Британские чиновники «оптимизировали» большую часть средств, выделенных для украинских беженцев

Британские чиновники «оптимизировали» большую часть средств, выделенных для украинских беженцев

В Великобритании разгорается скандал на фоне вскрывшихся фактов нецелевого использования средств, выделенных из бюджета страны на поддержку украинских беженцев.

Так, согласно материалу, опубликованному The Guardian, соответствующая программа вызывает серьезные вопросы касательно её исполнения. Как свидетельствуют данные, полученные журналистами в ходе расследования, значительная часть миллиардного бюджета была направлена не на прямую помощь беженцам, а на финансирование административных расходов.



В частности, из выделенного муниципалитетам миллиарда фунтов стерлингов примерно треть – 327 миллионов – так и осталась неиспользованной на счетах местных советов. Эти средства по какой-то причине не были направлены на помощь беженцам даже спустя три года после начала конфликта на Украине.

Но и это ещё не самое интересное. Анализ расходов 150 советов Англии, проведенный журналистами издания, показал, что основная часть потраченных средств ушла на оплату труда сотрудников самих муниципалитетов и финансирование организаций-партнеров.

В то же время на временное жилье для украинцев было выделено лишь 22 миллиона фунтов, и еще 15 миллионов – на помощь с арендой жилья в частном секторе.

Вот так британские джентльмены «оптимизировали» бюджетные средства, выделенные для оказания помощи «обездоленным». А что? Здесь как в поговорке: «Кому война, а кому…».

На этом фоне Кир Стармер продолжает заверять Зеленского, что Лондон «большой друг» Киева и в Британии обеспокоены судьбой украинских граждан.
  ТермиНахТер
    ТермиНахТер
    +7
    Сегодня, 14:09
    А что, кто-то думал, что будет по другому? Это только в России - коррупция и казнокрадство, а в благословенной гейропе - лепота и благоденствие)))
    Lev_Russia
      Lev_Russia
      +2
      Сегодня, 14:15
      значительная часть миллиардного бюджета была направлена не на прямую помощь беженцам, а на финансирование административных расходов.
      Как будто если бы они пошли на помощь украинским беженцам, их бы не разворовали... Тут они хотя бы самим британцам помощь оказали... А то пришлось бы ещё и "административные расходы" из налогов оплачивать...
      Dart2027
        Dart2027
        0
        Сегодня, 14:39
        Цитата: Lev_Russia
        Тут они хотя бы самим британцам помощь оказали... А то пришлось бы ещё и "административные расходы" из налогов оплачивать...

        Статью прочитать не пробовали?
        Анализ расходов 150 советов Англии, проведенный журналистами издания, показал, что основная часть потраченных средств ушла на оплату труда сотрудников самих муниципалитетов и финансирование организаций-партнеров.
        Lev_Russia
          Lev_Russia
          0
          Сегодня, 14:46
          основная часть потраченных средств ушла на оплату труда сотрудников самих муниципалитетов и финансирование организаций-партнеров.
          А что это если не бюджетные "административные расходы", ну а бюджеты формируются за счёт налогов... Кстати, про "финансирование административных расходов" это не моё, а из статьи...
          Dart2027
            Dart2027
            0
            Сегодня, 15:13
            Цитата: Lev_Russia
            А что это если не бюджетные "административные расходы", ну а бюджеты формируются за счёт налогов...

            Формируются. Но есть один момент
            Цитата: Lev_Russia
            и финансирование организаций-партнеров

            Понятно, что самим себе зарплату так просто не прибавишь, а вот если есть некие сторонние организации...
        ТермиНахТер
          ТермиНахТер
          +1
          Сегодня, 16:53
          Ясен пень))) кто же будет кормить бюрократию, если она сама о себе не побеспокоится?)))
    Аркадий007
      Аркадий007
      -1
      Сегодня, 14:36
      Им надо обратиться за опытом оптимизации к Голиковой и Скворцовой.
      nik-mazur
        nik-mazur
        +1
        Сегодня, 20:48
        Цитата: Аркадий007
        Им надо обратиться за опытом оптимизации

        Они это всё придумали – нафига им опыт жалких эпигонов.
  Vulpes
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 14:12
    До чего "жулики и воры" Великопакистанию довели!
    Владислав_В
      Владислав_В
      0
      Сегодня, 15:16
      Цитата: Vulpes
      До чего "жулики и воры" Великопакистанию довели!

      Да, Сергей, ужасные вещи творятся! Глядишь, дойдёт до того, что и 77-я бригада без стакана молока останется.
  tralflot1832
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:20
    Объясните пожалуйста зачем добропорядочному англичанину работающему в муниципалитете тратить деньги на каких-то беженцев с Украины- за то што они гарно поют? Беженцы на маленьких лодках через Ла - Манш ,по прибытию в Англию вообще денег её требуют.Да и по тихонечку и полегонечку украинцев начинают выдавливать .Что удивительно начали с тех кто работает и может оплатить жильё.Тугеядцы пока прцветают.
    tralflot1832
      tralflot1832
      +3
      Сегодня, 14:29
      У меня подозрение ,что масульманская диаспора уже зашла в муниципалитеты Англии и Шотландии.Украинцрм вообще ничего доставаться - всё для единоверцев.
      BrTurin
        BrTurin
        +2
        Сегодня, 14:46
        Цитата: tralflot1832
        У меня подозрение

        подозрение - рождественские если уже отменяли, теперь вот "война флагов" - городок Бирмингем
        Причём никто так не боролся с палестинскими, украинскими или радужными флагами, которых до сих пор пруд пруди. Нынешнему лорду-мэру Бирмингема — пакистанцу Зафару Икбалу — не понравилось только развешивание британских флагов. Вспыхнул большой скандал, и теперь запущена целая кампания по всей Британии по развешиванию своих национальных символов. Под это дело даже запустили приложение».На фоне балканизации Британии теперь развешивание флагов становится символом того, кто проживает в каждом конкретном районе. Если висят национальные флаги, то коренные британцы там еще в большинстве. В ином случае, если из флагов только пакистанские или палестинские, район можно считать культурно обогащённый мигрантами со всего мира, указывает политолог.
        https://eadaily.com/ru/news/2025/08/19/velikobritaniyu-nakryla-voyna-flagov-pobezhdayut-diaspory-migrantov
        фотографии лорд-мэров крупнейших английских городов: Лондона, Оксфорда, Бирмингема и других. https://t.me/s/yurasumy?q=бирмингем
        tralflot1832
          tralflot1832
          +1
          Сегодня, 14:54
          Борис , настанет время когда английскийские острова корабли будут обходить стороной ,от греха подальше.
        HAM
          HAM
          0
          Сегодня, 15:17
          Наверное потому что флаг британии часто располагают и на футболках,и трусах,кепках,мэру Бирмингема пакистанцу Зафару Икбалу не понравилось использование нижнего белья на фасадах.... laughing
      ТермиНахТер
        ТермиНахТер
        +1
        Сегодня, 16:56
        Добрый день, Андрей. Это уже не подозрения. В ТГ выкладывали, мэры пяти крупных британских городов, калированые бритты - родом из Пакистана))) так что, скоро и белым бриттам, будет не хватать)) только своим - копченым)))
        tralflot1832
          tralflot1832
          0
          Сегодня, 17:09
          Николай , В Англии практически все значимые города взяты без боя мигрантами.Понадобилось 25 лет.Деградация началась в ускоренной темпе с передачей Гонконга КНР.Моё личное мнение - они предали своих в доску.
          ТермиНахТер
            ТермиНахТер
            +1
            Сегодня, 17:38
            Не жаль ни капельки. Когда этот паскудный островок сгниёт заживо - хлопну 150 коньяку, залпом, не чокаясь)))
            tralflot1832
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 17:44
              Эх ,так и не разгадать загадку Стоунхенджа и Несси .150 не чокаясь . drinks
            tralflot1832
              tralflot1832
              0
              Сегодня, 17:45
              Эх ,так и не разгадаем загадку Стоунхенджа и Несси .150 не чокаясь . drinks
  Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 14:29
    ❝ Вот так британские джентльмены «оптимизировали» бюджетные средства, выделенные для оказания помощи «обездоленным» ❞ —

    — Объедают «сирот» ...
  ROSS 42
    ROSS 42
    0
    Сегодня, 14:33
    Британские чиновники «оптимизировали» большую часть средств, выделенных для украинских беженцев

    Так это у них в крови, только пишут о себе высокоморальные поэмы и романы.
    Вот пример:
  Голландец Михель
    Голландец Михель
    0
    Сегодня, 14:38
    В то же время на временное жилье для украинцев было выделено лишь 22 миллиона фунтов, и еще 15 миллионов – на помощь с арендой жилья
    А английские аборигены все имеют жилье?
    Anglorussian
      Anglorussian
      -1
      Сегодня, 18:16
      Чтобы здесь остаться бездомным, нужно постараться. 17% населения проживает в предоставленном государством жилье.
  Jsem_CZEKO68
    Jsem_CZEKO68
    0
    Сегодня, 14:51
    To je ukazuje na velkou korupci všech nacistických Evropských režimů a Ukrajina je jejich učitel.
    Jsem_CZEKO68
      Jsem_CZEKO68
      +2
      Сегодня, 14:52
      Это показывает огромную коррупцию всех нацистских европейских режимов, и Украина является их учителем.
  ГолыйМужик
    ГолыйМужик
    0
    Сегодня, 17:10
    Зачем им беженцы? Им украинцы больше нравятся в качестве пушечного мяса. Уверен деньги на оружие они более целевым образом потратили.
    Керенский
      Керенский
      0
      Сегодня, 18:39
      Зачем им беженцы?

      А мы сейчас на чью мельницу воду льём? Я так понял, что мы страдаем о том, что гадские англо-пакистанцы обобрали пушистых украинских беженцев? И эти злодеи ещё и треть денег освоить не смогли!
      Видал я в перископ сей Альбион....
  Альф
    Альф
    0
    Сегодня, 18:46
    значительная часть миллиардного бюджета была направлена не на прямую помощь беженцам, а на финансирование административных расходов.

    Вот это по нашему. Умение чиновника воров.."осваивать" бюджет суть вещь интернациональная. А то часто слышу-У них порядок, у них жесткий контроль...
    nik-mazur
      nik-mazur
      +1
      Сегодня, 20:54
      Цитата: Альф
      У них порядок, у них жесткий контроль

      Такие слова, как «коррупция», «оффшор» или «мафия» пришли к нам с Запада. Что как бы намекает...
  nik-mazur
    nik-mazur
    0
    Сегодня, 21:03
    из выделенного муниципалитетам миллиарда фунтов стерлингов примерно треть – 327 миллионов – так и осталась неиспользованной ... на временное жилье для украинцев было выделено лишь 22 миллиона фунтов, и еще 15 миллионов – на помощь с арендой жилья

    Миллиард минус 22 миллиона, минус 15 миллионов, минус 327 миллионов – это получается 636 миллионов.
    Неплохо так освоили. А если допустить, что до 327 миллионов просто руки не дошли, то соотношение получается 963 миллиона к 37.
    Как говорится, щоб я так жил.