Немецкий эксперт: решить судьбу Украины могут Путин и Си Цзиньпин

Вполне возможно, что в ближайшее время для Киева наступит поворотное событие. Оно станет важным этапом мирного урегулирования конфликта на Украине.

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале немецкий эксперт в области политологии Александр Рар.

Политолог считает, что решить судьбу Украины могут президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время предстоящей встречи в Пекине. Тем более, что к ним может присоединиться президент США Дональд Трамп.

Мероприятие намечено на 3 сентября. Оно посвящено 80-й годовщине победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав – Китая, России и США

- предположил Рар.

По его мнению, такой саммит способен стать решающим моментом в судьбе Украины.

Эксперт отметил, что нежелание главы киевского режима Владимира Зеленского признать утрату территорий является фактором, способствующим затягиванию вооруженного конфликта.

На пекинской площади Тяньаньмэнь 3 сентября состоится военный парад и другие торжественные мероприятия. Кроме того, эта дата станет заключительным днем саммита ШОС, который стартует в Китае 31 августа. Также в это время намечены масштабные двусторонние переговоры лидеров России и КНР. Кроме того, президент США Дональд Трамп сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина, но дата и продолжительность его посещения Китая пока неизвестны.
  1. poquello Звание
    poquello
    +1
    Сегодня, 13:18
    главная проблема то - нацисты у власти в Киеве, Зеленского, Залужного и всех еже с ними в вагон и на Колыму, лучше бы повесить конечно..
  2. Егоза Звание
    Егоза
    0
    Сегодня, 13:30
    президент США Дональд Трамп сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина,

    Главное, чтобы его мнение не поменялось до 3 сентября laughing А так...и повод для миротворца приличный, и интересы с Китаем перетереть можно лично.
  3. viktor_47 Звание
    viktor_47
    0
    Сегодня, 13:34
    Похоже, государственным языком Украины будет Китайский...