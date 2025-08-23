«Призрак Киева»: выяснились подробности о личности погибшего пилота украинского МиГ-29

31 537 63
«Призрак Киева»: выяснились подробности о личности погибшего пилота украинского МиГ-29

Выяснились подробности о личности погибшего сегодня ночью пилота украинского МиГ-29. Как оказалось, он был военнослужащим 40-й бригады тактической авиации, известной также как «Призрак Киева».

Информацию о ликвидированном летчике опубликовало командование подразделения на своей странице в соцсети.

Майор Сергей Бондарь 1979-го года рождения служил в бригаде на должности заместителя командира эскадрильи. До этого он уходил со службы на преподавательскую работу в Национальном авиационном университете. Вскоре после того, как Россия объявила о начале спецоперации, летчик вернулся в действующую часть. Там он выполнял боевые вылеты на учебно-боевом самолете Л-29 и на истребителе МиГ-29.

Бондарь был женат, у них с супругой – двое детей.

Ранее сегодня «Военное обозрение» сообщало, что украинский летчик погиб якобы при возвращении с боевого задания, когда уже заходил на посадку. Самолет разбился, обстоятельства инцидента выясняются. Впрочем, вполне возможно, что командованию они отлично известны, но по какой-то причины оно решило их не раскрывать. Такое же предположение высказал в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин.

Пишут, что машина разбилась при заходе на посадку. Но на слово верить мы не будем – не удивлюсь, если он пал очередной жертвой «Гераней», на счету которых уже есть пара-тройка самолетов

- отметил эксперт.

Он также не исключает, что его мог сбить один из расчетов украинской ПВО.
63 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +15
    Сегодня, 15:03
    ❝ Как оказалось, он был военнослужащим 40-й бригады тактической авиации, известной также как «Призрак Киева» ❞ —

    — Да и ✘рен с ним ...
    1. Lev_Russia Звание
      Lev_Russia
      +13
      Сегодня, 15:09
      он был военнослужащим 40-й бригады тактической авиации, известной также как «Призрак Киева».
      Чем раньше все военнослужащие этой бригады станут призраками, тем скорее исчезнет и сама бригада став призрачной... И пусть им всем земля стекловатой покажется!!!
      1. Махра Звание
        Махра
        +14
        Сегодня, 15:18
        Земля майору стекловатой .. Донбасс бомбил видать падла ! Алея Ангелов на его счету черта .. Никто не уйдет от возмездия ! Запомните это ВСЕ ..
        1. Андрей из Челябинска Звание
          Андрей из Челябинска
          -14
          Сегодня, 15:48
          Цитата: Махра
          Донбасс бомбил видать падла ! Алея Ангелов на его счету черта

          Угу. Правда, пишут, что он работал преподавателем в универе, и вернулся на службу только после начала СВО, но Вы же все знаете лучше...
          1. molyr Звание
            molyr
            +1
            Сегодня, 15:58
            там даты не указаны, так что 50 на 50 что мог иди не мог
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 16:09
              Цитата: molyr
              там даты не указаны

              Да. Но он и в имеющихся у нас списках пилотов, бомбивших мирное население ЛНР и ДНР не значится
              1. Синоид Звание
                Синоид
                +3
                Сегодня, 17:30
                А где эти списки можно посмотреть? При этом есть вероятность, что не все украинские военные преступники были выявлены. Или вы его хорошо знали, что можете за него сказать?
                1. ALCA056000 Звание
                  ALCA056000
                  +3
                  Сегодня, 19:28
                  Так он же написал: "в имеющихся у нас списках" - "у них" они имеются, правда, кто эти "они" не понятно. Челябинский, просвети, что там у вас за списки и откуда ?
          2. ALCA056000 Звание
            ALCA056000
            +1
            Сегодня, 19:31
            Ой беда беда, обидили хахлика, а вдруг он не такой, а вдруг он белый и пушистый, а про него такое..... Одна только челябинская душа возмутилась.... уродливая am
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              0
              Сегодня, 20:12
              Цитата: ALCA056000
              а вдруг он белый и пушистый

              Он не белый и пушистый. Но следует быть справедливым - одно дело враг-солдат, который сражается против тебя, и совсем другое - убийца мирных жителей и военный преступник
              1. ALCA056000 Звание
                ALCA056000
                +1
                Сегодня, 22:36
                "Дьявол кроется в деталях". "...работал преподавателем в универе..." - маленькая деталь пропущена (любимый приём любого либераста - чуть исказил фразу или не договорил и смысл не совсем тот или совсем не тот). В каком универе он преподавал ? Кого готовил ? Из тех кого он готовил все "враги-солдаты" или кто-то дронами по мирным лупит ? Что там на этот счёт ваши списки говорят ?
                1. Андрей из Челябинска Звание
                  Андрей из Челябинска
                  -1
                  Сегодня, 22:42
                  Цитата: ALCA056000
                  В каком универе он преподавал ? Кого готовил ?

                  Готовил пилотов ВВС, думается мне. Это теперь преступление?:)))))
                  Цитата: ALCA056000
                  или кто-то дронами по мирным лупит ?

                  Вообще-то пилоты ВВС с дронами не работают особо, но суть не в этом. А в том, что Вы пишете просто уникальнейший бред.
                  То есть по Вашему получается, что если некий человек - преступник, скажем - вор, то надо не только его в тюрьму садить, но и его школьных учителей? И родителей, наверное, они же тоже в воспитании участвовали? И офицеров, под командованием которых он срочку служил?
                  Осспадя, и эти люди еще на майдаунов кастрюлеголовых умудряются свысока смотреть...
          3. goga24
            goga24
            0
            Сегодня, 21:04
            На заборе тоже много чего пишут,как говорится "не верь написанному"
          4. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 21:20
            Цитата: Андрей из Челябинска
            пишут, что он работал преподавателем в универе

            А в свободное от преподавательской работы время, был «Призраком Киева». Ну, типа Бэтмена или Супермена. Тоже бился один против тысячи суперзлодеев, попутно спасая белочек и маленьких девочек с котиками, потерявших маму.
            1. Андрей из Челябинска Звание
              Андрей из Челябинска
              -1
              Сегодня, 21:56
              Цитата: nik-mazur
              А в свободное от преподавательской работы время, был «Призраком Киева»

              С началом СВО он вернулся в ВВС
              1. nik-mazur Звание
                nik-mazur
                0
                Сегодня, 22:10
                Цитата: Андрей из Челябинска
                С началом СВО он вернулся в ВВС

                ...и стал «Призраком Киева» уже в открытую – без маски, так сказать. Потому что все супергерои рано или поздно деанонимируются, а иначе сказка неинтересная получается.
                Кстати, а что вы так за него переживаете – прямо как за родного?
                1. Андрей из Челябинска Звание
                  Андрей из Челябинска
                  +1
                  Сегодня, 22:30
                  Цитата: nik-mazur
                  Кстати, а что вы так за него переживаете – прямо как за родного?

                  Просто надоели уже деятели ура-патриотической направленности. Кстати, по своему богатому "унутреннему миру" они практически ничем от кастрюлеголовых не отличаются.
                  1. ALCA056000 Звание
                    ALCA056000
                    +1
                    Сегодня, 22:51
                    Челябинский, ты уже не первого тут "кастрюлеголовым" называешь. Если вокруг тебя все кастрюли, посмотри в центр - найдёшь себя.
                    1. Андрей из Челябинска Звание
                      Андрей из Челябинска
                      0
                      Сегодня, 23:02
                      Цитата: ALCA056000
                      Челябинский, ты уже не первого тут "кастрюлеголовым" называешь.

                      Вообще-то кастрюлеголовыми я называю тех, кто на майдане скакал. Но увы, для Вашей извилины это слишком сложно...
          5. VALERIK_097 Звание
            VALERIK_097
            +1
            Сегодня, 21:51
            Это,похоже Виталика из бани выпустили - его стиль.Жив курилка)))
      2. Вайфу
        Вайфу
        +4
        Сегодня, 15:27
        Теперь он стал реальным призраком.
        1. Андрей Николаевич Звание
          Андрей Николаевич
          +5
          Сегодня, 16:17
          Как вы эскадрилью назовете, так она и полетит.
      3. frruc Звание
        frruc
        +3
        Сегодня, 15:41
        Зачем нам этот укроп-летчик нужен, пусть теперь о вдове и детях-сиротах клоун Зелик позаботится.
        1. Товарищ Звание
          Товарищ
          0
          Сегодня, 18:42
          Цитата: frruc
          пусть теперь о вдове и детях-сиротах клоун Зелик позаботится.

          Нихрена они не получат, как и прочие вдовы и сироты.
          Как вариант, если дадут взятку, Зеля что-то там отстегнёт им с барского плеча
    2. Ракитин Звание
      Ракитин
      -1
      Сегодня, 20:34
      А вот это не факт. Тушка могла аннигилироваться. И как пелось в детской песенке времён СССР, "уши нашли километров за шесть". Ну, или хpен, который уже не с ним.
  2. Дилетант Звание
    Дилетант
    +12
    Сегодня, 15:05
    И зачем нам этот панегрик по сдохшему нацику?
    1. Махра Звание
      Махра
      +2
      Сегодня, 15:19
      Цитата: Дилетант
      И зачем нам этот панегрик по сдохшему нацику?

      Пример другим ,кто сбежал ..Они все на прицеле пилоты -задроты
  3. Nocxs Звание
    Nocxs
    +4
    Сегодня, 15:06
    Легитимный пишет, что он был подбит во время боевого вылета со сбросом КАБ, но сумел дотянуть до аэродрома. Хотел катапультироваться, но начальство приказал спасти самолёт, и он разбился при заходе на посадку.
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      +5
      Сегодня, 15:14
      Цитата: Nocxs
      Легитимный пишет, что он был подбит во время боевого вылета со сбросом КАБ, но сумел дотянуть до аэродрома. Хотел катапультироваться, но начальство приказал спасти самолёт, и он разбился при заходе на посадку.

      В таком случае, что начальство, что пилотка- идиоты. Хотя конечно всякие случаи в авиации бывают. Был не так давно случай, Сухой вернулся с задачи, отработал по ЗРК, смог уйти от ракеты, она где то рядом таки рванула, так лётчик офигел после того, как вышел на стоянке из кабинета- вертикального оперения на Сушке как небыло. А он ещё после ухода от ЗРК за беспилотьем гонялся, из пушки расстреливал.
      1. Шарнхорст Звание
        Шарнхорст
        +10
        Сегодня, 15:28
        Авиаторы - это хуже охотников и рыбаков вместе взятых. Откуда на Украине могли взяться высококлассные пилоты, если 20 лет назад там в полках было только по два живых самолёта, а лётчики получали звание майора ни разу не выполнив даже учебного полёта?! Может за последние 10 лет что-то и изменилось, но осетра всё равно урежте...
        1. faridg7 Звание
          faridg7
          +3
          Сегодня, 15:45
          Да хрен их знает, как у них там с полётами. Мой то гвардеец только по выпуску имел налёт около 250 часов, только за этот год уже под 500 налетал, а всего уже около 3000.
          1. Комментарий был удален.
  4. Fachmann Звание
    Fachmann
    +4
    Сегодня, 15:08
    Был придуман, как "призрак", - реально превратился в призрак.
    "Fly, robin fly
    Up, up to the sky"!
    Небратья ведь любят англицизмы.
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      +1
      Сегодня, 15:57
      Сильвер Конвеншн. Песню Вы их привели. Было у меня 2е пластинки.
      Одна производства Мелодии, вторую привезли в подарок знакомый из-за границы.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 16:07
        Далёкий 1975 год...
        Эх, где вы, годы моей юности.
        Я в этот год институт закончил, а песня в сентябре появилась.
        1. Nexcom Звание
          Nexcom
          +2
          Сегодня, 16:10
          Да, время это единственный ресурс который уходит безвозвратно и который невозможно восстановить....
          1. bober1982 Звание
            bober1982
            0
            Сегодня, 18:54
            .... , время это единственный... Загадку времени невозможно разгадать, ещё в глубокой древности мудрецы представляли время в виде осязаемого образа, одним из которых был Кронос, который пожирал своих же детей. Время утилизирует века и тысячелетия.
  5. hhurik Звание
    hhurik
    0
    Сегодня, 15:11
    Но-но negative Призрак Киева жив, однозначно hi
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 16:12
      ...там на приведённом Вами фото явно не хватает толовой шашки с подожжённым шнуром. а лучше две-три. yes
  6. rusich Звание
    rusich
    +3
    Сегодня, 15:14
    Одним летаком меньше, кислорода больше. Земля ему стекловатой
  7. Nocxs Звание
    Nocxs
    +2
    Сегодня, 15:22
    Цитата: faridg7
    ... Сухой вернулся с задачи, отработал по ЗРК, смог уйти от ракеты, она где то рядом таки рванула, так лётчик офигел после того, как вышел на стоянке из кабинета- вертикального оперения на Сушке как небыло. А он ещё после ухода от ЗРК за беспилотьем гонялся, из пушки расстреливал.

    С трудом верится. Даже на магмюине, если спустит колесо, сразу чувствуется. А тут без вертикально го оперения летать и ничего не понять? Байка какая-то.
    1. faridg7 Звание
      faridg7
      +1
      Сегодня, 16:13
      Не байка, Су35С надёжный самолёт. Я по поводу того события думал, наверное системы могут как то дополнять работу друг друга, если не справляются управляющие плоскости, в дело могли вступать управляемые сопла двигателей. Тут уж извините- я не в курсе. А вот лётчик- известный в стране.Несколько лет назад он усадил в поле Л39 после попадания птиц в двигатель
  8. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +7
    Сегодня, 15:28
    Все украинские лётчики погибают от самообстрелов ,не могет гарный хлопец на летаке пасть от ворожей ракети.
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 15:35
      Цитата: tralflot1832
      не могет гарный хлопец на летаке пасть от ворожей ракети.

      его мог сбить один из расчетов украинской ПВО.
      lol
  9. убей фашиста Звание
    убей фашиста
    +2
    Сегодня, 15:39
    Пофиг по какой причине накрылся медным тазом это представитель швайневаффе. Главное результат.
  10. Ильнур Звание
    Ильнур
    +1
    Сегодня, 15:43
    «Призрак Киева»: выяснились подробности о личности погибшего пилота украинского МиГ-29
    Выяснились подробности о личности погибшего сегодня ночью пилота украинского МиГ-29

    А не всё ли равно, что за личность, сортами дeрьмa не интересуюсь, пусть червей кормит, туда ему и дорога...
  11. Щирый прапор Звание
    Щирый прапор
    0
    Сегодня, 15:51
    Сколько же ещё работоспособных этих МиГ-29 у них осталось?
    Вот что интересно.
    И сколько пилотов счас в процессе подготовки на Ф-16.
    Скучная бухгалтерия войны.
  12. greencon
    greencon
    0
    Сегодня, 16:22
    Между тем, капитаном российского атомного ледокола стала первая женщина.
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    0
    Сегодня, 16:25
    Стыдно самолёту стало, вот и уничтожится, создавали для великой империи а достался селюкам свинопасам.
  14. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 16:26
    Цитата: Шарнхорст
    Авиаторы - это хуже охотников и рыбаков вместе взятых. Откуда на Украине могли взяться высококлассные пилоты, если 20 лет назад там в полках было только по два живых самолёта, а лётчики получали звание майора ни разу не выполнив даже учебного полёта?! Может за последние 10 лет что-то и изменилось, но осетра всё равно урежте...

    Да, именно так.
    С 2014 года ситуация изменилась и стали летать намного больше чем в былые времена.
    После начала боевых действий в Донбассе.
    Этим можно объяснить почему самолеты 35-40 летнего возраста так активно эксплуатировались последние 4 года - у них остаток ресурса был значительный.
    МиГ-29 , Су-27 , Су-24 и Су-25 во многом приходили в авиационные части УССР в конце 80-х годов и примерно до 1991 года. И успели полетать мало.
    Дальше рухнул СССР и до 2014 года они практически не летали - раз в год могли над Киевом пролететь или еще где.
    Вот начиная с 2022 года когда пошли боевые действия советская авиатехника ВСУ начала активно вырабатывать остатки ресурса.
    Но были катастрофы этих самолетов по причине отказов практически всегда, начиная с 1992 года.
    Там просто не было должного обслуживания.
  15. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 16:30
    Цитата: Щирый прапор
    Сколько же ещё работоспособных этих МиГ-29 у них осталось?
    Вот что интересно.
    И сколько пилотов счас в процессе подготовки на Ф-16.
    Скучная бухгалтерия войны.

    Это либо из Василькова , либо из Ивано-Франковска техника.
    Кое-что с АРЗ в Запорожье и Львове могли насобирать с применением доноров поставленных из Польши.
    По состоянию на 2022 год штук 40 этих МиГ-29 могло быть, там +/- еще несколько десятков.
    Другим неоткуда взяться.
    1. Синоид Звание
      Синоид
      0
      Сегодня, 17:36
      В своё время куда только не поставляли Миги: Восточная Европа, Ближний восток, Африка, Азия, Южная Америка. Так что откуда взять если поскрести найдёшь, хотя бы Азербайджан.
      1. osp Звание
        osp
        0
        Сегодня, 20:27
        Они все убитые в ноль в плане ресурса.
        Особенно по всем странам Восточной Европы которые давно в НАТО и техника нещадно летала.
        Разве что только на запчасти.
  16. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 16:37
    Цитата: tralflot1832
    Все украинские лётчики погибают от самообстрелов ,не могет гарный хлопец на летаке пасть от ворожей ракети.

    А Вы не подумали что у самолета 38-летнего возраста могли просто рулевые машинки отказать или отказать обе гировертикали так что пилот потерял ориентацию ночью например ?
    И что сидел он на слежалом парашюте.
    Такова вот реальность для тех кто в теме.
    Ибо никто, кроме России не может помочь с поддержанием советской авиатехники хоть каким-то должным образом.
    Поляки чем-то помогали.
    Но все-то не больше кустарного ремонта, ибо страна давно в НАТО - ресурс авиатехники там выбивается нещадно в рамках летной подготовки альянса.
    И брать запчасти попросту негде - один ресурс превращается в два или даже три ресурса агрегата.

    Притом что в самой России где находятся оба завода изготовителя МиГ-29, находится ОКБ и ряд других структур ответственных за продление ресурса эти истребители давно не летают - списаны.
  17. osp Звание
    osp
    0
    Сегодня, 16:40
    Цитата: Nocxs
    Легитимный пишет, что он был подбит во время боевого вылета со сбросом КАБ, но сумел дотянуть до аэродрома. Хотел катапультироваться, но начальство приказал спасти самолёт, и он разбился при заходе на посадку.

    Ерунда какая-то.
    Он разбился вроде как на Западной Украине где-то.
    Сколько оттуда до ближайшей линии фронта ?
    Нету даже у МиГ-29 такого радиуса действия.
  18. Lako Звание
    Lako
    0
    Сегодня, 16:50
    Преподавал бы в университете, а не лез бы в комэски и в кабину истребителя,тогда и не приземлился бы в усмерть.
  19. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    +1
    Сегодня, 17:31
    Назвался существом потустороннего мира, там и оказался, всё закономерно!
  20. Сергей Киракосян Звание
    Сергей Киракосян
    0
    Сегодня, 18:30
    Если расчёт ПВО премировать, то таких самолётов будет больше.
    Так вижу!)
  21. Григорий Чарнота Звание
    Григорий Чарнота
    +1
    Сегодня, 18:43
    теоретически этот га ндон мог по Луганску в 2014 отстрелятся когда там гражданские погибли возле администрации города , так что награда нашла хероя
  22. Наган Звание
    Наган
    0
    Сегодня, 18:47
    Щеня вмерло у краïни... crying crying crying
  23. AC130 Ganship Звание
    AC130 Ganship
    0
    Сегодня, 20:21
    Для диванных комментаторов, не служивших в армии (а может провалявшихся месяц на сборах или откосивших), объясню.
    Человек, если постоянно (без отрыва служит), то в его возрасте будет как минимум подполковник. И уж точно не зам ком эскадрильи, а, скорее, зак ком полка.
  24. Nikolaevich I Звание
    Nikolaevich I
    0
    Сегодня, 20:32
    Сдох егошка -вот и повод порадоваться немножко ! drinks
  25. Пленник Звание
    Пленник
    0
    Сегодня, 23:17
    В СССР было переходящее Красное знамя, у бандервы переходящий "Киевский призрак". Сколько их с 2022 в призраков перевели- охренеть! laughing
  26. alexputnik17 Звание
    alexputnik17
    0
    Сегодня, 23:29
    Земля стекловатой майору! А до 2022, надо полагать, в "университете" учил светлоликих парней, как на Донбассе мирняк бомбить.