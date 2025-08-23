Китай выразил готовность участвовать в миротворческой миссии на Украине, но на Западе этому не рады
В Пекине заявляют о потенциальной готовности присоединиться к миротворческим усилиям на Украине. По крайней мере, об этом сообщает одна из немецких газет со ссылкой на дипломатические источники, близкие к правительственным кругам КНР.
В то же время в статье говорится, что для участия в подобном мероприятии китайские власти требуют выполнения одного принципиального для них условия, а именно – мандата ООН на участие военных КНР в данной миссии.
Это, как пишет газета, приводя слова своего источника, соответствует традиционной позиции Китая в вопросах международного вмешательства. Только в случае выполнения данного условия Пекин готов начать обсуждение конкретных форм участия.
В свою очередь, авторы материала подчёркивают, что в дипломатических кругах Брюсселя данная инициатива была встречена с настороженностью. Несмотря на то, что привлечение Китая и других стран «глобального Юга» могло бы придать миротворческому процессу новый импульс и расширить международную легитимность, на Западе не рады потенциальному участию Пекина в миссии.
В частности, один из высокопоставленных представителей ЕС, пожелавший остаться анонимным, заявил, что существует вероятность, что Пекин будет использовать миротворческое присутствие для сбора разведданных об украинских войсках, а в случае эскалации конфликта займет откровенно пророссийскую, а не нейтральную позицию.
На этом фоне возникает закономерный вопрос: а почему, собственно, Россия должна соглашаться на присутствие военных НАТО, о чем сейчас ведутся обсуждения в так называемой «Коалиции желающих»? Ведь они так же могут (и будут) собирать разведданные и помогать ВСУ.
