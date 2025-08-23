Закрылся один из «котлов» для ВСУ в ДНР: ВС РФ освободили Клебан-Бык и Среднее
В результате наступательных действий подразделений группировки «западной» группировки российских войск полностью освобожден населенный пункт Среднее, расположенный в северной части ДНР. Одновременно «южная» группировка нашей армии зачистила от противника расположенный к югу от Константиновки поселок Клебан-Бык.
Освобождение расположенного на возвышенности поселка Клебан-Бык позволяет российским операторам FPV-дронов держать под огневым контролем практически всю территорию Константиновки. Кроме того, по линии Клебан-Бык — Александро-Калиново проходит горловина «котла», в который угодила крупная группировка украинской армии. По некоторым данным, в «котел» попало около трех тысяч украинских боевиков. Поскольку сухопутных путей отхода из этого района для ВСУ не осталось, некоторые всушники пытаются на лодках переправляться через водохранилище и прорваться в пока еще подконтрольную ВСУ Константиновку.
Cело Среднее располагается на берегу реки Нитриус в 17 километрах к западу от ранее освобожденного населенного пункта Терны, в 15 километрах к северо-западу от Красного Лимана и в 27 километрах к северу от Славянска. Исходя из этого, освобождение Среднего может свидетельствовать о подготовке плацдарма для наступления на эти города, в то время как группировки «Центр» и «Юг» продолжают давить на противника в районе Константиновки и Покровска.
В то же время стремительно ухудшается ситуация для украинской армии в районе Северска, где ВС РФ активно продвигаются в Серебрянском лесничестве.
