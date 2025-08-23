В Великобритании разгорается скандал на фоне вскрывшихся фактов нецелевого использования средств, выделенных из бюджета страны на поддержку украинских беженцев.Так, согласно материалу, опубликованному The Guardian, соответствующая программа вызывает серьезные вопросы касательно её исполнения. Как свидетельствуют данные, полученные журналистами в ходе расследования, значительная часть миллиардного бюджета была направлена не на прямую помощь беженцам, а на финансирование административных расходов.В частности, из выделенного муниципалитетам миллиарда фунтов стерлингов примерно треть – 327 миллионов – так и осталась неиспользованной на счетах местных советов. Эти средства по какой-то причине не были направлены на помощь беженцам даже спустя три года после начала конфликта на Украине.Но и это ещё не самое интересное. Анализ расходов 150 советов Англии, проведенный журналистами издания, показал, что основная часть потраченных средств ушла на оплату труда сотрудников самих муниципалитетов и финансирование организаций-партнеров.В то же время на временное жилье для украинцев было выделено лишь 22 миллиона фунтов, и еще 15 миллионов – на помощь с арендой жилья в частном секторе.Вот так британские джентльмены «оптимизировали» бюджетные средства, выделенные для оказания помощи «обездоленным». А что? Здесь как в поговорке: «Кому война, а кому…».На этом фоне Кир Стармер продолжает заверять Зеленского, что Лондон «большой друг» Киева и в Британии обеспокоены судьбой украинских граждан.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»