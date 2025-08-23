«Призрак Киева»: выяснились подробности о личности погибшего пилота украинского МиГ-29
Выяснились подробности о личности погибшего сегодня ночью пилота украинского МиГ-29. Как оказалось, он был военнослужащим 40-й бригады тактической авиации, известной также как «Призрак Киева».
Информацию о ликвидированном летчике опубликовало командование подразделения на своей странице в соцсети.
Майор Сергей Бондарь 1979-го года рождения служил в бригаде на должности заместителя командира эскадрильи. До этого он уходил со службы на преподавательскую работу в Национальном авиационном университете. Вскоре после того, как Россия объявила о начале спецоперации, летчик вернулся в действующую часть. Там он выполнял боевые вылеты на учебно-боевом самолете Л-29 и на истребителе МиГ-29.
Бондарь был женат, у них с супругой – двое детей.
Ранее сегодня «Военное обозрение» сообщало, что украинский летчик погиб якобы при возвращении с боевого задания, когда уже заходил на посадку. Самолет разбился, обстоятельства инцидента выясняются. Впрочем, вполне возможно, что командованию они отлично известны, но по какой-то причины оно решило их не раскрывать. Такое же предположение высказал в своем Telegram-канале военный аналитик Борис Рожин.
- отметил эксперт.
Он также не исключает, что его мог сбить один из расчетов украинской ПВО.
