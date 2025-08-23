Китай выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине, но на Западе этому не рады

Китай выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине, но на Западе этому не рады

В Пекине заявляют о потенциальной готовности присоединиться к миротворческим усилиям на Украине. По крайней мере, об этом сообщает одна из немецких газет со ссылкой на дипломатические источники, близкие к правительственным кругам КНР.

В то же время в статье говорится, что для участия в подобном мероприятии китайские власти требуют выполнения одного принципиального для них условия, а именно – мандата ООН на участие военных КНР в данной миссии.



Это, как пишет газета, приводя слова своего источника, соответствует традиционной позиции Китая в вопросах международного вмешательства. Только в случае выполнения данного условия Пекин готов начать обсуждение конкретных форм участия.

В свою очередь, авторы материала подчёркивают, что в дипломатических кругах Брюсселя данная инициатива была встречена с настороженностью. Несмотря на то, что привлечение Китая и других стран «глобального Юга» могло бы придать миротворческому процессу новый импульс и расширить международную легитимность, на Западе не рады потенциальному участию Пекина в миссии.

В частности, один из высокопоставленных представителей ЕС, пожелавший остаться анонимным, заявил, что существует вероятность, что Пекин будет использовать миротворческое присутствие для сбора разведданных об украинских войсках, а в случае эскалации конфликта займет откровенно пророссийскую, а не нейтральную позицию.

На этом фоне возникает закономерный вопрос: а почему, собственно, Россия должна соглашаться на присутствие военных НАТО, о чем сейчас ведутся обсуждения в так называемой «Коалиции желающих»? Ведь они так же могут (и будут) собирать разведданные и помогать ВСУ.
  1. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 13:23
    "Миротворцы" ООН ещё ни одного конфликта не решили.
  2. Nexcom Звание
    Nexcom
    +1
    Сегодня, 13:23
    а KFOR так и делали в Косово. Сербов реально не защищали, а мусульман-косовар - вовсю прикрывали. Ну и сливали этим "независимым" всю инфу про сербов.
  3. Peter1First Звание
    Peter1First
    +1
    Сегодня, 13:25
    Просто европейцы судят всех по себе! Как их ОБСЕ во время Минских соглашений работали на ВСУ -так они считают что китайцы будут работать на Россию /по принципу: бл..ь свекровь снохе не верит/. К тому же им совсем не нужны независимые наблюдатели, которые не будут закрывать глаза на все выходки и провокации неуправляемых бандеровцев!
  4. poquello Звание
    poquello
    +1
    Сегодня, 13:28
    а и не надо Китаю вмешиваться, два миллиона северо-корейских добровольцев быстро решат эту проблему
  5. михаилл Звание
    михаилл
    +1
    Сегодня, 13:30
    Кстати да, китайца от корейца вообще не отличишь.
    -Сдовайся или будещ застрелен.
  6. kventinasd Звание
    kventinasd
    0
    Сегодня, 13:30
    Никаких миротворцев там не нужно, ни китайских, ни каких-либо других. Надо довершать начатое, иначе все эти миротворческие потуги лишь отстрочат нам проблемы.
    1. Егоза Звание
      Егоза
      0
      Сегодня, 13:33
      Цитата: kventinasd
      иначе все эти миротворческие потуги лишь отстрочат нам проблемы.

      Зато побольше людей освободим на русских территориях. wassat