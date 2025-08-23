Несмотря на отказ Трампа бесплатно предоставлять ВСУ вооружения, Европа не увеличит объемы военной помощи Киеву

7 140 16
Несмотря на отказ Трампа бесплатно предоставлять ВСУ вооружения, Европа не увеличит объемы военной помощи Киеву

По словам главы военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне, в этом году объемы военной помощи Украине не увеличатся и составят около 50 миллиардов долларов.

В интервью газете Corriere Della Sera Драгоне отметил, что, по его расчетам, за период с января текущего года Украине уже переданы вооружения на сумму около 33 миллиардов долларов. Поскольку в прошлом, 2024 году стоимость военных поставок Киеву достигла 50 миллиардов долларов, западные «союзники» Украины рассчитывают, что к концу года объемы помощи ВСУ сравняются с прошлогодними.

Драгоне напомнил, что страны НАТО предоставили 99% всей военной помощи Украине. Также глава военного комитета альянса сообщил, что в настоящее время в НАТО не обсуждается вопрос о направлении военных контингентов на Украину для требуемых Зеленским пресловутых «гарантий безопасности».

Между тем, вице-президент США Джеймс Вэнс ранее заявил, что Вашингтон не намеревается продолжить выделять финансирование для военных потребностей Украины. Однако, американские власти согласны продавать странам Европы вооружения для ВСУ. Правда, с наценкой 10%. В настоящее время Евросоюз смог выделить на эти цели лишь 1,5 миллиарда долларов, что значительно меньше той помощи, которая выделялась Вашингтоном ранее. При этом выделенные Байденом пакеты американской военной помощи Украине заканчиваются в ближайшие недели.
16 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -1
    23 августа 2025 15:31
    выделенные Байденом пакеты американской военной помощи Украине заканчиваются в ближайшие недели.
    Байдена скоро год как нету, а оружие так и идет на Майданию !
    1. Махра Звание
      Махра
      0
      23 августа 2025 15:49
      Цитата: Uncle Lee
      выделенные Байденом пакеты американской военной помощи Украине заканчиваются в ближайшие недели.
      Байдена скоро год как нету, а оружие так и идет на Майданию !

      Идет конечно ..Вот только хооохлы заканчиваются )))) Кто заменит ? Наемники ..Те жить хотят и знают уже злых русских ,которые их в плен не берут категорически ....Их много гниет в лесопосадках ..И мамы имх уже кричат из колумбии и т.д. Где наши сыны ? НЕТ их уже
      А Зеля им обещал сафари охоту на Русские деревни и чтобы кокс првезли ..)))
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    23 августа 2025 15:33
    АУ то, Трамп, это не навсегда... хотя, какие варианты будут потом, сейчас не очевидно.
    А гейропа... ресурсы у них ограничены, это факт. Надеяться, что они поднапрягуься и выдадут на гора, все что запросят кукуевские, это вряд ли.
    Впрочем, время покажет, кто по чем..
    1. Single-n Звание
      Single-n
      -1
      23 августа 2025 15:40
      Не настолько что бы не найти 100-200 млрд. Там просто не могут договорится кто сколько внести и сколько "кэшбэка" получит.
      1. Telur Звание
        Telur
        +1
        23 августа 2025 16:09
        Цитата: Single-n
        что бы не найти 100-200 млрд.

        я вообще в европы офигеваю... ведь наверняка понимают что возврата денег не будет, все как в черную дыру уходит.... на что надеются? им деньги больше девать некуда?
        1. Single-n Звание
          Single-n
          -2
          23 августа 2025 16:15
          Там все сложнее. Вы не путайте личный гешефт и трату ОБЩИХ денег. laughing
          Если на пальцах .Скидываются ВСЕ, а вот делят среди НЕКОТОРЫХ. И сумма полученная для освоения может быть больше чем взнос. Кроме того .Под вопли об "угрозе с востока" так удобно затыкать рты оппозиции и сваливать все проблемы на русскую угрозу. Вот в британии реально сажают тысячами за лайки. Вроде бы повод для возмущений. Но им мигом затыкают рты-"это против путина".
          Поэтому для верхушки ЕС это не война, а благодать божья. Реальной угрозы нет. Можно крутить серые схемы на поставках и военных бюджетах. А всякого кто вякнет мигом обвинить в путинизме и посадить. А разрушения и убитые -какие то скакуасы из другой страны.
          Да это мечта!!!
          1. Anglorussian Звание
            Anglorussian
            -1
            23 августа 2025 18:07
            А сколько тысяч и на какие сроки посадили за лайки в Британии?
            1. Single-n Звание
              Single-n
              -3
              23 августа 2025 20:11
              Но по подсчётам американского обозревателя Джимми Дора, в 2023 году в Великобритании за перепосты, колкие высказывания и прочие виды «мыслеотступления» в сети было арестовано и привлечено к уголовной и административной ответственности более четырёх тысяч человек

              Сейчас станет еще больше . В связи с новым законом.
              В Великобритании вступил в силу один из самых противоречивых и резонансных законодательных актов последних лет — закон о безопасности в интернете (Online Safety Act).
              Под ограничения попали даже платформы вроде YouTube, ранее казавшиеся неуязвимыми. Видеохостинг теперь активно применяет автоматические фильтры, удаляя или скрывая ролики на так называемые «чувствительные темы». Под ударом в стране оказались материалы, связанные с протестами, критикой властей, художественные и документальные материалы о психических заболеваниях и депрессивных состояниях, освещение военных конфликтов и т.д. Это фактически вводит в Великобритании цензуру, существенно ограничивая свободу распространения информации и многообразие мнений.
              1. Anglorussian Звание
                Anglorussian
                0
                23 августа 2025 20:19
                Вы законопроект читали?
                И ещё раз вопрос- сколько тысяч посадили за лайки?
          2. Фразах Звание
            Фразах
            0
            23 августа 2025 20:10
            В общем, не сложнее, а проще. По сравнению с 2016 годом валовый продукт в европейских локомотивах вырос в два-три раза, по крайней мере на бумаге и денег там ещё не меряно, рептилоиды не оставят верную прислугу без штанов с учётом на будущее, когда, возможно, удастся нагнуть Россию и содрать с неё три шкуры. В этом помощников у чертей хватает, с 90-х далеко не всех повывели.
            1. Single-n Звание
              Single-n
              -1
              23 августа 2025 20:13
              Там только одна загвоздка. ВВП вырос в основном в сфере услуг. А услугой воевать трудно:)) Это немного уравнивает возможности ВПК РФ и ЕС.Но в любом случае 700 млн против 140 млн могут воевать очень долго
      2. rocket757 Звание
        rocket757
        -1
        23 августа 2025 18:15
        Жадность, жлобство... как ещё скакуасы могут оценивать забугорных спонсоров...
        Им же-ж все должны, им обещали и... в общем понятно, за морковкой пока бегут, но на сколько их хватит, вопрос?
    2. Махра Звание
      Махра
      -1
      23 августа 2025 15:55
      Будем мочить ! Виктор . soldier
      .А там видно будет ..По другому никак ! Эта территория ,должна быть под Русским контролем и отрезана от ЧМ обязательно !
      Иначе ВСЕ напрасно будет СВО
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        23 августа 2025 18:16
        Что сказать... жираф большой и что он там надумал, нам с низов не видно.
  3. Alex20042004 Звание
    Alex20042004
    -1
    23 августа 2025 17:04
    Гейропейцы будут осваивать бюджет, значительная часть их бюджетных денег осядет в кошельках элит. Ничего кроме бизнеса, т.к. война за Украину ими проиграна.
  4. Махра Звание
    Махра
    -1
    24 августа 2025 08:18
    Цитата: rocket757
    Что сказать... жираф большой и что он там надумал, нам с низов не видно.

    Мы многое не знаем и не узнаем..Только догадываемся ,но схватка идет геополитическая жесткая ..Очередной передел мира и сфер влияния и надеюсь Россия займет свое лидирующее место мировой державы по справедливости