Стубб об отношениях Финляндии с РФ: Когда-нибудь, когда война закончится

13 840 98
Стубб об отношениях Финляндии с РФ: Когда-нибудь, когда война закончится

Ярый русофоб и «большой друг» киевских властей, президент Финляндии Александр Стубб допустил выстраивание новых отношений с нашей страной в будущем.

В ходе своего недавнего интервью национальному телерадиовещателю он подчеркнул, что географическая близость и общая история предопределяют будущее взаимодействие между Россией и Финляндией, несмотря на нынешнюю сложную ситуацию.



В свою очередь, Стубб констатировал, что в настоящее время двусторонние отношения практически отсутствуют «из-за войны на Украине». Однако он выразил уверенность, что в перспективе стороны смогут выстроить новые «прагматичные и практичные отношения».

Такой подход, по словам президента Финляндии, соответствует долгосрочным интересам его страны.

Когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены,

– подытожил Стубб.

Стоит отметить, что отношения между Хельсинки и Москвой разрушил отнюдь не конфликт на Украине, а деструктивные и откровенно русофобские действия финских властей.

Всё дело в том, что на момент начала нашей СВО на Украине Финляндия была нейтральной страной, не входящей ни в один из военных блоков. Таковой она могла и оставаться, сохраняя отношения с соседом.

Вместо этого, власти страны по надуманному предлогу обеспечения собственной безопасности решили подать заявку на вступление в Североатлантический альянс и уже в 2023 году стали его членом. После этого практически каждое заявление Стубба о конфликте на Украине сопровождается острой критикой в адрес России.
98 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Сибирский цирюльник Звание
    Сибирский цирюльник
    +13
    23 августа 2025 14:54
    Лицо, у этого персонажа, малость дегенеративное, на мой взгляд.
    То-ли фото так специально подбирают, то- ли " лыжи не едут"
    Скорее второе, судя по его постоянной риторике
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +19
      23 августа 2025 14:55
      Стубб об отношениях Финляндии с РФ: Когда-нибудь, когда война закончится...
      Надеюсь мы сможем припомнить Финляндии все её гадости по отношению к нам и будем относится к ней соответственно всему тому "хорошему и полезному" что она для нас за последние пару лет сделала... Один раз помнится её простили, когда она сделав "финт ушами" от поддержки Алоизыча отказалась... Ну и хватит...!!! Выйдут им ещё их мечты о возврате Карелии боком...
      1. poquello Звание
        poquello
        +15
        23 августа 2025 15:19
        Цитата: Lev_Russia
        Надеюсь мы сможем припомнить Финляндии все её гадости по отношению к нам

        надеюсь восстановления прежних торговых отношений не будет, на соседстве с этим дерьмом надо зарабатывать, а не позволять им зарабатывать на нас
        1. frruc Звание
          frruc
          +3
          23 августа 2025 15:47
          poquello
          надеюсь восстановления прежних торговых отношений не будет

          Это верно. Если они только смогут предложить нам что-то полезное и нужное, от чего нельзя отказаться, то можно допустить какое-то сотрудничество.
          1. BrTurin Звание
            BrTurin
            +1
            23 августа 2025 16:34
            Цитата: frruc
            Если они только смогут предложить нам что-то полезное и нужное

            тут вопрос, а что станет с экономикой финнов когда придет время восстанавливать отношения....
            "Резкий рост числа закрывающихся компаний в Финляндии – тревожный сигнал. Да, основные причины – высокие налоги, жесткое регулирование и новые законы, отменившие льготы по НДС для малых предприятий. Но сильнее всего потери ощущаются в наукоемких и технологических сферах, где требуются инвестиции", – уточняет предприниматель. https://1prime.ru/20250711/finlyandiya-859336452.html
            Число закрывшихся в Финляндии в 2025 году компаний выросло почти в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные статистического управления страны.... Отмечается, что наибольшее число закрывшихся предприятий пришлось на профессиональную, научную и техническую сферы https://1prime.ru/20250703/finlyandiya-859142838.html
            Как уточняет Yle, государственный бюджет Финляндии составляет около 76 миллиардов евро в год.... По данным Yle, в этом году Финляндия возьмет долг примерно на 13,2 миллиарда евро. Размер госдолга Финляндии превышает 80% ВВП. https://1prime.ru/20250805/finlyandiya-860339573.html
            76 мрлд. бюджет - из них 17% этого бюджете берется в долг
            Любые санкции палка о двух концах
            1. frruc Звание
              frruc
              +6
              23 августа 2025 16:39
              BrTurin
              тут вопрос, а что станет с экономикой финнов когда придет время

              Хммм, лично меня это меньше всего интересует. Это их проблемы.
      2. Шарнхорст Звание
        Шарнхорст
        +4
        23 августа 2025 15:55
        Моя Великая Карелия простирается от "Кемской волости" (н.п. Кемь на БЕЛОМ море) до Ботнического залива Балтики (н.п. Кеми)
      3. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        +2
        Вчера, 22:03
        походу у государственных холопов фон стубба преально кончаются бабосики...- достали
        своего гаранта стонами ,вот и приходится ему наступить на горло своей песне,- и начать подстилать сломку ... laughing
    2. sagitovich Звание
      sagitovich
      +1
      23 августа 2025 16:21
      Вы ещё финских женщин не видели.
      Мужиковатые, крупные. Лица топорами высечены. laughing
      1. frruc Звание
        frruc
        -1
        23 августа 2025 17:52
        sagitovich
        Мужиковатые, крупные. Лица топорами высечены.

        Лучше их к нам не пускать, а то кошмары будут по ночам сниться.
      2. Сибирский цирюльник Звание
        Сибирский цирюльник
        0
        23 августа 2025 19:01
        Доводилось бывать в Турку.
        Имел " счастье" любоваться laughing
        " кони"- не мой тип
      3. Наган Звание
        Наган
        0
        Вчера, 00:43
        Цитата: sagitovich
        Вы ещё финских женщин не видели.
        Видел. На упаковке плавленного сыра Viola.
    3. коррида Звание
      коррида
      +1
      23 августа 2025 16:23
      К сожалению, каша у него в башке варит. Один из лучших учеников Сороса.
    4. kventinasd Звание
      kventinasd
      0
      23 августа 2025 17:21
      Цитата: Сибирский цирюльник
      Лицо, у этого персонажа, малость дегенеративное

      Так и есть.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +8
    23 августа 2025 14:57
    ❝ Когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены ❞ —

    — Прежнего уже не вернёшь, жировать на нейтралитете больше не получится ...
  3. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +4
    23 августа 2025 14:57
    Finsko ukazuje velké schopnosti stát v pravý okamžik na nesprávné straně. Až potom se snaží opět dostat na správnou cestu a dělat, jako by se nic nestalo.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +18
      23 августа 2025 14:58
      Финляндия демонстрирует удивительную способность оказываться не на той стороне в нужный момент. Только после этого она пытается вернуться на правильный путь и вести себя так, будто ничего не произошло.
      1. ROSS 42 Звание
        ROSS 42
        +1
        23 августа 2025 16:03
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        Финляндия демонстрирует удивительную способность оказываться не на той стороне в нужный момент.

        yes
        В свою очередь, Стубб констатировал, что в настоящее время двусторонние отношения практически отсутствуют «из-за войны на Украине».

        А до того (до 1944 года) из-за войны, которую начал Гитлер...
  4. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    +3
    23 августа 2025 15:01
    президент Финляндии Александр Стубб допустил выстраивание новых отношений с нашей страной в будущем.

    Наверно, в следующей жизни,
    Когда я стану кошкой
    На-на, на-на…
  5. Дилетант Звание
    Дилетант
    +4
    23 августа 2025 15:03
    Неужели начали чувствовать разницу между фигой в пустом кармане и фигой в полном?
  6. Igor K_2 Звание
    Igor K_2
    +4
    23 августа 2025 15:04
    Влажные мечты финов о наших дешёвых ресурсах? Конечно отношения буду по новому построены, одно дело отношения с нейтральным государством, а с членом враждебного нам военного блока, это уже дело совершенное иное.
  7. voalm Звание
    voalm
    +9
    23 августа 2025 15:12
    Пошли эти фины на х... Я как житель Питера, за то чтобы этим чухонцам запретить въезд в Россию. Да и границу перекрыть, что бы ни какого движения товаров не было. Пусть жрут свою рыбу, и ходят светятся от избытка фосыора
  8. rusich Звание
    rusich
    +5
    23 августа 2025 15:12
    Прежних отношений уже не будет со страной НАТО. Дешевого леса и газа тоже не будет. Русофобы не благодарные.
    1. vet Звание
      vet
      +2
      23 августа 2025 15:32
      Прежних отношений уже не будет со страной НАТО. Дешевого леса и газа тоже не будет.

      Это решаете, к сожалению, не Вы, и не я. Российские олигархи только и ждут возможности гнать задешево и в Финляндию. и в Германию, и в Польшу (и т.д.) невосполняемые ресурсы. И обслуживающие их интересы российские чиновники включат режим наибольшего благоприятствования.
      1. frruc Звание
        frruc
        -2
        23 августа 2025 15:52
        vet
        Российские олигархи только и ждут возможности гнать задешево и в Финляндию. и в Германию, и в Польшу

        Это все можно отрегулировать законодательством и налогообложением, было бы желание и стремление правительства заняться собственными экономическими интересами и благополучием народа. А не смотреть в задницу благополучной Европы.
        1. Старик57 Звание
          Старик57
          -3
          23 августа 2025 23:23
          -было бы желание и стремление правительства заняться собственными экономическими интересами и благополучием народа.-
          ---------------------------
          Звучит правильно, но пока это утопия...
          Тимур Иванов знает что, где и почём?! Вернее, знал...
          1. frruc Звание
            frruc
            0
            23 августа 2025 23:43
            Старик57
            Тимур Иванов знает что, где и почём?! Вернее, знал...

            А что вы вдруг про бывшего из Мин. Обороны вспомнили. Он НИКТО и звать его НИКАК или завидуете, А?
      2. Ильнур Звание
        Ильнур
        +2
        23 августа 2025 15:54
        к сожалению, не Вы, и не я. Российские олигархи только и ждут

        Вот это самое печальное, боюсь, что так и будет... Российские алигархи только по месту деятельности российские...
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          0
          23 августа 2025 16:13
          Цитата: Ильнур
          Российские олигархи только по месту деятельности российские...

          Мало того, они - копия византийских:
          1. Ильнур Звание
            Ильнур
            +1
            23 августа 2025 16:49
            олигархи не только не дали ни монеты на оборону города, но и расхитили те скудные средства, которые еще оставались в казне.

            Полностью согласен, точь в точь как у нас, страна воюет, а эти паразиты жируют...
        2. Martin Porubcan
          Martin Porubcan
          -1
          Вчера, 09:02
          Олигархи — русские не по месту деятельности, а только по месту рождения, в остальном они — чистокровные капиталисты англосаксонского типа. За копейку они и мать родную продадут.
      3. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +1
        23 августа 2025 21:10
        Цитата: vet
        Российские олигархи только и ждут возможности гнать задешево и в Финляндию. и в Германию, и в Польшу

        Хотелось бы узнать, что за олигархи и чем они сейчас живут, если невосполняемые ресурсы уже три года невозможно гнать задёшево?
        1. Martin Porubcan
          Martin Porubcan
          0
          Вчера, 09:04
          Отправляйтесь в Тоскану, Италия, и посмотрите, как они живут.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Вчера, 13:26
            Цитата: Martin Porubcan
            Отправляйтесь в Тоскану, Италия

            Я правильно понимаю, что по-вашему, олигархи, живущие в Италии, и олигархи, мечтающие гнать ресурсы задёшево при поддержке российских чиновников – это одни и те же люди? А поподробнее можно – ну, там имена, явки, фамилии? И как олигархи, живущие в Италии влияют на российскую внутреннюю и внешнюю политику?
            Чисто для понимания того, что это не ваша фантазия.
      4. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        0
        23 августа 2025 22:42
        господиииии....вас как послушаешь так их олигархи патриоты, а наши прям предатели один на одном)))))) у нас считай весь кэш, у нас реальные ценности...поставят родных служить Отечеству и пущай забугорников скупают оптом и в розницу
    2. torbas41 Звание
      torbas41
      -1
      23 августа 2025 17:08
      Все будет, и даже есть сейчас, где начинаются деньги, там заканчивается все.
  9. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    23 августа 2025 15:13
    А до этого "когда нибудь" Финляндия останется русофобской помойкой, гадящей РФ и состоящей в НАТО?
    1. Владислав_В Звание
      Владислав_В
      +1
      23 августа 2025 17:11
      Цитата: Vulpes
      Финляндия останется русофобской помойкой

      Однако не далее как пару неделей назад ты восхвалял Финляндию и её экономические достижения!Мол России ещё пыхтеть и пыхтеть до неё!А теперь она помойка wassat По статью что ли подстроился?Плюсики любишь?Ну,ну..
      1. Vulpes Звание
        Vulpes
        -4
        23 августа 2025 17:23
        Восхваление Финляндии с моей стороны в студию. Или пустозвон.
        1. Владислав_В Звание
          Владислав_В
          +1
          23 августа 2025 17:31
          Сергей, тебе ли говорить про пустозвонство? Нагадил на Россию и дальше побежал! А я должен сейчас метнуться и его плевки разбирать? Перебьешься! Я точно помню, было такое!
  10. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    23 августа 2025 15:13
    Главное чтобы эти отношения были такими, чтоб Стуббов сбрасывали с утеса в Финский залив. Такие партнеры не нужны
    1. Старик57 Звание
      Старик57
      0
      23 августа 2025 23:25
      Так оно же и там не утонет...
  11. К-50 Звание
    К-50
    +1
    23 августа 2025 15:14
    Стубб об отношениях Финляндии с РФ: Когда-нибудь, когда война закончится

    А что, между нашими странами война? belay
    Это же политики фиников захотели разорвать с нами всякие отношения и торговлю, отжимали собственность наших граждан, запретили торговлю и туристические поездки.
    Так что захотите исправления ситуации, лопаты и флаг вам в руки, сами на барогозили, сами и разгребайте. yes
  12. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +5
    23 августа 2025 15:17
    Как бы Лавров уже сказал ,Россия будет возобновлять отношения с " западными партнёрами " исходя только из своих личных интересов.( Нам наверно надо у трампа поучиться сего тарифами и пошлинами).
    1. ROSS 42 Звание
      ROSS 42
      -3
      23 августа 2025 16:26
      Цитата: tralflot1832
      Как бы Лавров уже сказал ,Россия будет возобновлять отношения с " западными партнёрами " исходя только из своих личных интересов.

      Исходя из личных интересов олигархов? Что в России ещё принадлежит российскому народу?
      Цитата: tralflot1832
      Нам, наверно, надо у Трампа поучиться с его тарифами и пошлинами

      Нам не нужно учиться у тех, кто увидели прогресс в создании первого в мире социалистического государства и в бессильной злобе сделали всё, чтобы его разрушить. Нам следует обратиться к социалистическому периоду истории нашей страны, взять самое передовое и лучшее и отбросить эту идеологию стяжательства и разграбления ресурсов во имя небольшой группы сладко едящих и пьющих...
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        0
        23 августа 2025 16:36
        Я бы задал вопрос В.И.Ленину ,а кто его упалномачивал разбазаривать земли русские ,я о Suomi.Я совсем не против если братья Ротенберги будут владеть финской Вяртселей и какой нибудь финской чудоверфью .И Потанину вернули с " припёком" его финские никелеевые активы.Да и землицей подаренной Лениным не мешало поделиться с Россией,в районе Рованиеми.
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -1
          23 августа 2025 16:48
          Цитата: tralflot1832
          Я совсем не против если братья Ротенберги будут владеть финской Вяртселей и какой нибудь финской чудоверфью

          А я не против выяснить, каким образом братья Ротенберги (неожиданно!!!) из «грязи» попали в «князи» и чем это схоже с приобретением группой лиц прав на аэропорт Домодедово, недавно возвращённый в собственность государства...
          И даже не ради праздного любопытства, а ради выяснения, сколько ещё продлится эта «сладкая жизнь» разных ротенбергов и прочих потаниных...
          1. tralflot1832 Звание
            tralflot1832
            +1
            23 августа 2025 16:52
            Спортом надо было оказывается заниматься.В здоровом теле здоровый дух.
            1. ROSS 42 Звание
              ROSS 42
              -2
              23 августа 2025 17:00
              Цитата: tralflot1832
              Спортом надо было оказывается заниматься.В здоровом теле здоровый дух.

              Не знал, что Потанин, Мордашов, Абрамович, а с ними Кириенко, Медведев и Чемезов смогли прославить советский спорт...Мне первого разряда хватило...
              А вся эта наука стать ближе к телу отдаёт тухлым подобострастием...
              stop Мне хватило узнать о чём думают женщины-космонавты и олимпийские чемпионки по фигурному катанию...
              1. Владислав_В Звание
                Владислав_В
                +2
                23 августа 2025 17:18
                У всех этих мозгов в два раза больше чем у вас!Пока вы чесали то, чем думать надо, они деньги зарабатывали и постоянно учились! Они заработали свой капитал мозгами и усердием! У них не было отцов-миллионеров. Теперь они плавают на своих яхтах, а ты тут ноешь без конца, что тебе кушать не чем и нечего.
              2. Владислав_В Звание
                Владислав_В
                0
                23 августа 2025 18:10
                Прикинул какая несправедливость?Одним мозги,усердие и терпение, а другим желе, слабость и лень!Ну понимаешь это природа так распорядилась!А ты теперь хочешь их ограбить! А почему? Да потому что ни на что больше у тебя мозгов не хватает! Ферштейн? Запомни что я сказал!Судьба. yes
            2. Старик57 Звание
              Старик57
              +1
              23 августа 2025 23:28
              Один советский поэт полвека назад писал-
              -В здоровом теле - здоровый дух!
              На самом деле, - одно из двух-
          2. Владислав_В Звание
            Владислав_В
            0
            23 августа 2025 16:59
            Цитата: ROSS 42
            А я не против выяснить, каким образом братья Ротенберги (неожиданно!!!) из «грязи»

            Так выясни раз не против!Кого ты грязью называешь?Людей которые руками хлеб свой честно зарабатывают?
      2. Овсиговец Звание
        Овсиговец
        +2
        23 августа 2025 22:43
        да нигде ничего не принадлежи народу...принадлежит корпорациям.... главное поставить их на службу Родине и я не думаю что это очень прям архисложно
        1. ROSS 42 Звание
          ROSS 42
          -2
          Вчера, 03:36
          Цитата: Овсиговец
          Главное - поставить их на службу Родине, и я не думаю, что это очень прям архисложно

          Когда львиная доля доходов принадлежит корпорациям, занятым в добыче и продаже ресурсов (не производящих ничего с нуля), сделать это невозможно. Вся привлекательность буржуйской жизни создана романами о благородных разбойниках и принципиально честных графах, а успешность капитализма зиждется на ограблении колоний и стран-вассалов. Пример - США. Даже, навязав свой доллар всему миру в качестве универсального платёжного средства, не могут жить без долгов...
          Я прожил семьдесят лет и брал кредит, когда покупал мебель в квартиру, будучи лейтенантом в кредит на полгода под 4% годовых...
  13. Товарищ Берия Звание
    Товарищ Берия
    +3
    23 августа 2025 15:19
    Может и наладятся. Но для этого надо финнам исполнить три условия:
    1. Повесить Стубба.
    2. Выйти из НАТО.
    3. Всё, что принадлежало России и россиянам, вернуть. С процентами.
    1. Incvizitor Звание
      Incvizitor
      0
      23 августа 2025 16:28
      Не только его повесить а найти всех кто поддерживал словом и делом укронацистов и их тоже вздернуть от и до.
  14. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    23 августа 2025 15:30
    Как было уже не будет...
    Как будет... поживём, увидим.
  15. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    23 августа 2025 15:36
    Цитата: Товарищ Берия
    . Повесить Стубба.

    Сначала Стубба привязать летом голым на болоте . А потом уже через пару деньков повесить.
  16. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    23 августа 2025 15:48
    президент Финляндии Александр Стубб допустил выстраивание новых отношений с нашей страной в будущем.

    Тут главное, чтобы наши власти не допустили новых отношении, поезд ушёл, никаких отношении не должно быть, чтобы эти лимитрофы за счёт России жили припевающи...
    1. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      23 августа 2025 22:45
      ну чего вы так...можно и заново, НО с учетом "заслуг" всех конкретно и соответствующими пошлинами соответствующими тяжести всего хорошего сделанного..... чтобы платили и каялись, каялись и платили
  17. maiman61 Звание
    maiman61
    +2
    23 августа 2025 15:49
    И на хрена нам нужны эти чухонцы??? Они готовы всадить нож нам в спину, при первом удобном случае! Гораздо выгоднее свиней кормить, получим мясо и сало!
  18. HAM Звание
    HAM
    +1
    23 августа 2025 15:59
    Там Стубб ещё заявил,что Путин боится только Трампа,а так как Трамп "близкий друг" Стубба,то Путин боится и его... crying
    А стену финики уже достроили? С ней как быть?
  19. коррида Звание
    коррида
    +1
    23 августа 2025 16:10
    Вот смотрите: Франсуа Миттеран. Гельмут Колль. Сильвио Берлускони. Маргарет Тетчер. Слободан Милошевич. Король Испании Хуан Карлос 1 . Фидель Кастро.
    Это были Личности в политике. Столпы. Их было не сломать.
    Скоро всё выродится в мышей. Люди которых никто не выбирал пытаются на наркоте нагнуть последних гигантов своего времени. Последние гиганты (простите за пафос) Россия, Китай, Персия, Индия. Это моё оценочное суждение.
  20. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    -1
    23 августа 2025 16:27
    Не должно быть никаких отношений с фашистской нечистью кроме холодной войны.
  21. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    -1
    23 августа 2025 16:27
    Цитата: Lev_Russia
    Стубб об отношениях Финляндии с РФ: Когда-нибудь, когда война закончится...
    Надеюсь мы сможем припомнить Финляндии все её гадости по отношению к нам и будем относится к ней соответственно всему тому "хорошему и полезному" что она для нас за последние пару лет сделала... Один раз помнится её простили, когда она сделав "финт ушами" от поддержки Алоизыча отказалась... Ну и хватит...!!! Выйдут им ещё их мечты о возврате Карелии боком...

    Для этого прямо сегодня ,разу надо садиться за печатную машинку и фиксировать все гадости, нам сделанные.
    Вставлять в школьные учебники, что бы у восторженных подростков не было иллюзий о прекрасности фиников.
    В нормальном мире это называется предьявить счет. Вот его и стоит составлять, а не скакать из крайности в крайность друг-враг.
    Насрал по дверь -прайс на услуги дворника и до оплаты не здороваться и вслух громко напоминать:
    > ты помогал нашим врагам и убивал наших людей!
    И пальцем показывать.
    А все эти разговорчики в курилках...
    Фуфло.
  22. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +1
    23 августа 2025 16:45
    У Финляндии нет особых соседей, кроме России, а теперь, с учетом санкций против России, их ситуация, вероятно, очень плохая.
    1. Грац Звание
      Грац
      +2
      23 августа 2025 18:10
      Финляндия имела много привилегий от СССР им простили даже концентрационные лагеря для граждан СССР во 2 мировой войне, финны творили военные преступления против мирных жителей, тогда после войны руководство СССР закрыло на это глаза и об этом не принято было говорить , сейчас им всё это вспомнят и конечно никаких экономических и торговых привилегий с Россией финны больше не получат, былых дружеских отношений не будет, в лучшем случае для Финляндии это будут прагматические отношения, но русские всегда будут смотреть на финнов с подозрением
      1. Salimi from iran Звание
        Salimi from iran
        0
        23 августа 2025 18:36
        Помню, по спутниковому телевидению когда-то показывали передачу про иранца по имени Арман, выросшего в Финляндии. Насколько я понял из этой передачи, финны и русские, похоже, очень близки.Были разговоры об алкоголе.
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          0
          23 августа 2025 22:47
          нет...финны пьют как свиньи...реально...они в Мурманск в алкотуры ездили в свое время.....нажирались до беспамятства
          1. Salimi from iran Звание
            Salimi from iran
            0
            23 августа 2025 23:21
            Какие дружеские отношения! Неудивительно, что Финляндия предала Гитлера. Они получили кое-что по хорошей цене. Похоже, финны, в отличие от остальной Европы (немцев или даже украинцев), не считают русских низшей расой. (Без обид.)
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              0
              Вчера, 00:14
              вы видимо очень плохо знаете финнов.....это такие себе умеренные нацисты))))финны лучше карелов и куда лучше вепсов - их принцип..... а русских они называют уничижительно «рюсся»
          2. Старик57 Звание
            Старик57
            -1
            23 августа 2025 23:33
            А Туры в Ленинград, на выходные дни?
            1. Овсиговец Звание
              Овсиговец
              0
              Вчера, 00:16
              ну за Питер я не скажу, я по своему региону делюсь...сдается мне они бухали везде где могли)))) главное не так дорого как в финке
  23. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    23 августа 2025 17:02
    Когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены
    Хочется , чтобы наше руководство не было таким мягкотелым по отношению к Финляндии, каким был И.В. Сталин в 1944 году... hi
    1. bandabas Звание
      bandabas
      -3
      Вчера, 04:31
      ИВС руководствовался своими принципами ( а они у него были в отличии от последышей). А до 2000-х в Мурманской области, Карелии и на Карельском перешейке в/ч стояло как грязи, включая авиабазы. Только некто, которого постоянно обманывают со своими подельниками все успешно секвестировал. Теперь пытается вернуть обратно. Но дороже. Ломать не строить.
      1. Fitter65 Звание
        Fitter65
        +1
        Вчера, 06:39
        Цитата: bandabas
        А до 2000-х в Мурманской области, Карелии и на Карельском перешейке в/ч стояло как грязи, включая авиабазы. Только некто, которого постоянно обманывают со своими подельниками все успешно секвестировал. Теперь пытается вернуть обратно.

        В КДВО было так же . Пока алкашу не предложили убрать войска от границы на сто км. и в 90-х пошла вакханалия. которая как раз в начале 2000 подзатихла. но с приходом табуреткина пошла по новой. Я это хорошо помню я служил в это время и помню кто эти договоры заключал и ратифицировал. Ведь у нас везде были "друззя"...
        1. bandabas Звание
          bandabas
          0
          Сегодня, 08:56
          Я как и Вы то же в это время служил( 1995-2000), в отличии от нынешних лилипутинских подхалимов hi
  24. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +1
    23 августа 2025 17:21
    Обеим сторонам нужно взять себя в руки. Судя по комментариям, ситуация сейчас очень эмоциональная, но война разрушит экономику обеих стран.
    1. Винни76 Звание
      Винни76
      0
      23 августа 2025 22:12
      Цитата: Salimi from iran
      но война разрушит экономику обеих стран.

      Маленький нюанс. Если финны будут плевать в Россию, Россия утрётся. А если россияне плюнут в Финляндию, Финляндия утонет.
      1. Комментарий был удален.
    2. Овсиговец Звание
      Овсиговец
      0
      23 августа 2025 22:50
      видите ли в чем момент.....экономика России как и вся Россия в целом вполне спокойно может действовать сама по себе...есть ресурсы, все и в достаточном количестве, есть НИОКР, есть производство....короче у России есть все и Россия в принципе не зависит от кого либо...мы в состоянии делать все, от гвоздя до космического корабля..... Финляндия такой страной не является. Не добавляйте им значимости в российской экономике и влияния их на нас - нет этого. Мы сие расстройство переживем))))
      1. Salimi from iran Звание
        Salimi from iran
        0
        Вчера, 00:26
        Я тоже могу сидеть дома без работы и один до конца своей жизни и никогда не жениться, но жадность, мой дорогой друг, жадность!
        1. Овсиговец Звание
          Овсиговец
          0
          Вчера, 00:28
          мы уже достаточно давно ввели против друг друга санкции и ничего, мы не страдаем...особенно не страдаем морально. для них было много преференций - финики не оценили - значит преференций не будет, а скорее всего в виду, что финка недружественная страна будут сверху еще пошлины им..... нормально все....за все надо платить
          1. Salimi from iran Звание
            Salimi from iran
            0
            Вчера, 00:32
            Кстати, я (Россия) прекрасно провожу время без работы (Финляндия)Весь день мой, и неважно, что случится завтра, искусственный интеллект их уничтожит!, но не хочу отставать от других (европейцев) по возрасту и здоровью.
  25. Грац Звание
    Грац
    0
    23 августа 2025 18:04
    явно не при Стуббе, и явно эти новые отношения будут в лучшем случае партнерские , без тёплой дружеской обстановки и привилегий для финнов
  26. isv000 Звание
    isv000
    +4
    23 августа 2025 18:17
    Вот как на духу: без фиников у нас явно чище стало, углы не обоссаны, пьяных чухонских рож не видно!
    1. С.Викторович Звание
      С.Викторович
      0
      23 августа 2025 18:41
      Да, и это правильно. Гостиницы с пьяными финнами закрылись и туда им дорога. Надо жестче их назад поворачивать.
      1. isv000 Звание
        isv000
        +2
        23 августа 2025 18:49
        Цитата: С.Викторович
        Да, и это правильно. Гостиницы с пьяными финнами закрылись и туда им дорога. Надо жестче их назад поворачивать.

        Сейчас надо перенять опыт Меланьи Трамп: в период междуцарствования она завела книжечку и брала на карандаш всех, кто так или иначе козлил в адрес их клана. Славянка! Теперь, без лишнего шума, без пыли и гама она перелистывает странички и топит всех в порядке общей очереди. Нам надо бы так же - перестать продавать ништяки всем козлам, особенно если есть кому их переадресовать...
  27. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    0
    23 августа 2025 18:35
    Кукиш Финляндии, а не возврат к нормальным отношениям! Ну ладно, если выйдут из НАТО, тогда поглядим.
    1. Винни76 Звание
      Винни76
      0
      23 августа 2025 22:19
      А чего глядеть. Пускай идут по пути приболтов. На европейском рынке их никто не ждёт. Российский теперь закрыт. Впереди только мрак, нищета и запустение.
      1. guest Звание
        guest
        0
        Вчера, 17:31
        Цитата: Винни76
        Пускай идут по пути приболтов.

        Это тот путь, который правила про мат описать запрещают? laughing hi
  28. bandabas Звание
    bandabas
    +1
    23 августа 2025 18:38
    Надеюсь с нормализацией отношений закроем полностью экспорт-импорт с белобрысыми алкашами. Молочку надо самим развивать, и ни кубометра древесины лупоглазым. Нехай их норги со шведами имеют.
  29. Комментарий был удален.
  30. Infantrefir Звание
    Infantrefir
    +2
    23 августа 2025 21:18
    Предавший раз. предаст снова и снова. Пусть Финляндия торгует с и дружит Евросоюзом. Он не нужна России Это Финляндии нужна была Россия
    1. бухач Звание
      бухач
      -1
      Вчера, 05:52
      Да кого финики предавали??Разве что немцев в 44,а нам они всегда были врагами явными или тайными и ненавидели Россию с разной степенью накала в зависимости от обстановки-от тихой неприязни и презрения в мирный,так сказать,период,до лютой ненависти в период обострений начиная с момента своего образования как государства в 20-ом веке.Выборгская резня чётко определила вектор отношений фиников к русским,так и будет пока Финляндия не исчезнет как государство,всё остальное пустое.
  31. бухач Звание
    бухач
    -1
    Вчера, 05:59
    И как этот фрукт собрался сотрудничать с гуннами,как он недавно нас назвал,в будущей перспективе?С тяжёлым сердцем,через силу,превозмогая своё эго,надо полагать,то ли дело с немцами и другими белыми господами,а тут вот граничить с Россией приходиться.Вот же ..... штопанный.
  32. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Вчера, 08:32
    Когда-нибудь, когда война закончится, новые отношения обязательно будут построены, – подытожил Стубб

    Очень и очень глубокая мысль!
  33. юрий Л Звание
    юрий Л
    +1
    Вчера, 08:47
    А что то он забыл сказать,что условием возвращения к хорошим отношениям может стать только условие возвращения Финляндии Карелии и всего Колького полуострова.15 мая 1918г( день,когда финский агрессор официально напал на Россию)сидит в башке каждого финского хищника,начиная с Маннергейма. Раньше их другом был Фюрер,сейчас американский Президент,но суть финского фашиста то от этого не изменилась...
  34. guest Звание
    guest
    0
    Вчера, 17:29
    Стубб об отношениях Финляндии с РФ: Когда-нибудь, когда война закончится

    Война между западом и Россией никогда не закончится так, что никаких отношений.