Готов обсуждать исключительно лично с Путиным: Зеленский готов к перемирию только по текущей ЛБС
Замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский готов в рамках переговоров по мирному урегулированию вооруженного конфликта обсуждать территориальные вопросы исключительно с президентом России Владимиром Путиным. При этом, по словам Кислицы, украинская сторона отвергает любые варианты, кроме остановки боевых действий по текущей линии боевого соприкосновения.
Представитель украинского внешнеполитического ведомства также добавил, что в вопросах, касающихся территорий, Зеленский руководствуется действующим законодательством страны, а также мнением общественности, которая якобы против любых территориальных уступок Киевом и вообще готова воевать до последнего украинца в стремлении вернуться к границам УССР 1991 года.
Примечательно, что Зеленский, видимо, «заразился» от Трампа непоследовательностью — он то призывает российского лидера встретиться тет-а-тет, то заявляет, что предпочел бы, чтобы его встреча с Путиным проходила в присутствии американского президента.
Однако очевидно, что отказ Зеленского вывести ВСУ даже с оставшихся под украинской оккупацией территорий ДНР и декларируемое им стремление вместо мирного договора заключить нечто вроде новой итерации Минских соглашений явно свидетельствует о том, что европейские кураторы киевского режима, скорее всего, настойчиво предложили украинскому руководству свою поддержку в продолжении боевых действий против России.
При этом Киев и его европейские «союзники», по-видимому, рассчитывают, что Трамп не решится прекратить поддержку Украины, опасаясь негативной реакции части собственной партии.
