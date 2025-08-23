ВКС РФ «отфабировали» сразу три пункта временной дислокации противника в ДНР

Воздушно-космические силы России провели серию точечных авиаударов по объектам противника на временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики. Как сообщает Минобороны РФ, для поражения пунктов временной дислокации киевских боевиков применялись авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с УМПК.

В материале говорится, что в результате профессиональной работы наших военных лётчиков были поражены сразу три ПВД вражеской армии.



Один из них располагался в районе населенного пункта Константиновка. В нем дислоцировались подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Для удара применялась авиабомба ФАБ-3000.

В свою очередь, в районе Белицкого ударом авиабомбы ФАБ-500 был уничтожен пункт дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

Наконец, ещё одно точное попадание зафиксировано в районе Северска, где уничтожен ПВД 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Правда, в данном случае вместо авиабомб была использована лёгкая многоцелевая ракета.



Российское военное ведомство опубликовало эпичные кадры объективного контроля, на которых запечатлён вышеупомянутый процесс «фабирования» пунктов временной дислокации противника. О приблизительных потерях во вражеской армии в результате этой филигранной работы пока не сообщается.



Стоит отметить, что наши авиационные бомбы с УМПК стали настоящим кошмаром для киевских боевиков. Огромные потери от применения российской авиацией данных боеприпасов признают как западные эксперты, так и украинское командование.
  1. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +5
    Сегодня, 11:57
    Обновление по Краматорску:
    Целями атаки стали:
    • подразделения 56-й отдельной мотопехотной бригады,
    • бойцы 12-й бригады специального назначения,
    • бронегруппа 36-й отдельной бригады морской пехоты,
    • танковый батальон 117-й отдельной механизированной бригады,
    • а также подразделения ГУР МО Украины.

    По предварительным данным, поражены позиции в районах временной дислокации. Уничтожено до 8 боевых машин пехоты M2 Bradley, не менее 4 танков Т-64БВ, один танк Leopard 1A5, а также до 5 единиц автомобильной техники, включая грузовики MAN HX60. Зафиксированы потери в живой силе: до 40 военнослужащих ликвидировано и около 60 ранеными. Особенно серьёзно пострадали подразделения спецназа, понёсшие потери в командном составе.


    Вместе с тем, сбор и верификация информации по Краматорскому направлению продолжаются. С учётом масштаба и характера удара в ближайшее время будет подготовлена отдельная комплексная аналитика, которая позволит оценить его влияние на боеспособность группировки ВСУ на данном участке фронта.
  2. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +1
    Сегодня, 11:58
    "Отфабрировали", "отгеранизировали" - какие замечательные и правильные слова... Звучат как музыка и никогда не надоедают...
  3. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 11:58
    Слово "фабрикация" заиграло новыми смыслами. ФАБрика - подразделение ВВС России с СУ-34.
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +2
      Сегодня, 12:16
      Уж, договаривайте, эти герои - ФАБриканты.
  4. Kuziming Звание
    Kuziming
    +1
    Сегодня, 12:35
    Похоже, начинает прорисовывается новая тактика. Комплексный подход к организации наступления. Заранее предполагается реакция противника в виде переброски резервов, и именно удар по свежим резервам наиболее эффективен. Любое движение просто легче обнаружить.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 13:02
    Больше фабов хороших и разных на головы нацистов!