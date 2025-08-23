Пресса ФРГ: Россия строит крупнейший в мире комплекс РЭР у границ НАТО

29 647 21
Пресса ФРГ: Россия строит крупнейший в мире комплекс РЭР у границ НАТО

Немецкая пресса обеспокоена информацией о строительстве в Калининградской области России антенного комплекса радиоэлектронной разведки. Как показывают спутниковые снимки, строительство ведется на расстоянии около 25 километров от границы со странами НАТО, в районе населенного пункта Черняховск.

По данным расследовательской платформы «Tochnyi», строительные работы начались в марте 2023 года, когда был вырублен лес, проведены земляные работы, возведены заборы и стены, а также подведены дороги. В настоящее время на спутниковых снимках можно увидеть как минимум шесть концентрических колец с центральной площадкой и охранным периметром. Немецкая пресса отмечает, что объект представляет собой типичную структуру кругового антенного массива (CDAA), предназначенного для военной радиоразведки и связи в диапазоне от нескольких МГц до 28 МГц.



Учитывая, что предполагаемый диаметр объекта составляет около 1,6 километров, комплекс РЭР в Калининградской области может стать крупнейшей известной станцией такого типа — в четыре раза больше аналогичных, которые обычно ограничиваются 400 метрами.

Ранее, после того как представители НАТО заявили о готовности подавить оборону ВС РФ в Калининграде, помощник президента России Николай Патрушев подчеркнул, что любое военное посягательство на российский регион будет пресечено всеми доступными средствами, включая ядерное оружие.
21 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +19
    Сегодня, 16:26
    ❝ Россия строит крупнейший в мире комплекс РЭР у границ НАТО ❞ —

    — Не надо было границы НАТО к России "подтаскивать" ...
    1. T-100 Звание
      T-100
      +2
      Сегодня, 17:29
      Ну мы при первом, да что уж там и при втором президенте вступить в это НАТО хотели. Там пальцем у виска покрутили, а мы потом только щёки надували, красные линии чертили, когда бывший варшавский договор подминали. Ах да, ещё же был транзитный пункт грузов для войск нато в Афганистане в Ульяновске.
      1. свой1970 Звание
        свой1970
        0
        Сегодня, 22:59
        Цитата: T-100
        Ну мы при первом, да что уж там и при втором президенте вступить в это НАТО хотели. Там пальцем у виска покрутили, а мы потом только щёки надували, красные линии чертили, когда бывший варшавский договор подминали. Ах да, ещё же был транзитный пункт грузов для войск нато в Афганистане в Ульяновске.

        1) сначала ликвидировали ВД а потом вступали в НАТО.
        2) транзитного пункта грузов в Ульяновске не было - была предоставлена возможность транзитной посадки бортов. После посадок 3 бортов оказалось что США невыгодно садиться в Ульяновске - а дешевле все просто бросить в Афгане. На этом транзит был завершен.
    2. FoBoss_VM Звание
      FoBoss_VM
      -4
      Сегодня, 17:44
      С другой стороны этот комплекс крайне уязвим , и с начала любого конфликта будет гарантированно уничтожен сразу . И в дальнейшем рассчитывать на него нельзя .. А на счет заявления Патрушева так я бы просто пропустил мимо ушей , треп пастой . Атакован и уничтожены стратеги Энгельс и Олений , крымский мост и десятки нефтяных и газовых хранилищ на территории РФ, убиты высшие офицеры и главкомы МО РФ прямо в сердце Москвы , в конце концов атакован Кремль. И что ? Кто то что пресек , включая ЯО ? Нет. Безнаказанность рождает вседозволенность , истина стара как мир
      1. Mike777 Звание
        Mike777
        +2
        Сегодня, 19:11
        Russia will never hit it's own people or Land with nuclear weapons. Ukraine and it's people are Russians, never give in to your enemies wish, Russia will never destroy Ukraine with nuclear weapons but will strike NATO with nuclear weapons if the dare attack kaliningrad, even Washington and NATO understands this
      2. ALCA056000 Звание
        ALCA056000
        0
        Сегодня, 19:24
        Заныл ..... ой ой ой всё не то, всё не так, все плохие, а как надо, меня вот хорошего да умного не спросили.....
      3. Piramidon Звание
        Piramidon
        +2
        Сегодня, 20:47
        Цитата: FoBoss_VM
        Атакован и уничтожены стратеги Энгельс и Олений , крымский мост

        И когда всё это уничтожили? И кто такой Олений? Слышал звон...
      4. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        0
        Сегодня, 21:29
        Цитата: FoBoss_VM
        Атакован и уничтожены стратеги Энгельс и Олений , крымский мост и десятки нефтяных и газовых хранилищ на территории РФ

        Уничтожены-то прямо в ноль или, всё-таки, что-то можно спасти, хотя бы частично? Особенно за Крымский мост переживаю.
      5. termos Звание
        termos
        0
        Сегодня, 21:51
        Так и что с того, что уязвим? Комплекс, по ходу, предназначен для того, чтобы непосредственно ДО войны собирать сведения, которые помогут лучше подготовиться к нападению. А поплохеть при оном может дадеко не только калининградскому комплексу, но и подобным сооружениям, расположенным дальше вглубь страны.
  2. al3x Звание
    al3x
    +24
    Сегодня, 16:29
    У нас тут другое мнение, это нато у границ России свои военные объекты размещает. Еще и жалуются, что Россия на СВОЕЙ территории занимается своими делами. Лицемерие и подлость - есть суть всего запада во главе юэсэй
  3. кот Краш Звание
    кот Краш
    +17
    Сегодня, 16:32
    Полное одобрение. На все их дрянные действия - наше мягкое противодействие. Мы не двигаем наши границы, мы расширяем наши возможности.
  4. Vulpes Звание
    Vulpes
    +18
    Сегодня, 16:51
    Россия посмела что-то строить на своей территории!
  5. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:11
    В Гейропах у кого-то потекло жыденькое от таких новостей.
  6. 501Legion Звание
    501Legion
    +3
    Сегодня, 17:37
    ну так отличные новости же
  7. МБРШБ Звание
    МБРШБ
    -8
    Сегодня, 17:54
    Николай Патрушев подчеркнул, что любое военное посягательство на российский регион будет пресечено всеми доступными средствами, включая ядерное оружие.

    Теперь такие заявления мне не внушают уверенности, а внушают опасения, что "проглотим".
    Ну например, прилетает в этот комплекс дрон-камикадзе со стороны Балтийского моря, невесть откуда взлетевший, что тогда?
    Да что там фантазировать, уже прилетало по аэродромам со стратегами, по антенне СПРН, причем известно от кого, и что?
    Может лучше, если бы Патрушев, Захарова и пр. просто молчали? Можно тупо молчать и одновременно начать массовое строительство противоатомных убежищ, например. Уверен, это произведет большее впечатление на противника, чем постоянные заявления.
    1. Mike777 Звание
      Mike777
      0
      Сегодня, 19:14
      And you think you plan better than Russia military of defense, you know nothing, Russia military of defense is filled with highly professional specialists not comment expert, the know far better than us
  8. abc_alex Звание
    abc_alex
    +4
    Сегодня, 17:55
    Я не понял, а что за беспокойство у немцев? Мы на своей земле строим свой антенный комплекс. Это наше дело. И наше суверенное право. Ничьё мнение в данном случае нас волновать не должно. И не волнует.
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 18:05
    А что не так?
    Они ВРАГ, только так их приходится воспринимать и изменений к лучшему ожидать не приходится. soldier
  10. ose4kinsura Звание
    ose4kinsura
    -5
    Сегодня, 18:20
    А спутники уже все!Или так надо!Дешево и сердито!
  11. Mike777 Звание
    Mike777
    -1
    Сегодня, 19:20
    NATO representatives declared their readiness to suppress the defense of the Russian Armed Forces in Kaliningrad, this is the beginning of there crying, Russia should station S-500 in kaliningrad, produce anti- missiles and anti aircraft with a range of 1000km, so no aircraft flies from Baltic and Poland, every aircraft will be grounded
  12. SEVERIN Звание
    SEVERIN
    0
    Сегодня, 22:15
    Немецкая пресса обеспокоена информацией о строительстве в Калининградской области России антенного комплекса радиоэлектронной разведки. Как показывают спутниковые снимки, строительство ведется на расстоянии около 25 километров от границы со странами НАТО, в районе населенного пункта Черняховск.
    - не пережевывайте - всё идёт по плану, по нашему плану!