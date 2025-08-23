Готов обсуждать исключительно лично с Путиным: Зеленский готов к перемирию только по текущей ЛБС

4 124 29
Готов обсуждать исключительно лично с Путиным: Зеленский готов к перемирию только по текущей ЛБС

Замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов в рамках переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта обсуждать территориальные вопросы исключительно с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по словам Кислицы, украинская сторона отвергает любые варианты, кроме остановки боевых действий по текущей линии боевого соприкосновения.

Представитель украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что в вопросах, касающихся территорий, Зеленский руководствуется действующим законодательством страны, а также мнением общественности, которая якобы против любых территориальных уступок Киевом и вообще готова воевать до последнего украинца в стремлении вернуться к границам УССР 1991 года.

Примечательно, что Зеленский, видимо, «заразился» от Трампа непоследовательностью — он то призывает российского лидера встретиться тет-а-тет, то заявляет, что предпочел бы, чтобы его встреча с Путиным проходила в присутствии американского президента.

Однако очевидно, что отказ Зеленского вывести ВСУ даже с оставшихся под украинской оккупацией территорий ДНР и декларируемое им стремление вместо мирного договора заключить нечто вроде новой итерации Минских соглашений явно свидетельствует о том, что европейские кураторы киевского режима, скорее всего, настойчиво предложили украинскому руководству свою поддержку в продолжении боевых действий против России.

При этом Киев и его европейские «союзники», по-видимому, рассчитывают, что Трамп не решится прекратить поддержку Украины, опасаясь негативной реакции части собственной партии.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Lev_Russia Звание
    Lev_Russia
    +5
    Сегодня, 12:30
    Зеленский готов в рамках переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта обсуждать территориальные вопросы исключительно с президентом России Владимиром Путиным.
    Мало ли на что готов клоун... Думаю, ради спасения своей жизни и своего кресла на многое(мерзкое и преступное)... Его крёстный папа Гоша Коломойский лучше может об этом рассказать... А Путину то зачем об эту зеленую гнидy пачкаться...
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      +4
      Сегодня, 12:33
      Готов обсуждать исключительно лично с Путиным

      С чертями в Аду будешь обсуждать условия жарки и температурный режим сковороды...
      Мерзкий слизняк!
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +4
        Сегодня, 12:37
        Цитата: ROSS 42
        С чертями в Аду будешь обсуждать условия жарки и температурный режим сковороды...

        Он еще с чертями поругается за то, что масло не долили, предложит масло у украины купить! wassat
    2. Бородач Звание
      Бородач
      +2
      Сегодня, 12:41
      А что мешает Зеленскому лично обсудить вопрос перемирия по ЛБС с Путиным? what
      Путин всех пригласил ещё в Анкоридже, сказал: Следующий раз в Москве. yes
      Зеленский может приехать в Москву, и Путин его примет. wink laughing
      1. Lev_Russia Звание
        Lev_Russia
        +4
        Сегодня, 12:45
        Ну если так, то никаких возражений...
        1. Егоза Звание
          Егоза
          +1
          Сегодня, 12:59
          Цитата: Lev_Russia
          Ну если так, то никаких возражений...

          Лев! Там есть какие-то международные правила о том, что "послов не убивают, посредников не задерживают". Потому мы и не сбиваем самолеты, поезда, которые их перевозят, включая глав государств... Однако из истории, мы знаем, что "если очень хочется, то можно". Видимо зеля тут больше на историю ориентируется, а ВВП на международные правили.
          1. ГГВ Звание
            ГГВ
            +2
            Сегодня, 13:13
            Послов и посредников,которые прибыли к тебе не убивают.Причем здесь послы во вражеском государстве,с которым ведёшь боевые действия?Тоже относится и главам государств, хотят поехать в кукуев,так за их безопасность отвечает наркофюрер,а не РФ.
      2. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        +2
        Сегодня, 12:52
        Бородач
        Сегодня, 12:41
        А что мешает Зеленскому лично обсудить вопрос перемирия по ЛБС с Путиным? what
        Путин всех пригласил ещё в Анкоридже, сказал: Следующий раз в Москве. yes
        Зеленский может приехать в Москву, и Путин его примет. wink laughing


        hi Гордость вечного нюхача и криворожского плебея не позволяет, сэр. laughing
      3. Piramidon Звание
        Piramidon
        +1
        Сегодня, 13:07
        Цитата: Бородач
        Путин всех пригласил ещё в Анкоридже, сказал: Следующий раз в Москве.

        Лучше где-нибудь на Колыме. Пусть наркофюрер посмотрит, где остаток дней проведет
    3. Vulpes Звание
      Vulpes
      +6
      Сегодня, 12:43
      Он до сих не понял, что РФ нужен мир, а не перемирие....
      1. Владислав_В Звание
        Владислав_В
        0
        Сегодня, 13:32
        Цитата: Vulpes
        Он до сих не понял, что РФ нужен мир, а не перемирие....

        Я извиняюсь, конечно, но в одном из прошлых своих комментариев вы писали, что нам не нужен мир и победа, нам нужно отмывать и воровать деньги.В каком из своих комментариев вы не врали?
    4. Алексей Зоммер Звание
      Алексей Зоммер
      0
      Сегодня, 13:17
      Цитата: Lev_Russia
      Мало ли на что готов клоун...

      Вы можете называть его, как хотите. Но он глава сегодняшнего Киевского режима, "партнеры" его признают, деньги и оружие дают, на фронт он солдат посылает не шутки шутить в цирке. По этому и относиться к врагам нужно серьёзнее. Основная причина поражений, недооценка противника.
      А то у нас манера тут распространенная, врагов обливать поносом, а потом "Путина" критиковать, что 4 ый год, таких дураков порвать не можем.
      Как Вы думаете почему?
  2. Serg 122 Звание
    Serg 122
    +3
    Сегодня, 12:31
    А зачем тогда собственно с ЗелиБобой встречаться?! Чтобы что? Он свою позицию изложил, мы свою тоже. О чём тогда говорить?
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 13:02
      Цитата: Serg 122
      А зачем тогда собственно с ЗелиБобой встречаться?! Чтобы что? Он свою позицию изложил, мы свою тоже. О чём тогда говорить?

      именно так, всё озвучено, но в процессе продвижения наших войск логично что требования будут расти
  3. AlexGa Звание
    AlexGa
    +6
    Сегодня, 12:32
    "Вопрос с баней решили. Бани не будет!" Вот так и с переговорами получилось, как и ожидалось.
  4. pyagomail.ru Звание
    pyagomail.ru
    +1
    Сегодня, 12:36
    Зеленский, видимо, «заразился» от Трампа непоследовательностью
    У Зеленского несколько командиров: Трамп - ЕС - свои нацики. Трампу нужна нобелевка, поэтому он продавливает Зеле мир, ЕСу нужна война, поэтому они заставляют Зелю выдвигать заведомо неприемлемые России условия, а нацики требуют границы 1991 года, иначе карачун Зеле. Вот и вертится президент незалежной. request
    1. кот Краш Звание
      кот Краш
      +6
      Сегодня, 12:48
      Границы 1991 года - это неплохо. Граничить будем с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.
      1. Егоза Звание
        Егоза
        +2
        Сегодня, 13:02
        Цитата: кот Краш
        Границы 1991 года - это неплохо.

        Как-то мне границы 1945- 1946 больше доверия внушают. И Крым тогда русским был...
        1. кот Краш Звание
          кот Краш
          +1
          Сегодня, 13:09
          Ну я же и не говорю хорошо - я говорю - неплохо. И, конечно, согласен с Вами.
      2. sub307 Звание
        sub307
        +1
        Сегодня, 13:07
        "Зеленский готов к перемирию только по текущей ЛБС".
        Ну вот...," наконец созрел".., значит "текущая ЛБС" должна "перетечь "..в район...где километров так 7-8 от границ Польши, Словакии, венгрии и Румынии. winked
  5. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +3
    Сегодня, 12:38
    Лжец и мошенник...хочет провернуть ещё раз фокус с Минском и Стамбулом.
    Надеюсь Путин не клюнет на это разводилово Зели и его советников.
  6. Лорен Звание
    Лорен
    +2
    Сегодня, 12:41
    Вполне возможно, у наркофюрера с Трампом была последняя встреча. Больше его Трамп терпеть не будет.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 13:09
      Цитата: Лорен
      Больше его Трамп терпеть не будет.

      У Трампа семь пятниц на неделе. Каждый день своё мнение меняет.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 12:47
    ❝ Зеленский* готов к перемирию только по текущей ЛБС ❞ —

    — Ну тогда подожди, когда ЛБС ближе к Киеву "подтечёт" , а там посмотрим ...
  8. matwey Звание
    matwey
    0
    Сегодня, 12:48
    Зеленский руководствуется действующим законодательством страны, а также мнением общественности, которая якобы против любых территориальных уступок Киевом и вообще готова воевать до последнего украинца в стремлении вернуться к границам УССР 1991 года.

    Ну нормальный вариант, вот здесь можно и посмотреть на общественность.
  9. Вайфу
    Вайфу
    +2
    Сегодня, 12:54
    А Зелебобус уверен, что Владимир Владимирович готов с ним встречаться, учитывая оскорбления в свою сторону, исходившие из гнилого рта этого куевского наркомана?
  10. avia12005 Звание
    avia12005
    +1
    Сегодня, 12:57
    Наркотики в сочетания с властью страшная сила
  11. fiv Звание
    fiv
    +1
    Сегодня, 13:03
    У нас даже народные артисты СССР такого раздутого "Я" не имели. А тут скоморох с брюссельской ярмарки.
  12. opuonmed Звание
    opuonmed
    +1
    Сегодня, 13:14
    Киевский режим полностью управляется извне и не обладает самостоятельностью в принятии решений. С ним стоит взаимодействовать только тогда, когда его хозяева готовы к подписанию всех необходимых документов. А просто так встречаться с киевским режимом — это просто позор! О чем можно договориться с марионеткой которая не чего не решает ?