нашей страны.

    А почему бы не запретить так же телефон, СМС, радио, телевидение и даже обычную почту, особенно голубиную, потому что они являются потенциальными источниками для вербовки российских граждан? Когда я слушаю 40-летнего дядьку, который лепечет, что с ним по Телеграм связался неизвестный, который предложил за деньги поджечь шкаф СЦБ на ж/д или следить за российским генералом, то возникают сомнения, кто больше дeбил - он или мы, которым он это рассказывает и на основании чего предлагают закрыть Телеграм и/или Ватсап. Потому что мужик решил "по легкому срубить денег", забыв где бывает бесплатный сыр.
    "Лозунг Сухаревки: "На грош пятаков!" Сюда одних гнала нужда, других — азарт наживы, а третьих — спорт, опять-таки с девизом "на грош пятаков"
    (В.А.Гиляровский. "Москва и москвичи")
  avdkrd
    avdkrd
    +3
    Сегодня, 12:51
    В целом эти запреты из той же серии, что и бушевские, когда под предлогом защиты, лишили целого списка свобод американцев. Вообще очень тонкая грань, между свободой информации и пропагандой. Бесит, что критерии запретного, принимают те, для кого запретов в принципе не существует.
    Предлог хороший, но как всегда, благими намерениями..... Если разобраться, то такие меры, ничем не отличаются от запретов на ту же Россию тудей на Западе.
    В конечном итоге, нас собираются изолировать от мира, причём собственными силами. Российский Мах, теперь вообще не будет иметь шансов, стать международной платформой. Его уже автоматом назначат инструментом влияния.
    Все рассказы про то, что месенджеры стали инструментом мошенников это просто удобный повод. Авито к примеру, тоже используется для мошенничества, Озон и Маркет, так или иначе используются мошенниками и в конце концов, кухонными ножами, убито больше чем мечами, шпагами и просто боевыми ножами, которые в основном используются как хозяйственные. Будем запрещать или заставим хранить в сейфе?
    На мой взгляд, у нас наметился и уже сформировался, явный перекос в борьбе за нравственность. Когда на полном серьёзе, обсуждается вопрос о запрете таких фильмов как Брат и Жмурки, то кроме как лицемерным ханжеством это назвать невозможно. Запрет показа насилия это просто ослепление - не видишь, значит этого нет. Первым звоночком был запрет курения на экране, под соусом пропаганды этого самого курения. Теперь вот взялись за классику. Дальше что? Запретят Моби Дика, как негуманное обращение с животными и экотерроризм? Достоевского? Толстого?
  Metallurg_2
    Metallurg_2
    +2
    Сегодня, 13:01
    Срочно все ставим МАХ. Правда он будет передавать "товарищу майору" о твоем телефоне и о тебе - ВСЁ.
    Это как добровольная установка руткита.
  Лиза Кернер-Тимошенко
    Лиза Кернер-Тимошенко
    +1
    Сегодня, 13:01
    Пресс-служба ФСБ отмечает, что киевские кураторы пользуются доверчивостью некоторых россиян...
    Поражаюсь, насколько немало россиян якобы "доверчивы"....помоему они или жадные на хорошее бабло или непатриоты.
    Пора таких наказать по законам военного времени!!!!!!!!!!
  Юрась_Беларусь
    Юрась_Беларусь
    0
    Сегодня, 13:14
    А что, думаете Макс оградит вас от "вовлечения"? Если ты "д-л" или подлец, то способ не важен.
  AdAstra
    AdAstra
    0
    Сегодня, 13:15
    "ФСБ: Telegram и WhatsApp – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность"
    Ага, то ли дело кристально чистый православный мессенджер Скам, ой, ошибся, - Макс, а точнее англицкими буквами Мах, уж там то точно никаких мошенников нет и прочих негодяем. Да и вооще предлагаю, не мелочась, запретить буквы, злые языки поговаривают, что из них складывают слова, а словами пользуются террористы. yes laughing
  Ghost1
    Ghost1
    0
    Сегодня, 13:16
    Нужно было долбить по калл центрам на украине уже как года 2 назад.
  Александр Х
    Александр Х
    0
    Сегодня, 13:20
    Установил на свой смартфон МАХ. Из интереса. Так он по функционалу практически не отличается от своих ранних конкурентов. Кроме того, мне скрывать нечего от товарища майора laughing . А эротические мессаги знакомым дамам пускай почитают, мне не жалко laughing
    Лишь бы работал безоткажно.
  Иван Кузьмич
    Иван Кузьмич
    0
    Сегодня, 13:21
    Цитата: avdkrd
    В целом эти запреты из той же серии, что и бушевские, когда под предлогом защиты, лишили целого списка свобод американцев. Вообще очень тонкая грань, между свободой информации и пропагандой. Бесит, что критерии запретного, принимают те, для кого запретов в принципе не существует.
    Предлог хороший, но как всегда, благими намерениями..... Если разобраться, то такие меры, ничем не отличаются от запретов на ту же Россию тудей на Западе.
    В конечном итоге, нас собираются изолировать от мира, причём собственными силами. Российский Мах, теперь вообще не будет иметь шансов, стать международной платформой. Его уже автоматом назначат инструментом влияния.
    Все рассказы про то, что месенджеры стали инструментом мошенников это просто удобный повод. Авито к примеру, тоже используется для мошенничества, Озон и Маркет, так или иначе используются мошенниками и в конце концов, кухонными ножами, убито больше чем мечами, шпагами и просто боевыми ножами, которые в основном используются как хозяйственные. Будем запрещать или заставим хранить в сейфе?
    На мой взгляд, у нас наметился и уже сформировался, явный перекос в борьбе за нравственность. Когда на полном серьёзе, обсуждается вопрос о запрете таких фильмов как Брат и Жмурки, то кроме как лицемерным ханжеством это назвать невозможно. Запрет показа насилия это просто ослепление - не видишь, значит этого нет. Первым звоночком был запрет курения на экране, под соусом пропаганды этого самого курения. Теперь вот взялись за классику. Дальше что? Запретят Моби Дика, как негуманное обращение с животными и экотерроризм? Достоевского? Толстого?

    привет , Бригаду надо запретить или вообще уничтожить все копии и файлы
    Брат им чем не понравился? Жмурки с одной стороны много крови а с другой стороны черная комедия
  al3x
    al3x
    0
    Сегодня, 13:26
    Это называется борьба с конкурентами, а не забота о безопасности. При чем подлая и грязная борьба, когда конкурентов запрещают на государственном уровне.
  Опториус
    Опториус
    0
    Сегодня, 13:32
    А чисто теоретически использовать, как "инструмент вовлечения россиян в диверсионную деятельность", вообще весь интернет в целом-разве нельзя? laughing А почему бы тогда и не сделать, наконец, доброе дело и не запретить уж заодно и вкозлятник с одноглазниками? Ибо, гипотетически использовать "как инструмент" можно, фактически, любой ресурс, который так или иначе предоставляет пользователям возможность социально взаимодействовать друг с другом, посредством переписки. Хоть геймерский, хоть любителей декоративного собаководства, хоть ещё какой. laughing И вообще, тогда уж лучше сделать полностью вечный всем шатдаун, чтоб уж наверняка. Идиоты.