В Пекине заявляют о потенциальной готовности присоединиться к миротворческим усилиям на Украине. По крайней мере, об этом сообщает одна из немецких газет со ссылкой на дипломатические источники, близкие к правительственным кругам КНР.В то же время в статье говорится, что для участия в подобном мероприятии китайские власти требуют выполнения одного принципиального для них условия, а именно – мандата ООН на участие военных КНР в данной миссии.Это, как пишет газета, приводя слова своего источника, соответствует традиционной позиции Китая в вопросах международного вмешательства. Только в случае выполнения данного условия Пекин готов начать обсуждение конкретных форм участия.В свою очередь, авторы материала подчёркивают, что в дипломатических кругах Брюсселя данная инициатива была встречена с настороженностью. Несмотря на то, что привлечение Китая и других стран «глобального Юга» могло бы придать миротворческому процессу новый импульс и расширить международную легитимность, на Западе не рады потенциальному участию Пекина в миссии.В частности, один из высокопоставленных представителей ЕС, пожелавший остаться анонимным, заявил, что существует вероятность, что Пекин будет использовать миротворческое присутствие для сбора разведданных об украинских войсках, а в случае эскалации конфликта займет откровенно пророссийскую, а не нейтральную позицию.На этом фоне возникает закономерный вопрос: а почему, собственно, Россия должна соглашаться на присутствие военных НАТО, о чем сейчас ведутся обсуждения в так называемой «Коалиции желающих»? Ведь они так же могут (и будут) собирать разведданные и помогать ВСУ.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»