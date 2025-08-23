Американские вертолёты Black Hawk получат возможность запускать дроны прямо в полете

Пентагон заключил контракт с компанией Sikorsky на модернизацию вертолетов UH-60 Black Hawk, пишут американские профильные издания.

В материале говорится, что ключевым элементом программы станет интеграция пилонов для запуска беспилотных летательных аппаратов непосредственно во время полета.



Согласно данным производителя, модернизация затронет системы управления полетом и предусматривает внедрение новых цифровых технологий. Это обеспечит быструю интеграцию дронов в состав вооружения винтокрылой машины.

Первые испытания усовершенствованных вертолетов запланированы на 2026 год.

Сообщается, что начальный этап работ оценивается в 43 миллиона долларов. При этом особое внимание уделяется модульному подходу открытых систем (MOSA), который предусматривает не только установку нового оборудования, но и создание потенциала для будущих обновлений.

Эксперты подчёркивают, что идея использования вертолетов в качестве воздушных командных пунктов для управления дронами не нова. Еще в 2006 году компания Boeing демонстрировала подобные возможности на ударном вертолете Apache.

Однако сейчас этот подход приобретает «новое звучание» благодаря значительной экономической эффективности дронов по сравнению с традиционными ракетами.

Авторы статьи отмечают, что, помимо США, аналогичную программу рассматривает и Великобритания, планирующая интегрировать беспилотники в систему управления имеющихся на вооружении вертолетов AH-64E Apache.
