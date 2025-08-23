Закрылся один из «котлов» для ВСУ в ДНР: ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее

40 789 13
Закрылся один из «котлов» для ВСУ в ДНР: ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее

В результате наступательных действий подразделений группировки «западной» группировки российских войск полностью освобожден населенный пункт Среднее, расположенный в северной части ДНР. Одновременно «южная» группировка нашей армии зачистила от противника расположенный к югу от Константиновки поселок Клебан-Бык.

Освобождение расположенного на возвышенности поселка Клебан-Бык позволяет российским операторам FPV-дронов держать под огневым контролем практически всю территорию Константиновки. Кроме того, по линии Клебан-Бык — Александро-Калиново проходит горловина «котла», в который угодила крупная группировка украинской армии. По некоторым данным, в «котел» попало около трех тысяч украинских боевиков. Поскольку сухопутных путей отхода из этого района для ВСУ не осталось, некоторые всушники пытаются на лодках переправляться через водохранилище и прорваться в пока еще подконтрольную ВСУ Константиновку.




Cело Среднее располагается на берегу реки Нитриус в 17 километрах к западу от ранее освобожденного населенного пункта Терны, в 15 километрах к северо-западу от Красного Лимана и в 27 километрах к северу от Славянска. Исходя из этого, освобождение Среднего может свидетельствовать о подготовке плацдарма для наступления на эти города, в то время как группировки «Центр» и «Юг» продолжают давить на противника в районе Константиновки и Покровска.

В то же время стремительно ухудшается ситуация для украинской армии в районе Северска, где ВС РФ активно продвигаются в Серебрянском лесничестве.
13 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +6
    23 августа 2025 13:52
    ❝ Закрылся один из «котлов» для ВСУ в ДНР ❞ —

    «Крышку» поплотнее и не выпускать ...
    1. Михаил Сибирский Звание
      Михаил Сибирский
      +3
      23 августа 2025 13:57
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ❝ Закрылся один из «котлов» для ВСУ в ДНР ❞ —

      «Крышку» поплотнее и не выпускать ...

      И варить до готовности.
    2. Аркадий007 Звание
      Аркадий007
      0
      23 августа 2025 14:34
      Про эту же крышку с этим же котлом уже закрывали на той неделе, если память не изменяет.
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    23 августа 2025 13:54
    Теперь сварить их там аки пельмени.
  3. Керенский Звание
    Керенский
    -5
    23 августа 2025 14:00
    Что за мода пошла, новости по пять раз продавать?! Журналисты....
    По некоторым данным, в «котел» попало около трех тысяч украинских боевиков. Поскольку сухопутных путей отхода из этого района для ВСУ не осталось, некоторые всушники пытаются на лодках переправляться через водохранилище и прорваться в пока еще подконтрольную ВСУ Константиновку.

    Да там (судя по этой ветке) неделю назад всех убили...
    ВС РФ активно продвигаются в Серебрянском лесничестве.

    И пару месяцев, как освободили (инфа тоже отсюда)...
  4. Вайфу Звание
    Вайфу
    +2
    23 августа 2025 14:01
    Отличная новость!
    Комментарий короткий.
  5. cpls22 Звание
    cpls22
    +1
    23 августа 2025 14:02
    Интересно, что наметилась тенденция наступать по низинам, руслам рек, где легче спрятаться в складках местности. Потивник использовал такую тактику раньше, во время летнего "контрнаступа" на юге. Раньше старались вдоль дорог наступать, вероятно пытаясь опираться на колёсную технику. Теперь только пешком, вдоль оврагов, рек и лесополос.
  6. belost79 Звание
    belost79
    +5
    23 августа 2025 14:07
    Такие статьи пишут люди, не имеющие никакого представления о ведении боевых действий на Украине. На таком участке три тысячи человек - это просто запредельная цифра. Количество оказавшихся в котле - десятки, может до пару сотен человек.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      23 августа 2025 14:34
      Возможно, 3 тысячи (данные приблизительные) там было, когда начали окружение, а сколько ВСУшников там намолотили и сколько их осталось после формирования окончательного котла, посчитают после завершения операции.
  7. Замкадыш Звание
    Замкадыш
    +3
    23 августа 2025 14:27
    Хорошие новости! Несомненно, ситуация на северо-покровском выступе беспокоит, но еще беспокойнее было в связи со снижением общей информационной активности на завершающейся неделе. С другой стороны понятно, что периодически возникают ситуации, когда не надо ломиться вперед. Лучше с чувством, с толком, с расстановкой решить вопрос. В этой связи обе новости весьма позитивные.
    Клебан Бык позволит качественнее денацифицировать котелок, названный в его честь. Хотя дивген уже закрасил в цвет нашего контроля всю территорию южнее водохранилища. Если так, то вообще замечательно, поскольку позволит перекинуть часть щтурмовых подразделений на смежные участки. Но не будем торопиться, подождем подтверждений из других источников. Цель на тактическом уровне - максимальное обжатие Константиновки с юга с поиском слабых мест с целью возможного рассечения обороны в самом н/п. В любом случае на этом участке есть прогресс.
    Среднее - столь же важный успех. Это полноценный выход на правый берег Нитруса, откуда открываются сразу три оперативных направления. На север, на Карповку (хотя некоторые ресурсу заявляют о ее зачистке), на Коровий Яр и в обход Шандриголово по западному берегу на Новоселовку. Цель на тактическом уровне - уверенный контроль на физическом уровне ромба Зеленая Долина-Карповка-Коровий Яр-Шандриголово. С развитием на двух направлениях. Первое - вдоль Нитриуса на Яровую и Дробышево с выходом на Северский Донец. Изоляция Лиманского плацдарма и, как следствие, логистическое отсечение его от Северского выступа. Второе - на Лозовую-Рубцы-Яцковку с выходом к Оскольскому водохранилищу. Изоляция Боровского плацдарма. Дальше, на перспективы: хотелось бы начать формирование северной клешни для серьезного охвата Славянско-Краматорской агломерации. Два года назад это оказалось бессмысленным из-за недостатка сил и отсутствия даже надежды на формирование южной клешни. Сейчас ситуация другая. Ждем хороших новостей. Удачи мужикам на ЛБС!
  8. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    23 августа 2025 15:39
    Что можно констатировать... пленных не много и на то есть обьективные причины.
    Очевидное, мужиков, на той стороне останется сильно меньше...
  9. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    +2
    23 августа 2025 23:51
    Хорошая новость! Парни, берегите себя! Здоровья и удачи вам!
  10. Valnik Звание
    Valnik
    0
    26 августа 2025 14:48
    Это не котел. С одной стороны водяной затвор. Значит унитаз.