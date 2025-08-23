Несмотря на отказ Трампа бесплатно предоставлять ВСУ вооружения, Европа не увеличит объемы военной помощи Киеву

По словам главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, в этом году объемы военной помощи Украине не увеличатся и составят около 50 миллиардов долларов.В интервью газете Corriere Della Sera Драгоне отметил, что, по его расчетам, за период с января текущего года Украине уже переданы вооружения на сумму около 33 миллиардов долларов. Поскольку в прошлом, 2024 году стоимость военных поставок Киеву достигла 50 миллиардов долларов, западные «союзники» Украины рассчитывают, что к концу года объемы помощи ВСУ сравняются с прошлогодними.Драгоне напомнил, что страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи Украине. Также глава военного комитета альянса сообщил, что в настоящее время в НАТО не обсуждается вопрос о направлении военных контингентов на Украину для требуемых Зеленским пресловутых «гарантий безопасности».Между тем, вице-президент США Джеймс Вэнс ранее заявил, что Вашингтон не намеревается продолжить выделять финансирование для военных потребностей Украины. Однако, американские власти согласны продавать странам Европы вооружения для ВСУ. Правда, с наценкой 10%. В настоящее время Евросоюз смог выделить на эти цели лишь 1,5 миллиарда долларов, что значительно меньше той помощи, которая выделялась Вашингтоном ранее. При этом выделенные Байденом пакеты американской военной помощи Украине заканчиваются в ближайшие недели.

