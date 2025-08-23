Telegram и WhatsApp* – инструменты вовлечения россиян в диверсионную деятельность. Украинские спецслужбы активно ими пользуются, вербуя российских граждан для совершения диверсий и террористических актов на территории нашей страны.Об этом заявили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности(ФСБ).- говорится в сообщении ведомства.Пресс-служба ФСБ отмечает, что киевские кураторы пользуются доверчивостью некоторых россиян, привлекая их к совершению серьезных преступлений, за которые предусмотрены длительные сроки лишения свободы. В ряде случаев таких граждан используют втемную. Нередко исполнители даже не знают о своей функции и о том, что сами тоже станут жертвами собственной диверсии.Собственно, закрыть Telegram и WhatsApp* технически не так уж и сложно. Но при этом следует учитывать, насколько это целесообразно. Нужно быть уверенными, что этот шаг действительно решит данную проблему и не создаст другие.К примеру, пока что не до конца решен вопрос роуминга между регионами нашей страны, впервые поднятый на высоком уровне еще несколько лет назад. Поэтому жители новых регионов РФ предпочитают совершать телефонные звонки на «большую землю» через мессенджеры, чтобы не платить очень солидные суммы по счетам мобильных операторов. После отключения Telegram и WhatsApp* они лишатся такой возможности.WhatsApp* – мессенджер, принадлежащий компании Meta, признанной в России террористической организацией, чья деятельность запрещена.

