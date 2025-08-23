Пресса ФРГ: Россия строит крупнейший в мире комплекс РЭР у границ НАТО
Немецкая пресса обеспокоена информацией о строительстве в Калининградской области России антенного комплекса радиоэлектронной разведки. Как показывают спутниковые снимки, строительство ведется на расстоянии около 25 километров от границы со странами НАТО, в районе населенного пункта Черняховск.
По данным расследовательской платформы «Tochnyi», строительные работы начались в марте 2023 года, когда был вырублен лес, проведены земляные работы, возведены заборы и стены, а также подведены дороги. В настоящее время на спутниковых снимках можно увидеть как минимум шесть концентрических колец с центральной площадкой и охранным периметром. Немецкая пресса отмечает, что объект представляет собой типичную структуру кругового антенного массива (CDAA), предназначенного для военной радиоразведки и связи в диапазоне от нескольких МГц до 28 МГц.
Учитывая, что предполагаемый диаметр объекта составляет около 1,6 километров, комплекс РЭР в Калининградской области может стать крупнейшей известной станцией такого типа — в четыре раза больше аналогичных, которые обычно ограничиваются 400 метрами.
Ранее, после того как представители НАТО заявили о готовности подавить оборону ВС РФ в Калининграде, помощник президента России Николай Патрушев подчеркнул, что любое военное посягательство на российский регион будет пресечено всеми доступными средствами, включая ядерное оружие.
