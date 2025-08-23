Стубб об отношениях Финляндии с РФ: Когда-нибудь, когда война закончится
Ярый русофоб и «большой друг» киевских властей, президент Финляндии Александр Стубб допустил выстраивание новых отношений с нашей страной в будущем.
В ходе своего недавнего интервью национальному телерадиовещателю он подчеркнул, что географическая близость и общая история предопределяют будущее взаимодействие между Россией и Финляндией, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию.
В свою очередь, Стубб констатировал, что в настоящее время двусторонние отношения практически отсутствуют «из-за войны на Украине». Однако он выразил уверенность, что в перспективе стороны смогут выстроить новые «прагматичные и практичные отношения».
Такой подход, по словам президента Финляндии, соответствует долгосрочным интересам его страны.
– подытожил Стубб.
Стоит отметить, что отношения между Хельсинки и Москвой разрушил отнюдь не конфликт на Украине, а деструктивные и откровенно русофобские действия финских властей.
Всё дело в том, что на момент начала нашей СВО на Украине Финляндия была нейтральной страной, не входящей ни в один из военных блоков. Таковой она могла и оставаться, сохраняя отношения с соседом.
Вместо этого, власти страны по надуманному предлогу обеспечения собственной безопасности решили подать заявку на вступление в Североатлантический альянс и уже в 2023 году стали его членом. После этого практически каждое заявление Стубба о конфликте на Украине сопровождается острой критикой в адрес России.
