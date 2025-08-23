ВКС РФ «отфабировали» сразу три пункта временной дислокации противника в ДНР
Воздушно-космические силы России провели серию точечных авиаударов по объектам противника на временно оккупированной территории Донецкой Народной Республики. Как сообщает Минобороны РФ, для поражения пунктов временной дислокации киевских боевиков применялись авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500 с УМПК.
В материале говорится, что в результате профессиональной работы наших военных лётчиков были поражены сразу три ПВД вражеской армии.
Один из них располагался в районе населенного пункта Константиновка. В нем дислоцировались подразделения 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Для удара применялась авиабомба ФАБ-3000.
В свою очередь, в районе Белицкого ударом авиабомбы ФАБ-500 был уничтожен пункт дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.
Наконец, ещё одно точное попадание зафиксировано в районе Северска, где уничтожен ПВД 54-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Правда, в данном случае вместо авиабомб была использована лёгкая многоцелевая ракета.
Российское военное ведомство опубликовало эпичные кадры объективного контроля, на которых запечатлён вышеупомянутый процесс «фабирования» пунктов временной дислокации противника. О приблизительных потерях во вражеской армии в результате этой филигранной работы пока не сообщается.
Стоит отметить, что наши авиационные бомбы с УМПК стали настоящим кошмаром для киевских боевиков. Огромные потери от применения российской авиацией данных боеприпасов признают как западные эксперты, так и украинское командование.
