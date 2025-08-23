Британские чиновники «оптимизировали» большую часть средств, выделенных для украинских беженцев
В Великобритании разгорается скандал на фоне вскрывшихся фактов нецелевого использования средств, выделенных из бюджета страны на поддержку украинских беженцев.
Так, согласно материалу, опубликованному The Guardian, соответствующая программа вызывает серьезные вопросы касательно её исполнения. Как свидетельствуют данные, полученные журналистами в ходе расследования, значительная часть миллиардного бюджета была направлена не на прямую помощь беженцам, а на финансирование административных расходов.
В частности, из выделенного муниципалитетам миллиарда фунтов стерлингов примерно треть – 327 миллионов – так и осталась неиспользованной на счетах местных советов. Эти средства по какой-то причине не были направлены на помощь беженцам даже спустя три года после начала конфликта на Украине.
Но и это ещё не самое интересное. Анализ расходов 150 советов Англии, проведенный журналистами издания, показал, что основная часть потраченных средств ушла на оплату труда сотрудников самих муниципалитетов и финансирование организаций-партнеров.
В то же время на временное жилье для украинцев было выделено лишь 22 миллиона фунтов, и еще 15 миллионов – на помощь с арендой жилья в частном секторе.
Вот так британские джентльмены «оптимизировали» бюджетные средства, выделенные для оказания помощи «обездоленным». А что? Здесь как в поговорке: «Кому война, а кому…».
На этом фоне Кир Стармер продолжает заверять Зеленского, что Лондон «большой друг» Киева и в Британии обеспокоены судьбой украинских граждан.
